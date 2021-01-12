УКР
Лукашенку немає сенсу нічому повчати Зеленського, всі ці менторські нотки "старших товаришів" є абсолютно недоречними, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про неприпустимість повчального тону на адресу президента України Володимира Зеленського з боку "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кулеба заявив в ефірі 1 + 1.

"По-перше, президента України немає сенсу нічому повчати, тим більше Олександру Лукашенку. Наш президент є самодостатньою політичною фігурою, і всі ці менторські нотки "старших товаришів" є абсолютно недоречними... Він (Лукашенко - ІФ) - відомий персонаж, він завжди славився своїми харизматичними висловлюваннями, але чим далі, тим далі вони є відірваними від реальності взагалі. Це можете вважати офіційною реакцією", - зазначив глава МЗС.

Раніше Лукашенко заявив, що із Зеленським контакти відновити готовий, але запропонувати повинен сам президент України.

Читайте: Лукашенко заявив, що і не думає йти: Це як білка в колесі - "біжиш, поки не скопитишся". ВIДЕО

Білорусь (8076) Зеленський Володимир (25515) Лукашенко Олександр (2694) Кулеба Дмитро (3606)
+11
Колективний Зеленський: рот Мендель, мозок Єрмака, а ніздрі - самого Зеленського.)))
12.01.2021 11:39 Відповісти
+8
Самодостаточная політіческая фігура.
12.01.2021 11:35 Відповісти
+6
Это лучшая шутка года....
12.01.2021 11:40 Відповісти
и совершенно бесполезными. товарищ не умеет учиться. просто так мозги заточены - на неумении учиться. и с этим ничего не поделать.
12.01.2021 11:35 Відповісти
Самодостаточная політіческая фігура.
12.01.2021 11:35 Відповісти
Это лучшая шутка года....
12.01.2021 11:40 Відповісти
вы не знаете кто это
Лукашенку немає сенсу нічому повчати Зеленського, всі ці менторські нотки "старших товаришів" є абсолютно недоречними, - Кулеба - Цензор.НЕТ 852
12.01.2021 12:00 Відповісти
разница между ними в том, шо бульбохуйло трускавцы не кончали )
12.01.2021 11:36 Відповісти
А сам Зеленський щось може пробекати у відповідь, чи без посередників працювати не вміє?
12.01.2021 11:36 Відповісти
Колективний Зеленський: рот Мендель, мозок Єрмака, а ніздрі - самого Зеленського.)))
12.01.2021 11:39 Відповісти
так лотож...зеленого кловуна хоть дурни-но демократически избрали.
а лукаш сидит на отжатом кресле и еще перья подымает
12.01.2021 11:39 Відповісти
Вам выбрали Беня,телевизор и сериал...ну и как куйло попросил....любой кроме Порошенко...А если так не считаете,то в Украине всё ещё хуже.Чем вы гордитесь ЗЕбилами-предателями? Пусть Кулеба за ЗЕльку и кадырову тогда ответил бы.
12.01.2021 11:56 Відповісти
где видно ,что гордимся? я о том,что лука,рейдернувший главное кресло беларуси не имеет права вякать на избранных на всемирно признанных демократических выборах.
а нащот телевизера-ну расскажи мне,что в беларуси не кацапский телевизор выборы определяет...причем все кандидаты были прокацапскими.некоторые напрямую из прёмгаза.
12.01.2021 12:02 Відповісти
Беларусь пишется с заглавной,как и Украина-это первое.Лука имеет право вякать на Зелю даже лично....как и МЫ на них.И заметьте,он Украину никогда плохим словом не называл,в отличие....Зеля-не Украина,Лука-не Беларусь.Не покупайте электроэнергию,топливо,продукты,технику....и своё не продавайте,раз Беларусь враги Украине.Это будет честно.Но в политике честно только у глупых бывает.И заметьте одну несуразицу о влиянии рашаТВ в Беларуси(с ваших фантазий)...за 5 месяцев протестов, вы не увидили ни ОДНОГО власовского триколора.Это просто ФАКТ.И вае прокацапские кандидаты тоже не Омане договариваются.
12.01.2021 12:27 Відповісти
я где то в своем что плохое про Беларусь сказал?или про беларусов?только про луку.тогда чего ты возбудился?
12.01.2021 13:31 Відповісти
Снова не то.Надо смотреть на ситуацию....по ситуации.Мы хоть всю эмаль сегодня от злости на хитрожопа с зубов постираем,а ничего не изменим.Нет предпосылок для его устранения сегодня,кроме снайпера.Ну не сбежит он как Янук....он не трус и не марионетка куйла....как многим кажется.Его политика пооста кк марлевые трусы-доить чужую корову не отдавая своё молоко.Да самозванец,но вся вертикаль власти под ним,элиты и военные с мусорами в шоколаде.В табурете только одна ножка пока подпилена-это ненависть большинства беларусов.Но этого мало.Теперь рассмотрим вопрос снайпера или внезапной кончины....хаос,борьба за власть,дележка портфелей,не дадут лаптеногие нам привести прозападного патриота.И кто будет противостоять....балаболы нетные?Его можно считать негодяем,мудаком,диктатором.....но он ТОЧНО не предатель и не ляжет под лаптей.Это мне важнеее всего СЕГОДНЯ.А с ним потом.Просрать страну из-за амбиций и слабоумия идиотов не хочется.Вот ЭТИ ЖЕ самовлюбленые пингвины в 94 сами беды и натворили.Ну вам ли не понимать этого свежим примером.Просрали Пороха,сметуны атаманы.....теперь только картинки и возмущения на Цензор.Зеля всех устраивает,все в договорняках давно с хлебушком..от юли-жули до олежи тягниВбока.
12.01.2021 14:23 Відповісти
да,все будет,и передел,и предательства,и хаос...но другого пути нет.все страны по этому пути шли,и сша в том числе.кроме разве что ю.кореи и японии..больше того скажу,и Украине,пока у самих реставрация,тоже лука выгоден,в смысле стабильности хотя бы северного фланга.
сложно все...
12.01.2021 14:39 Відповісти
Рад,что понимаешь.Вот именно так и сложилось.Две лопаты у нас....одна с собственным навозом,вторая с гавном страны-тварюги.Цель у них проста...с помощью народа загнать луку в угол,чтобы обратился за помощью и ввести войска.Выходишь из солидарности и понимаешь,что сам себе уши морозишь.Все просто.И вам опасно сегодня дергаться.Лапти снова используют ситуацию для дестабилизации и коридора в Крым.А жертв сколько будет .И заметь,среди истинных патриотов Украины...как всегда.Лучших людей Украины.А зебилы,опожоповцы,рюзькомировцы будут только пердеть в диван,хихикать,подстрекать и РАДОВАТЬСЯ. Пусть их зеля до прободной язвы мразей добивает.Здравые были за Пороха,они умом не обделены,проживут.Ждём Байдена,а там по ходу картина сама нарисуется.Не губите лучших.Главная цель не у нас граждскую войну развязать....а в Левиафании.Слава Украине!!!
12.01.2021 15:16 Відповісти
героям слава!
жыве беларусь!
12.01.2021 15:27 Відповісти
извини,это привычка-игнорировать большую букву.
нужно делать над собой усилие
12.01.2021 15:30 Відповісти
Tichanovka jest prozapadni kandidat ja znaju sto govoriu.Predstavitelstvo im otkrojem kak sssr vremana mi imeli svoji ambasadi.Mi finansirujem ejio jesli xotyte pravdi
12.01.2021 13:04 Відповісти
Припиніть обливати брудом Зеленського!
Я не встигаю лайкати.
12.01.2021 11:39 Відповісти
А що ж ви хотіли після новорічного відосика-гундосика...
Лукашенко нет смысла ничему поучать Зеленского, все эти менторские нотки "старших товарищей" являются абсолютно неуместными, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7929
12.01.2021 11:44 Відповісти
Справді немає змісту повчати того, хто апріорі не здатний до навчання.
12.01.2021 11:48 Відповісти
Правильно сказал Кулеба. Пусть Лукашонка скажет спасибо, что Украина ПОКА не ввела санкции против Бульбаруси, как это сделали страны ЕС. Заметно, что после этого тон старого маразматика сменился с откровенных оскорблений на "менторско"-поучительный. Сидел бы себе, самозванец, прикрыв анус хвостом, пока не допрыгался.
12.01.2021 11:51 Відповісти
те що санкції і досі не введені - помилка України
показати весь коментар
12.01.2021 15:04 Відповісти
Нет никакой "помылки". В данном случае Украина действует сугубо в рамках своих экономических интересов. Как Мерхель с СП-2, к примеру. Тем более, нас на европейский рынок в полной мере не пускают. Где покупать то же дизтопливо будем, а? И главное- РАДИ ЧЕГО? Ради Светки Тихановской, которая не знает, чей Крым?
Всё правильно делает Зеля. В данном случае. Наконец-то Украина превращается из объекта в геополитический субъект.
12.01.2021 20:47 Відповісти
Уважаемый Кулеба, а зачем вы реагируете на высеры садиста, не солидно для министра.
12.01.2021 11:53 Відповісти
Пат і Паташонок.
Лукашенку немає сенсу нічому повчати Зеленського, всі ці менторські нотки "старших товаришів" є абсолютно недоречними, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5152
12.01.2021 11:57 Відповісти
бо в нього вже є свій куратор в кремлі
12.01.2021 12:00 Відповісти
У них на двох один куратор
12.01.2021 13:25 Відповісти
не трогайте вову , он безнадёжно болен ...у него буковель головного мозга
12.01.2021 12:01 Відповісти
Ну да..он учёный! Все ходит по цепи кругом..бениной...
12.01.2021 12:11 Відповісти
Лука ясно, уже утиль, припадающий пылью.
Ну а Кулеба, что таким себе "Письковым" при Зеленском поставлен ? И не ведите себя как пресловутая кремлевская "Лошадь", пан Кулеба. Вы, на данный момент - главный дипломат Украины, а не нянька, подлизатель и подмыватель зеленого лыжника. На эти перепалки у Зелоха есть Дерьмак, на крайний случай Мендюль...
Пусть он, она этим и занимаются, а не решают судьбу Украины на международных переговороах имея всего лишь статус президентского завхоза и его секретутки.
12.01.2021 12:11 Відповісти
Та то не тільки Лукашенку не варто вчити Зеленського, бо Зеленський в принципі не здатен навчатись в силу своїх розумових і інтелектуальних здатностей.
12.01.2021 12:19 Відповісти
Не ожидал увидеть здесь стольких, поддерживающих картофельного фюрера.
12.01.2021 12:19 Відповісти
Не нуууу это вы зряяяя! А пощекотать топорными усами в чувтсвенных местах? У Зеленского есть такой опыт???
12.01.2021 12:31 Відповісти
да, зєлоха вже пізно вчити, його треба гнати нй.
12.01.2021 12:54 Відповісти
"но чем далее, тем далее " Мендель уже и нашему МИДу тектсы пишет))
12.01.2021 13:31 Відповісти
Україна повинна імплементувати в своє законодавство санкції, впроваджені нашими союзниками проти кривавого режиму луки.
12.01.2021 14:56 Відповісти
Кулеба! зеленському до Лукашенка, як мосьці до слона.
12.01.2021 15:46 Відповісти
 
 