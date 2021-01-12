Лукашенку немає сенсу нічому повчати Зеленського, всі ці менторські нотки "старших товаришів" є абсолютно недоречними, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про неприпустимість повчального тону на адресу президента України Володимира Зеленського з боку "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Кулеба заявив в ефірі 1 + 1.
"По-перше, президента України немає сенсу нічому повчати, тим більше Олександру Лукашенку. Наш президент є самодостатньою політичною фігурою, і всі ці менторські нотки "старших товаришів" є абсолютно недоречними... Він (Лукашенко - ІФ) - відомий персонаж, він завжди славився своїми харизматичними висловлюваннями, але чим далі, тим далі вони є відірваними від реальності взагалі. Це можете вважати офіційною реакцією", - зазначив глава МЗС.
Раніше Лукашенко заявив, що із Зеленським контакти відновити готовий, але запропонувати повинен сам президент України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а лукаш сидит на отжатом кресле и еще перья подымает
а нащот телевизера-ну расскажи мне,что в беларуси не кацапский телевизор выборы определяет...причем все кандидаты были прокацапскими.некоторые напрямую из прёмгаза.
сложно все...
жыве беларусь!
нужно делать над собой усилие
Я не встигаю лайкати.
Всё правильно делает Зеля. В данном случае. Наконец-то Украина превращается из объекта в геополитический субъект.
Ну а Кулеба, что таким себе "Письковым" при Зеленском поставлен ? И не ведите себя как пресловутая кремлевская "Лошадь", пан Кулеба. Вы, на данный момент - главный дипломат Украины, а не нянька, подлизатель и подмыватель зеленого лыжника. На эти перепалки у Зелоха есть Дерьмак, на крайний случай Мендюль...
Пусть он, она этим и занимаются, а не решают судьбу Украины на международных переговороах имея всего лишь статус президентского завхоза и его секретутки.