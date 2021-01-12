Відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму, - пресслужба КС. ДОКУМЕНТ

Вартість відпочинку глави КС Олександра Тупицького за весь період становить 242 116,43 грн, а не 300 тис. грн на добу, як раніше повідомляли ЗМІ.

Про це інформує пресслужба КС, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема зазначається, що Тупицький до 13 січня відпочиває з сім'єю в Дубаї в готельному номері з видом на море.

"У вартість туру входить авіапереліт в обидва боки, при розміщенні в двокімнатному номері готелю, дворазове харчування, трансфер, страхування і вартість туристичного обслуговування", - підкреслюють в пресслужбі.

"Разом з тим повідомляємо, що нарахований дохід (винагорода судді) Голови Конституційного Суду України в грудні 2020 року становив 433 538,60 грн, що повністю покриває суму витрат на поїздку", - додають в КС.

Також, за словами Олександра Тупицького, інформація про його відпочинок в Дубаї з українськими і російськими бізнесменами, які причетні до кримінального світу, є відвертою брехнею.

Раніше екснардеп Сергій Лещенко повідомив, що Тупицький з дружиною покинули Україну і вилетіли в ОАЕ.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.