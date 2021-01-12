Сніг, хуртовина та ожеледиця: в "Укргідрометцентрі" попередили про суттєве погіршення погоди і похолодання до -21°C
"Укргідрометцентр" попереджає про суттєве погіршення погоди в низці регіонів України найближчими днями.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні "Укргідрометцентру" у Facebook.
"13 січня у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях значний сніг (висота снігового покриву 5-15 см), пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця. У Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях - налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпеки). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - йдеться в повідомленні.
14 січня опади припиняться.
"15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу; 17-18 січня холодна погода утримається", - повідомити в "Укргідрометцентрі".
Також повідомляється, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
