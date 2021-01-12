Лукашенку немає сенсу нічому повчати Зеленського, всі ці менторські нотки "старших товаришів" є абсолютно недоречними, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про неприпустимість повчального тону на адресу президента України Володимира Зеленського з боку "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кулеба заявив в ефірі 1 + 1.

"По-перше, президента України немає сенсу нічому повчати, тим більше Олександру Лукашенку. Наш президент є самодостатньою політичною фігурою, і всі ці менторські нотки "старших товаришів" є абсолютно недоречними... Він (Лукашенко - ІФ) - відомий персонаж, він завжди славився своїми харизматичними висловлюваннями, але чим далі, тим далі вони є відірваними від реальності взагалі. Це можете вважати офіційною реакцією", - зазначив глава МЗС.

Раніше Лукашенко заявив, що із Зеленським контакти відновити готовий, але запропонувати повинен сам президент України.

