4,9 млн із 14,9 млн домогосподарств в Україні отримують пільги та субсидії на оплату комуналки, - Мінсоцполітики

Станом на 1 січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримує понад 3,1 млн домогосподарств. Ще майже 1,8 млн сімей користуються пільгами на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, передає Цензор.НЕТ.

Водночас Державна служба статистики оцінює кількість домогосподарств в Україні на рівні 14,9 млн.

Таким чином, пільгами і субсидіями користуються приблизно третина домогосподарств України (приблизно 4,9 млн).

За даними пресслужби Мінсоцполітики, середній розмір нарахувань субсидій за місяць становить приблизно 1633 грн.

Пільговики отримують знижку на сплату житлово-комунальних послуг від 25 до 100 відсотків залежно від категорії (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, чорнобильці, діти війни тощо).

+7
"средний размер начислений субсидий за месяц составляет около 1633 грн"____________наглая, циничная ложь!!!!!!!!
12.01.2021 11:44 Відповісти
+5
А дві третини - то вже зажиточні? Багатії? Блін, А те, що 70 відсотків з них на комуналку витрачають значно більше половини зароблених коштів, економлячи в першу чергу на якісній їжі, це "статистів" не хвилює?
12.01.2021 11:45 Відповісти
+5
Газ повинен коштувати стільки, скільки він коштує, і всі, хто може, повинен сплачувати реальну його вартість. Хто не може - повинен отримувати субсидії. Цей принцип був встановлений ще в 2015 р. Яценюком. Цей принцип не скасували зебуїни.
За цей час вартість газу (по грудень 2020, принаймі в моєму регіоні) взимку (бо літом споживання газу без опалення мінімальне) коливалась від 6569,36 до 8888,73, тобто, не дуже суттєво. Ось тільки два роки тому моя матуся при пенсії 2900 сплачувала взимку 500-600 грн. комунальних платежів (звичайно, з урахуванням субсидії), минулого року при пенсії 2980 - біля 1200, а цього року при пенсії 3120 - 2200 (3000 нарахувань - 800 грн. субсидії)
Це вже кінець епохи бідності, чи вже початок епохи процвітання, щось ніяк не зрозумію.
12.01.2021 12:12 Відповісти
мало!, вот когда будет 100% из 100 - вот тогда будет ок!)))
12.01.2021 11:43 Відповісти
"средний размер начислений субсидий за месяц составляет около 1633 грн"____________наглая, циничная ложь!!!!!!!!
12.01.2021 11:44 Відповісти
Газ повинен коштувати стільки, скільки він коштує, і всі, хто може, повинен сплачувати реальну його вартість. Хто не може - повинен отримувати субсидії. Цей принцип був встановлений ще в 2015 р. Яценюком. Цей принцип не скасували зебуїни.
За цей час вартість газу (по грудень 2020, принаймі в моєму регіоні) взимку (бо літом споживання газу без опалення мінімальне) коливалась від 6569,36 до 8888,73, тобто, не дуже суттєво. Ось тільки два роки тому моя матуся при пенсії 2900 сплачувала взимку 500-600 грн. комунальних платежів (звичайно, з урахуванням субсидії), минулого року при пенсії 2980 - біля 1200, а цього року при пенсії 3120 - 2200 (3000 нарахувань - 800 грн. субсидії)
Це вже кінець епохи бідності, чи вже початок епохи процвітання, щось ніяк не зрозумію.
12.01.2021 12:12 Відповісти
вам напомнить реву(урядовец времен порошенки) - "украинцы много едят"! напомнить, когда и по какому поводу жто было сказано??
12.01.2021 12:26 Відповісти
Так нагадай , а разом и прокоментуй:

Выступающий с "предложением" ввести с 1 февраля" 2021 схемы "хаб-минус" для определения цены на газ откровенно лжет. Основная масса повышения цены газоснабжения для бытового потребителя связана не с ценой на газ, а с повышением именно тарифов для облгазов на доставку и транспортировку газа на 80% введенное с 01.01.2021 утвержденное 25 ноября 2020 года. Более того согласно постановления №3014-3057 от 24.12.2019.г. (введеного в действие с 01.01.2021 г.) будет взиматься не зависимо от использования или неиспользования газовой сети по факту ее наличия (!!).

Кроме того Витренко умалчивает о повышении на 25% тарифов на использование тепловой энергии для населения, повышения на 25-28% тарифов на отопление и горячее водоснабжение, отмену льготного ценообразования на первые 100 квт. для тарифов на электроэнергию
12.01.2021 12:46 Відповісти
А если бы пенсия у твоей матуси была 1900?
12.01.2021 12:43 Відповісти
За мою матусю не хвилюйся. Про неї я попіклуюсь. Хвилюйся за тих, про кого нема кому піклуватись.
12.01.2021 14:58 Відповісти
Миллионы людей не получают ни субсидий , ни таких пенсий. И живите как хотите!
12.01.2021 14:04 Відповісти
А дві третини - то вже зажиточні? Багатії? Блін, А те, що 70 відсотків з них на комуналку витрачають значно більше половини зароблених коштів, економлячи в першу чергу на якісній їжі, це "статистів" не хвилює?
12.01.2021 11:45 Відповісти
кажись эпоха бедности уже закончилась. и удивляюсь почему не разрушен и этот механизм бырыг и папередников
12.01.2021 11:57 Відповісти
Та тому, що епоха бідності закінчилась! Всі стали жити "па багатому". Що тут не зрозуміло?
12.01.2021 17:47 Відповісти
У 2012-2013 роках ця цифра становила 720 тис сімей, зараз приблизно 5 млн. Реформи по новому тривають.
12.01.2021 11:53 Відповісти
Настала епоха достатку.
12.01.2021 11:55 Відповісти
Брехня і ще раз брехня !
Запитайте у людей на вулиці , хто отримав субсидію за грудень ?
Таких немає !
12.01.2021 11:54 Відповісти
..підтвержую!!! За грудень субсидій не виплачено. Крім того не виплачені гроші значній кількості АТОвцям, учасникам бойових дій! Виплачувати ні з чого! (((
12.01.2021 14:25 Відповісти
Ой, всё просто!
Оформляешься безработным, едешь зарабатывать в Польшу а жена оформляет субсидию!
12.01.2021 12:04 Відповісти
Интересно в какой еще европейской стране треть домохозяйств не может своими доходами спокойно оплатить коммуналку?) Т.е. треть населения реально на уровне нищеты живет, причем еще не все безработные даже)
12.01.2021 12:15 Відповісти
а с чего ты взял что не могут? Может и могут но зачем, если можно урвать халявы.
12.01.2021 13:11 Відповісти
На халяву сейчас хорошо проверяют, непросто урвать, потом дороже будет возвращать)
12.01.2021 13:54 Відповісти
Да ладно! Разводятся , получают зарплату в конвертах.. и на субсидии сидят.
12.01.2021 14:08 Відповісти
Монетизация льгот за декабрь все еще не пришла.
12.01.2021 12:20 Відповісти
Вот когда народ оплатит коммуналку, с этих денег и дадут субсидию. Утром деньги - вечером стулья субсидии.
12.01.2021 12:33 Відповісти
Отходняк, наверное.
12.01.2021 12:34 Відповісти
А сколько таких, которые не могут платить и субсидию не дают?
У меня соседний дом ведомственный, 120 квартир. Завод с успехом обанкротился. Как оказалось, последние 2 года полученные деньги за коммуналку никуда не перечислял. У всех долг за коммуналку неподъемный. 70% жильцов пенсионеры, остальные остались без работы.
Долг только за отопление в среднем 35 000грн. Субсидия не положена.
12.01.2021 12:39 Відповісти
А остальные 10 должны ж_опу рвать,чтобы заплатить за газ?
12.01.2021 12:40 Відповісти
Идиоты. А чтобы люди без субсидий могли обойтись, это для вас непредстапвимо?
12.01.2021 12:46 Відповісти
если раздавать людям халяву, то они ее всегда будут брать.
12.01.2021 13:20 Відповісти
Я, например, не беру, хотя мог бы. Не меряйте всё по себе.
12.01.2021 13:38 Відповісти
Зрозумів що ви знаєте як . Поділіться як ваша ласка.
Чи знову старенька пісенька на тему - відібрати і поділити?
12.01.2021 12:58 Відповісти
Семья зебилов, при Порошенко с пеной у рта вещали что "зубажиння", "Заставляют людей разводиться!!!" Мне интересно стало, меня никто не заставляет, почему их заставляют?
Вот прям Порошенко наверное поставил себе задачу разрушать украинские семьи и так строго следит за выполнением своего коварного плана Спросил что они имеют в виду под "заставляют". Оказалось, что зебилы массово разводятся, и супруг с более высокими доходами выписывается, а оставшаяся супруга-безработная подает на субсидию, но при этом продолжают жить как и до того, семьей
Вот что Порох проклятый наделал Коварный какой барыга.
Надеюсь, при Зеленском им стало жить легче.
12.01.2021 13:19 Відповісти
Бла-бла-бла, говорите внятно, не рстекайтесь мыслью по древу.
12.01.2021 13:40 Відповісти
Это сплошь и рядом такие разводы!
12.01.2021 14:18 Відповісти
Т.е. 10 миллионов домохозяйств должны раскармливать тварей, которые незаконно захватили скважины и "сели" на трубу или линии электропередач? Это та социальная справедливость, которую нам сейчас уготовили ЗЕбилы, а до этого законодательно оформили выродки Порошенко? И как долго еще украинцы будут терпеть такое надругательство над собой, выступая в роли дойных коров?
12.01.2021 14:22 Відповісти
Украинцы платят высочайшие налоги, высокие, неподьемные цены на коммуналку устанавливают чиновники, субсидии - это деньги налогоплательщиков, которые чиновники берут из бюджета и перенаправляют на счета олигархов-монополистов...)))
Вот такая у нас "соціальна держава"... Все по Ленину, по социал-демократически: "государственно-капиталистические монополии")))
12.01.2021 14:35 Відповісти
Когда при Яценюке врубили сатанинские тарифи и сделали нормальные справедливые условия получения субсидии, еще как-то можно было платить.


Но потом субсидию начали резать сильно почти 2 года назад и отобрали постепенно
почти у 90% семей. И по новым постановам КМУ (при Гройсмане) им уже пофиг, что
ты безработный, больной или у пенсионера кто-то еще прописан. Они
требуют миллион бумажек лишь бы отказать. Поэтому на выборах президента во 2-м туре реально голосовало 70% против Порошенко, а 3% - за Зеленского. Меня умиляют тролли на Цензоре, которые глумятся над 73%. Какие же вы бесы!



Но сейчас тарифы от Сатаны остались и увеличиваются, а субсидиям - писец!!!



Я в мае 2013 предрекал (среди своих знакомых), что в воздухе пахнет революцией и будет киргизкий вариант. Так и случилось потом с осени.
Сейчас они затягивают гайки и это закончится Майданом-3. Когда сразу после выборов родители Зеленского остались в Кривом Роге, я понял, что ничего Вова делать не будет и будет то болото, которое уже 30 лет и даже хуже. Если бы он что-то изначально б хотел изменить, он бы спрятал родителей и семью в Израиле или США. А так - очередной мыльний пузырь.


Украинцы заслуживают на такую власть, потому-что в странах, где население - не рабы, не допустили бы такого глумления над собой. Смеетесь над Белорусской "революцией"? А мы лучше?
12.01.2021 21:34 Відповісти
 
 