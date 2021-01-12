УКР
Заступник глави адміністрації Путіна Козак прибув до Берліна на зустріч радників "нормандської четвірки"

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак у вівторок прилетів до Берліна для участі у зустрічі політичних радників "нормандського формату".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам представник посольства Росії у ФРН.

"Предметом зустрічі представників країн "нормандської четвірки" стане обговорення реалізації підсумків паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту", - повідомили у відомстві.

Заначимо, українська сторона ще не повідомляла про візит глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Також читайте: Єрмак про Козака: "Є нормальні робочі взаємини. Вони непрості. Я відстоюю українські інтереси"

Німеччина (7735) нормандська четвірка (1526) Козак Дмитро (79)
Будет Ермака инструктировать как половчее Украину сдать, так чтобы и Зеленский и его недалёкие избиратели ничего понять не успели.
12.01.2021 12:39 Відповісти
Шеф Ермака прибыл.
12.01.2021 12:41 Відповісти
Что у Козака, что у Ермака морды ну совсем не фсбшные
12.01.2021 12:45 Відповісти
""Предметом встречи представителей стран "нормандской четверки" станет обсуждение реализации итогов парижского саммита 2019 года в части политического урегулированию конфликта", - сообщили в ведомстве."Источник: https://censor.net/ru/n3241257
хремль не интересуют ни открытие КПП, ни обмен пленных, только выборы и только особый статус, то ради чего козак и приехал так что будет дальнейшее додавливание Украины на закрепление на законодательном уровне формулы Штанмайера под которой подписался преЗЕдент
12.01.2021 12:53 Відповісти
Торопятся гниды до инавгурации Байдена все решить
12.01.2021 12:56 Відповісти
Надеюсь Джо Байден - наконец назовет что есть Россия и чем она занимается! И кто все эти Козаки!
12.01.2021 12:58 Відповісти
Отметим, украинская сторона еще не сообщала о визите главы Офиса президента Андрея Ермака.
А когда украинская сторона сообщала нам о том что она делает? Как всегда впервые узнаем из кремлевских СМИ что они там подписали. Или вы наивно думаете ************ Козак приехал а Ермак его там уже не ждет в гостиннице?
12.01.2021 12:59 Відповісти
 
 