УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4541 відвідувач онлайн
Новини
16 980 151

Відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму, - пресслужба КС. ДОКУМЕНТ

Відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму, - пресслужба КС. ДОКУМЕНТ

Вартість відпочинку глави КС Олександра Тупицького за весь період становить 242 116,43 грн, а не 300 тис. грн на добу, як раніше повідомляли ЗМІ.

Про це інформує пресслужба КС, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема зазначається, що Тупицький до 13 січня відпочиває з сім'єю в Дубаї в готельному номері з видом на море.

Відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму, - пресслужба КС 01

"У вартість туру входить авіапереліт в обидва боки, при розміщенні в двокімнатному номері готелю, дворазове харчування, трансфер, страхування і вартість туристичного обслуговування", - підкреслюють в пресслужбі.

Відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму, - пресслужба КС 02

Також дивіться: Глава КС Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї. ФОТОрепортаж

"Разом з тим повідомляємо, що нарахований дохід (винагорода судді) Голови Конституційного Суду України в грудні 2020 року становив 433 538,60 грн, що повністю покриває суму витрат на поїздку", - додають в КС.

Також, за словами Олександра Тупицького, інформація про його відпочинок в Дубаї з українськими і російськими бізнесменами, які причетні до кримінального світу, є відвертою брехнею.

Раніше екснардеп Сергій Лещенко повідомив, що Тупицький з дружиною покинули Україну і вилетіли в ОАЕ.

Нагадаємо, 29 грудня президент України Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив від виконання обов'язків главу Конституційного Суду Олександра Тупицького. Пізніше Конституційний Суд повідомив, що проведе спецзасідання через відсторонення Тупицького. Указ Зеленського про відсторонення Тупицького Конституційний Суд вважає юридично нікчемним і вимагає його скасувати.

5 січня судді Конституційного Суду провели збори і затвердили спільну заяву, в якій нагадали, що основи і порядок звільнення судді КС або припинення його повноважень визначено Конституцією.

Автор: 

КС (1430) ОАЕ (349) відпочинок (232) Тупицький Олександр (259)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Такой бред уже несут, слов нет.
Типа не ясно, что выпердку за продажные решения миллионы на оффшоры зашли.
показати весь коментар
12.01.2021 11:50 Відповісти
+24
Це вже ні в які ворота не лізе. Потрібно обмежити зарплати, премії та виплати всім суддям та чиновникам не більше 50 тис. грн на місяць! Україна не має грошей на армію та медицину а судді та чиновники жирують, тварі. Тупицький має сидіти в тюрмі вже кілька місяців, а він відпочиває як шейх. Зеленський, що це за муйня?
показати весь коментар
12.01.2021 12:13 Відповісти
+21
Отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму, - пресс-служба КС - Цензор.НЕТ 2403
показати весь коментар
12.01.2021 12:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Отдых Тупицкого в ОАЭ стоит 242,1 тыс. грн, его зарплата за декабрь полностью покрывает эту сумму, - пресс-служба КС.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ау, пресс-служба!
А где вычеты из этой суммы на оплату астрономических коммунальных услуг нескольких квартир и особняков Тупицкого, питание всей семьи (не черный же хлеб они едят), заправку и обслуживание нескольких дорогих авто, карманные расходы и т.д.?
показати весь коментар
12.01.2021 13:04 Відповісти
А почему приведенный в статье докУмент без подписи?
Или когда САМ с отдыха приедет и САМ СЕБЕ любимому про СЕБЯ постфактум бАмагу подпишет?
показати весь коментар
12.01.2021 13:05 Відповісти
Это фигня. Вот то что отпуск Тупицкого с 06 по 13 января, а ваучер выписвн 11января 2021 года, те.е за сутки до выезда мурла из гостинницы, четко свидетельствуют о том, что эта гребаная фальшивка в расчете на полного идиота. Я таких бумажек миллион напечатаю.
показати весь коментар
12.01.2021 22:46 Відповісти
Главное они даже особо не выдумывают. Зебобики все равно схавают) Для них и эта сумма заоблачная, примерно зарплата за 2-3 года. Они даже хрен просекут что даже 240 кусков на семью в эмиратах это может и не эконом класс, но даже и до хорошего среднего не дотягивает. Этот боров побрезговал бы в таких условиях отдыхать.))
показати весь коментар
12.01.2021 13:13 Відповісти
У человека есть деньги на дорогой отдых - это его дела, тут нет темы для какого-то яростного обсуждения. Обсуждать нужно, откуда у него столько денег: обоснована ли такая зарплата, есть ли доходы, сверх зарплаты, и откуда они, есть ли у него коррупционные решения и вообще есть ли у него знания, занимать такой пост. Вот это нужно проверять и обсуждать, а не отдых, который хоть и дорогой, но не является противозаконным.
показати весь коментар
12.01.2021 13:21 Відповісти
Закон происходит от морали. Мораль первична закон вторичен. Если такой отдых в нищей воюющей стране по всем признакам выглядит аморальным - то он должен быть и противозаконным. Но если закон не отвечает моральным запросам общества, оно его меняет революционным путем, как было уже не раз в истории многих государств.
показати весь коментар
12.01.2021 13:42 Відповісти
Тупицький - не звичайна людина, а голова Конституційного Суду України. І гроші він заробив не на вільному ринку своєю працею і розумом (що було б достойно поваги і розуміння), а отримав з бюджету, тобто з наших з вами податків - звичайних громадян України, середня зарплата яких в січні 2020 року була 10727грн на місяць, а зарплата Тупицького за грудень 2020 - 433 538,60 грн ($15500 на місяць чи $186500 на рік), тобто в 40,5 рази більше середньої зарплати в державі... в той час як зарплата, наприклад, судді кожного с 9 суддів (!!!) Верховного Суду США ($250000 на рік брутто) - 5 середніх доходів громадянина США ($58тис.). Перемножте кількість суддів ВС в США (9) на їх зарплату і кількість суддів КС в Україні (30) на їх зарплату (~ $150000 на рік) і стане зрозуміло, що наша біда не в корупції, а в суспільно політичному укладі, на поділі громадян на панів і рабів. Причому пани вже і не ховають свого зверхнього відношення до рабів...

Слід зауважити, що формально все наче і законно, бо ці гроші начислені в відповідності з законом про КС і законом про судоустрій (розділ ХІІ, п.24), які підписав... не Зеленський, а Порошенко в 2016 і 2017 роках, як "оклад 75 прожиткових мінімумів на січень 2020року" + доплата за стаж, за посаду, за ступінь... але протирічить ст.24 про рівноправ'я громадян України (і фактично всім фундаментальним статтям Конституції І і ІІ розділів) і ділить громадян України на клани, які живуть по різних законах, що фактично перетворює Україну в тоталітарну мафіозно-феодальну державу.

PS. І стане зрозумілою вся брехливість і аморальність ПеПо і порохоботів, які рядяться в патріотів і демократів, а насправді є брехливою тоталітарною зграєю, яких Україна і українці цікавлять лише як джерело наживи.
показати весь коментар
12.01.2021 14:29 Відповісти
клани ...https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0 касти
показати весь коментар
12.01.2021 15:40 Відповісти
Как откуда деньги? Тяжёлая работа- зарплата бригады шахтеров за месяц
показати весь коментар
12.01.2021 16:40 Відповісти
Петя , смотри внимательней -ваучер выписан не тем числом (за два дня до конуа периода проживания), не имеет оттиска оплачено - это фальшивка. Если он с такой зарплатой врет и прибегает к таким ТУПЫМ отмазкам, то его взяли за яйца справедливо. Денежек на отпуск он платит явно больше и обосновать их наличие не может - это хорошее дело для НАБУ, индульгенцию от которого КСУ-шники себе выписали.
показати весь коментар
12.01.2021 22:52 Відповісти
Зустрічайте його завтра в аеропорту, він повертається до напруженої праці.
показати весь коментар
12.01.2021 13:26 Відповісти
Народу, ці підхххри, все нараховують виходячи із всьго мінімуму - прожиткового, налогу та т.і., а собі зарплати нараховують якісь космічні... Може вже треба і їм зарплати нараховувати з якимось обмеженням? Хоча ці виродки щось вигадають...
показати весь коментар
12.01.2021 13:29 Відповісти
Последняя графа в квитанции (про цену) прилеплена топорно Даже школьник сделал бы лучше монтаж
показати весь коментар
12.01.2021 13:35 Відповісти
Ну справедливості ради - то все-таки не зовсім стандартний номер. Там написано 2 Bedroom family apartment, тобто сімейні апартаменти з двома спальнями. А апартамент цілком можуть бути окремими, як будиночок на території готелю.
показати весь коментар
12.01.2021 13:35 Відповісти
Наверняка ещё себе начислил "матеріальну допомогу на оздоровлення" пару сотен тысяч, ну как-же без неё, бедный-же, нужно помогать ему за наш счёт.
показати весь коментар
12.01.2021 13:38 Відповісти
А покупку "домика" в Крыму тоже зарплата покрывает?
показати весь коментар
12.01.2021 13:43 Відповісти
Це не він Тупицький, це 6 млн. зубожілих пенсіонерів є тупицькими.
показати весь коментар
12.01.2021 13:46 Відповісти
На следующем Майдане пленных не брать и ни на какие раскаливания не выводить.
показати весь коментар
12.01.2021 13:52 Відповісти
Золотые слова, если бы так было с первого майдана, то он был бы единственным в этой стране.
показати весь коментар
12.01.2021 14:07 Відповісти
Жизнь Тупицкого где-то в тупике остановиться должна
показати весь коментар
12.01.2021 13:53 Відповісти
я прозреваю. ЗП почти 0.5 млн/мес. За что бл*ть?
показати весь коментар
12.01.2021 14:03 Відповісти
ну а сколько по твоему должен получать глава судебной ветви власти в стране?
показати весь коментар
12.01.2021 15:46 Відповісти
официально у премьер-министра - 60+ тыс, у президента - еще меньше. С какого х*ра главный судья должен получать больше?!?!?!
показати весь коментар
12.01.2021 17:29 Відповісти
А можно где-то глянуть на тарифную сеточку зарплат госчиновников ?
показати весь коментар
12.01.2021 14:06 Відповісти
Блин, ну у всех жеж в этом форуме есть интернет. Полезьте и посмотрите сколько стоит там номер. На том же букинге.
Из дорогого:
https://www.booking.com/hotel/ae/kempinski-residences-palm-jumeirah.uk.html?aid=356980;label=gog235jc-1*****************************************************************************************************************************************************************************;sid=4e00728f30b2bc46e266605be6f1cd5d;all_sr_blocks=32221924_238885479_4_41_0;checkin=2021-01-12;checkout=2021-01-13;dest_id=-782831;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=32221924_238885479_4_41_0;hp_group_set=0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=32221924_238885479_4_41_0__289406;srepoch=1610453088;srpvid=14f854efb7720075;type=total;ucfs=1&#RD32221935 Королівська вілла з 4 спальнями та власним басейном € 10 979 (за сутки, в пересчёте на гривни -- где-то в район 300 тыщ и будет)
Но учитывая, что у него ЗП лоховская и надо экономить, то есть и

https://www.booking.com/hotel/ae/kempinski-residences-palm-jumeirah.uk.html?aid=356980;label=gog235jc-1*****************************************************************************************************************************************************************************;sid=4e00728f30b2bc46e266605be6f1cd5d;all_sr_blocks=32221924_238885479_4_41_0;checkin=2021-01-12;checkout=2021-01-13;dest_id=-782831;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=32221924_238885479_4_41_0;hp_group_set=0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=32221924_238885479_4_41_0__289406;srepoch=1610453088;srpvid=14f854efb7720075;type=total;ucfs=1&#RD32221924 Сімейні апартаменти з 2 спальнями та видом на Пальму 700-900 евров в сутки.
Хотя лично мне слабо верится, что такой непростой кекс будет отдыхать как лох...
показати весь коментар
12.01.2021 14:10 Відповісти
Во всяком случае тупицкий не врет, что поехал туда на переговоры по инвестициям, как кое-кто про Оман))
показати весь коментар
12.01.2021 14:13 Відповісти
Відпочинок Тупицького в ОАЕ коштує 242,1 тис. грн, його зарплата за грудень повністю покриває цю суму, - пресслужба КС - Цензор.НЕТ 2064
показати весь коментар
12.01.2021 14:15 Відповісти
Шнурок і мило повністю покриває наші бажання стосовно таких персонажів.
показати весь коментар
12.01.2021 14:16 Відповісти
Продал Украину, а теперь отдыхает на деньги от продажи
показати весь коментар
12.01.2021 14:22 Відповісти
Едрить, да какое кому дело до всех этх вшей?
Тут вопрос насущный наклевывается, КОГДА СТЕПАНОВ РАЗРЕШИТ ЛОХТОРАТУ ЛАМПОЧКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОКУПАТЬ?
Ой, не могу.
Он над вами глумиться, а ЗЕбилы, как жвачные животные, даже не мычат.
Потомки казаков, ё-мое..
показати весь коментар
12.01.2021 14:29 Відповісти
Пристрелить бы их всех , " честно " получающих такие зарплаты , и можно было бы у МВФ не брать кредиты , а ему предлагать .
показати весь коментар
12.01.2021 14:35 Відповісти
Вообще не могу понять чего этому Тупицкому там оздоравливать с таким мешком говна в виде брюха? Смысл, если организм загажен!
В первую очередь, нужно это всё скинуть с себя. Допустим, как Порошенко в Европу мотнулся и... похудел, и помолодел то как! Вот это я понимаю оздоровление и с умом потраченные деньги. Нахрена те Дубаи и Мальдивы, если жир висит, отрыжка, газы, и яйца только в зеркало видно?))
показати весь коментар
12.01.2021 14:46 Відповісти
Тяжко працює, як мінімум за десятьох, а то і за тридцятьох...
показати весь коментар
12.01.2021 14:57 Відповісти
Народу Украины,прозяба...получающему среднюю зарплату в 10 тыс грн.не помешала бы для воспитательных мероприятий несколько своеобразная,действующая за границей нашей страны общественная организация с названием,ну,скажем,"Последний курорт",чтобы подобные деятели,отбыв на отдых за 10 тыс. не гривен,обратно по тем или иным причинам уже не возвращались.Так будет лучше.
показати весь коментар
12.01.2021 15:06 Відповісти
ВОТ ИНТЕРЕСТНО ...... А СМОГЛА Б ЭТА ПАДЛО НА МИНИМАЛОЧКУ ТАК ОТДЫХАТЬ ..... а у простых роботяг что б зп была 400.000 ..... эта ж тварь тяжелее органа .... молнии на ширинке ... и ручки --- В ЖИЗНИ НЕ ДЕРЖАЛО
показати весь коментар
12.01.2021 15:06 Відповісти
Если это правда,и отдых Тупицкого стоит всего 240000гр.-то это ерунда-это всего-лишь пенсия за 10 лет пенсионера со стажем 35 лет!
показати весь коментар
12.01.2021 15:33 Відповісти
И мы со своих налогов содержим целую армию вот таких тупицких чтобы они могли жировать за наш счет в роскоши и хер на всех нас при этом ложить.
показати весь коментар
12.01.2021 15:39 Відповісти
нищеброды в комментах доклепались до зарплаты... простый нарит (тм). Ну а сколько по вашему должен получать глава судебной ветви власти в стране? 10 тыс гривень? Тогда о какой борьбе с коррупцией вы можете говорить? Это нормальный уровень зарплаты, примерно соответствующий зарплатам высокопоставленных судей в США, Великобритании. И при такой зарплате когда их будут жарить в НАБУ - они уже не смогут проплакаться о том, как выживать им на копеечную зарплату и что учились они 20-30 лет не ради такого
показати весь коментар
12.01.2021 15:49 Відповісти
Прежде всего, дядя, глава судебной власти в стране не должен песдеть народу этой страны. И должен объяснять происхождение своих доходов, соблюдая законы этой же страны. А не клепать гнилые отмазки , от которых фальшю воняет за километр, и которые могут устроить только псевдоакционеров Газпрома, рассуждающих о величине зарплаты в США и Англии и считающих, что контролировать доходы властьимущих можно там, а в Украине это "некомильфо"
показати весь коментар
12.01.2021 23:07 Відповісти
В стране, где люди полуучают 300 баксов в месяц, мурло, которое сидит на миллионных взятках имеет в месяц 15000 доляров.... круто !!!! Пора браться за вилы!!!
показати весь коментар
12.01.2021 15:52 Відповісти
"..."В стоимость тура входит авиаперелет в обе стороны, проживание в двухкомнатном номере отеля, двухразовое питание, трансфер, страхование и стоимость туристического обслуживания", - подчеркивают в пресс-службе..."

А похорони?
показати весь коментар
12.01.2021 16:15 Відповісти
Эти безполезные бюджетники нам сильно дорого обходятся.
показати весь коментар
12.01.2021 16:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=42g_BKVPkGY Тупицькому в готелі у Дубаї на стіл кинули "матеріальну допомогу"
показати весь коментар
12.01.2021 17:43 Відповісти
242 тысячи в Дюбае в пятизвездочном отеле с семьей?? Врёте. Там таких цен нет. Если бы Тупицкий отдыхал один без семьи в однокомнатном номере и во всем себя ограничивал, или отдыхал с семьей в Хостеле и во всем себя ограничивал, то может с трудом и хватило. И то вряд ли. Как семья могла устроиться на одной кровати, даже и двуспальной. А питание в ресторане. Ну что вы врете!

Враньё! Враньё! Враньё! Враньё! Враньё! Враньё! Враньё! Враньё! Враньё! Враньё!
показати весь коментар
12.01.2021 18:08 Відповісти
Тупицкий, чего ты такой жирный и пузо висит?
показати весь коментар
12.01.2021 18:33 Відповісти
Когда разгонят эту гоп-контору "конституционный суд"?
показати весь коментар
12.01.2021 19:54 Відповісти
В кого там калькулятор під руками - 433 тис грн це скільки мінімальних зарплат?
показати весь коментар
12.01.2021 20:14 Відповісти
Кто мне может дать вразумительный ответ? ОТ ЧЕГО ЭТОТ ТУПИЦКИЙ ОТДЫХАЕТ, ЧТО ОН ТАКОЕ ДЕЛАЛ, ЧТО, ЕМУ НУЖНО ОТДОХНУТЬ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
показати весь коментар
12.01.2021 21:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 