ЄС має приділяти підвищену увагу до поставок COVID-вакцини країнам Східного партнерства, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський обговорив з президенткою Молдови Маєю Санду питання отримання вакцини проти COVID-19 і виступив за те, щоб Європейський Союз приділяв більше уваги поставкам вакцини країнам Східного партнерства, до яких входять Україна і Молдова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Оскільки сьогодні для всіх країн ініціативи ЄС Східне партнерство, зокрема, президентки Молдови, є вкрай важливим отримання вакцин, ми детально обговорили це питання з пані Санду. Вважаю, що країнам Східного партнерства має приділятися підвищена увага державами Європейського Союзу в питаннях спільних процедур закупівлі і прискореної поставки вакцин", - сказав Зеленський у своїй заяві для преси після переговорів із Санду у вівторок у Києві.
а этот писюанист хоть штаны снять само - могЁт, или ему ЕС тоже "должны обратить внимание"?))
до речі, бабкі з бюджету вже перерахували компанії степанова, а договори - ще не підписували:
По состоянию на 10.01.2021 г. компания Sinovac Biotech Ltd. не получала никаких заявок и не вела никаких переговоров с официальными представителями Украины по поводу поставок в Украину инактивированной цельновирусной вакцины CoronaVac, ценах и объемах поставок.
синдромчик такой, понимаете ли....
это токо клоун никому ничего не должен!!!
позоришь Украину!
покупай вакцину у нормальных фирм, деньги в бюджете найдутся
есть только деньги на деребан бюджета))
Увы, но твоя рожа.олицетворяет страну
.витрина так сказать...