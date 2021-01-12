Заступник глави адміністрації Путіна Козак прибув до Берліна на зустріч радників "нормандської четвірки"

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак у вівторок прилетів до Берліна для участі у зустрічі політичних радників "нормандського формату".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам представник посольства Росії у ФРН.

"Предметом зустрічі представників країн "нормандської четвірки" стане обговорення реалізації підсумків паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту", - повідомили у відомстві.

Заначимо, українська сторона ще не повідомляла про візит глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Також читайте: Єрмак про Козака: "Є нормальні робочі взаємини. Вони непрості. Я відстоюю українські інтереси"