Єрмак прибув до Берліна на зустріч радників глав держав "нормандської четвірки"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прибув до Берліна для консультацій радників лідерів країн "нормандського формату".

Про це повідомила прессекретарка Єрмака Дарина Зарівна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, про подробиці зустрічі буде повідомлено після її закінчення.

Також заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак у вівторок прилетів до Берліна для участі у зустрічі політичних радників "нормандського формату".

***, ето какой-то сюр. Завхоз президентской канцелярии приехал для консультаций глав государств нормандской четверки.

По-моему что нелоху, что ермаку пора по пуле в лоб запускать
12.01.2021 13:00 Відповісти
Украину сдавать приехал?
12.01.2021 12:57 Відповісти
агент кремля Єрмак поїхав звітувати шефам своїм!
12.01.2021 13:03 Відповісти
Украину сдавать приехал?
12.01.2021 12:57 Відповісти
агент ГРУ РФ "Козырь" прибыл для получение инструкций из Центра...
12.01.2021 13:17 Відповісти
Він би здав,якби від нього щось залежало...А так буде як завжди - екскурсіі,горілка,тьолкі,п"яні базари і в самому кінці розважливі,обережні інтерв"ю,де в черговий раз підкреслять значимість України і її "партнерів" і обісруть рашку...
12.01.2021 13:17 Відповісти
У своїй заяві держсекретар США Майка Помпео сказав:.- "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами".

На основі цього твердження Помпео в мене, як і у багатьох українських патріотів, виникли логічні запитання до СБУ:

-Якщо розвідувальні служби США встановили, що "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами". ТО чому таких зв'язків примудрилася й досі НЕ "замітити" в СБУ?

-А якщо замітили, то чому "деркачі" засідають в парламенті а не в камерах, ізоляторах строгого режиму?

-А по СН, ОПЗЖ, різних "шаріях- рабіновичах-медведчуках", олігархах хіба не та ж "сліпота" СБУ?

-За що СБУ отримує гроші з наших податків?

-На кого тоді працює СБУ на чолі з лейтенантом Бакановим?

Запитання - риторичні!
12.01.2021 13:19 Відповісти
***, ето какой-то сюр. Завхоз президентской канцелярии приехал для консультаций глав государств нормандской четверки.

По-моему что нелоху, что ермаку пора по пуле в лоб запускать
12.01.2021 13:00 Відповісти
У нас завхоз решает вопросы внешней и внутренней политики, а его "работодателю" некогда - он устает
12.01.2021 13:04 Відповісти
Привіз скрепки, кнопки та стоси паперу.
12.01.2021 13:07 Відповісти
Завгосп-багатоверстатник...
12.01.2021 13:16 Відповісти
И спросу с него нет.
12.01.2021 13:52 Відповісти
это не сюр, а лютый пипец
12.01.2021 14:07 Відповісти
шпионские игры
12.01.2021 13:01 Відповісти
Єрмак прибув на явку для зустрічі з куратором- так потрібно читати цю новину
12.01.2021 13:02 Відповісти
Анекдот згадала:

Штірліц йшов на явку з агентом. Він одразу його впізнав. На расєі знову були перебої з милом.
12.01.2021 13:09 Відповісти
агент кремля Єрмак поїхав звітувати шефам своїм!
12.01.2021 13:03 Відповісти
А кто это - ермак ? Какие его конституционные полномочия при его должности ?
12.01.2021 13:04 Відповісти
Не ну не Зеленскому же ботинки лыжные снимать и на такую ерунду отвлекаться.
12.01.2021 13:04 Відповісти
хто такий єрмак? Це просто жах.
12.01.2021 13:05 Відповісти
Ху із ДЄРЬМАК?
12.01.2021 13:05 Відповісти
ФСБ-шник, який керує країною, поки ВАЗеленський корчить з себе втомленого "турботою" про нарід презЕдента.
12.01.2021 13:16 Відповісти
Так, ми це знаємо. А от чи знають це Зебіли та зебілочки? Хотілося б, шоб хтось з них нам пояснив, чому фсбшник керує країною.
12.01.2021 13:23 Відповісти
Не пояснять. Це неможливо пояснити. Та сподіваюсь, що прочитають і прийдуть до тями. Тому і пишу.
12.01.2021 13:52 Відповісти
Почему в Украине выбирают президентов, а не сразу глав их администраций?
12.01.2021 13:05 Відповісти
А на Кримі відбулась землетруска.
12.01.2021 13:08 Відповісти
Знов поїхав здавати Україну. Знову привезе нову формулу здачі, як не штрейкбрехера то ще якогось ..ра.
12.01.2021 13:11 Відповісти
А что этот надсмотрщик за туалетами в Администрации Президентв делает в Берлине?
12.01.2021 13:12 Відповісти
Якесь кацапське збіговисько.
Україна в Берліні ніким не представлена.
12.01.2021 13:12 Відповісти
А для них України вже і не існує.
12.01.2021 13:18 Відповісти
Поехал на встречу с куратором !
Получит задание на 2021 год....
12.01.2021 13:12 Відповісти
Ермак на нары должен прибыть ! Только на нары !
12.01.2021 13:13 Відповісти
А в это время где-то в Буковели...
12.01.2021 13:16 Відповісти
головний секретут Офісу президента Андрій Єрмак прибув до Берліна для консультацій Зрадників
12.01.2021 13:42 Відповісти
Ермак прибыл в Берлин

а как хочется прочитать:
Ермака прибили в Берлине....
12.01.2021 14:14 Відповісти
Хайль Гитлер, гер Ермак!!!
12.01.2021 14:20 Відповісти
Я же говорил что если Козак прибыл в Берлин то предатель Ермак минимум уже сутки в Берлине сидит и постель греет
12.01.2021 14:21 Відповісти
Вопрос!
Шо цей ЗАВХОЗ робить в еврожопi
12.01.2021 14:23 Відповісти
приїхав виродок отримувати вказівки від *****?
12.01.2021 17:20 Відповісти
 
 