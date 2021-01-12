Україна і Молдова планують побудувати спільну магістраль для об'єднання двох столиць, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський і президентка Молдови Майя Санду обговорили будівництво сучасної магістралі, яка об'єднає Київ та Кишинів.
Про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу з Майєю Санду 12 січня, передає Цензор.НЕТ.
"З цією метою ми обговорили будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер. Це скоротить подорож між столицями наших держав до 5 годин. Це також активізація торгівлі, спрощення транзиту, поліпшення контактів між людьми", - сказав Зеленський.
Опять большая стройка больших дорог.
Какой фонд ЗЕлебеня распилит в этот раз?
Откройте сайт автострада и посмотрите реальную оценку людьми новых дорог. Или отзывы почитайте под Техно Новости на ютубе.
голову зі сраки зеленського вийміть нарешті, чи медведчук встановлює таріфи в Україні?
нагадуєте прихильників російського "нод"-у які звинувачували в підняті платні за проїзд маршрутками американців.
аби в тебе не складалося враження, що прийде медвдедчук не треба було довбойоба президентом обирати.
тобі, олень, питання поставили - скільки України розірвав порошенко?
євросоюз може виділити на євроколію від любліна до чернівців через львів ів-франківськ, щоб зєднати варшаву і бухарест, гданськ і констанцу
- квадратные километры стадионов
- сотни новых школ
- тысячи километров дорог в Украине
- аэропорты в каждом населенном пункте
Теперь он будет соединять магистралью Кишинев с Киевом?
"Бубочка", зайчик. да у тебя лохторат лампочки электрические в супермаркетах купить не может, ибо запрещено.
"Бубочка", ПЕШИ ИСЧО.
Ой, не могу.
Ой, держите меня четверо.
В Украине, в стране Европы, лохторат электрическую лампочку купить не может, и, ежели, лампочка перегорит, будет в темноте сидеть или жечь лучину.
Вот не помню, как там свечки, свечки Степанов покупать разрешил?
Средневековье, только с мобильниками, то есть Африка, но без бананов.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
"В этом году было подготовлено к реконструкции около 600 объектов: это школы, детсады, спортивные объекты, приемные отделения опорных больниц. По первоочередным планам, до конца 2020 года должны быть завершены как минимум 100 школ, 100 детсадов и 100 спортивных объектов по всей территории Украины. На данный момент могу говорить о первом достижении программы "Большое строительство" - 100 школ завершено, что является полным выполнением первоочередного плана», - сказал Чернышов на брифинге во вторник.
По его словам, в школах создано более 8 тыс. новых учебных мест.
Но ведь вроде, сейчас все школы на удаленке? Так с фига ли деньги то тратить, создавая "По его словам, в школах создано более 8 тыс. новых учебных мест.", ежели все по домам/квартирам парятся?
"100 спортивных объектов по всей территории Украины." - это какие объекты: олимпийские или как у нас в Австралии отжиматься перекладинки ставят вдоль прогулочных дорожек?
И как там с аэропортами в каждом населнном пункте? В дурантим особенно актуально и на одном асфальте очень хорошо подняться можно, знающие люди говорят.
