Підробити цифровий підпис Кернеса неможливо, рішення першої сесії міськради законні, - заява мерії Харкова
Правоохоронні органи проводять просту стандартну перевірку за заявою однієї із депутатів Харківської міської ради, яка стверджує, що підпис Геннадія Кернеса під поданням на посаду секретаря міськради Ігоря Терехова було підроблено.
Про це йдеться в заяві Харківської міськради, інформує Цензор.НЕТ.
"Весь учорашній день і сьогоднішній ранок стрічки новин рясніють заголовками на кшталт "Підпис Кернеса підробили на важливому документі: поліція веде розслідування", "У Харкові почали розслідування про підробку підпису Кернеса на важливому документі" і так далі в тому ж дусі. Причому чимало ЗМІ пишуть про це, як про доконаний факт, абсолютно забуваючи вказати, що правоохоронні органи проводять просту стандартну перевірку за заявою однієї із депутаток Харківської міської ради, якій, з незрозумілих нам причин, раптом здалося, що підпис Геннадія Кернеса під поданням на посаду секретаря міськради Ігоря Терехова був підроблений. Уточнимо: "підроблений" цифровий підпис, що в принципі неможливо", - йдеться в повідомленні.
Харківська міська рада заявляє, що працює виключно в рамках українського законодавства, яке не тільки дозволяє, але й стимулює використання електронного документообігу.
"Також зазначимо, що подібні вкидання, які ми бачимо з боку окремих депутатів міськради та деяких творців мертвонароджених політичних проєктів, є нічим іншим, як спробою дискредитувати міську владу Харкова. Харківська міська рада закликає усіх заспокоїтися і дати поліції у спокійній обстановці переконатися, що всі рішення, ухвалені на сесії 9 грудня, були чесними і законними. Також міська рада залишає за собою право подати до суду на особливо непорядні ЗМІ, які поширюють фейкову інформацію про нібито "підробку" підписа Геннадія Кернеса", - додали в міськраді.
Нагадаємо, раніше депутатка Харківської міськради від "СН" Мустафаєва повідомила про підробку електронного підпису Кернеса.
Подделать эту метку времени и саму "цифровую подпись" - невозможно (наличествующими на планете компьютерными мощностями в течение нескольких тысяч лет непрерывного "подбора").
Так что проверка там действительно простая - примерно 5-7 кликов мышкой... Есть свидетельство о смерти, есть метка времени из "цифровой подписи". Сверил 2 даты-времени - получил или "подпись наложена до смерти", или "подпись наложена после смерти".
А вот скоммуниздить личный электронный ключ гепы (а также пароль к нему) и "подписать" документы - возможно. Для того и говорится о метке времени, по которой можно расследовать: где был в это время гепа, чем занимался, имел ли доступ к компу, были ли этому свидетели.
Любой документ, подписанный ЕЦП после смерти гепы - гарантированно незаконный. Время подписания документа ЕЦП - гарантированно присутствует в самой ЕЦП. Обойти этот механизм стоит дороже, чем вся харьковская область вместе с городом харьковом и даже со всеми девственницами области, даже если их продавать дьяволопоклонникам в розницу на ритуалы.
Не, понятное дело, завтра изобретут торсионно-квантовый дешифратор алгоритма ГОСТ (по эллиптическим кривым), который любые наличествующие ключи будет "взламывать" за 0.00001секунду.
Ну как изобретёте и представите доказательства - милости просим в дискуссию...
1. регистрация открытых ключей по запросам ("запросы p10" - выставленного в интернет интерфейса не бывает);
2. Выдача информации о открытых ключах (сервис CMP);
3. Выдача информации о отозванных ключах (сервис OCSP);
4. Выдача меток времени (сервис TSP).
Я примерно на 95% уверен, что АЦСК информацию о том, кто откуда обращался - хранит. Но не бесконечно. Всё-таки там очень приличные объемы. Да даже простой лог вебсайта "когда и с какого IP кто обращался к какой странице" для среднего сайта с сотней тысяч ежедневных посетителей - это чуть не терабайты в месяц. Предствьте, какой объем обращений у АЦСК ДФС (миллион юрлиц) или АЦСК Украина (тоже чуть не миллионные объемы по отчетности) ежедневный - там же не простой лог, а куча крипто-бинарщины.
Т.е. Вы правы - теоретически расследование такое можно провести в плане "когда и откуда кто-то с ключом гепы получал метку времени через сервис TSP". Но это если прямо сейчас суд прикажет сделать выемку логов у соответствующего АЦСК. Через месяцок-другой эти логи могут быть уничтожены, сугубо по законному регламенту. Также, на 100% уверен, - это всё не очень распространённая практика. Чтобы следак и прокурор всё правильно оформили, а судья одобрил запрос в АЦСК вовремя - ну, это, фантастика.
нафига ее подделывать? если она на электронном носителе??? там не проверяют отпечатки пальцев!.... зачем подделывать если можно воспользоваться...
Если время "не сойдётся" - ну, например, гепа уже был дохленький - то будет конфузище у тех, кто попользовался флешкой гепы!
тут как бы...просто нет слов !
Так что можно сверять время жизни и время подписания. Можно по времени подписания разобрать до секунды - чем именно в это время был занят гепа: хрипел задыхаясь в трубочку или принимал задницей уколы. Можно выяснить - был ли вообще включен личный компуктер гепы в это время и был ли он у гепы под рукой. И т.д. и т.п.
2. Где фиксируется?
Вопросов больше, чем ответов. Уверен - у них там "в мерии" - своя система документооборота. В которой ДОЛЖНЫ быть логи "кто откуда и что", но обычно их или нет, или регламентно раз в неделю они уничтожаются. Так что остаётся только сам документ с ЕЦП и меткой времени внутри ЕЦП.
И представьте: в свидетельстве о смерти стоит "гепа сдох 17 декабря", а документ (согласно метке времени в ЕЦП) подписан 20 декабря.
Конфуз может быть...