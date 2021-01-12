Молдова рішуче і беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, - Санду

Молдова рішуче і беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, заявила президентка Молдови Майя Санду під час офіційного візиту в Україну.

"Хотіла б підкреслити ще раз, що Республіка Молдова рішуче і беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", - сказала Санду на пресконференції після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президентка Молдови розповіла, що вони з президентом Зеленським ґрунтовно обговорили питання безпеки. "Ми зосередилися на викликах і загрозах, які впливають і на національну, і на регіональну безпеку. Стабільність та безпека України і Республіки Молдова є життєво важливими для обох держав. У цьому контексті ми знову підтвердили нашу взаємну і тверду підтримку мирному вирішенню конфліктів, що ґрунтується на повазі суверенітету і територіальної цілісності наших держав у межах міжнародно визнаних кордонів", - наголосила вона.

Санду відзначила щирість дискусій із президентом України та взаємну відкритість до вислуховування і розуміння висловлених позицій та аргументів.

"Переконана, що такий постійний діалог, який ми домовилися встановити сьогодні, відповідає національним інтересам обох країн", - додала глава держави.

Крім того, Санду підтвердила запрошення президентові Зеленському здійснити офіційний візит до Молдови. "Сподіваюся побачитися з вами, пане президенте, знову найближчим часом у Кишиневі", - сказала вона.

