Цього року ЗСУ зроблять акцент на поглибленні сумісності з НАТО, - Міноборони

Цього року Збройні Сили України зроблять акцент на поглибленні сумісності з НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію заступника начальника Головного управління доктрин і підготовки ЗСУ полковника Ігоря Подоляна, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом 2021 року у Збройних Силах України планується провести близько 250 заходів оперативної підготовки. Це збори, командно-штабні навчання й тренування, тактичні навчання, льотно-тактичні вправи, заходи централізованої підготовки штабів бригад та підрозділів у вищих військових навчальних закладах тощо", - говориться в повідомленні.

За інформацією пресслужби, в цьому році планується розширити участь ЗСУ в оперативній та бойовій підготовці НАТО і кілька цих заходів будуть ключовими. Йдеться про оперативно-стратегічний збір, комплекс командно-штабних навчань щодо всебічного забезпечення за участю командування Сил логістики, командування Сил підтримки, командування Медичних сил Збройних Сил України, а також стратегічне командно-штабне тренування з командуванням Об'єднаних сил. У всіх заходах візьмуть участь представники країн-членів НАТО.

Вперше під час проведення оперативно-стратегічного збору за участю іноземних радників високого рівня і представників офісу НАТО в Україні пройде "День НАТО".

У пресслужбі нагадали, що головною метою підготовки ЗС України 2021 навчального року є забезпечення готовності органів військового управління, підрозділів до виконання оперативних та бойових завдань щодо відсічі та стримування збройної агресії російської федерації, продовження переходу на стандарти та процедури підготовки і застосування військ (сил) за стандартами НАТО.