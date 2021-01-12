УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7109 відвідувачів онлайн
Новини
7 428 10

У Полтаві сталася перестрілка: одного чоловіка поранено, виїзди з міста перекрито

У Полтаві сталася перестрілка: одного чоловіка поранено, виїзди з міста перекрито

Поліція повідомила про стрілянину на вулиці Нижньомлинській у ​​Полтаві. Унаслідок інциденту постраждала людина.

Про це повідомляється на сайті поліції в Полтавській області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, приблизно о 12, перехожі повідомили в поліцію про стрілянину на вул. Нижньомлинській у ​​Полтаві. Під час конфлікту між чоловіками один з них зазнав вогнепального поранення. Постраждалого, 1984 р.н., госпіталізували до медичного закладу. На місці події працює слідчо оперативна група. Нині поліція встановлює обставини інциденту і причетних до нього осіб", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний чоловік розстріляв з автомата відвідувачів кафе на Рівненщині: є загиблий. ФОТО

Місцеве видання "Полтавщина" повідомляє, що в Полтаві сталася перестрілка між озброєними людьми. Станом на 13 годину поліція перекрила всі виїзди з міста.

Автор: 

Нацполіція (15496) Полтава (582) стрілянина (1832)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
Какая такая перестрелка? Для Бубочки это все режим тишины и мирный процесс!
показати весь коментар
12.01.2021 15:44 Відповісти
+1
подивившись постановочні кадри при гарному освітленні і непорушній оперативній камері. ще тоді мало хто вірив у самознищення полтавського терориста...
показати весь коментар
12.01.2021 15:48 Відповісти
+1
спецом фейковая операция готовится ..завтра по всей области выходят люди перекрывать автотрассы ..совпадения только у Киселева а у нас киностудия армянфильм
показати весь коментар
12.01.2021 16:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какая такая перестрелка? Для Бубочки это все режим тишины и мирный процесс!
показати весь коментар
12.01.2021 15:44 Відповісти
Так кто победил, красные или белые?
показати весь коментар
12.01.2021 15:47 Відповісти
сверху белый, снизу красный, посредине голубой
показати весь коментар
12.01.2021 15:50 Відповісти
подивившись постановочні кадри при гарному освітленні і непорушній оперативній камері. ще тоді мало хто вірив у самознищення полтавського терориста...
показати весь коментар
12.01.2021 15:48 Відповісти
посилання на офіційний сайт поліції , як першоджерело є , а на поліцейському сайті - 404 , сторінка видалена . Що б це могло означати ?
показати весь коментар
12.01.2021 16:00 Відповісти
спецом фейковая операция готовится ..завтра по всей области выходят люди перекрывать автотрассы ..совпадения только у Киселева а у нас киностудия армянфильм
показати весь коментар
12.01.2021 16:48 Відповісти
404 страница отсуствует а спецоперация идет наверно и Корд в носках по 400 грн подключили
показати весь коментар
12.01.2021 16:50 Відповісти
Только что проверил - ссылка открывается
показати весь коментар
12.02.2021 16:47 Відповісти
 
 