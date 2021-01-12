УКР
Заява Зеленського і Санду: Вважаємо необхідним подальший розвиток формату співпраці "ЄС + 3 асоційовані партнери"

​​Президент України Володимир Зеленський і президентка Республіки Молдова Майя Санду підтвердили готовність продовжувати співпрацю для зміцнення ініціативи "Східне партнерство".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві президентів за підсумками переговорів.

Зазначається, що країни підтверджують свою готовність продовжувати зусилля і загальну координацію заради зміцнення стратегічного значення ініціативи "Східне партнерство", заснованої на принципі диференціації та врахування європейських амбіцій країн-партнерів, особливо в контексті підготовки до Саміту Східного партнерства 2021 року.

"Ми вважаємо необхідним подальший розвиток формату співпраці "ЄС + 3 асоційовані партнери" і закликаємо ЄС поглибити діалог щодо ПВЗВТ та поширити його на інші аспекти співробітництва та поступової галузевої інтеграції, в тому числі у сферах юстиції, цифрової економіки, енергетики, транспорту та навколишнього середовища", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство в ЄС - стратегічна мета України та Молдови, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) Молдова (2128) Мая Санду (271)
Топ коментарі
+14
ЗЕ - верный продолжатель дела Януковича.

Пустые завяления и прямо противоположные действия.
12.01.2021 14:21 Відповісти
+9
12.01.2021 14:40 Відповісти
+8
ну дык
12.01.2021 14:29 Відповісти
Набор не нужных слов.
12.01.2021 14:20 Відповісти
в небо )))
12.01.2021 14:29 Відповісти
12.01.2021 14:40 Відповісти
12.01.2021 15:04 Відповісти
ненужных
12.01.2021 17:21 Відповісти
...тебе сюда
12.01.2021 14:25 Відповісти
кажется, что после его осмотра врачи к его травме головы добавят ещё пару травм
показати весь коментар
12.01.2021 14:29 Відповісти
12.01.2021 14:46 Відповісти
ЗЕ - верный продолжатель дела Януковича.

Пустые завяления и прямо противоположные действия.
12.01.2021 14:21 Відповісти
Риганали, вони такі.
12.01.2021 14:27 Відповісти
ну дык
12.01.2021 14:29 Відповісти
Маладиє риганали.
12.01.2021 14:32 Відповісти
так вот откуда ноги растут? этоткогда за юща с юлькой голосовал то они значит за януковича??? рыги значит? ну шо дятлы 73%-центные нравится?
12.01.2021 16:17 Відповісти
Так дятлы тоже за рыгов и, конечно же, за Евнуховича.
12.01.2021 17:24 Відповісти
...а ЕС уверены, что хотят взять в свой зоопарк еще одно шимпанЗЕ?
12.01.2021 14:21 Відповісти
а ты кто глава ЕС , чтобы такие вопросы закидывать? не сцы кацапчик, уж лучше чем Украина с рашкой никто не борется! возьмут и в ЕС и в НАТО. помню как о безвизе тоже самое кацапы кричали - мол куда вам с немытым рылом.... а еще раньше о гейропе помнишь? ну а раз помнишь то пошёл на йух чмо!
12.01.2021 16:21 Відповісти
...чувак, харе бухать, НГ уже давно прошел
12.01.2021 16:47 Відповісти
не бреши кольт, завтра опять старый, а подготовку уже сегодня начали....
12.01.2021 17:04 Відповісти
Блин, как жаль... Ведь и у нас могла быть такая президентша, как Санду. Они даже внешне похожи. Но не с нашим счастьем.
12.01.2021 14:23 Відповісти
С кем схожи?
12.01.2021 14:25 Відповісти
Ваше щастя накрилось мідним тазом на президентських виборах.
12.01.2021 14:28 Відповісти
а шо она такого уже сделала шо ею гордится надо? из приднестровья рашистов вывела? или путлеровского кореша додона на кичу определила? или может путлера на йух послала? я причины не вижу! может ты знаешь?
12.01.2021 17:08 Відповісти
Будучи ще прем'єркою, вигнала з країни Плахотнюка, а це немале досягнення, і люди це пам'ятають.
Тепер Плахотнюк десь на Московії тусується.
12.01.2021 22:12 Відповісти
Ага ,тому ЕС как раз и не хватает таких членов они там только и думают ,как бы побыстрей принять их к себе .
12.01.2021 14:25 Відповісти
Які ще партньори? У нього партньор папаБєня.
12.01.2021 14:31 Відповісти
Пердячий пар
12.01.2021 14:31 Відповісти
Встретились двое НИЩИХ и говорит один другому -ты меня уважаешь, да и я тебя - мы с тобой УВАЖАЕМЫЕ ЛЮДИ.....Украина и Молдова два самых нищих НАРОДА в ЕВРОПЕ...Корумпированные ,бедные без света в конце тоннеля....Две калеки...Че мы можем?...Ничего....Опять будем стоять на коленях перед МВФ.....Только это и умеем...и то плохо...
12.01.2021 14:34 Відповісти
Вы не правы, Полоп. Самый нищий народ Европы живёт в Ленинградской, Вологодской, Псковской, Новгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Владимирской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской областях. Общая территория этих областей по площади больше, чем Украина и Молдова вместе взятые. Поезжайте туда сами и сравните.

Два года назад проехал 500 км от Чебоксар до Иваново: полная мерзость запустения, заброшенные поля, всё заросло бурьяном, вдоль дороги сплошь почти вымершие деревни с повалившимися заборами и с гнилыми избами 19-ого века, много неопрятных людей с очень плохими зубами, с давно нестриженными волосами на голове. Женщины возраста 45-ти лет выглядят на плохие 60.

На этой территории, если действовать с умом, можно хорошо и красиво обустроить достойную жизнь для 60 миллионов человек. Но, на ней везде царит убогая безнадежная нищета и упадок...

А им, ****, всё ещё "земли мало", чужую захватывают и в считанные 3-4 года засирают её так же, как и свою...
12.01.2021 19:58 Відповісти
ВВП на душу населения Россия 23000 ....Украина 13000....Вот и весь разговор....Мы НИЩИЕ даже Африканские страны(многие) багаче нас....
12.01.2021 20:32 Відповісти
НИЩИЙ по менталитету - это лично вы, Полоп. За себя говорите, что вы -нищий. Не надо говорить за всю Украину: вас на такие заявления никто не уполномачивал.

Напомню слова великого писателя: "Один человек смотрит вечером на лужу и видит только ГРЯЗЬ. А другой видит в этой же луже отражение сияющих звёзд огромного таинственного ночного неба". Вы из тех НИЩИХ, кто способен видит только грязь.

А другие люди способны видеть звёзды. Например, в очень небогатом Чернигове, где я провёл три месяца, везде очень чисто, прекрасные парки, обустроенные на уровне Германии и Швейцарии, люди очень доброжелательные, приветливые, чисто и аккуратно одеты. Чудесные милые дети-школьники приветливо и вежливо здороваются на улице даже с незнакомыми пожилыми людьми.
В городе имеется совершенно замечательный, чистейший муниципальный пляж на Десне, оборудованный на самом высшем европейском уровне.
Общая моральная атмосфера в городе поразительная: какая-то семейно-тёплая, нигде в городе ни разу не слышал никаких разговоров на повышенных тонах, никаких конфликтов в транспорте, в магазинных очередях перед кассой. Люди в магазинах и в транспорте дружелюбно шутят, улыбаются. Полное отсутствие грязной нецензурщины в разговорах людей.
А вот в "богатой" России даже в столичных Москве и в Петербурге повсюду мрачные злые лица, в транспорте все угрюмо молчат, на улицах и в общественных местах постоянный грязный мат и уголовный жаргон, общая атмосфера недоброжелательности и агрессивности.
12.01.2021 21:04 Відповісти
Майя, а хотите я Вам на рояле сыграю?
12.01.2021 14:34 Відповісти
- Лучше сыграй Путлеру "Лебединное озеро"...
12.01.2021 14:49 Відповісти
та он только марш Менделя и может....
12.01.2021 16:11 Відповісти
из реальности только "велiкий дерiбан автобан" на Кишенев: деньги в асфальт - это священная зе-корова. остальное - просто слова из сценария.
12.01.2021 14:37 Відповісти
А кто третий партнер? Беларусь?
12.01.2021 14:37 Відповісти
Лаптєстан 😆.
12.01.2021 14:39 Відповісти
Хабибулин,вот тебе меч! (Анекдот)
12.01.2021 16:15 Відповісти
вообще то - Волобуев вот вам меч.....
12.01.2021 16:24 Відповісти
Знаю. Но Хабибулин тоже красиво!
12.01.2021 16:44 Відповісти
согласен. а вообще ,често говоря, глубоко пох....
12.01.2021 17:02 Відповісти
шо вова, больше дружить же не с кем??? западники тебя в друзья не берут и американцы тоже. вот только агрофюрер лука дружбу предлагает и молдованская принцеса. шо ты там говоршь инициативы? какие инициативы вова? опять бла бла бла и пускание горючих газов в туман!!!! ты же даже границу с прорашмстской резервацией под названием приднестровье перекрыть не можешь. шо путин просит не перекрывать??? б л я только бабки державные на ветер пускать....зато гонору!!! восхищайтесь мной !!!
12.01.2021 16:10 Відповісти
Важливо було б подивитися перелік підписаних документів з "перезавантаження" стосунків. Крім чергової "готовності" і "намірів" продовжувати співробітництво...
12.01.2021 16:24 Відповісти
Вот он! А я думаю,-тут про Молдову говорят,провокаторов полно,а стогина нет...
12.01.2021 17:16 Відповісти
Думати вам не властиво...
12.01.2021 17:37 Відповісти
Насчет думать,ты по сравнению со мной -медуза!
12.01.2021 19:47 Відповісти
Мне интересно, как это он успел из Букавеля вернуться. Или это его клон встречался? А так что, приехала познакомится, поболтать ни о чем. Весело!
12.01.2021 16:33 Відповісти
а може пора вже з обох сторін перекрити кордони з раковою пухлиною?
12.01.2021 17:15 Відповісти
ви навіть дипвіднини розірвати не спроможні- про які перекриття кордонів розмовляти
12.01.2021 18:00 Відповісти
Вовочка хоть на рояле не вздумал играть перед госпожой Санду?
12.01.2021 20:03 Відповісти
ЗЕлупину для статуса крутого политика надо с визитом в Чад сгонять. Для обмена опытом.
12.01.2021 20:07 Відповісти
Мая еще просто не поняла с кем имеет дело . Она просто только приступила к своим обязанностям и по наивности думает , что если Осел тредит с умным видом , то понимает как это делать . Максимум пол года и она поймет , что Осляра тупорылый лох который не когда за базар не отвечает.
12.01.2021 20:53 Відповісти
Ну наконец-то хоть один руководитель государства ниже ростом, чем наш.
12.01.2021 21:04 Відповісти
 
 