Кабмін скоротив розслідування випадків смерті медиків із 15 до 5 днів для спрощення виплати допомоги сім'ям померлих від COVID-19, - Ляшко

Терміни розслідування випадків смерті медпрацівників у зв'язку з COVID-19 скорочено з 15 до 5 днів.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Уряд постановою від 5 січня № 1 "Деякі питання розслідування смерті окремих категорій медичних працівників" спростив механізм розслідування таких випадків, і отримання гарантованих законом страхових виплат. Відтепер розслідування буде продивитися комісією закладу охорони здоров’я, де працював потерпілий медичний працівник, без залучення працівників Державної інспекції праці і Фонду соціального страхування. Скорочено строки проведення такого розслідування, тепер розслідування повинно завершитися впродовж 5 днів. Раніше таке дослідження тривало 15 днів", - розповів Ляшко.

За словами Ляшка, це рішення має зменшити кількість бюрократичних процедур під час отримання страхових виплат членами сімей певних категорій медпрацівників у разі їхньої смерті.

Цей порядок буде поширюватися на медичних працівників первинної меддопомоги, екстреної меддопомоги, а також деяких видів спеціалізованої медичної допомоги, зокрема на працівників закладів охорони здоров’я, які визначені для надання меддопомоги хворим на COVID-19.

Ляшко нагадав, що за номером контакт-центру МОЗу з питань COVID-19 0 800 60 20 19 можна звернутися зі скаргою чи для отримання інформації з цього питання.

карантин (18172) смерть (6828) лікарі (1303) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Да можно сразу им говорить, что умер от испуга. Чисто для упрощения.
показати весь коментар
12.01.2021 12:54 Відповісти
несистемная и небоевая потеря. Умер от резкого ухудшения здоровья. Такая схема уже 1.5 года работает, зебилы не жалуются
показати весь коментар
12.01.2021 14:22 Відповісти
Да шото вон по трассам забегали ЗЕленые кугуты с 4-м в мире образованием и золотыми зубами.
Наверное им уже не так хорошо. Но золотые зубы еще есть...
показати весь коментар
12.01.2021 14:24 Відповісти
ті, хто на передовій боротьби з ковідом повимирають, і
оце буде така медреформа за часів зеленського
показати весь коментар
12.01.2021 12:58 Відповісти
 
 