"Слуга народу" Кравчук про санкції США проти Дубінського: Його кроки і висловлювання часто не збігалися з позицією фракції

Кроки і висловлювання нардепа "Слуги народу" Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"Кроки і висловлювання Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції "Слуга народу". Тому буде коректним, якщо такі особисті події коментуватиме сам Олександр Дубінський", - сказала Кравчук.

За її словами, депутати фракції ще не обговорювали питання про введення санкцій проти Дубінського.

Також вона зазначила, що офіційна позиція України завжди полягала в тому, що втручання в процес виборів у будь-якій країні неприпустиме.

11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Деркачем.

Серед інших у списку тих, хто потрапили під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.