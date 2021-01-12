УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7259 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 956 16

Джерело походження COVID-19 може бути і не в Ухані, але починати пошуки треба саме звідти, - ВООЗ

Джерело походження COVID-19 може бути і не в Ухані, але починати пошуки треба саме звідти, - ВООЗ

Учасник місії Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Фабіан Лентдертц заявив, що джерело походження коронавірусу не обов'язково в Китаї, але з Ухані можна простежити його походження.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це пише газета The Guardian.

"Почавши працювати в Ухані, ми можемо спробувати зазирнути в минуле і подивитися, куди нас заведуть отримані дані. Можливо, факти вкажуть нам, що потрібно залишитися в цьому ж районі, а може - ми зрозуміємо, що джерело - в іншій частині Китаю. Не виключено, що воно виявиться взагалі в іншій країні", - зазначив експерт.

Він додав, що поки інформації про походження COVID-19 не так багато.

Також читайте: Реальних випадків COVID-19 в Ухані може бути вдесятеро більше, ніж потрапило до статистики, - ЗМІ

"Ми знаємо найближчі родинні віруси у видів кажанів. Але нам все ще потрібно знайти початкового носія, з'ясувати, чи були "посередники", і чи були серед цих "посередників" люди", - заявив учений.

Ідею про "віддалене" розслідування походження вірусу Лентдертц вважав невдалою.

"Спалах неможливо розслідувати віддалено. Це просто неможливо ... Дійсно важливо бачити місця, де все сталося, оцінювати умови, оглянути ринок в Ухані, інститут вірусології, побачити ферми диких тварин, потенційну сполучну ланку між вірусом і людьми", - зазначив він.

Експерти ВООЗ почнуть пошуки джерела коронавірусу COVID-19 в четвер безпосередньо з міста Ухань, де він і був вперше виявлений. До експертної групи ВООЗ входять вчені з Росії, США, В'єтнаму, Великої Британії, Судану, Катару, Нідерландів, Австралії, Данії, Німеччини, Кенії і Японії.

Автор: 

ВООЗ (775) карантин (18172) Ухань (49) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
13:58, 16 октября 2019 "По факту взрыва в центре вирусологии в Новосибирске возбуждено дело" https://www.interfax.ru/russia/680584 - вот такой пердимонокль, однако
показати весь коментар
12.01.2021 13:08 Відповісти
+3
Всі ниточки ведуть у РФію.
Ця зараза теж звідси.
показати весь коментар
12.01.2021 13:24 Відповісти
+3
Сначала к доктору Барику и к его финасисту Биллу Гейтсу. А КНР номер 16 в этом заговоре масонов.
показати весь коментар
12.01.2021 13:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А смысл, что это даст?
показати весь коментар
12.01.2021 13:08 Відповісти
после ухода трампа возможно начнут искать настоящий источник . ниже уже написано и я с ним согласен полностью . в новосибирске в это время были учения с танкистами из челябинска которые потом поехали на соревнования в ухань.
показати весь коментар
12.01.2021 13:22 Відповісти
Ну свалят китаезы все на рашку: ей не привыкать, а те белыми и пушистыми выйдут. Уже выходят.
показати весь коментар
12.01.2021 13:26 Відповісти
Прищучить тех, кто его создал\распространил, что б в дальнейшем нивкого не возникало использовать биологическое оружие.
показати весь коментар
12.01.2021 13:22 Відповісти
13:58, 16 октября 2019 "По факту взрыва в центре вирусологии в Новосибирске возбуждено дело" https://www.interfax.ru/russia/680584 - вот такой пердимонокль, однако
показати весь коментар
12.01.2021 13:08 Відповісти
не исключено что летучая мышь из рашки "прилетела"
показати весь коментар
12.01.2021 13:08 Відповісти
Это Расия ,Белгородская обл...Ванга так и говорила что беда чумная упадёт на весь Мир с этих мест. ,
показати весь коментар
12.01.2021 13:09 Відповісти
Так и говорите "альфа-стерх" уханьским летучим мышам в ботоксном клюве подкинул.
показати весь коментар
12.01.2021 13:10 Відповісти
Китайці хочуть зняти з себе всю відповідальність за епідемію. Підкинули грошенят ВОЗу, от ті їх і будуть відмазувати.
показати весь коментар
12.01.2021 13:17 Відповісти
Куда дели Джозефа Моше?
youtube.com/watch?v=0tznGY6KUpM
показати весь коментар
12.01.2021 13:23 Відповісти
Всі ниточки ведуть у РФію.
Ця зараза теж звідси.
показати весь коментар
12.01.2021 13:24 Відповісти
Сначала к доктору Барику и к его финасисту Биллу Гейтсу. А КНР номер 16 в этом заговоре масонов.
показати весь коментар
12.01.2021 13:30 Відповісти
Источник - в газетах и в телевизоре.
показати весь коментар
12.01.2021 13:35 Відповісти
"Не исключено, что он окажется вообще в другой стране", - отметил эксперт".
Начинают шото подозревать. Интересно,а рашкостан пустит к себе экспертов? Успеет затереть ВСЕ следы?
Вопросы .. вопросы..
показати весь коментар
12.01.2021 14:04 Відповісти
Приятная новость: с четверга вся делегация ВОЗ выезжает в Санжары на поиски источника происхождения ковида
показати весь коментар
12.01.2021 16:38 Відповісти
 
 