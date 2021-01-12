"Не треба боятися, треба вже почати показувати їм зуби!": Лукашенко розпорядився підготувати відповідь на "бандитські" санкції ЄС
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, анонсував відповідні санкції щодо країн Заходу і наказав підтримати підприємства, що потрапили в чорний список Євросоюзу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це він заявив на зустрічі з віцепрем'єром Юрієм Назаровим і міністром промисловості Петром Пархомчиком.
"Двійко-трійко підприємств наших потрапили під так звані бандитські санкції з боку Заходу. Юрію Вікторовичу (звертаючись до віцепрем'єра Юрія Назарова. - Ред.), ми повинні симетрично відповісти на це. Вони ввели проти наших підприємств санкції, ми повинні подивитися - які країни це зробили, і ми повинні відповідним чином відреагувати", - заявив Лукашенко.
Він зазначив, що в Білорусі працюють кілька тисяч іноземних підприємств - дрібні, середні, великі.
"Вони (країни, які ввели санкції) повинні розуміти. У нас добре з ними - добре цим підприємствам, якщо вони зробили кроки в неправильному напрямку і починають нас нахиляти, ми повинні симетрично відповісти", - сказав Олександр Лукашенко.
"Не треба боятися, треба вже почати показувати їм зуби! Але тим не менш свої підприємства, типу МЗКТ, "Амкодор" і так далі, ще там одне-два, ми повинні їх підтримати", - додав він.
Нагадаємо, 17 грудня минулого року Євросоюз затвердив третій пакет санкцій щодо Білорусі. Під обмеження потрапили і білоруські підприємства:
- ВАТ "140 ремонтний завод" - державне підприємство військово-промислового комплексу, яке спеціалізується на ремонті та модернізації бронетанкової техніки;
- ВАТ "Агат - електромеханічний завод" - спеціалізується на виробництві спеціальної техніки для потреб Міноборони. Відповідальні за створення загороджувального комплексу "Рубіж";
- ДУ "Головне господарське управління" - найбільший оператор на ринку нежитлової нерухомості в Білорусі;
- Dana Holdings - сербський холдинг братів Карич;
- ТОВ "Синезис" - міжнародна ІТ-компанія з центрами розробки в Мінську і Москві. Резидент Білоруського парку високих технологій;
- Управління справами президента Республіки Білорусь;
- ВАТ "МЗКТ" - є частиною держуправління воєнпрому.
- ЗАТ "Белтехекспорт" - приватне підприємство, яке займається експортом зброї і військової техніки Південної Америки, Азії тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И арестует счета чиновников ЕС в белорусских банках.
И арестует недвижимость чиновников ЕС в Беларуси.
И укусит себя за мошонку...
я знаю IranKhodro и Geely - он их давить собрался? китайцы и иранцы будут против, я думаю.
Пріоритет Білоруського кризового центру у Львові - допомога білорусам, яких переслідує влада з політичних мотивів.
У Львові вчора, 11 січня, запрацював «Білоруський кризовий центр» для тих громадян Білорусі, які покинули свою країну через репресії з боку підконтрольних Олександру Лукашенку органів влади. Про це https://belaruscentr.tilda.ws/ukr йдеться на сайті центру.
«Білоруський кризовий центр» у Львові надаватиме юридичну, психологічну допомогу, також допомогу в пошуку житла, роботи і навчання, оформленні посвідки на проживання в Україні. Окрім цього:
допомогу у подачі заяви про надання притулку;
допомогу сім'ям з дітьми в пошуку шкіл і дитячих садків;
допомогу в пошуку сімейного лікаря.
Також там проводитимуть освітні кампанії (семінари), культурні заходи, акції. Пріоритет Білоруського кризового центру у Львові - допомога білорусам, яких переслідує влада з політичних мотивів. Звертатися за допомогою можна з 9:00 по 18:00 та цілодобово у Телеграмі за номером +38 (068) 325 61 44. Центр розташований за адресою: вул. Дорошенка, 32.
Львів, вулиця Дорошенка, 32
Тэл: +38 (068) 325 61 44 (telegram)
E-mail: [email protected]
https://nash-dim.com.ua/ Сайт БО "МВФ "НАШ ДIМ"
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BAi-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B7i%D1%81%D0%BD%D1%8B-%D1%86%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%83-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5-102322301833824
Закрыть нахрен все отстранные предприятия!