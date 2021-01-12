"Не треба боятися, треба вже почати показувати їм зуби!": Лукашенко розпорядився підготувати відповідь на "бандитські" санкції ЄС

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, анонсував відповідні санкції щодо країн Заходу і наказав підтримати підприємства, що потрапили в чорний список Євросоюзу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це він заявив на зустрічі з віцепрем'єром Юрієм Назаровим і міністром промисловості Петром Пархомчиком.

"Двійко-трійко підприємств наших потрапили під так звані бандитські санкції з боку Заходу. Юрію Вікторовичу (звертаючись до віцепрем'єра Юрія Назарова. - Ред.), ми повинні симетрично відповісти на це. Вони ввели проти наших підприємств санкції, ми повинні подивитися - які країни це зробили, і ми повинні відповідним чином відреагувати", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що в Білорусі працюють кілька тисяч іноземних підприємств - дрібні, середні, великі.

"Вони (країни, які ввели санкції) повинні розуміти. У нас добре з ними - добре цим підприємствам, якщо вони зробили кроки в неправильному напрямку і починають нас нахиляти, ми повинні симетрично відповісти", - сказав Олександр Лукашенко.

"Не треба боятися, треба вже почати показувати їм зуби! Але тим не менш свої підприємства, типу МЗКТ, "Амкодор" і так далі, ще там одне-два, ми повинні їх підтримати", - додав він.

Також читайте: Україна не хоче "душити Білорусь санкціями", - Кулеба

Нагадаємо, 17 грудня минулого року Євросоюз затвердив третій пакет санкцій щодо Білорусі. Під обмеження потрапили і білоруські підприємства:

- ВАТ "140 ремонтний завод" - державне підприємство військово-промислового комплексу, яке спеціалізується на ремонті та модернізації бронетанкової техніки;

- ВАТ "Агат - електромеханічний завод" - спеціалізується на виробництві спеціальної техніки для потреб Міноборони. Відповідальні за створення загороджувального комплексу "Рубіж";

- ДУ "Головне господарське управління" - найбільший оператор на ринку нежитлової нерухомості в Білорусі;

- Dana Holdings - сербський холдинг братів Карич;

- ТОВ "Синезис" - міжнародна ІТ-компанія з центрами розробки в Мінську і Москві. Резидент Білоруського парку високих технологій;

- Управління справами президента Республіки Білорусь;

Також читайте: США ввели нові санкції проти Білорусі

- ВАТ "МЗКТ" - є частиною держуправління воєнпрому.

- ЗАТ "Белтехекспорт" - приватне підприємство, яке займається експортом зброї і військової техніки Південної Америки, Азії тощо.