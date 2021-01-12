УКР
Цього року ЗСУ зроблять акцент на поглибленні сумісності з НАТО, - Міноборони

Цього року Збройні Сили України зроблять акцент на поглибленні сумісності з НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію заступника начальника Головного управління доктрин і підготовки ЗСУ полковника Ігоря Подоляна, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом 2021 року у Збройних Силах України планується провести близько 250 заходів оперативної підготовки. Це збори, командно-штабні навчання й тренування, тактичні навчання, льотно-тактичні вправи, заходи централізованої підготовки штабів бригад та підрозділів у вищих військових навчальних закладах тощо", - говориться в повідомленні.

За інформацією пресслужби, в цьому році планується розширити участь ЗСУ в оперативній та бойовій підготовці НАТО і кілька цих заходів будуть ключовими. Йдеться про оперативно-стратегічний збір, комплекс командно-штабних навчань щодо всебічного забезпечення за участю командування Сил логістики, командування Сил підтримки, командування Медичних сил Збройних Сил України, а також стратегічне командно-штабне тренування з командуванням Об'єднаних сил. У всіх заходах візьмуть участь представники країн-членів НАТО.

Вперше під час проведення оперативно-стратегічного збору за участю іноземних радників високого рівня і представників офісу НАТО в Україні пройде "День НАТО".

Українські військові звання перевели на коди військових рангів НАТО, - Таран

У пресслужбі нагадали, що головною метою підготовки ЗС України 2021 навчального року є забезпечення готовності органів військового управління, підрозділів до виконання оперативних та бойових завдань щодо відсічі та стримування збройної агресії російської федерації, продовження переходу на стандарти та процедури підготовки і застосування військ (сил) за стандартами НАТО.

Автор: 

Міноборони (7676) НАТО (6793) військові навчання (2814) ЗСУ (7923) Подолян Ігор (3)
Учитывая успешное "перемирие" глубже в землю закапываться надо - это факт.

А вот причем тут НАТО?
показати весь коментар
12.01.2021 13:05 Відповісти
Может для начала начнете кориить бойцов нормально, а не гнилой капустой?
показати весь коментар
12.01.2021 13:05 Відповісти
Какой гнилой капустой?
Первосортное картофельное пюре из Рязани закупает МО. Забота о бойцах на первом месте у Тарана.
показати весь коментар
12.01.2021 13:19 Відповісти
хто им выдумывает словосочетания
показати весь коментар
12.01.2021 13:13 Відповісти
Хоть бы один генерал огласил, что из себя представляют эти страшные стандарты НАТО.
Как панацея, уцепились и повторяют где надо и не надо.
показати весь коментар
12.01.2021 13:48 Відповісти
 
 