Держспоживслужба про захворюваність на COVID-19 у Києві: Все йде згідно з прогнозами. Це зростання після свят

У Києві за минулу добу зафіксували 898 нових випадків коронавірусу, що понад удвічі більше, ніж напередодні, - 371. При цьому глава Держспоживслужби столиці Олег Рубан заявив, що збільшення кількості нових захворювань йде згідно з прогнозами.

Про це Рубан заявив у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз у Києві не фіксують різкого зростання захворюваності.

"Все йде згідно з прогнозами. Це зростання після канікулярного періоду і свят. Повністю прогнозоване зростання. Ми спостерігаємо не стрімке, а повільне зростання захворюваності", - заявив Рубан.

Він додав, що збільшення кількості нових заражень, згідно з прогнозами, буде фіксуватися із середи з деяким зниженням у суботу-неділю.

"Локдаун, який зараз запроваджено в країні, дозволить стримувати поширення вірусу в організованих колективах", - додав Рубан.