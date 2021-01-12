Держспоживслужба про захворюваність на COVID-19 у Києві: Все йде згідно з прогнозами. Це зростання після свят
У Києві за минулу добу зафіксували 898 нових випадків коронавірусу, що понад удвічі більше, ніж напередодні, - 371. При цьому глава Держспоживслужби столиці Олег Рубан заявив, що збільшення кількості нових захворювань йде згідно з прогнозами.
Про це Рубан заявив у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз у Києві не фіксують різкого зростання захворюваності.
"Все йде згідно з прогнозами. Це зростання після канікулярного періоду і свят. Повністю прогнозоване зростання. Ми спостерігаємо не стрімке, а повільне зростання захворюваності", - заявив Рубан.
Він додав, що збільшення кількості нових заражень, згідно з прогнозами, буде фіксуватися із середи з деяким зниженням у суботу-неділю.
"Локдаун, який зараз запроваджено в країні, дозволить стримувати поширення вірусу в організованих колективах", - додав Рубан.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Е мае..ховайся..