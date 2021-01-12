Єрмак прибув до Берліна на зустріч радників глав держав "нормандської четвірки"
Глава Офісу президента Андрій Єрмак прибув до Берліна для консультацій радників лідерів країн "нормандського формату".
Про це повідомила прессекретарка Єрмака Дарина Зарівна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За її словами, про подробиці зустрічі буде повідомлено після її закінчення.
Також заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак у вівторок прилетів до Берліна для участі у зустрічі політичних радників "нормандського формату".
Топ коментарі
+19 Creator Nikdud
показати весь коментар12.01.2021 13:00 Відповісти Посилання
+11 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар12.01.2021 12:57 Відповісти Посилання
+11 Бандерівець
показати весь коментар12.01.2021 13:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На основі цього твердження Помпео в мене, як і у багатьох українських патріотів, виникли логічні запитання до СБУ:
-Якщо розвідувальні служби США встановили, що "Деркач більше 10 років є "активним російським агентом, що підтримує тісні зв'язки з російськими спецслужбами". ТО чому таких зв'язків примудрилася й досі НЕ "замітити" в СБУ?
-А якщо замітили, то чому "деркачі" засідають в парламенті а не в камерах, ізоляторах строгого режиму?
-А по СН, ОПЗЖ, різних "шаріях- рабіновичах-медведчуках", олігархах хіба не та ж "сліпота" СБУ?
-За що СБУ отримує гроші з наших податків?
-На кого тоді працює СБУ на чолі з лейтенантом Бакановим?
Запитання - риторичні!
По-моему что нелоху, что ермаку пора по пуле в лоб запускать
Штірліц йшов на явку з агентом. Він одразу його впізнав. На расєі знову були перебої з милом.
Україна в Берліні ніким не представлена.
Получит задание на 2021 год....
а как хочется прочитать:
Ермака прибили в Берлине....
Шо цей ЗАВХОЗ робить в еврожопi