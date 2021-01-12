УКР
Повернення режиму ПСО щодо газу може призвести до розриву співпраці з МВФ, - ЗМІ

Якщо Кабмін прийме постанову про введення ціни газу для населення за формулою "хаб мінус" (за ціною європейської біржі мінус ціна транзиту з-за кордону), це позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться в статті "Газове питання: навіщо влада хоче закрити ринок газу всупереч міжнародним зобов'язанням", опублікованій "РБК-Україна". Відповідно до цієї публікації, введення формули "хаб мінус" означає відновлення режиму поставок за спеціальними зобов'язаннями, який був скасований на вимогу МВФ.

"Відновлення ПСО остаточно підірве сподівання на продовження співпраці України з МВФ. Адже скасування регулювання ціни газу для побутових споживачів була однією з ключових умов Меморандуму між Україною з МВФ, підписаного 2 червня 2020 року (пункт 27а)", - йдеться в статті.

Також, згідно з публікацією "РБК-Україна", ідея можливого рішення Кабміну з активною підтримкою Банкової суперечить закону ринку природного газу (№329-VIII) і Європейської Директиви 2009/73 / ЄС "Про лібералізацію ринку природного газу".

"Наївно вважати, що європейські партнери просто так закриють очі на відмову України від дотримання досягнутих домовленостей", - резюмує автор.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство енергетики внесло на розгляд уряду проєкт постанови про введення режиму поставок газу за спеціальними зобов'язаннями, згідно з яким ціна газу для населення буде розраховуватися за формулою "хаб мінус". На цей момент ціна визначається формулою "хаб плюс" (тобто європейська ціна, що включає вартість транзиту газу).

Топ коментарі
+16
Всего один вопрос - а где наш, украинский газ, о котором они так радостно вещали? Они гонят его в Европу или продают нам, но по европейским ценам?
показати весь коментар
12.01.2021 13:01 Відповісти
+11
они ещё не возобновили сотрудничество а уже срывают... мастера спорта по зашкварам
показати весь коментар
12.01.2021 12:59 Відповісти
+6
МВФ то шахрайська структура що фінансує корумповані уряди країн третього світу з метою підпорядкування цих країн інтересам світових фінансових конгломератів ... в Україні цій шайці шахраїв цікава її земля та природні сировинні ресурси ... а населення їх цікавить тільки з метою ЗНИЩЕННЯ , що "наші" "уряди" з великим задоволенням виконують
показати весь коментар
12.01.2021 13:15 Відповісти
а почему удален мой нейтральный коментарий про продажных журналюг?????
показати весь коментар
12.01.2021 13:21 Відповісти
Значит не очень наверное кому то понравилось )))
показати весь коментар
12.01.2021 14:22 Відповісти
а почему удален мой нейтральный коментарий про продажных журналюг?????
************
Хтось впізнав себе у вашому коментарі.
показати весь коментар
12.01.2021 17:36 Відповісти
У вас в Германии.Бедная Меркель.
показати весь коментар
12.01.2021 14:17 Відповісти
Нашему правительству до бедной Меркель, как уровень жизни украинцев до немецкого.
Сидеть в стране которая повезла во взятках и абсурдных законах и насмешке над людьми, и хаять канцлера крупнейшего экономически развитого государства Европы, может только человек без мозгов.
показати весь коментар
12.01.2021 14:27 Відповісти
Ну тебе из Германии виднее ,спору нет.
показати весь коментар
12.01.2021 14:31 Відповісти
Ты знаешь по чему я в Германии ?
Ты знаешь на долго ли я тут ?
Ты знаешь что я тут делаю ?
Ты совершенно не понимаешь, но оно тебе и не нужно , но видя другой флаг, ты делаешь выводы.
Немцам по барабану кто ты, от куда ты, во что ты одет, какая у тебя прическа и что ты кушаешь, по тому что это личное дело каждого, это называется свободой.
А у нас обсудят, обгадят, упрекнут ...
Что бы я тут не делал, это мое личное дело, я не нарушил закон не одной страны.
Я живу по закону, а не по мнению соседа или незнакомого мне человека.
Продолжайте обсуждать и упрекать людей, так как старость твоя предречена на перед, сидеть у подъезда, и назначать проходящих людей кто проститутка а кто наркоман.
показати весь коментар
12.01.2021 14:38 Відповісти
Я знаю как живут в Германии ! Я прожил там 9 лет.И сидеть тем более у подьезда точно не буду! У меня нет подьезда. И мне глубоко плевать ,что ты там делаешь.
показати весь коментар
12.01.2021 14:43 Відповісти
За 9 лет так и не научился в трусы людям не заглядывать ?
Писдун ещё тот .
Пока, удачи не желаю
показати весь коментар
12.01.2021 14:45 Відповісти
Насчет писдуна,ты по себе не суди.
показати весь коментар
12.01.2021 14:55 Відповісти
На моей памяти был единственный Президент, который послал МВФ куда подалее. Это Президент Республики Гана Нана Акуфо-Аддо, которого народ уважает, а потому, он переизбран на новый срок, в декабре 2020-го.
показати весь коментар
12.01.2021 13:21 Відповісти
МВФ не може сказати: підняйте пенсії, бо нелохи кажуть нема грошей. Вони кажуть: поставте реальні ціни на комуналку, а ті гроші, що компенсуються олігархам з бюджету дайте людям. Шановні МВФ йдіть у ср№ку.(С)
показати весь коментар
12.01.2021 13:31 Відповісти
це означає, що беня з ахметкою будуть керувати тут довічно,
поки їх не "з'їсть" черговий пуйло зза поребрика
показати весь коментар
12.01.2021 13:46 Відповісти
кл слово-может
показати весь коментар
12.01.2021 13:32 Відповісти
...Если Кабмин примет постановление о введении цены газа для населения по формуле "хаб минус" (по цене европейской биржи минус цена транзита из-за рубежа), это лишит Украину шансов на продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом..... А не треба людям впарювати той газ який закуповують на хабах в Європі. Тим газом нехай ахтєтки з хвірташами топлять. А людям дайте хоча б той газ, що видобувають на Полтавщині.
показати весь коментар
12.01.2021 13:38 Відповісти
Так он дороже ,чем Европейский! Для снижения цены его смешивают с Европейским.И не слушайте юльку аферистку.Ну и на выборах не выбирайте клоунов!
показати весь коментар
12.01.2021 14:21 Відповісти
Как дороже? А вонЯ казала Шо вААЩе за гривню куб буде продавати...
показати весь коментар
12.01.2021 14:25 Відповісти
Ціна газу має бути такою якою вона є на ринку..
Але і зарплата має бути відповідно ринковою,
що склалась на відповідному ринку..
Якщо газ за цінами Європи, то і зарплати відповідні..

І вимагати потрібно нормальних заплат, а не газових подачок..

А хто заважає нормальним зарплатам в Україні ?
Судді і "вища рада правосуддя" , менти, прокурори, і зеля, яких їх кришує
і не хоче нічого міняти..
показати весь коментар
12.01.2021 13:43 Відповісти
Ашо, оно было, то сотрудничество? Ишо, вот токо этого ПСО гнхватало? Ашож тогда в прошлом году денех не дали?

Потому что у тебя лицо скучное (с)
показати весь коментар
12.01.2021 13:45 Відповісти
Саме цього й добивається бєня. Не даремно ж його шавки так підтримували призначення Вітренка міністром.
показати весь коментар
12.01.2021 13:45 Відповісти
Убрать налоги, минимизировать чиновников, открыть двери для инвесторов и ву-а-ля Украина - "ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СВЕРХДЕРЖАВА"!)))
показати весь коментар
12.01.2021 14:29 Відповісти
"говорится в статье" и "резюмирует автор".
И это, мля, первоисточник !!! Дальше можно не читать...
показати весь коментар
12.01.2021 14:43 Відповісти
Шесть лет, сказки про реверс газа из Европы)) отбор российского газа , начинается сразу на нашей территории, но платим, как за европейский.)))
показати весь коментар
12.01.2021 14:49 Відповісти
Українцям впарюють український газ, але роблять вигляд, начебто цей газ прогнали трубами до Амстердаму, він там перетворився на амстердамський газ із амстердамською ціною, і додавши ціну за транспортування з Амстердаму, вішають лапшу на вуха, що це "ринкова ціна". Махровий мухльож. І всі це знають.
Так само можна запровадити "ринок хліба". Наш український хліб віртуально транспортувати до Голландії, там він начебто отримуватиме амстердамську ціну, потім додавати ціну за транспортування хліба з Нідерландів, - і вуаля, - хлібина буде коштувати 100 гривень! Ловкость рук, і нікаково мошеннічєства!
А, ше сказати, шо підняття ціни на хліб, - це вимога МВФ!
показати весь коментар
12.01.2021 17:54 Відповісти
Во первых хлеб не продают.Я тебя разочарую ,что рынок зерна построен точно по такой же схеме,средняя цена в мире + наценка биржи. А цена хлеба у нас уже давно ,по цене мировой и да же дороже.
показати весь коментар
13.01.2021 09:16 Відповісти
Совсем там охренели в МВФ! Так пусть покупают с наценкой Украина+
показати весь коментар
12.01.2021 15:01 Відповісти
Они просто денег не дадут и к этому все идет.А закончится все это как и везде в мире у недоразвитых стран-дефолтом. Для неохреневших поясняю ,просыпаешся утром ,а доллар по 100 .Следующая зарплата в 2022 году ,а пенсии пенсам в 2030.Или просить у х-ла ,он даст на своих условиях как зеку.Вот к этому все и ведут.А виноват ты и тебе подобные выбравшие клоуна недоумка.
показати весь коментар
13.01.2021 09:21 Відповісти
Наценку Ротердам+, перенести им на цену Украина+Ротердам, и пусть платят ЕС или ВЗАИМОЗАЧЁТ.
показати весь коментар
12.01.2021 15:04 Відповісти
Ну так млять ради разрыва сотрудничества вся эта барьба и затеяна!
показати весь коментар
12.01.2021 16:40 Відповісти
