Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк не з'явився в суд для обрання йому запобіжного заходу: засідання знову перенесли

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) вкотре переніс слухання щодо обрання запобіжного заходу голові Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павлу Вовку через його неявку на засідання.

"Вовк не з'явився на засідання, суд переніс розгляд на 3 лютого 11 годину", - повідомили "Інтерфакс-Україна" у ВАКС у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, раніше ВАКС неодноразово відкладав засідання через неявку підозрюваного.

Також читайте: Вищий антикорупційний суд відмовився продовжувати термін слідства у справі про "плівки Вовка", - ЦПК

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Також дивіться: Вовк обговорює з головою ДСА його головування: Кононенко домовився з президентом. Вас ніхто не чіпає. АУДIО

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Кільком суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не можуть вручити повістки, бо судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит"

Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

3.11.2020 року НАБУ ще раз опублікувало інформацію про розшук голови Окружного адмінсуду Києва Вовка. Пізніше стало відомо, що Вовк перебуває на лікарняному у зв'язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19.

Вовк Павло (301) ВАКС Антикорупційний суд (2063)
+9
И как долго будет продолжаться этот цирк?
12.01.2021 14:52 Відповісти
+5
Глава Окружного админсуда Киева Вовк не явился в суд для избрания ему меры пресечения: заседание снова перенесли - Цензор.НЕТ 2321
12.01.2021 14:50 Відповісти
+3
не страна а Глава Окружного адмінсуду Києва Вовк не з'явився в суд для обрання йому запобіжного заходу: засідання знову перенесли - Цензор.НЕТ 4702 тьфу......
12.01.2021 14:55 Відповісти
РеХформы рулят.
12.01.2021 14:45 Відповісти
Це все - ігрища!

Бо на третій раз неявки до суду - має бути здійснений примусовий привід підозрюваного...!
12.01.2021 19:29 Відповісти
напишете нам когда что-то произойдет в мыльной опере....а пока оставьте бессмысленные новости себе
12.01.2021 14:49 Відповісти
12.01.2021 14:50 Відповісти
12.01.2021 14:52 Відповісти
Первое что нужно делать в этой стране - менять ВСЕ идиотские законы.
12.01.2021 14:52 Відповісти
12.01.2021 14:55 Відповісти
Та ложил он на всех нас... или как там- поклал. Бессмертный.
12.01.2021 14:56 Відповісти
Волчара крутит гаранта Конституции на одном органе как флюгер в бурю.
12.01.2021 15:10 Відповісти
В наручники и в воронок.
12.01.2021 15:23 Відповісти
"судебная реформа" а ля порошенк енд зеленский во всей "красе"!!!!!
12.01.2021 15:27 Відповісти
Забить камнями его и тех кто пользовался его благами.
12.01.2021 16:10 Відповісти
а вакс то, видно в деле...
12.01.2021 16:51 Відповісти
а під варту козла цього нікому взяти?
12.01.2021 17:13 Відповісти
Так він же не Антоненко і не Лановенко. Йому потрібно "справи рішати".
12.01.2021 18:46 Відповісти
Нікому, бо в нього "вовки" в друзях.
12.01.2021 18:48 Відповісти
 
 