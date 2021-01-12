З 15 січня всі, хто прибуває в Англію, повинні мати негативний тест на COVID-19, - посольство Великої Британії

Негативний результат тесту на Covid-19 обов'язковий до пред'явлення з 15 січня для поїздки в Англію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство Великої Британії в Україні в Facebook.

"Вимога щодо обов’язкового тестування на COVID-19 перед поїздкою до Англії набуває чинності з 15 січня.

З 04:00 за Гринвічем у п’ятницю, 15 січня, всі мандрівники, які прибувають до Англії, повинні пред'явити негативний результат тесту на COVID-19, який був зроблений перед поїздкою.

Тест має бути проведений методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) або еквівалентного діагностичного стандарту і повинен проводитися не раніше ніж за три дні до вильоту", - сказано в повідомленні.

У посольстві зазначили, що незабаром пасажири і перевізники отримають інструкції щодо вимог до тестів і формату результатів.

"Вимога щодо негативного тесту на COVID-19 наразі стосуватиметься лише подорожніх до Англії. Детальніше про правила прибуття до Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії буде оголошено найближчим часом — будь ласка, стежте за нашими сторінками.

Пасажири, які прибувають із країн, що не входять до урядового переліку транспортних коридорів, повинні самоізолюватися на 10 днів, незалежно від результатів тестів. Наразі це включає і подорожніх з України", - зазначили в посольстві.