На Дніпропетровщині судитимуть групу осіб, які розбещували і ґвалтували малолітніх дітей протягом 16 років

На Дніпропетровщині судитимуть групу осіб, які розбещували і ґвалтували малолітніх дітей протягом 16 років

Дніпропетровською обласною прокуратурою затверджено і направлено до суду обвинувальний акт щодо шістьох осіб за скоєння низки злочинів проти статевої свободи дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Повідомляється, що четверо осіб у складі організованої групи протягом тривалого часу ґвалтували малолітніх дітей, виготовляли і розповсюджували за грошову винагороду продукцію, що містить дитячу порнографію.

Злочинну діяльність двоє учасників групи розпочали ще у 2002 році та поступово залучили до неї ще двох осіб.

"Нехтуючи загальнолюдськими принципами моралі, зловмисники систематично ґвалтували та розбещували малолітніх дітей, користуючись тим, що потерпілі перебували у безпорадному стані та не могли чинити опір. Знущання над дітьми учасники групи фіксували на відео, які у подальшому розповсюджували у мережі "Інтернет"", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що серед причетних до злочинів осіб були три молоді жінки (одна з них колишня жертва ґвалтівників), які примушували до участі у створенні порнографічної продукції та до сексуальної експлуатації власних дітей.

Дії трьох учасників групи кваліфікуються за ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 та ч. ч. 4, 5 ст.301 КК України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років; розбещення малолітніх; виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, що містять дитячу порнографію). Їхньому спільнику – організатору групи, окрім вказаних правопорушень, інкримінується також задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, вчинене щодо малолітньої (ч.3 ст.153 КК України).

Також на лаві підсудних опинився ще один співучасник за зґвалтування малолітніх (ч.4 ст.152 КК України) та їх спільна знайома - за розбещення дітей (ч.2 ст.156 КК України).

Судовий розгляд кримінального провадження триває.

+10
Это тот случай ,когда деньги должны пахнуть электрическим стулом !
12.01.2021 14:27 Відповісти
+10
А мне вот интересно, играть членом на рояле при тысячах зрителей, это извращение или нет?
12.01.2021 14:37 Відповісти
+8
Какое жуткое скотство. Даже дочитать не смогла.
12.01.2021 14:19 Відповісти
Вот оно логово демократов!
12.01.2021 14:18 Відповісти
Ты идиот.
12.01.2021 14:24 Відповісти
Какое жуткое скотство. Даже дочитать не смогла.
12.01.2021 14:19 Відповісти
16 лет !! Это ж сколько детских душ эти твари испоганили, нет слов
12.01.2021 14:26 Відповісти
И ни одна детская душа не пожаловалась? Не странно ли это? На протяжении 16 лет
12.01.2021 15:39 Відповісти
Это тот случай ,когда деньги должны пахнуть электрическим стулом !
12.01.2021 14:27 Відповісти
Озадачила фраза - в течение 16 лет...
12.01.2021 14:28 Відповісти
да, это срок в течении которого могут попалиться все...и за все, а тут..., возможно крыша была, потом с крышей что-то случилось, может вышла на заслуженный отдых...
12.01.2021 14:38 Відповісти
ПиСец какой-то ...жесть. На нары тварюк до конца из дней !
12.01.2021 14:35 Відповісти
Не знаю как ты, а мне жмёт карман за мои налоги чтобы они в тюрьме жили и кушали ещё лет 50.
12.01.2021 15:50 Відповісти
Это была не "группа лиц", а днепровская ячейка партии педофила шария.
12.01.2021 14:35 Відповісти
случаем, не мусора?
12.01.2021 16:58 Відповісти
А мне вот интересно, играть членом на рояле при тысячах зрителей, это извращение или нет?
12.01.2021 14:37 Відповісти
Вы забыли буденовку снять с лаптями.
12.01.2021 14:46 Відповісти
Вы наверное номера придумываете для 95 КВАКртала?
12.01.2021 14:52 Відповісти
Подгорает?
12.01.2021 15:46 Відповісти
В будёновке и лаптях со спущенными штанами за роялем, это очень оригинально.
12.01.2021 14:54 Відповісти
Т.е. ваш уровень самодурства дошел уже до того, чтосами всерьез поверили, что он на сцене играл членом на рояле, а не просто изображал это действие, спздв номер у американских комиков?
12.01.2021 15:37 Відповісти
теперь понятно. это пендосы виноваты.
12.01.2021 16:35 Відповісти
главное, что бы рояль был совершеннолетний
12.01.2021 18:31 Відповісти
Как суд?
Зачем судить!
Привязать на сутки к столбу, на окраине города.
12.01.2021 14:43 Відповісти
Не можна стріляти,то треба закопувати живцем,або дуже гуманно -на палю всіх причетних.
12.01.2021 15:11 Відповісти
16 лет всем было ок, никто не жаловался? Родители довольны и дети тоже? Постсовок просто наглухо отбит на голову.
12.01.2021 15:34 Відповісти
А де ж весь цей час був Аваков зі своїми орлами? Та тільки за цей факт треба голови відкручувати. Ментам, і без наркозу.
12.01.2021 15:38 Відповісти
Для таких випадків потрібно повернути смертну кару.
12.01.2021 17:38 Відповісти
скоєння низки злочинів проти статевої свободи дітей
*******
А мені якось різонуло оце "статева свобода дітей".
Тобто, за логікою, якби дітей не гвалтували, а вони добровільно все робили, то було б ОК?
Статева свобода дітей не постраждала б?
Це, або формулювання ідіотське, або дійсно тишком-нишком підводять до лібералізації педофілії.

Джерело: https://censor.net/ua/n3241297
12.01.2021 18:27 Відповісти
чет часто такие новости стали появляться, в других местах стали жестче бороться,что индустрия переехала ?
12.01.2021 18:41 Відповісти
Так то не люди а "шікси" Їх "богоізбранним" сам Бог велів гвалтувати. Тора дозволяє з 2 літнього віку.
12.01.2021 20:43 Відповісти
Шікса, - це "гойська" ***** під євреєм.
Яскравий приклад, - Іванка Трамп.
На Дніпропетровщині судитимуть групу осіб, які розбещували і ґвалтували малолітніх дітей протягом 16 років - Цензор.НЕТ 823
12.01.2021 21:33 Відповісти
 
 