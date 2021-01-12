ЄС має приділяти підвищену увагу до поставок COVID-вакцини країнам Східного партнерства, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президенткою Молдови Маєю Санду питання отримання вакцини проти COVID-19 і виступив за те, щоб Європейський Союз приділяв більше уваги поставкам вакцини країнам Східного партнерства, до яких входять Україна і Молдова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Оскільки сьогодні для всіх країн ініціативи ЄС Східне партнерство, зокрема, президентки Молдови, є вкрай важливим отримання вакцин, ми детально обговорили це питання з пані Санду. Вважаю, що країнам Східного партнерства має приділятися підвищена увага державами Європейського Союзу в питаннях спільних процедур закупівлі і прискореної поставки вакцин", - сказав Зеленський у своїй заяві для преси після переговорів із Санду у вівторок у Києві.

