"Слава Україні!" - президентка Молдови Майя Санду українською мовою привітала бійців почесної варти під час церемонії зустрічі в Києві. ВIДЕО

Під час офіційної церемонії зустрічі президентка Молдови Майя Санду привітала українських воїнів з почесної варти українською мовою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Санду звернулася до воїнів з прийнятим в ЗСУ вітанням "Слава Україні".

візит (1670) Молдова (2128) ЗСУ (7923) Мая Санду (271)
Топ коментарі
+51
не лох не всрався?"Слава Україні!" - президент Молдовы Майя Санду на украинском языке поприветствовала бойцов почетного караула во время церемонии встречи в Киеве - Цензор.НЕТ 8352
показати весь коментар
12.01.2021 13:19 Відповісти
+36
Зеленский не поперхнулся ?
показати весь коментар
12.01.2021 13:17 Відповісти
+34
Думаешь, сможет без бумажки?..
показати весь коментар
12.01.2021 13:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
а зе-говно там не усралось?
показати весь коментар
12.01.2021 23:03 Відповісти
