УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7140 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 097 10

Молдова рішуче і беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, - Санду

Молдова рішуче і беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, - Санду

Молдова рішуче і беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, заявила президентка Молдови Майя Санду під час офіційного візиту в Україну.

"Хотіла б підкреслити ще раз, що Республіка Молдова рішуче і беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України", - сказала Санду на пресконференції після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Президентка Молдови розповіла, що вони з президентом Зеленським ґрунтовно обговорили питання безпеки. "Ми зосередилися на викликах і загрозах, які впливають і на національну, і на регіональну безпеку. Стабільність та безпека України і Республіки Молдова є життєво важливими для обох держав. У цьому контексті ми знову підтвердили нашу взаємну і тверду підтримку мирному вирішенню конфліктів, що ґрунтується на повазі суверенітету і територіальної цілісності наших держав у межах міжнародно визнаних кордонів", - наголосила вона.

Санду відзначила щирість дискусій із президентом України та взаємну відкритість до вислуховування і розуміння висловлених позицій та аргументів.

"Переконана, що такий постійний діалог, який ми домовилися встановити сьогодні, відповідає національним інтересам обох країн", - додала глава держави.

Крім того, Санду підтвердила запрошення президентові Зеленському здійснити офіційний візит до Молдови. "Сподіваюся побачитися з вами, пане президенте, знову найближчим часом у Кишиневі", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство в ЄС - стратегічна мета України та Молдови, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) Молдова (2128) росія (67841) Мая Санду (271)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Дуже добра позиція. Тіхановська вчися
показати весь коментар
12.01.2021 14:14 Відповісти
+7
Особого рвения не просматривается. Но, главное, что не с РФией.
показати весь коментар
12.01.2021 14:24 Відповісти
+6
А що власне не подобається - підтримка Молдови суверінітету і цілосності України?
Ця хоч твердо знає чий Крим!
показати весь коментар
12.01.2021 14:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хуже наверное начала карьеры и представить нельзя со встреч из вислюком оманским бедоносцем
показати весь коментар
12.01.2021 14:10 Відповісти
А що власне не подобається - підтримка Молдови суверінітету і цілосності України?
Ця хоч твердо знає чий Крим!
показати весь коментар
12.01.2021 14:18 Відповісти
Черная метка.
показати весь коментар
12.01.2021 14:13 Відповісти
Дуже добра позиція. Тіхановська вчися
показати весь коментар
12.01.2021 14:14 Відповісти
супер поддержка от страны, рвущейся к воссоединению с Румынией)
показати весь коментар
12.01.2021 14:19 Відповісти
Особого рвения не просматривается. Но, главное, что не с РФией.
показати весь коментар
12.01.2021 14:24 Відповісти
Не так вже і багато людей в Молдові бажають об'єднатись з Румунією в одну державу, причому це стосується як простих роботяг і селян, так і інтелигенцію. Дружба - так, співробітництво - так, особливе партнерство - так, але не об'єднання.
Тим більше і нема в цьому особливої потреби, якщо у багатьох молдаван є румунські паспорти.
показати весь коментар
12.01.2021 21:57 Відповісти
Те що з маестро домовились, ще нічого не означає. Він що не ступить, то збреше.
показати весь коментар
12.01.2021 14:20 Відповісти
Молдова решительно, безоговорочно и во веки веков амінь!
показати весь коментар
12.01.2021 14:27 Відповісти
А Зєля сказав, що рєшЫтєльно і бєзоговорочно підтримує територіальну цілісність Молдови з/без придністров'ям?
показати весь коментар
12.01.2021 15:51 Відповісти
 
 