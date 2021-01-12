УКР
Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес

Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним, близьким і побратимам у зв'язку з загибеллю українського воїна вчора на Донбасі.

Про це він повідомив у заяві за результатами переговорів з президентом Республіки Молдова Маєю Санду в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зеленський зазначив, що мирне врегулювання на Донбасі - це "дуже непростий і дуже тривалий процес".

"Вчора, на превеликий жаль, ми зазнали одну бойову втрату - це наш старший солдат Олег Віталійович Андрієнко. Я хочу висловити щире співчуття його родині, всім рідним, близьким і побратимам", - заявив він.

11 січня внаслідок ворожого обстрілу в районі Пісків Донецької області загинув військовослужбовець Збройних сил України, 37-річний боєць Маріупольської бригади Олег Андрієнко.

Зеленский отреагировал на убийство наемниками РФ на Донбассе воина ВСУ: Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс - Цензор.НЕТ 3262
12.01.2021 14:35
убийство украинского Воина это непростой и сложный процесс



мразь ЗЕльоная !!!
12.01.2021 14:41
Ти ж казало шо - "проста нада пиристать срилять". Мразота.
12.01.2021 14:37
12.01.2021 14:35
12.01.2021 14:41
Мирное? Урегулирование? Падаль, уже Украину в открытую толкает на парашу. Народ, где были ваши мозги, чтобы выбрать такое ничтожество
12.01.2021 14:53
почему были? Они и сейчас там. Половина зебилов к следующим выборам поймет, что их кинули и проголосует против ТНЕ, за Бойка.
12.01.2021 17:25
А как же - надо просто перестать стрелять? *****
12.01.2021 19:16
Желаю этой падали ответа бумеранга Прицельное убийство ссыкун - опарыш называет перемирием ! Алиев уже бы 10 убийц пристрелил , чтобы дальше не повадно было
12.01.2021 17:08
Да длительный . Лет 100 а может 200 а может и того больше ... главное чтобы шёл процесс ...
12.01.2021 14:37
12.01.2021 14:37
Ти ще за Журавля відповіси, ушльпок.
12.01.2021 14:37
Зеленский отреагировал на убийство наемниками РФ на Донбассе воина ВСУ: Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс - Цензор.НЕТ 6649
12.01.2021 14:37
Мало хто знає що Юлія Мендель- громадянка РФ і працювала на Раша-тудей.
Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес - Цензор.НЕТ 8709
12.01.2021 14:45
да вы шо !!!!! ????
а я то смотрю, что она тово, не тово.....

ее фотокарточка с ленточкой явно лишняя
12.01.2021 14:47
Міс «расєюшка сьодні».
12.01.2021 14:48
Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес - Цензор.НЕТ 1830
12.01.2021 14:55
новость про Мендель-RT разве что для непуганых котиков
12.01.2021 15:59
Мендельвошка!
12.01.2021 16:26
Всіляку!
Або ж усіляку.
показати весь коментар
Як же вони одне одному підходять. Одразу видно, шо ху#ло проводив кастинг на прессекретутку нашому хлопчику. Все врахував: національність, зріст, відсутність родини та дітей. Мендель - це справжній червоний горобець кремля, тисячі яких по всьому світу розлетілися, щоб виконувати завдання кремлівського карлика.
12.01.2021 14:57
Значит..вы умирайте..просто так..
А я в Буковеле в Омане и ещё черт знает где.поотдыхаю....задолбался государственные дела решать....не мое это дело..да пупсик??
12.01.2021 14:38
чмо
12.01.2021 14:38
урод
12.01.2021 14:38
Звучит всё как жалкий лепет оправдания. В очередной раз.
12.01.2021 14:38
Зеленский отреагировал на убийство наемниками РФ на Донбассе воина ВСУ: Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс - Цензор.НЕТ 7724
12.01.2021 14:38
И это унылое недоразумение - главнокомандующий нашей армии?Писец.Лучше бы он промолчал.
12.01.2021 14:39
КАК ЗАСТАВИТЬ АКТЕРИШКУ ЗАМОЛЧАТЬ?) нести чушь - его амплуа...
12.01.2021 14:41
НеЛох молчать не будет! Он должен быть на сцене...
12.01.2021 14:42
Гнида! Повесить!
12.01.2021 14:40
Охрнеть отреагировал ...
12.01.2021 14:40
Зеленский отреагировал на убийство наемниками РФ на Донбассе воина ВСУ: Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс - Цензор.НЕТ 8202
12.01.2021 14:40
так узнали же !!!
спасибо ЗЕбилу
теперь все стало на свои места окончательно:
переданные рашке беркутовцы,
повышение тарифов,
быкующий Бабломойский и
шабаш Мертвечука_Рабиновича,
возврат соратников Януковича во власть...

вопросы?
без вопросов !
12.01.2021 14:46
а шо ж ти Порошенку звиздів,га,буратіно недоструганий?
12.01.2021 14:41
"...это очень непростой и длительный процесс", лыжник урод.
12.01.2021 14:41
сказал бы проще - зе-урегулирования никакого нет. орки хотят стреляют, хотят дули крутят. зе жидко обосралось, бо не в тот "глаз" х#йлу заглядывало.
12.01.2021 14:42
А пам'ятаєте?
Зеленский отреагировал на убийство наемниками РФ на Донбассе воина ВСУ: Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс - Цензор.НЕТ 6931
12.01.2021 14:43
Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес - Цензор.НЕТ 9836
12.01.2021 14:47
кловану досі не дійшло, що з ****** він не досягне "Мирного урегулирования". І що ***** потрібна вся Україна, яка капітулює і погодиться ввійти в склад імперії касапія
12.01.2021 14:43
Это тебе не дошло - тормоз! - что такое зеленский и слуги кремля. Боран, пля!Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес - Цензор.НЕТ 461
12.01.2021 14:59
Он не для того назначен гебнявыми ! До чего люди …
12.01.2021 17:14
Один вопрос к "главному маршалу страны", а если этот каждый убитый и раненный будет членом его семьи , он также будет говорить что мирное урегулирование это не скорый и трудный процесс. Так давайте пускай проведет эксперимент. Начнем даже не с семьи гаранта а с депутатов министров, аппарата президента и их семей. А самого, оставим на закуску. ( а то как в армии служить так все " инвалиды" или " вера не позволяет", хотя нет- чисто бабки. ( тот артист, тот футболист, тот бизнесмен, тот комик..)
12.01.2021 14:43
Ну, если оно на 12 день в новом году вспомнило про армию, погибших и обстрелы, то, наверное, его прокололи и спрятали дурь.....
12.01.2021 14:46
а на эту смерть еще 8-го ..никак не отреагировал.?..да и в сводках не было...
теперь на самоубийство списывают...в зоне АТО..(мать двоих детей!!!! Виктория Слободянюк )
Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес - Цензор.НЕТ 6467

...
12.01.2021 14:49
Агент фсб Дєрьмак все порєшає.
12.01.2021 14:52
Треба МАЙДАН
12.01.2021 14:52
Роби!
13.01.2021 13:01
У меня только одно слово , из 6 букв. Вторая-"и"
12.01.2021 14:55
блин! точно 6 букв и вторая "и" ???
что-то у меня то 5 последняя "р"...то 7 последняя "с"...
или я не то подумал ?
12.01.2021 15:43
Озадачил https://censor.net/ru/user/388403. Прям кроссворд.
12.01.2021 16:05
Есть такой северный зверёк ..
12.01.2021 16:25
Только с буквой д ...
12.01.2021 16:28
а я уже как только не пообзывал бедного бедосика...
ну что ж вы так! )))) закодировали ))))
12.01.2021 16:48
Не конкретизируй - там вся команда такая. Это то, что подумал я.
12.01.2021 23:34
Мирное урегулирование - это очень непростой и длительный процесс..

То есть через три года этот мудак скажет: мне просто не хватило времени....
12.01.2021 14:56
Особенно если сам ещё больше всё усложняешь всякими отводами,запретами и прочей капитулянтской дичью.
12.01.2021 14:57
а говорил что все просто, это просто порох не хочет бо наживается...
12.01.2021 14:58
Ах ты ж ***** 😡
12.01.2021 15:01
Если бы фамилия погибшего была Зеленский (родич какой нибудь)? Как бы зе тогда реагировал????
12.01.2021 15:01
аморальная тварь!это не президент. это ежеминутный позор всей Украины. это выбор большинства, это ваш голос, уроды!
12.01.2021 15:02
будьте прокляті, виборці зебіла
12.01.2021 15:03
Зелена мразота.
12.01.2021 15:07
а что оно еще скажет с кремлевской рукой в жопе?
12.01.2021 15:18
дурак подставил вообщем вторую щеку и что то там прошептал
а Порох бы поднял бучу, созвал заседание ООН и добился б новых санкций для РФ
но для зебилов вообще какая разница
12.01.2021 15:19
ставит под пули и выражает соболезнования. урод.
12.01.2021 15:20
Эта мерзкая тварь говорит про "мирное урегулирование"? Чего? Войны, развязанной Россией? Он в сознании? Или не в этом мире живет?
12.01.2021 15:32
Якби там вмирали такі як Зе, мені було плювати.
А так--------- НІІІІІІІІІІІІІІІІ
12.01.2021 15:35
Ах ты ж ***** 😡
12.01.2021 15:36
Криворагуль гнойный, и добавить нечего
12.01.2021 15:49
Размазня и размазал свой ответ віглядит как какая разница
12.01.2021 16:03
"Надо просто перестать стрелять!" - что ж тут сложного?
12.01.2021 16:09
Конченый урод
12.01.2021 16:11
А тиж ірод звинувачував Президента Порошенко і обіцяв що зразу буде мир в Україні,правда не сказав на чиїх умовах. А тепер і на колінах стоїш і в очі фашисту -путіну зазираєш ,а миру немає. Ти супер брехун і піарщик
12.01.2021 17:14
янилохинужнАпрекратитьстрелять? це і є заява шмаркатого?
12.01.2021 17:17
Уберите это дурило! На нервы действует своим дебилизмом!
12.01.2021 17:51
А вот где вся земразь которая ратует за судилище над Назаровым ?
12.01.2021 18:23
"Зеленський назвав колись Ющенка "сеньор-голодомор". Тепер вже можна називати його "кретин-карантин" і "даун-локдаун"?©"
12.01.2021 18:23
Подлец и предатель(мое личное оценочное суждение)
12.01.2021 19:09
Максимальна жалюгідність
12.01.2021 19:14
Зе-чмо, щоб ти здохло.

Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес - Цензор.НЕТ 7287
12.01.2021 21:23
Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес - Цензор.НЕТ 3068
12.01.2021 23:27
Жаль бойца. Но если не перемирие, гибло бы по 25 в месяц, как 2 года назад.
13.01.2021 05:44
Нда...через тернии-к звёздам.Может оно есть гений и все мы,убогие,его не разумеем?
06.07.2021 08:57
 
 