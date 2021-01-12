"Слуга народу" Кравчук про санкції США проти Дубінського: Його кроки і висловлювання часто не збігалися з позицією фракції
Кроки і висловлювання нардепа "Слуги народу" Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net", про це заявила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.
"Кроки і висловлювання Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції "Слуга народу". Тому буде коректним, якщо такі особисті події коментуватиме сам Олександр Дубінський", - сказала Кравчук.
За її словами, депутати фракції ще не обговорювали питання про введення санкцій проти Дубінського.
Також вона зазначила, що офіційна позиція України завжди полягала в тому, що втручання в процес виборів у будь-якій країні неприпустиме.
11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Деркачем.
Серед інших у списку тих, хто потрапили під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.
Не имел, не состоял
Не был, не был, не был, не был
Даже рядом не стоял
У меня не укладывается в голове, как педагоги и медики Украины, интеллигенция - «соль земли», имеющая высшее, а некоторые высшее экономическое образование, могли поверить предвыборным обещаниям инородца, что в случае избрания Главой государства пианиста, играющего «грушеоколачивателем» на клавишном струнном инструменте, он повысит зарплаты бюджетникам до $ 4000.00 в месяц?
Пан Виталий Портников на своей передачи озвучил, что евреи, в большинстве своем, космополиты. У них нет чувства патриотизма ни к стране своего временного проживания, ни любви к своей исторической Родине - Израилю. Поэтому они предпочитают эмигрировать не в Эрец-Исраэль, где их сыновей и дочерей ожидает призыв в армию, а в США.
Бывший министр соцполитики, депутат «Оппоблока», «угольная и майонезная принцесса» пани Королевская обещала семь лет назад повысить размер пенсий до 500.00 ЕВРО, а зарплаты до 1000.00 ЕВРО. Неужели Наташа ничему не научила пересiчних громадян?
«Соль - добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее» (Евангелие от Луки Лук.14:34).
На основі цього твердження Помпео в мене, як і у багатьох українських патріотів, виникли логічні запитання до СБУ:
-Якщо розвідувальні служби США встановили, що "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами". ТО чому таких зв'язків примудрилася й досі НЕ "замітити" в СБУ?
-А якщо замітили, то чому "деркачі" засідають в парламенті а не в камерах, ізоляторах строгого режиму?
-А по СН, ОПЗЖ, різних "шаріях- рабіновичах-медведчуках", олігархах хіба не та ж "сліпота" СБУ?
-За що СБУ отримує гроші з наших податків?
-На кого тоді працює СБУ на чолі з лейтенантом Бакановим?
Запитання - риторичні!
Бєніна шавка не тільки висловлювала думку у соцмережах, а і реально втручалась в справи США.
На фото Деркач вместе с Дубинским, проводят брифинг по так называемым «пленкам Порошенко-Байдена»:
https://scontent.flwo4-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/138221341_3584169438346365_5569269837205369305_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=BPdSii9fl0IAX9MSdYO&_nc_ht=scontent.flwo4-2.fna&oh=a84be5fc8ba94b2afb68afcbcc905e5b&oe=6024BF5C
- Да, мистер Байден, мы начали е**ть Дубинского в его собачий рот прямо сейчас.
Спасибо.
Мій респект
У фракції СН є агенти Кремля... Скоро такі санкції Штати введуть до всяких там Бужанських, Єрмаків, Зеленських та ін.
п.с. обіс.......рались слуги Бєні. Бєня всіх з собою загребе у буцегарню в Огайо !
Оце саме той випадок, коли точно можна сказати: " Дубінський. Зеленський. Какая разница?"
- а почему Зеля не сдает воров и агентов путина - таких как Татаров, Ермак, Венидиктову, Портнова и др?
Тонет вместе с ними..
При этом, названы имена и введены персональные санкции.
А президент, глава парламента Украины и глава партии к которой относятся эти депутаты, засунули в жопу языки и молчат!
Только отдельные шавки из числа слуг уродов тявкают, открещиваясь от своих соратников.