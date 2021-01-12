УКР
ЄС має приділяти підвищену увагу до поставок COVID-вакцини країнам Східного партнерства, - Зеленський

ЄС має приділяти підвищену увагу до поставок COVID-вакцини країнам Східного партнерства, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президенткою Молдови Маєю Санду питання отримання вакцини проти COVID-19 і виступив за те, щоб Європейський Союз приділяв більше уваги поставкам вакцини країнам Східного партнерства, до яких входять Україна і Молдова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оскільки сьогодні для всіх країн ініціативи ЄС Східне партнерство, зокрема, президентки Молдови, є вкрай важливим отримання вакцин, ми детально обговорили це питання з пані Санду. Вважаю, що країнам Східного партнерства має приділятися підвищена увага державами Європейського Союзу в питаннях спільних процедур закупівлі і прискореної поставки вакцин", - сказав Зеленський у своїй заяві для преси після переговорів із Санду у вівторок у Києві.

Український "Лекхім" збирається купити 5 млн доз китайської COVID-вакцини Sinovac

Топ коментарі
+23
Передайте зеленому дурачку, что ЕС никому ничего не должна.
12.01.2021 13:54 Відповісти
+16
Я так зрозумів, що Вован хоче отримати з усіх сторін у будь-якій кількості?
12.01.2021 13:54 Відповісти
+11
ЕС должен уделять повышенное внимание к поставкам COVID-вакцины странам Восточного партнерства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6555
12.01.2021 13:59 Відповісти
ЕС должен уделять повышенное внимание к поставкам COVID-вакцины странам Восточного партнерства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8101
12.01.2021 13:54 Відповісти
зебильная власть не может, вАвке-шмаркле - некогда (оно катается в буковель и оманы) - а ЕС значить "должны"?))
а этот писюанист хоть штаны снять само - могЁт, или ему ЕС тоже "должны обратить внимание"?))

до речі, бабкі з бюджету вже перерахували компанії степанова, а договори - ще не підписували:

По состоянию на 10.01.2021 г. компания Sinovac Biotech Ltd. не получала никаких заявок и не вела никаких переговоров с официальными представителями Украины по поводу поставок в Украину инактивированной цельновирусной вакцины CoronaVac, ценах и объемах поставок.
12.01.2021 13:58 Відповісти
Я так зрозумів, що Вован хоче отримати з усіх сторін у будь-якій кількості?
12.01.2021 13:54 Відповісти
ему уже и ЕС что-то должен
12.01.2021 13:58 Відповісти
тяжелое творческое прошлое германской порноактрисы

синдромчик такой, понимаете ли....
12.01.2021 14:00 Відповісти
ЄС має приділяти підвищену увагу до поставок COVID-вакцини країнам Східного партнерства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8237
12.01.2021 14:22 Відповісти
Передайте зеленому дурачку, что ЕС никому ничего не должна.
12.01.2021 13:54 Відповісти
особенно его любимому сыну
12.01.2021 14:01 Відповісти
Ничего он "не должен" и кто он такой, чтобы условия диктовать...каждый прежде о себе думает
12.01.2021 13:55 Відповісти
Два бомжа обсуждают.
12.01.2021 13:55 Відповісти
Ну, Майя хоча би не має власного Кабінету Міністрів... Вона тільки-тільки розпускає парламент...
12.01.2021 13:57 Відповісти
должен? вот прямо - должен!
это токо клоун никому ничего не должен!!!
12.01.2021 13:55 Відповісти
зебильная власть не может, вАвке-шмаркле - некогда (оно катается в буковель и оманы) - а ЕС значить "должны"?))
а этот писюанист хоть штаны снять само - могЁт, или ему ЕС тоже "должны обратить внимание"?))
12.01.2021 13:55 Відповісти
ему Мендель штаны снимает
12.01.2021 13:57 Відповісти
...шимпанЗЕ, тебе никто ничего не должен
12.01.2021 13:56 Відповісти
Цим питанням треба було займатись у той час, коли відбувалось велике крадівництво.
12.01.2021 13:56 Відповісти
Клован-дебіл, якого х..а уряди успішних країн мають забезпечувати ресурсами твій уряд, який все, на на що здатен - лише просирати та розкрадати? Тим більше, не виключено, що й тобі долю відстьогує з розкраденого.
12.01.2021 13:56 Відповісти
Мне стыдно, что в Украине живет так много быдла, выбравшего такое в президенты. Как и в 2010.
12.01.2021 13:57 Відповісти
Едь в родную Пермь и стыдно не будет. Там значение слова "выбор" не знают.
12.01.2021 15:50 Відповісти
И пока мы крутим-мутим с Белорусами и кацапами, Европа должна нам всячески помогать и поддерживать, заявил президент.
12.01.2021 13:57 Відповісти
Что конкретно он крутит и мутит с ними?
12.01.2021 15:48 Відповісти
Я вам ничего не должен...)))))))))))
12.01.2021 13:57 Відповісти
У него точно есть справка от психиатра? ЕС - должен? Он никому ничего не должен, надо просто меньше красть и деньги на вакцины появятся
12.01.2021 13:57 Відповісти
хватит скыглить, ЗЕбил !
позоришь Украину!
покупай вакцину у нормальных фирм, деньги в бюджете найдутся
12.01.2021 13:58 Відповісти
До звізди , та вакцина ,вірус змінився !😈
12.01.2021 14:00 Відповісти
Куди він змінився? Почитай про мутації вірусу і на що власне ті мутації вплинули
12.01.2021 15:47 Відповісти
на покупку вакцин - денег нет...
есть только деньги на деребан бюджета))
12.01.2021 14:00 Відповісти
Все ему должны, щмакодявке. А ты должен на лыжах рассекать и видосить, так что ли янелох квартальный
12.01.2021 13:59 Відповісти
...именно так!
ЕС должен уделять повышенное внимание к поставкам COVID-вакцины странам Восточного партнерства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3666
12.01.2021 14:00 Відповісти
ЕС должен уделять повышенное внимание к поставкам COVID-вакцины странам Восточного партнерства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6555
показати весь коментар
12.01.2021 13:59 Відповісти
12.01.2021 14:04 Відповісти
Хто про що, а ватники - про дупи.
12.01.2021 15:46 Відповісти
...так тебя никто не заставляет о них писать, кроме твоего скудного умишки, вася...
12.01.2021 15:51 Відповісти
ЕС должен уделять повышенное внимание к поставкам COVID-вакцины странам Восточного партнерства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6871ЕС должен уделять повышенное внимание к поставкам COVID-вакцины странам Восточного партнерства, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2256Винні всі тільки нам
12.01.2021 14:00 Відповісти
ЄС має приділяти підвищену увагу до поставок COVID-вакцини країнам Східного партнерства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6098
12.01.2021 14:23 Відповісти
Это пародия. Ты знаешь, что такое пародия и как это работает? Да, может хреновая и не смешная пародия, но смысл постить эти кадры?
12.01.2021 15:44 Відповісти
быдло73 выбрало себе старшим пи@ора, где тут пародия? это трагедия!
12.01.2021 19:47 Відповісти
ES tebe nicego nedolzen,eto ti dolzen potomu sto zakupajes s Belorus AES elektru.Slovo paren ******** tak sto izveni mi toze tebe nicego nedolzni
12.01.2021 14:00 Відповісти
Шо ж бубочку на фотках таким уставшим показывают?... Очень сильно устал в Буковели наверное?...
12.01.2021 14:01 Відповісти
Попердолило, панімаш.
12.01.2021 14:03 Відповісти
Аааааа... А тут ще й Санду приперлась...
12.01.2021 14:20 Відповісти
Заверещав в свинячий голос. Раніше потрібно було про це думати і замовляти вакцини як це робили інші країни, а не хлопати вухами. Зелохи, кого ви обрали в президенти? Недоумка метр з шапкою.
12.01.2021 14:01 Відповісти
Ваве прямьім текстом в лоб сказали, что ЕС - это не банкомат, а оно так и не вдуплило, похоже
12.01.2021 14:05 Відповісти
ЄС має приділяти підвищену увагу до поставок COVID-вакцини країнам Східного партнерства, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3105
12.01.2021 14:17 Відповісти
12.01.2021 14:21 Відповісти
Тебе ,паяц, никто и ничего не должен..
Увы, но твоя рожа.олицетворяет страну
.витрина так сказать...
12.01.2021 14:33 Відповісти
Зеленский хотел вакцину покупать у Московии. Вот пусть ей и прививается.
12.01.2021 14:40 Відповісти
Ублюдочная зелёная власть. Израиль ещё в мае подписал контракты на поставку вакцин, а наши гниды сидели сопли жевали, уроды. А теперь им кто-то что-то должен.
12.01.2021 15:40 Відповісти
здається трохи не так, але все одно цікаво: https://detaly.co.il/pochemu-izrail-poluchil-tak-bystro-vaktsinu-ot-pfizer/ "Почему Израиль получил так быстро вакцину от Pfizer"
12.01.2021 17:03 Відповісти
Им бы это с Западными лидерами обсуждать, а не друг с другом.
12.01.2021 15:43 Відповісти
...какое ты вумное, однако... Будешь баллотироваться на следующих выборах?
12.01.2021 15:53 Відповісти
ну чому ж, Санду лише нещодавно стала президентом. А Вова... да... просрав і час і гроші... тепер вже й відповідати щось виборцям треба, а нічого...
12.01.2021 17:09 Відповісти
Это Президент ДОЛЖЕН заниматься решением проблем с вакциной а не шестой раз отдыхать за год катаясь на лыжах. Европа тебе ничего не должна.
12.01.2021 18:13 Відповісти
 
 