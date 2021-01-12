У Полтаві сталася перестрілка: одного чоловіка поранено, виїзди з міста перекрито
Поліція повідомила про стрілянину на вулиці Нижньомлинській у Полтаві. Унаслідок інциденту постраждала людина.
Про це повідомляється на сайті поліції в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, приблизно о 12, перехожі повідомили в поліцію про стрілянину на вул. Нижньомлинській у Полтаві. Під час конфлікту між чоловіками один з них зазнав вогнепального поранення. Постраждалого, 1984 р.н., госпіталізували до медичного закладу. На місці події працює слідчо оперативна група. Нині поліція встановлює обставини інциденту і причетних до нього осіб", - йдеться в повідомленні.
Місцеве видання "Полтавщина" повідомляє, що в Полтаві сталася перестрілка між озброєними людьми. Станом на 13 годину поліція перекрила всі виїзди з міста.
