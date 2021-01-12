Апеляція ВАКС затвердила 3 ​​роки в'язниці для глави Требухівської сільської ради Куця, який хотів вкрасти 8 га держземель

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила чинним вирок суду першої інстанції, яким главу Требухівської сільської ради Броварського району Віталія Куця визнано винним у спробі незаконної передачі 8 гектарів держземель.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу САП

"Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на вирок суду першої інстанції, яким голову Требухівської сільської ради Броварського району визнано винуватим у замаху на зловживання службовим становищем та службовому підробленні, внаслідок чого понад 8 га державних земель могли незаконно перейти у приватну власність, та засуджено до 3 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок експрокурору ГПУ Матюшку, який намагався купити посаду в НАБУ

Нагадаємо, раніше ВАКС визнав Куця винним у замаху на зловживання службовим становищем та службовому підробленні. У 2017 році чиновник склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи з безоплатної передачі в приватну власність 34 особам земельних ділянок площею по 0,25 га кожна. Утім, довести свої злочинні наміри до кінця йому не вдалося, оскільки землевпорядна організація відмовилася розробляти проєкти землеустрою щодо відведення зазначених 34-х ділянок.