Заступник глави адміністрації Путіна Козак прибув до Берліна на зустріч радників "нормандської четвірки"
Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак у вівторок прилетів до Берліна для участі у зустрічі політичних радників "нормандського формату".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам представник посольства Росії у ФРН.
"Предметом зустрічі представників країн "нормандської четвірки" стане обговорення реалізації підсумків паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту", - повідомили у відомстві.
Заначимо, українська сторона ще не повідомляла про візит глави Офісу Президента Андрія Єрмака.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хремль не интересуют ни открытие КПП, ни обмен пленных, только выборы и только особый статус, то ради чего козак и приехал так что будет дальнейшее додавливание Украины на закрепление на законодательном уровне формулы Штанмайера под которой подписался преЗЕдент
А когда украинская сторона сообщала нам о том что она делает? Как всегда впервые узнаем из кремлевских СМИ что они там подписали. Или вы наивно думаете ************ Козак приехал а Ермак его там уже не ждет в гостиннице?