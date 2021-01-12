Заява Зеленського і Санду: Вважаємо необхідним подальший розвиток формату співпраці "ЄС + 3 асоційовані партнери"

​​Президент України Володимир Зеленський і президентка Республіки Молдова Майя Санду підтвердили готовність продовжувати співпрацю для зміцнення ініціативи "Східне партнерство".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві президентів за підсумками переговорів.

Зазначається, що країни підтверджують свою готовність продовжувати зусилля і загальну координацію заради зміцнення стратегічного значення ініціативи "Східне партнерство", заснованої на принципі диференціації та врахування європейських амбіцій країн-партнерів, особливо в контексті підготовки до Саміту Східного партнерства 2021 року.

"Ми вважаємо необхідним подальший розвиток формату співпраці "ЄС + 3 асоційовані партнери" і закликаємо ЄС поглибити діалог щодо ПВЗВТ та поширити його на інші аспекти співробітництва та поступової галузевої інтеграції, в тому числі у сферах юстиції, цифрової економіки, енергетики, транспорту та навколишнього середовища", - йдеться в повідомленні.

