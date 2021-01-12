Україна і Молдова мають намір стати частиною ініціативи "Тримор’я", - спільна заява Зеленського і Санду

Україна і Молдова зацікавлені стати частиною ініціативи "Тримор’я".

Про це йдеться в спільній заяві президентів України і Молдови - Володимира Зеленського та Майї Санду, підписаній у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Відзначаємо прагнення до зміцнення взаємодії з країнами-партнерами в Південно-Східній Європі та на Чорному морі. У цьому контексті ми підтверджуємо свою зацікавленість стати частиною ініціативи "Тримор’я"", - наголошується в заяві.

