Новини
5 880 61

"Не треба боятися, треба вже почати показувати їм зуби!": Лукашенко розпорядився підготувати відповідь на "бандитські" санкції ЄС

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, анонсував відповідні санкції щодо країн Заходу і наказав підтримати підприємства, що потрапили в чорний список Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це він заявив на зустрічі з віцепрем'єром Юрієм Назаровим і міністром промисловості Петром Пархомчиком.

"Двійко-трійко підприємств наших потрапили під так звані бандитські санкції з боку Заходу. Юрію Вікторовичу (звертаючись до віцепрем'єра Юрія Назарова. - Ред.), ми повинні симетрично відповісти на це. Вони ввели проти наших підприємств санкції, ми повинні подивитися - які країни це зробили, і ми повинні відповідним чином відреагувати", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що в Білорусі працюють кілька тисяч іноземних підприємств - дрібні, середні, великі.

"Вони (країни, які ввели санкції) повинні розуміти. У нас добре з ними - добре цим підприємствам, якщо вони зробили кроки в неправильному напрямку і починають нас нахиляти, ми повинні симетрично відповісти", - сказав Олександр Лукашенко.

"Не треба боятися, треба вже почати показувати їм зуби! Але тим не менш свої підприємства, типу МЗКТ, "Амкодор" і так далі, ще там одне-два, ми повинні їх підтримати", - додав він.

Також читайте: Україна не хоче "душити Білорусь санкціями", - Кулеба

Нагадаємо, 17 грудня минулого року Євросоюз затвердив третій пакет санкцій щодо Білорусі. Під обмеження потрапили і білоруські підприємства:

- ВАТ "140 ремонтний завод" - державне підприємство військово-промислового комплексу, яке спеціалізується на ремонті та модернізації бронетанкової техніки;

- ВАТ "Агат - електромеханічний завод" - спеціалізується на виробництві спеціальної техніки для потреб Міноборони. Відповідальні за створення загороджувального комплексу "Рубіж";

- ДУ "Головне господарське управління" - найбільший оператор на ринку нежитлової нерухомості в Білорусі;

- Dana Holdings - сербський холдинг братів Карич;

- ТОВ "Синезис" - міжнародна ІТ-компанія з центрами розробки в Мінську і Москві. Резидент Білоруського парку високих технологій;

- Управління справами президента Республіки Білорусь;

Також читайте: США ввели нові санкції проти Білорусі

- ВАТ "МЗКТ" - є частиною держуправління воєнпрому.

- ЗАТ "Белтехекспорт" - приватне підприємство, яке займається експортом зброї і військової техніки Південної Америки, Азії тощо.

+22
главное чтобы это не оказались зубы на полке
12.01.2021 13:10 Відповісти
+20
Ща Лука закроет ЕС доступ к крупнейшей в Мире Минской Бирже.

И арестует счета чиновников ЕС в белорусских банках.

И арестует недвижимость чиновников ЕС в Беларуси.

И укусит себя за мошонку...
12.01.2021 13:14 Відповісти
+19
"Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы!": Лукашенко распорядился подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС - Цензор.НЕТ 6308
12.01.2021 13:11 Відповісти
главное чтобы это не оказались зубы на полке
12.01.2021 13:10 Відповісти
вотвотвот..
12.01.2021 13:16 Відповісти
Бульбофюрер, Европе ты можешь показать только свою голую жопу, идиот
12.01.2021 13:17 Відповісти
И то, если там есть зубы.....
12.01.2021 13:26 Відповісти
Вийшов на вулицю лукаш холуй за три копійки показував зуб , Європі.
12.01.2021 14:32 Відповісти
100% они из силикона.
12.01.2021 15:45 Відповісти
Встретились как-то в ростове: бандит, ковбой и колхозник
12.01.2021 13:10 Відповісти
А про микілу Яновіча що забули?
12.01.2021 13:30 Відповісти
А когда азиров был презедентом? хотя чего это я? мы ж уси презеденты)))
12.01.2021 15:17 Відповісти
пи*да ЕС без белорусской бульбы!)))
12.01.2021 13:10 Відповісти
"Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы!": Лукашенко распорядился подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС - Цензор.НЕТ 6308
12.01.2021 13:11 Відповісти
Аварийный крюк.
12.01.2021 15:46 Відповісти
Бобер 79 левела
12.01.2021 18:48 Відповісти
Покажи им свою голую ...опу или выведи свои деньги из европейских банков в Сбербанк...накажи их этим...
12.01.2021 13:12 Відповісти
Ну начинай ,оплаченные уже, продукты камазами давить,или что то в этом роде
12.01.2021 13:12 Відповісти
ДурачОк лукашенко пытается испугать ежа своей голой жопой...
12.01.2021 13:12 Відповісти
"Не надо бояться, надо уже начать показывать им голую опу!" - добавил он.
12.01.2021 13:13 Відповісти
Притом жопа уже обосраная. Весь мир отворачивается потому что противно, а Лука думает что его боятся
12.01.2021 13:19 Відповісти
месія, мля...
12.01.2021 13:13 Відповісти
Зубы вряд ли ,а вот вставную челюсть вполне реально.
12.01.2021 13:13 Відповісти
Smesno slusat xocet ecio sankciji?Polucit ecio
12.01.2021 13:14 Відповісти
О божечки!.. теперь ЕвроЧиновники не смогут приехать в Бобруйск и посадить три грядки картохи на майские.. Как теперь жить?!
12.01.2021 13:14 Відповісти
Надо бы спросить у Сигала, рубаху небось на себе рвёт.
12.01.2021 15:49 Відповісти
Скоро и ты уё..к там будешь, петух картофельный.
"Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы!": Лукашенко распорядился подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС - Цензор.НЕТ 6753"Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы!": Лукашенко распорядился подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС - Цензор.НЕТ 7986
12.01.2021 13:14 Відповісти
Ща Лука закроет ЕС доступ к крупнейшей в Мире Минской Бирже.

И арестует счета чиновников ЕС в белорусских банках.

И арестует недвижимость чиновников ЕС в Беларуси.

И укусит себя за мошонку...
12.01.2021 13:14 Відповісти
Он может ещё и туалеты с интернетом закрыть в Беларуси
12.01.2021 13:18 Відповісти
"Не надо бояться, надо уже начать показывать им зубы!": Лукашенко распорядился подготовить ответ на "бандитские" санкции ЕС - Цензор.НЕТ 3627
12.01.2021 13:15 Відповісти
Кто отсосал мои челюсти?
12.01.2021 15:53 Відповісти
Не надо печалиться ,весна впереди ,весна впереди разденься и жди
12.01.2021 13:16 Відповісти
ага те шо на полке лежат, за ненадобностью...
12.01.2021 13:16 Відповісти
Колорадские зубы от бульбофюрера.
12.01.2021 13:16 Відповісти
Ага покажи Лука как ты колорадских жуков зубами грызешь чтобы пиндосы испугались
12.01.2021 13:17 Відповісти
Европа без холодильников Атлант и картофана загнётся...Пожалей, Григорыч🥺
12.01.2021 13:19 Відповісти
І без трахторів Бяларусь!
12.01.2021 13:20 Відповісти
абес фабес картофлябес!
12.01.2021 13:19 Відповісти
Мелет,что попало. Совсем сдурел.
12.01.2021 13:19 Відповісти
26 лет как никак на нервной работе...
12.01.2021 13:33 Відповісти
Старая кремлевская приживалка из окна российской конуры грозил своей клюкой всему миру. Дегенерат путинский.
12.01.2021 13:22 Відповісти
Поддержки народа лишился, звания президента лишился, страны фактически лишился в пользу *****.. Оталось еще последних зубов лишиться, и в Ростов, таранку с пивом сосать.
12.01.2021 13:25 Відповісти
Так це ж програма Свєти-кухарки і її хазяїв- заводи закрити,порізати на металобрухт,білорусів на заробітки.
12.01.2021 13:25 Відповісти
Этот самец курицы хочет прославится глубокой глоткой?
12.01.2021 13:31 Відповісти
Спочатку нехай таракан потренується сам собі мін'єт зробити
12.01.2021 13:34 Відповісти
Не будут продавать рашке сыр и красную рыбу?
12.01.2021 13:40 Відповісти
Вот и пришёл медленный пипец лукашенко!! Он ещё будет брыкаться и кусаться Но нищета накроет Беларусь из-за этого придурка Лукашенко!!
12.01.2021 13:41 Відповісти
Мне это больше напоминает показуху с обеих сторон. Ну какие реальные санкции могут быть против предприятий, работающих на белорусский и российский оборонпром, или строящих недвигу в самой же РБ? То же самое и ЛАГ. Хочешь санкций? Да вообще не вопрос: перекрываешь схему, когда европейская продукция с белорусскими этикетками идет на росссийский рынок, где она типа запрещена. Наносишь урон европейским производителям, лишая их немалой части рынка. Только тогда и куча предприятий в самой же Белоруссии уйдут на подсос. Так что, "паролес, паррлес, паролес", как говорится.
12.01.2021 13:43 Відповісти
интересно, он те свои зубы, которые показывать собрался, по западным технологиям или по белорусским делал? если бы по белорусским, то наверное боялся бы и рот свой беззубый раскрывать )))
12.01.2021 13:51 Відповісти
Мерсы, фольцы и пежо сдать в чермет
12.01.2021 13:52 Відповісти
пєжо рено і сітро не приймають)))
12.01.2021 14:04 Відповісти
Какой.... интересный способ самоубийства 😁
12.01.2021 13:52 Відповісти
Картофельньій дуче вельми грозен))
12.01.2021 14:03 Відповісти
"в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий - мелкие, средние, крупные."

я знаю IranKhodro и Geely - он их давить собрался? китайцы и иранцы будут против, я думаю.
12.01.2021 14:08 Відповісти
Накланенный уже ни кого не наклонит. Тем более накланенный с Запада санкциями с востока полной подчиненностью и зависимостью, а изнутри непризнанием как президента, за то признание неадекватного тирана , диктатора и узурпатора. Трижды накланенный по самые картофелины..
12.01.2021 14:36 Відповісти
наклАнённый - это от слова наклан, я правильно понял?
12.01.2021 16:11 Відповісти
Та ні, це той кто вже нАклав.
12.01.2021 16:53 Відповісти
http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_stvoryly_kryzovyy_tsentr_dlya_bilorusiv_yakyh_peresliduie_vlada_116626.html?fbclid=IwAR0geEa6kG9bJXQWSEHOxShlsbTRC--J3xJhdiSYUYxSJaWdR4PQIZMQwJs У ЛЬВОВІ СТВОРИЛИ КРИЗОВИЙ ЦЕНТР ДЛЯ БІЛОРУСІВ, ЯКИХ ПЕРЕСЛІДУЄ ВЛАДА

Пріоритет Білоруського кризового центру у Львові - допомога білорусам, яких переслідує влада з політичних мотивів.




У Львові вчора, 11 січня, запрацював «Білоруський кризовий центр» для тих громадян Білорусі, які покинули свою країну через репресії з боку підконтрольних Олександру Лукашенку органів влади. Про це https://belaruscentr.tilda.ws/ukr йдеться на сайті центру.
«Білоруський кризовий центр» у Львові надаватиме юридичну, психологічну допомогу, також допомогу в пошуку житла, роботи і навчання, оформленні посвідки на проживання в Україні. Окрім цього:

допомогу у подачі заяви про надання притулку;


допомогу сім'ям з дітьми в пошуку шкіл і дитячих садків;


допомогу в пошуку сімейного лікаря.



Також там проводитимуть освітні кампанії (семінари), культурні заходи, акції. Пріоритет Білоруського кризового центру у Львові - допомога білорусам, яких переслідує влада з політичних мотивів. Звертатися за допомогою можна з 9:00 по 18:00 та цілодобово у Телеграмі за номером +38 (068) 325 61 44. Центр розташований за адресою: вул. Дорошенка, 32.
12.01.2021 14:36 Відповісти
https://belaruscentr.tilda.ws/ukr Білоруський кризовий центр у Львові

Львів, вулиця Дорошенка, 32
Тэл: +38 (068) 325 61 44 (telegram)
E-mail: [email protected]
https://nash-dim.com.ua/ Сайт БО "МВФ "НАШ ДIМ"

https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BAi-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B7i%D1%81%D0%BD%D1%8B-%D1%86%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%80-%D1%83-%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5-102322301833824
12.01.2021 14:37 Відповісти
Боже, как, дожив до таких лет, можно оставаться таким тупым никчемным совковым дураком???
12.01.2021 14:41 Відповісти
Разве у тараканов есть зубы ?
12.01.2021 14:45 Відповісти
Україна повинна підтримати наших союзників та імплементувати в своє законодавство запроваджені ними санкції проти кривавого режиму луки.
12.01.2021 16:04 Відповісти
Правильно, Лука!
Закрыть нахрен все отстранные предприятия!
12.01.2021 16:23 Відповісти
 
 