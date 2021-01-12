Перша справа НАБУ закінчилася вироком - прокурор Матюшко отримав два роки в'язниці
Експрокурор Генеральної прокуратури України Олександр Матюшко, який пропонував членам Конкурсної комісії $10 тис. за позитивне вирішення питання про працевлаштування на посаду керівника або заступника керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, отримав два роки тюремного ув'язнення.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумне обличчя корумпованого прокурора Матюшка, який в далекому січні 2016-го хотів купити посаду в НАБУ, але щось пішло не так і сьогодні (нарешті) з приміщення суду він поїхав у буцегарню, де на нього чекають два роки тюремного ув’язення", - йдеться в повідомленні.
"Вищий антикорупційни суд - вам респект за справедливий вирок для злочинця у погонах! Вдячний детективам та прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які довгі п’ять років вели цю справу. Окрема подяка Олексію Гриценку, який допоміг зібрати доказову базу скоєння злочину. І від щирого серця хочу подякувати кожному, хто взимку 2017-2018 стояв пліч-о-пліч у таборі під Парламентом з вимогою створення антикорупційного суду!" - додав Шевченко.
а ввели с подачи кремлядей и кремлевской пратитуки Жули
КПД просто ауенный!!!!!!!!
Какого КПД ты ждешь от одного, далеко не самого влиятельного, госоргана, которому противодействует по сути вся коррупционная государственная махина? Я удивлен, что это НАБУ вообще еще не прикрыли или окончательно все полномочия не урезали под каким нибудь очередным нелепым предлогом.
І, взагалі по результатам, навскидку
11.12.2020 13:58
https://nabu.gov.ua/novyny/38-novyh-rozsliduvan-4-pidozry-ta-9-obvynuvalnyh-aktiv-rezultaty-roboty-nabu-ta-sap-za https://nabu.gov.ua/tags/rezultaty 38 нових розслідувань, 4 підозри та 9 обвинувальних актів - результати роботи НАБУ та САП за листопад 2020 року
Щодо фінансування НАБУ, то воно, порівняно, наприклад з Офісом Генерального прокурора, який протидіє НАБУ, у 7,5 раз меньше, чи 2,5 рази меньше ніж на Управління статистики
маякни, когда результаты НАБУ будут хотя бы наполовину близки к таким, как у Лауры Ковеши, например.
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/09/1/7264849/ По вироках на 1 вересня 2020 . За рік роботи вироків у 2 рази меньше ніж за усі попередні роки усіма судами
и тем не менее....не за эшелоны и миллионы... (там бизнес!)
зеленым верить нельзя
да, они тоже не отрабатывают, но эта новость о НАБУ, а не про ОП и т.д.
І мені не зрозуміла позиція "вклали в НАБУ стільки-то, а вони не нареквізовували стільки".
НАБУ, то не комерційний проект, а от така Ваша та інших логіка грає на руку корупціонерам, і у першу чергу Коломойського.
Доречі, без НАБУ Україні не надавали би кредити. Можливо критики цього добиваються. Дефолта, ну, як Беня хоче
а у нас любого хватай - виновен. а все топы вообще на виду, сотни материалов и всем чхать.
Уявляєте, скільки людей залишиться на свободі, якщо пересадити усіх, хто давав хоч раз хабар
Будет он сидеть или нет но теперь никто не скажет что он белая ворона во власти.