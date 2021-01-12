УКР
Україна і Молдова планують побудувати спільну магістраль для об'єднання двох столиць, - Зеленський

Україна і Молдова планують побудувати спільну магістраль для об'єднання двох столиць, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський і президентка Молдови Майя Санду обговорили будівництво сучасної магістралі, яка об'єднає Київ та Кишинів.

Про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з Майєю Санду 12 січня, передає Цензор.НЕТ.

"З цією метою ми обговорили будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер. Це скоротить подорож між столицями наших держав до 5 годин. Це також активізація торгівлі, спрощення транзиту, поліпшення контактів між людьми", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Санду домовилися створити президентську раду

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) Молдова (2128) Мая Санду (271)
+8
+7
На моей памяти, с начала каденции, "бубочка" уже строил:
- квадратные километры стадионов
- сотни новых школ
- тысячи километров дорог в Украине
- аэропорты в каждом населенном пункте

Теперь он будет соединять магистралью Кишинев с Киевом?
"Бубочка", зайчик. да у тебя лохторат лампочки электрические в супермаркетах купить не может, ибо запрещено.
"Бубочка", ПЕШИ ИСЧО.

Ой, не могу.
Ой, держите меня четверо.
В Украине, в стране Европы, лохторат электрическую лампочку купить не может, и, ежели, лампочка перегорит, будет в темноте сидеть или жечь лучину.
Вот не помню, как там свечки, свечки Степанов покупать разрешил?
Средневековье, только с мобильниками, то есть Африка, но без бананов.

"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
показати весь коментар
12.01.2021 14:36 Відповісти
+5
Шо, опять дорожный распил?
показати весь коментар
12.01.2021 14:08 Відповісти
Шо, опять дорожный распил?
показати весь коментар
12.01.2021 14:08 Відповісти
Ой дураааак...
показати весь коментар
12.01.2021 14:09 Відповісти
...опять расход асфальта - а чем тогда 73% будут от КОВИДа лечиться?
показати весь коментар
12.01.2021 14:09 Відповісти
люблю планов наших громадье...
показати весь коментар
12.01.2021 14:10 Відповісти
позовите доктора. тут дарогомания
показати весь коментар
12.01.2021 14:11 Відповісти
Снова с ковидного фонда без тендеров будут бабло дерибанить свои фирмы?
показати весь коментар
12.01.2021 14:11 Відповісти
А на Оман дорога будет, только что бы без обмана?
показати весь коментар
12.01.2021 14:12 Відповісти
ну...дорожное строительство - это его конек...горбунек! ))) тут он пол бюджета...уколошкает
показати весь коментар
12.01.2021 14:12 Відповісти
Впервые вижу так много людей, которые не хотят в Украине хороших дорог , в одном месте.
показати весь коментар
12.01.2021 14:15 Відповісти
Не слыхала? По всей стране бастуют забашлявшие за уже построенные.
показати весь коментар
12.01.2021 14:17 Відповісти
Почему , по-вашему, они 'бастуют' и где?
Откройте сайт автострада и посмотрите реальную оценку людьми новых дорог. Или отзывы почитайте под Техно Новости на ютубе.
показати весь коментар
12.01.2021 14:26 Відповісти
Они бастуют,потому что тарифы повысили,так как деньги распилили в том числе и на дорогах,а в бюджете дыра. А восхищаться можно и вкусной конфеткой,особенно если за нее кто-то другой заплатил.
показати весь коментар
12.01.2021 14:31 Відповісти
'Тарифный геноцид' - это попытка Медведчука и его кодла раскачать страну и не дать власти договориться с миссией МВФ. А дороги - это благо, это просто норма для нормальных людей. Совковые марксистские догмы, где сначала колбаса, а потом все остальное, канули в лету. Наоботор, не будет нормального государства, не будет хорошей инфраструктуры- и колбасы не будет. В вашей неуемной критике вы уже подняли рейтинг бойки до второго места на выборах в президенты. Ну-ну, посмотрим, что будет дальше.
показати весь коментар
12.01.2021 14:38 Відповісти
Какой там ещё рейтинг,если бОльшая половина СН и так ватники да агентура того самого мертвечука. Нечего на зеркало пенять..
показати весь коментар
12.01.2021 14:48 Відповісти
Ваши задачи мне ясны и понятны.
показати весь коментар
12.01.2021 14:49 Відповісти
https://censor.net/ua/user/228276, 'Тарифный геноцид' - это попытка Медведчука...
голову зі сраки зеленського вийміть нарешті, чи медведчук встановлює таріфи в Україні?
нагадуєте прихильників російського "нод"-у які звинувачували в підняті платні за проїзд маршрутками американців.
показати весь коментар
12.01.2021 14:56 Відповісти
И ваши задачи ей понятны. Зелезомби-что с неё взять.
показати весь коментар
12.01.2021 14:58 Відповісти
Ну слава богу. А то мало ли..))
показати весь коментар
12.01.2021 14:59 Відповісти
А чем ты https://censor.net/ua/user/467322,отличаешься от "ватников и агентуры",если встречаешь в штыки сообщение,о желании построить дорогу Кишинев-Киев?
показати весь коментар
12.01.2021 16:21 Відповісти
Хватит уже страну делить на ватники и не ватники. Тырят и те и другие.
показати весь коментар
12.01.2021 16:38 Відповісти
Нет,не хватит. Пока кацапстан будет здесь иметь влияние и своих почитателей-конца и края воровству и коррупции не будет.
показати весь коментар
12.01.2021 16:45 Відповісти
Где деньги, Зин?
показати весь коментар
12.01.2021 14:16 Відповісти
Повезло, поселились молдоване по соседству, это кошмар, правда хватило их на 3 года, теперь пустыня. ЗАЕ.................. ь.
показати весь коментар
12.01.2021 14:17 Відповісти
через запор-кр/ріг-транзит
показати весь коментар
12.01.2021 14:18 Відповісти
Я тоже так думаю. Шабаш уже передвинул их любимого порошенко со второго места на третье
показати весь коментар
12.01.2021 14:22 Відповісти
https://censor.net/ua/user/228276, шановна пані, ми ж наче вже визначились, що думати вам, совковій шанувальниці дубінського, нема чим.
показати весь коментар
12.01.2021 14:38 Відповісти
Для меня Украины уже НЕТ! Даже не знаю как назвать эту Территорию.
показати весь коментар
12.01.2021 14:32 Відповісти
порошенко багато України розірвав? що ти, падло, верзеш?
аби в тебе не складалося враження, що прийде медвдедчук не треба було довбойоба президентом обирати.
показати весь коментар
12.01.2021 14:36 Відповісти
а хто ти, падло, є?
тобі, олень, питання поставили - скільки України розірвав порошенко?
показати весь коментар
12.01.2021 14:54 Відповісти
Оно нам надо???
показати весь коментар
12.01.2021 14:21 Відповісти
Щоб цигани по Києву шастали, і всякі там мамалижники.
показати весь коментар
12.01.2021 14:27 Відповісти
показати весь коментар
12.01.2021 14:37 Відповісти
- Рукожоппый дебил он и в Киеве ДЕБИЛ !
показати весь коментар
12.01.2021 14:58 Відповісти
Тебе до молдован и румын,примерно,так же далеко,как и оленям с балалайкой!!
показати весь коментар
12.01.2021 16:25 Відповісти
Через Придністров'я?
показати весь коментар
12.01.2021 14:24 Відповісти
Придністров'я отримає від цього проекту найбільшу економічну вигоду.Тобто замість того,щоб давити цей кремлівський анклав,ми будемо допомагати йому.
показати весь коментар
12.01.2021 14:49 Відповісти
А то ми раніше не допомагали...
показати весь коментар
13.01.2021 20:10 Відповісти
Краще ч-з Тирасполь. І дорога майже готова, і міст є.
показати весь коментар
13.01.2021 14:15 Відповісти
Мммм.....наверное более целесообразно, трассу стратегического значения для соединения порта Черноморск с жд хабом возле Венгрии. и увы наиболее короткая трасса это через Молдову. Вот это проект! И Черноморск должен стать супер контейнерным портом.
показати весь коментар
12.01.2021 14:34 Відповісти
шось не дуже понятно...для кого там той хаб, хто дасть гроші - словаччина, угорщина?
євросоюз може виділити на євроколію від любліна до чернівців через львів ів-франківськ, щоб зєднати варшаву і бухарест, гданськ і констанцу
показати весь коментар
12.01.2021 14:52 Відповісти
Министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил, что в рамках программы "Большое строительство" в 2020 году было реконструировано и построено 100 школ и планируется завершение еще 30 проектов.

"В этом году было подготовлено к реконструкции около 600 объектов: это школы, детсады, спортивные объекты, приемные отделения опорных больниц. По первоочередным планам, до конца 2020 года должны быть завершены как минимум 100 школ, 100 детсадов и 100 спортивных объектов по всей территории Украины. На данный момент могу говорить о первом достижении программы "Большое строительство" - 100 школ завершено, что является полным выполнением первоочередного плана», - сказал Чернышов на брифинге во вторник.

По его словам, в школах создано более 8 тыс. новых учебных мест.
показати весь коментар
12.01.2021 14:42 Відповісти
Замечательно, исключительно, супер.
Но ведь вроде, сейчас все школы на удаленке? Так с фига ли деньги то тратить, создавая "По его словам, в школах создано более 8 тыс. новых учебных мест.", ежели все по домам/квартирам парятся?

"100 спортивных объектов по всей территории Украины." - это какие объекты: олимпийские или как у нас в Австралии отжиматься перекладинки ставят вдоль прогулочных дорожек?

И как там с аэропортами в каждом населнном пункте? В дурантим особенно актуально и на одном асфальте очень хорошо подняться можно, знающие люди говорят.
показати весь коментар
12.01.2021 15:07 Відповісти
То есть школы построены, это тоже плохо? Они не нужны уже, оказывается, так как 'все на удаленке'. Я вас услышала.
показати весь коментар
12.01.2021 15:55 Відповісти
Я тоже больше уважаю Порошенко. Но если ты больше уважаешь Порошенко,то это не значит,что ты должен выставлять себя дураком,хотя бы по той причине,что ты этим дискредитируешь Пороха.
показати весь коментар
12.01.2021 16:29 Відповісти
Второго декабря 2019 года Владимир Зеленский обратился к украинцам из спортзала. Среди прочего он заявил: "нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства", - сказал глава государства.

https://youtu.be/bCxnKgW5NSQ
показати весь коментар
12.01.2021 15:13 Відповісти
Декабрь 19 года, конечно, Тогда не было ковид, не забывайте об этом. Ковид разрушил экономические перспективы и более мощных стран, чем Украина.
показати весь коментар
12.01.2021 15:54 Відповісти
знову Нью-Васюкі, коли його відпустить після буковельського ?!?
показати весь коментар
12.01.2021 14:52 Відповісти
Еще один момент, открывается прямая дорога на Киев из Кишинева. Как "удобно" для российских воск, находящихся в Молдове в качестве "миротворческих"! 4-% часов и раша в столице Украины!
показати весь коментар
12.01.2021 15:34 Відповісти
Передбачається дорога з однобічним рухом...?
показати весь коментар
12.01.2021 16:59 Відповісти
Тьфу на вас...
показати весь коментар
12.01.2021 20:02 Відповісти
Плюєшся як шаман, ще балалайку з бубенцями візьми, гоца-дріца-тьфу-тьфу...
показати весь коментар
13.01.2021 14:04 Відповісти
Сколько там тех войск? Один батальон их остановит.
показати весь коментар
12.01.2021 20:04 Відповісти
Один уже посилав батальони гайдуків "наводити конституційний лад" у Придністрянщині. Пам"ятаєш, чим закінчилося для вас кровопролиття в Бендерах? Моли Бога, що тоді О.І.Лебедь (він був на грані такого рішення) не дав команди взяти Кишинів, витягнути і повісити Мірчу Снєгура- за 1.5 години вся твоя Молдавія стала б Придністрянщиною і до нині. "Вояка" х-в... ви наберете хіба що батальон баранів з кошари.
показати весь коментар
13.01.2021 14:13 Відповісти
Дизель-поезд Одесса-Кишинев прибывает к 3-й и 4-й рельсе
показати весь коментар
12.01.2021 20:06 Відповісти
 
 