На Дніпропетровщині судитимуть групу осіб, які розбещували і ґвалтували малолітніх дітей протягом 16 років

Дніпропетровською обласною прокуратурою затверджено і направлено до суду обвинувальний акт щодо шістьох осіб за скоєння низки злочинів проти статевої свободи дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Повідомляється, що четверо осіб у складі організованої групи протягом тривалого часу ґвалтували малолітніх дітей, виготовляли і розповсюджували за грошову винагороду продукцію, що містить дитячу порнографію.

Злочинну діяльність двоє учасників групи розпочали ще у 2002 році та поступово залучили до неї ще двох осіб.

"Нехтуючи загальнолюдськими принципами моралі, зловмисники систематично ґвалтували та розбещували малолітніх дітей, користуючись тим, що потерпілі перебували у безпорадному стані та не могли чинити опір. Знущання над дітьми учасники групи фіксували на відео, які у подальшому розповсюджували у мережі "Інтернет"", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що серед причетних до злочинів осіб були три молоді жінки (одна з них колишня жертва ґвалтівників), які примушували до участі у створенні порнографічної продукції та до сексуальної експлуатації власних дітей.

Дії трьох учасників групи кваліфікуються за ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 та ч. ч. 4, 5 ст.301 КК України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років; розбещення малолітніх; виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що містять дитячу порнографію). Їхньому спільнику – організатору групи, окрім вказаних правопорушень, інкримінується також задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, вчинене щодо малолітньої (ч.3 ст.153 КК України).

Також на лаві підсудних опинився ще один співучасник за зґвалтування малолітніх (ч.4 ст.152 КК України) та їх спільна знайома - за розбещення дітей (ч.2 ст.156 КК України).

Судовий розгляд кримінального провадження триває.