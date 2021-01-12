Перша справа НАБУ закінчилася вироком - прокурор Матюшко отримав два роки в'язниці

Експрокурор Генеральної прокуратури України Олександр Матюшко, який пропонував членам Конкурсної комісії $10 тис. за позитивне вирішення питання про працевлаштування на посаду керівника або заступника керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, отримав два роки тюремного ув'язнення.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумне обличчя корумпованого прокурора Матюшка, який в далекому січні 2016-го хотів купити посаду в НАБУ, але щось пішло не так і сьогодні (нарешті) з приміщення суду він поїхав у буцегарню, де на нього чекають два роки тюремного ув’язення", - йдеться в повідомленні.

"Вищий антикорупційни суд - вам респект за справедливий вирок для злочинця у погонах! Вдячний детективам та прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які довгі п’ять років вели цю справу. Окрема подяка Олексію Гриценку, який допоміг зібрати доказову базу скоєння злочину. І від щирого серця хочу подякувати кожному, хто взимку 2017-2018 стояв пліч-о-пліч у таборі під Парламентом з вимогою створення антикорупційного суду!" - додав Шевченко.

