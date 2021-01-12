УКР
Кабмін у 2020 році направив на боротьбу з COVID-19 66,5 млрд грн, - Мінфін

Кабінет Міністрів України в 2020 році направив на боротьбу з COVID-19 66,5 млрд грн, зокрема 63,7 млрд грн (або 89%) з фонду боротьби з коронавірусом, 2,8 млрд грн (44%) - зі спеціального фонду держбюджету.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, 19,4 млрд грн (з 22,4 млрд грн виділених) використано на сферу охорони здоров'я. Зокрема:

  • на закупівлю апаратів ШВЛ ‒ 84 млн грн з передбачених 100 млн грн;
  • на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я ‒ 3,3 млрд грн (83%) з 4 млрд грн;
  • на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я ‒ 2,3 млрд грн (100%);
  • на будівництво, реконструкцію та ремонт приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я ‒ 1,4 млрд грн (82%) з передбачених 1,7 млрд грн;
  • на забезпечення лікарень киснем ‒ 1,4 млрд грн (97%) з передбачених 1,5 млрд грн;
  • на закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення ‒ 3,9 млрд грн (74%) з 5,3 млрд грн;
  • на забезпечення опорних закладів охорони здоров’я цифровими діагностичними рентгенівськими системами ‒ 1 млрд грн (97 %);
  • на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам ‒ 5,5 млрд грн (92%) з передбачених на ці цілі 6 млрд гривень.

Читайте: З COVID-фонду вже використали 57 млрд грн із 72 млрд грн, - Мінфін

З виділених 17,4 млрд грн на соціальний захист населення використано 73,5% коштів (12,8 млрд грн). 4,5 млрд грн було направлено на забезпечення правопорядку.

З 27 млрд грн, виділених на стимулювання економіки, використано 26,4 млрд грн, зокрема 25,7 млрд грн - на будівництво, реконструкцію і ремонт автодоріг державного значення.

За рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету використано 2,8 млрд грн (55,5%) з виділених 5 млрд грн на надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протипандемічних заходів.

Також майже 1,4 млрд грн передбачено для закупівлі вакцини проти COVID-19.

Також дивіться: Після першого кварталу 2021 року держбюджет може бути переглянутий, - Шмигаль. ВIДЕО

Автор: 

Кабмин в 2020 году направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 1761
12.01.2021 15:28 Відповісти
кому коронА - а кому мати роднА
12.01.2021 15:27 Відповісти
Кабмин в 2020 году направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 9818
12.01.2021 15:29 Відповісти
кому коронА - а кому мати роднА
12.01.2021 15:27 Відповісти
А где ещё 50млрд?
12.01.2021 15:27 Відповісти
В асфальті "великого крадівництва"
12.01.2021 15:37 Відповісти
Кабмин в 2020 году направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 1761
12.01.2021 15:28 Відповісти
https://rupor.info/news/168143/kak-zapret-na-prodazhu-noskov-mozhet-pomoch-sderzhat-pandemiyu-covid-19-vrach-obyasnila Как запрет на продажу носков может помочь сдержать пандемию COVID-19: врач объяснила , даже не читал ,но наверное если идёт запах от носков то ты здоров, а если новые одеть то запаха нет,
12.01.2021 15:40 Відповісти
Читав,параноїдальна маячня прогресує !!!)))
12.01.2021 15:53 Відповісти
Кабмин в 2020 году направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн, - Минфин - Цензор.НЕТ 9818
12.01.2021 15:29 Відповісти
Китайська вакцина, яку планує закупити Україна показала ефективність менше 60%! Крім того вона не схвалена Всесвіт орг здоров'я, а це означає, що міжнародне свідоцтво про вакцинацію (яке можуть вимагати на кордоні) отримати людина яка вакцинується цією вакциною не зможе.
12.01.2021 15:31 Відповісти
Гавное "велику дорогу" не забыли, накормили до отвала
12.01.2021 15:34 Відповісти
Причём большую часть этого фонда тупо разворовали под лозунгом "великекрадiвництво"...браво, зеленожопые!вы даже папередников обскакали - те и то "скромнее" крали.
12.01.2021 15:41 Відповісти
гуляй босота, мозовская собака себе сможет позволить купить через лекхаим фешенебельную будку в забугорье.
12.01.2021 15:41 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!!)))
12.01.2021 15:49 Відповісти
поборол ?
12.01.2021 15:54 Відповісти
 
 