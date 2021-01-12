У "Слузі народу" заявили, що не обговорювали санкції США проти Дубінського: "Зайняті більш нагальними питаннями"

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що президентська політсила ще не обговорювала запровадження США санкцій проти нардепа Олександра Дубінського.

Про це сказав Корнієнко в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Зараз, ви ж знаєте, фракція не може зібратися, тому що локдаун. Вивчаємо питання, вчора тільки ввечері інформація з’явилася. Треба ще час, щоб зрозуміти, про що йдеться, і як на це можна реагувати. Але поки що навіть обговорень жодних немає, бо свіжа інформація. Ми зайняті тарифами, зайняті більш нагальними питаннями", – сказав Корнієнко.

11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Деркачем.

Серед інших у списку тих, хто потрапили під санкції, - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.