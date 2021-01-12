У "Слузі народу" заявили, що не обговорювали санкції США проти Дубінського: "Зайняті більш нагальними питаннями"
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що президентська політсила ще не обговорювала запровадження США санкцій проти нардепа Олександра Дубінського.
Про це сказав Корнієнко в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Зараз, ви ж знаєте, фракція не може зібратися, тому що локдаун. Вивчаємо питання, вчора тільки ввечері інформація з’явилася. Треба ще час, щоб зрозуміти, про що йдеться, і як на це можна реагувати. Але поки що навіть обговорень жодних немає, бо свіжа інформація. Ми зайняті тарифами, зайняті більш нагальними питаннями", – сказав Корнієнко.
11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Деркачем.
Серед інших у списку тих, хто потрапили під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.
Не знаю чем это поможет, но на зебилов действует как ЛСД, мир становится ярким, красочным и простым как экономика 😁
Пардон. В портки тебе ночью срал тоже Порошенко.
І ще не сдох після того, як зелупа "знизив в 2 рази" тобі комуналку?
Нічооого! - з 01.04.21 зелупа планує ще раз "знизити в 2 рази" тобі комуналку
ну, а якщо і тоді не здохнеш - ну, тоді тебе вакцінують Стутником-5.
Спутник - це вже точно.
Дебилы
йдеться, падли, про банальне: саша дубінський бере участь в інформаційній спецоперації кремля проти України та Сполучених Штатів.
реагувати вам й не треба (та ви й не можете самі себе кусати), маю величезну надію, що раніше або пізніше відреагує українське суспільство (те, яке жадає української України).
й відреагує не на цього псячого покидька, а на всю вашу зеленську шоблу.
Слуги Народа уже в прошлом, свой шанс войти в историю как Украинские государственники они просрали. Как там торчок кукарекал? Весна придет - сажать будем? Так вот думаю весной первые слуги у нас или в США и сядут.
Коломойському жо.................................................па !
