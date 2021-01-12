Заява Зеленського і Санду: Вважаємо необхідним подальший розвиток формату співпраці "ЄС + 3 асоційовані партнери"
Президент України Володимир Зеленський і президентка Республіки Молдова Майя Санду підтвердили готовність продовжувати співпрацю для зміцнення ініціативи "Східне партнерство".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві президентів за підсумками переговорів.
Зазначається, що країни підтверджують свою готовність продовжувати зусилля і загальну координацію заради зміцнення стратегічного значення ініціативи "Східне партнерство", заснованої на принципі диференціації та врахування європейських амбіцій країн-партнерів, особливо в контексті підготовки до Саміту Східного партнерства 2021 року.
"Ми вважаємо необхідним подальший розвиток формату співпраці "ЄС + 3 асоційовані партнери" і закликаємо ЄС поглибити діалог щодо ПВЗВТ та поширити його на інші аспекти співробітництва та поступової галузевої інтеграції, в тому числі у сферах юстиції, цифрової економіки, енергетики, транспорту та навколишнього середовища", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пустые завяления и прямо противоположные действия.
Тепер Плахотнюк десь на Московії тусується.
Два года назад проехал 500 км от Чебоксар до Иваново: полная мерзость запустения, заброшенные поля, всё заросло бурьяном, вдоль дороги сплошь почти вымершие деревни с повалившимися заборами и с гнилыми избами 19-ого века, много неопрятных людей с очень плохими зубами, с давно нестриженными волосами на голове. Женщины возраста 45-ти лет выглядят на плохие 60.
На этой территории, если действовать с умом, можно хорошо и красиво обустроить достойную жизнь для 60 миллионов человек. Но, на ней везде царит убогая безнадежная нищета и упадок...
А им, ****, всё ещё "земли мало", чужую захватывают и в считанные 3-4 года засирают её так же, как и свою...
Напомню слова великого писателя: "Один человек смотрит вечером на лужу и видит только ГРЯЗЬ. А другой видит в этой же луже отражение сияющих звёзд огромного таинственного ночного неба". Вы из тех НИЩИХ, кто способен видит только грязь.
А другие люди способны видеть звёзды. Например, в очень небогатом Чернигове, где я провёл три месяца, везде очень чисто, прекрасные парки, обустроенные на уровне Германии и Швейцарии, люди очень доброжелательные, приветливые, чисто и аккуратно одеты. Чудесные милые дети-школьники приветливо и вежливо здороваются на улице даже с незнакомыми пожилыми людьми.
В городе имеется совершенно замечательный, чистейший муниципальный пляж на Десне, оборудованный на самом высшем европейском уровне.
Общая моральная атмосфера в городе поразительная: какая-то семейно-тёплая, нигде в городе ни разу не слышал никаких разговоров на повышенных тонах, никаких конфликтов в транспорте, в магазинных очередях перед кассой. Люди в магазинах и в транспорте дружелюбно шутят, улыбаются. Полное отсутствие грязной нецензурщины в разговорах людей.
А вот в "богатой" России даже в столичных Москве и в Петербурге повсюду мрачные злые лица, в транспорте все угрюмо молчат, на улицах и в общественных местах постоянный грязный мат и уголовный жаргон, общая атмосфера недоброжелательности и агрессивности.
дерiбанавтобан" на Кишенев: деньги в асфальт - это священная зе-корова. остальное - просто слова из сценария.