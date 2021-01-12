Повернення режиму ПСО щодо газу може призвести до розриву співпраці з МВФ, - ЗМІ
Якщо Кабмін прийме постанову про введення ціни газу для населення за формулою "хаб мінус" (за ціною європейської біржі мінус ціна транзиту з-за кордону), це позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.
Про це йдеться в статті "Газове питання: навіщо влада хоче закрити ринок газу всупереч міжнародним зобов'язанням", опублікованій "РБК-Україна". Відповідно до цієї публікації, введення формули "хаб мінус" означає відновлення режиму поставок за спеціальними зобов'язаннями, який був скасований на вимогу МВФ.
"Відновлення ПСО остаточно підірве сподівання на продовження співпраці України з МВФ. Адже скасування регулювання ціни газу для побутових споживачів була однією з ключових умов Меморандуму між Україною з МВФ, підписаного 2 червня 2020 року (пункт 27а)", - йдеться в статті.
Також, згідно з публікацією "РБК-Україна", ідея можливого рішення Кабміну з активною підтримкою Банкової суперечить закону ринку природного газу (№329-VIII) і Європейської Директиви 2009/73 / ЄС "Про лібералізацію ринку природного газу".
"Наївно вважати, що європейські партнери просто так закриють очі на відмову України від дотримання досягнутих домовленостей", - резюмує автор.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство енергетики внесло на розгляд уряду проєкт постанови про введення режиму поставок газу за спеціальними зобов'язаннями, згідно з яким ціна газу для населення буде розраховуватися за формулою "хаб мінус". На цей момент ціна визначається формулою "хаб плюс" (тобто європейська ціна, що включає вартість транзиту газу).
поки їх не "з'їсть" черговий пуйло зза поребрика
Але і зарплата має бути відповідно ринковою,
що склалась на відповідному ринку..
Якщо газ за цінами Європи, то і зарплати відповідні..
І вимагати потрібно нормальних заплат, а не газових подачок..
А хто заважає нормальним зарплатам в Україні ?
Судді і "вища рада правосуддя" , менти, прокурори, і зеля, яких їх кришує
і не хоче нічого міняти..
Так само можна запровадити "ринок хліба". Наш український хліб віртуально транспортувати до Голландії, там він начебто отримуватиме амстердамську ціну, потім додавати ціну за транспортування хліба з Нідерландів, - і вуаля, - хлібина буде коштувати 100 гривень! Ловкость рук, і нікаково мошеннічєства!
А, ше сказати, шо підняття ціни на хліб, - це вимога МВФ!