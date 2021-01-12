Кабмін у 2020 році направив на боротьбу з COVID-19 66,5 млрд грн, - Мінфін

Кабінет Міністрів України в 2020 році направив на боротьбу з COVID-19 66,5 млрд грн, зокрема 63,7 млрд грн (або 89%) з фонду боротьби з коронавірусом, 2,8 млрд грн (44%) - зі спеціального фонду держбюджету.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, 19,4 млрд грн (з 22,4 млрд грн виділених) використано на сферу охорони здоров'я. Зокрема:

на закупівлю апаратів ШВЛ ‒ 84 млн грн з передбачених 100 млн грн;

на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я ‒ 3,3 млрд грн (83%) з 4 млрд грн;

на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я ‒ 2,3 млрд грн (100%);

на будівництво, реконструкцію та ремонт приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я ‒ 1,4 млрд грн (82%) з передбачених 1,7 млрд грн;

на забезпечення лікарень киснем ‒ 1,4 млрд грн (97%) з передбачених 1,5 млрд грн;

на закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення ‒ 3,9 млрд грн (74%) з 5,3 млрд грн;

на забезпечення опорних закладів охорони здоров’я цифровими діагностичними рентгенівськими системами ‒ 1 млрд грн (97 %);

на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам ‒ 5,5 млрд грн (92%) з передбачених на ці цілі 6 млрд гривень.

З виділених 17,4 млрд грн на соціальний захист населення використано 73,5% коштів (12,8 млрд грн). 4,5 млрд грн було направлено на забезпечення правопорядку.

З 27 млрд грн, виділених на стимулювання економіки, використано 26,4 млрд грн, зокрема 25,7 млрд грн - на будівництво, реконструкцію і ремонт автодоріг державного значення.

За рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету використано 2,8 млрд грн (55,5%) з виділених 5 млрд грн на надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протипандемічних заходів.

Також майже 1,4 млрд грн передбачено для закупівлі вакцини проти COVID-19.

