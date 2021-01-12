Відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму, - пресслужба КС. ДОКУМЕНТ
Вартість відпочинку глави КС Олександра Тупицького за весь період становить 242 116,43 грн, а не 300 тис. грн на добу, як раніше повідомляли ЗМІ.
Про це інформує пресслужба КС, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема зазначається, що Тупицький до 13 січня відпочиває з сім'єю в Дубаї в готельному номері з видом на море.
"У вартість туру входить авіапереліт в обидва боки, при розміщенні в двокімнатному номері готелю, дворазове харчування, трансфер, страхування і вартість туристичного обслуговування", - підкреслюють в пресслужбі.
"Разом з тим повідомляємо, що нарахований дохід (винагорода судді) Голови Конституційного Суду України в грудні 2020 року становив 433 538,60 грн, що повністю покриває суму витрат на поїздку", - додають в КС.
Також, за словами Олександра Тупицького, інформація про його відпочинок в Дубаї з українськими і російськими бізнесменами, які причетні до кримінального світу, є відвертою брехнею.
Раніше екснардеп Сергій Лещенко повідомив, що Тупицький з дружиною покинули Україну і вилетіли в ОАЕ.
Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.
5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ау, пресс-служба!
А где вычеты из этой суммы на оплату астрономических коммунальных услуг нескольких квартир и особняков Тупицкого, питание всей семьи (не черный же хлеб они едят), заправку и обслуживание нескольких дорогих авто, карманные расходы и т.д.?
Или когда САМ с отдыха приедет и САМ СЕБЕ любимому про СЕБЯ постфактум бАмагу подпишет?
Слід зауважити, що формально все наче і законно, бо ці гроші начислені в відповідності з законом про КС і законом про судоустрій (розділ ХІІ, п.24), які підписав... не Зеленський, а Порошенко в 2016 і 2017 роках, як "оклад 75 прожиткових мінімумів на січень 2020року" + доплата за стаж, за посаду, за ступінь... але протирічить ст.24 про рівноправ'я громадян України (і фактично всім фундаментальним статтям Конституції І і ІІ розділів) і ділить громадян України на клани, які живуть по різних законах, що фактично перетворює Україну в тоталітарну мафіозно-феодальну державу.
PS. І стане зрозумілою вся брехливість і аморальність ПеПо і порохоботів, які рядяться в патріотів і демократів, а насправді є брехливою тоталітарною зграєю, яких Україна і українці цікавлять лише як джерело наживи.
клани...https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0 касти
Из дорогого:
https://www.booking.com/hotel/ae/kempinski-residences-palm-jumeirah.uk.html?aid=356980;label=gog235jc-1*****************************************************************************************************************************************************************************;sid=4e00728f30b2bc46e266605be6f1cd5d;all_sr_blocks=32221924_238885479_4_41_0;checkin=2021-01-12;checkout=2021-01-13;dest_id=-782831;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=32221924_238885479_4_41_0;hp_group_set=0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=32221924_238885479_4_41_0__289406;srepoch=1610453088;srpvid=14f854efb7720075;type=total;ucfs=1&#RD32221935 Королівська вілла з 4 спальнями та власним басейном € 10 979 (за сутки, в пересчёте на гривни -- где-то в район 300 тыщ и будет)
Но учитывая, что у него ЗП лоховская и надо экономить, то есть и
https://www.booking.com/hotel/ae/kempinski-residences-palm-jumeirah.uk.html?aid=356980;label=gog235jc-1*****************************************************************************************************************************************************************************;sid=4e00728f30b2bc46e266605be6f1cd5d;all_sr_blocks=32221924_238885479_4_41_0;checkin=2021-01-12;checkout=2021-01-13;dest_id=-782831;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=32221924_238885479_4_41_0;hp_group_set=0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=32221924_238885479_4_41_0__289406;srepoch=1610453088;srpvid=14f854efb7720075;type=total;ucfs=1&#RD32221924 Сімейні апартаменти з 2 спальнями та видом на Пальму 700-900 евров в сутки.
Хотя лично мне слабо верится, что такой непростой кекс будет отдыхать как лох...
Тут вопрос насущный наклевывается, КОГДА СТЕПАНОВ РАЗРЕШИТ ЛОХТОРАТУ ЛАМПОЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКУПАТЬ?
Ой, не могу.
Он над вами глумиться, а ЗЕбилы, как жвачные животные, даже не мычат.
Потомки казаков, ё-мое..
В первую очередь, нужно это всё скинуть с себя. Допустим, как Порошенко в Европу мотнулся и... похудел, и помолодел то как! Вот это я понимаю оздоровление и с умом потраченные деньги. Нахрена те Дубаи и Мальдивы, если жир висит, отрыжка, газы, и яйца только в зеркало видно?))
А похорони?
Враньё! Враньё! Враньё! Враньё! Враньё! Враньё! Враньё! Враньё! Враньё! Враньё!