Україна і Молдова мають намір стати частиною ініціативи "Тримор’я", - спільна заява Зеленського і Санду
Україна і Молдова зацікавлені стати частиною ініціативи "Тримор’я".
Про це йдеться в спільній заяві президентів України і Молдови - Володимира Зеленського та Майї Санду, підписаній у Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Відзначаємо прагнення до зміцнення взаємодії з країнами-партнерами в Південно-Східній Європі та на Чорному морі. У цьому контексті ми підтверджуємо свою зацікавленість стати частиною ініціативи "Тримор’я"", - наголошується в заяві.
СТАТУС МОРСКОЙ ДЕРЖАВЫ ПРЕДОСТАВИЛ МОЛДОВЕ ПРАВО РЕГИСТРИРОВАТЬ ИНОСТРАННЫЕ СУДА
и может быть что в Молдове больше их чем в Украине
Так що зараз дорога і узбіччя належать Україні, а метр від узбіччя - вже Молдова.
Як, по - Вашому, повинно бути?
На талонах, до речі, ще і час в'їзду проставляється, а на виїзді контролюється за скільки Ви цей проміжок проїхали.
В мене була якось ситуація, ще до того, як дорогу відремонтували, що одразу після перетину лінії в мене пробилось колесо. Проблема невелика, але хвилин 30-40 на встановлення запаски пішло. Прикордонник, який все бачив, порекомендував підійти до бійців і попросити новий талон, аби на виїзді в мене не було проблем.
А порт, можливо, і невеликій, але він обробляє досить непоганий як для Молдови об'єм експорту-імпорту.
Але справа ж не в об'ємах, а в бажанні країн домовлятись одне з одним.
І проти цього може виступати хіба що моск@ль!
===
Как ей не хватает такого советника, как ты. Как только она победила без тебя.?.. Прям диву даюсь.
Это как? Так надо? И когда она успевает переодеваться?
Взагалі, це питання до Цензора: вони на одній статті взяли стару фото з минулої зустрічі, коли Санду була ще прем"єром. Є така практика у журнашлюх, не купувати свіжу фотку, або акредитуватися на міроприємстві зі своїм фотографом, а брати безкоштовну стару фотку із старих архивів спеціально займаючихся цим бізнесом фотоагенств.
Отже, на першій статті вона в пальто на вулиці, на другій - стара безкоштовна фотка, на третій і четвертій статті вона вже в тому, в чому і приїхала. Малий бюджет в Бутусова
А з сьогоднішньої зустрічі на тому ж сайті вона всюди в однаковому вбранні
І не треба тирити чужі фотки, в ОП свій фотограф