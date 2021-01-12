Підробити цифровий підпис Кернеса неможливо, рішення першої сесії міськради законні, - заява мерії Харкова

Правоохоронні органи проводять просту стандартну перевірку за заявою однієї із депутатів Харківської міської ради, яка стверджує, що підпис Геннадія Кернеса під поданням на посаду секретаря міськради Ігоря Терехова було підроблено.

"Весь учорашній день і сьогоднішній ранок стрічки новин рясніють заголовками на кшталт "Підпис Кернеса підробили на важливому документі: поліція веде розслідування", "У Харкові почали розслідування про підробку підпису Кернеса на важливому документі" і так далі в тому ж дусі. Причому чимало ЗМІ пишуть про це, як про доконаний факт, абсолютно забуваючи вказати, що правоохоронні органи проводять просту стандартну перевірку за заявою однієї із депутаток Харківської міської ради, якій, з незрозумілих нам причин, раптом здалося, що підпис Геннадія Кернеса під поданням на посаду секретаря міськради Ігоря Терехова був підроблений. Уточнимо: "підроблений" цифровий підпис, що в принципі неможливо", - йдеться в повідомленні.

Харківська міська рада заявляє, що працює виключно в рамках українського законодавства, яке не тільки дозволяє, але й стимулює використання електронного документообігу.

"Також зазначимо, що подібні вкидання, які ми бачимо з боку окремих депутатів міськради та деяких творців мертвонароджених політичних проєктів, є нічим іншим, як спробою дискредитувати міську владу Харкова. Харківська міська рада закликає усіх заспокоїтися і дати поліції у спокійній обстановці переконатися, що всі рішення, ухвалені на сесії 9 грудня, були чесними і законними. Також міська рада залишає за собою право подати до суду на особливо непорядні ЗМІ, які поширюють фейкову інформацію про нібито "підробку" підписа Геннадія Кернеса", - додали в міськраді.

