Держспоживслужба про захворюваність на COVID-19 у Києві: Все йде згідно з прогнозами. Це зростання після свят

Держспоживслужба про захворюваність на COVID-19 у Києві: Все йде згідно з прогнозами. Це зростання після свят

У Києві за минулу добу зафіксували 898 нових випадків коронавірусу, що понад удвічі більше, ніж напередодні, - 371. При цьому глава Держспоживслужби столиці Олег Рубан заявив, що збільшення кількості нових захворювань йде згідно з прогнозами.

Про це Рубан заявив у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз у Києві не фіксують різкого зростання захворюваності.

"Все йде згідно з прогнозами. Це зростання після канікулярного періоду і свят. Повністю прогнозоване зростання. Ми спостерігаємо не стрімке, а повільне зростання захворюваності", - заявив Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу через COVID-19 у Києві померли 26 осіб, виявлено 898 випадків, серед захворілих 37 дітей і 22 медики, - Кличко. КАРТА

Він додав, що збільшення кількості нових заражень, згідно з прогнозами, буде фіксуватися із середи з деяким зниженням у суботу-неділю.

"Локдаун, який зараз запроваджено в країні, дозволить стримувати поширення вірусу в організованих колективах", - додав Рубан.

Я і без ваших прогнозів знав що так і буде.
12.01.2021 12:54 Відповісти
Какие прогнозы, когда у вас сплошное вранье в статистике? А что будет, интересно, после отдыха дебилов в Бенином Буковеле? Добьем недобитое?
12.01.2021 12:54 Відповісти
Тупое мычание,не более. А чего на праздники локдаун не объявили? 95 квартал как раз "капусту" косил?
12.01.2021 12:57 Відповісти
Кличко привез с быдлохарькова. Там ковидный труп кернеса где только не таскали, нарушая все карантинные правила.
12.01.2021 13:02 Відповісти
12.01.2021 13:03 Відповісти
Я тут пообщался с людьми выполняющими для правительства важную работу и потому осведомленными: локдаун будут продлевать до лета...Решение давно принято.
12.01.2021 13:23 Відповісти
С тем, кто в это не верит: готов заключить пари у нотариуса: ставлю 2000 грн против 1 грн...
12.01.2021 13:26 Відповісти
Народ потусовался. Кроме похмелья еще и ковид
12.01.2021 14:28 Відповісти
А после Буковеля что привезут?
Е мае..ховайся..
12.01.2021 14:29 Відповісти
 
 