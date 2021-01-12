"Слава Україні!" - президентка Молдови Майя Санду українською мовою привітала бійців почесної варти під час церемонії зустрічі в Києві. ВIДЕО
Під час офіційної церемонії зустрічі президентка Молдови Майя Санду привітала українських воїнів з почесної варти українською мовою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Санду звернулася до воїнів з прийнятим в ЗСУ вітанням "Слава Україні".
