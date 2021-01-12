Найманцеві РФ, який воював проти ЗСУ в районі Дебальцевого, загрожує до 15 років позбавлення волі, - прокуратура

Завершено спеціальне досудове розслідування щодо жителя с. Червона Поляна Великоновосілківського району Донецької області, який звинувачується в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі в не передбачених законом збройних формуваннях і терористичної організації (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258- 3 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що навесні 2014 року чоловік вступив до "батальйону Восток", а з годом у НЗФ РФ "Б2 Казачий Союз війська Донського". Перебуваючи на посаді стрільця, близько року зловмисник воював проти Збройних Сил України в районі міст Дебальцеве, Вуглегірськ, селищах Піски та Спартак Ясинуватського району, а також на території міжнародного аеропорту "Донецьк" ім. С. Прокоф’єва.

Наразі обвинувальний акт направлено до Красноармійського районного суду для розгляду по суті.

Максимальне покарання за вказаними статтями - до 15 років позбавлення волі .