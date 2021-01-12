Зеленський відреагував на вбивство найманцями РФ на Донбасі воїна ЗСУ: Мирне врегулювання - це дуже непростий і тривалий процес

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним, близьким і побратимам у зв'язку з загибеллю українського воїна вчора на Донбасі.

Про це він повідомив у заяві за результатами переговорів з президентом Республіки Молдова Маєю Санду в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зеленський зазначив, що мирне врегулювання на Донбасі - це "дуже непростий і дуже тривалий процес".

"Вчора, на превеликий жаль, ми зазнали одну бойову втрату - це наш старший солдат Олег Віталійович Андрієнко. Я хочу висловити щире співчуття його родині, всім рідним, близьким і побратимам", - заявив він.

Також читайте: Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 10 порушень "тиші", збито ворожий безпілотник, - штаб ОС

11 січня внаслідок ворожого обстрілу в районі Пісків Донецької області загинув військовослужбовець Збройних сил України, 37-річний боєць Маріупольської бригади Олег Андрієнко.