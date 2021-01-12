Єрмак прибув до Берліна на зустріч радників глав держав "нормандської четвірки"

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прибув до Берліна для консультацій радників лідерів країн "нормандського формату".

Про це повідомила прессекретарка Єрмака Дарина Зарівна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, про подробиці зустрічі буде повідомлено після її закінчення.

Також заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак у вівторок прилетів до Берліна для участі у зустрічі політичних радників "нормандського формату".

