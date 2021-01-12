Повернення режиму ПСО щодо газу може призвести до розриву співпраці з МВФ, - ЗМІ

Якщо Кабмін прийме постанову про введення ціни газу для населення за формулою "хаб мінус" (за ціною європейської біржі мінус ціна транзиту з-за кордону), це позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це йдеться в статті "Газове питання: навіщо влада хоче закрити ринок газу всупереч міжнародним зобов'язанням", опублікованій "РБК-Україна". Відповідно до цієї публікації, введення формули "хаб мінус" означає відновлення режиму поставок за спеціальними зобов'язаннями, який був скасований на вимогу МВФ.

"Відновлення ПСО остаточно підірве сподівання на продовження співпраці України з МВФ. Адже скасування регулювання ціни газу для побутових споживачів була однією з ключових умов Меморандуму між Україною з МВФ, підписаного 2 червня 2020 року (пункт 27а)", - йдеться в статті.

Також, згідно з публікацією "РБК-Україна", ідея можливого рішення Кабміну з активною підтримкою Банкової суперечить закону ринку природного газу (№329-VIII) і Європейської Директиви 2009/73 / ЄС "Про лібералізацію ринку природного газу".

"Наївно вважати, що європейські партнери просто так закриють очі на відмову України від дотримання досягнутих домовленостей", - резюмує автор.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство енергетики внесло на розгляд уряду проєкт постанови про введення режиму поставок газу за спеціальними зобов'язаннями, згідно з яким ціна газу для населення буде розраховуватися за формулою "хаб мінус". На цей момент ціна визначається формулою "хаб плюс" (тобто європейська ціна, що включає вартість транзиту газу).