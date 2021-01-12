Джерело походження COVID-19 може бути і не в Ухані, але починати пошуки треба саме звідти, - ВООЗ
Учасник місії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Фабіан Лентдертц заявив, що джерело походження коронавірусу не обов'язково в Китаї, але з Ухані можна простежити його походження.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це пише газета The Guardian.
"Почавши працювати в Ухані, ми можемо спробувати зазирнути в минуле і подивитися, куди нас заведуть отримані дані. Можливо, факти вкажуть нам, що потрібно залишитися в цьому ж районі, а може - ми зрозуміємо, що джерело - в іншій частині Китаю. Не виключено, що воно виявиться взагалі в іншій країні", - зазначив експерт.
Він додав, що поки інформації про походження COVID-19 не так багато.
"Ми знаємо найближчі родинні віруси у видів кажанів. Але нам все ще потрібно знайти початкового носія, з'ясувати, чи були "посередники", і чи були серед цих "посередників" люди", - заявив учений.
Ідею про "віддалене" розслідування походження вірусу Лентдертц вважав невдалою.
"Спалах неможливо розслідувати віддалено. Це просто неможливо ... Дійсно важливо бачити місця, де все сталося, оцінювати умови, оглянути ринок в Ухані, інститут вірусології, побачити ферми диких тварин, потенційну сполучну ланку між вірусом і людьми", - зазначив він.
Експерти ВООЗ почнуть пошуки джерела коронавірусу COVID-19 в четвер безпосередньо з міста Ухань, де він і був вперше виявлений. До експертної групи ВООЗ входять вчені з Росії, США, В'єтнаму, Великої Британії, Судану, Катару, Нідерландів, Австралії, Данії, Німеччини, Кенії і Японії.
Ця зараза теж звідси.
Начинают шото подозревать. Интересно,а рашкостан пустит к себе экспертов? Успеет затереть ВСЕ следы?
Вопросы .. вопросы..