Перша справа НАБУ закінчилася вироком - прокурор Матюшко отримав два роки в'язниці

Експрокурор Генеральної прокуратури України Олександр Матюшко, який пропонував членам Конкурсної комісії $10 тис. за позитивне вирішення питання про працевлаштування на посаду керівника або заступника керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, отримав два роки тюремного ув'язнення.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумне обличчя корумпованого прокурора Матюшка, який в далекому січні 2016-го хотів купити посаду в НАБУ, але щось пішло не так і сьогодні (нарешті) з приміщення суду він поїхав у буцегарню, де на нього чекають два роки тюремного ув’язення", - йдеться в повідомленні.

Перша справа НАБУ закінчилася вироком - прокурор Матюшко отримав два роки вязниці 01

"Вищий антикорупційни суд - вам респект за справедливий вирок для злочинця у погонах! Вдячний детективам та прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які довгі п’ять років вели цю справу. Окрема подяка Олексію Гриценку, який допоміг зібрати доказову базу скоєння злочину. І від щирого серця хочу подякувати кожному, хто взимку 2017-2018 стояв пліч-о-пліч у таборі під Парламентом з вимогою створення антикорупційного суду!" - додав Шевченко.

Також читайте: Апеляційна палата ВАКС залишила в силі вирок експрокурору ГПУ Матюшку, який намагався купити посаду в НАБУ

НАБУ (5499) Шевченко Євген (137) Матюшко Олександр (8)
+25
По факту НАБУ единственный госорган в Украине, который как-то выбивается из всей остальной насквозь гнилой чиновничьей мафии: депутатов, судей, прокуроров, мусаров, свзанных между собой тотальной круговой порукой, договорняками и хоть как-то портит им жизнь. У всех этих мразей уже и так крыша откровенно едет от ощущения полной безнаказанности и вседозволенности, а без НАБУ они бы вообще уже чиновничью содом и гоморру тут устроили.
Какого КПД ты ждешь от одного, далеко не самого влиятельного, госоргана, которому противодействует по сути вся коррупционная государственная махина? Я удивлен, что это НАБУ вообще еще не прикрыли или окончательно все полномочия не урезали под каким нибудь очередным нелепым предлогом.
12.01.2021 16:26 Відповісти
+24
Спустя три года и несколько миллиардов потраченных гривен НАБУ таки удалось....
12.01.2021 15:58 Відповісти
+17
Очередной "стрелочник", не более... На фоне показательно жирующих на виду у всего мира "тиранозавров от коррупции" показательно придушили "мышь", повесив на нее всю коррупцию!
12.01.2021 16:18 Відповісти
2 ГОДА---КРАЙНЕ МАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12.01.2021 15:57 Відповісти
Вийдеш по УДО через рік з комфортної - платної камери . Хоча краще ніж нічого...
12.01.2021 16:18 Відповісти
это на почин
12.01.2021 19:42 Відповісти
ну по сути за попытку дать взятку, если верить сообщению. Вполне ничего для начала.
12.01.2021 19:56 Відповісти
что-то не густо всего два года
12.01.2021 15:57 Відповісти
Спустя три года и несколько миллиардов потраченных гривен НАБУ таки удалось....
12.01.2021 15:58 Відповісти
По закону Савченко наградят и освободят
12.01.2021 15:58 Відповісти
вроде уже отменили этот закон
12.01.2021 16:01 Відповісти
причем давно.
а ввели с подачи кремлядей и кремлевской пратитуки Жули
13.01.2021 00:03 Відповісти
Наконец-то!
12.01.2021 15:58 Відповісти
Что там с бриллиантовыми прокурорами? Надежда только на антикор суд
12.01.2021 16:00 Відповісти
потерпевшего вроде того уже
12.01.2021 17:51 Відповісти
Прочитала только. Круто. Но там ещё в самом начале был потерпевший хозяин мусорного бизнеса, который отжал у него Корниец. Кроме того, у 6их при том эпичном обыске и , пожалуй, единственном , который был предан широчайшей огласке, были найдены не только бриллианты, но и наркотики, оружие, деньги. Неужели они отбились от таких железных обвинений ? Ну тогда я вообще уже не верю в перспективу правового государства у нас.
показати весь коментар
А скільки епізодів було у Мінздраві і його структурах: головні лікарі, сан.епід.лікарі і т.д. і т.п.?) Вже ніхто і не згадує).
показати весь коментар
5+ лет НАБУ (сотни миллионов гривен потрачены на деятельность), 1-2 громких дела, 5 лет расследования/суда, 2 года тюрьмы.

КПД просто ауенный!!!!!!!!
12.01.2021 16:00 Відповісти
По факту НАБУ единственный госорган в Украине, который как-то выбивается из всей остальной насквозь гнилой чиновничьей мафии: депутатов, судей, прокуроров, мусаров, свзанных между собой тотальной круговой порукой, договорняками и хоть как-то портит им жизнь. У всех этих мразей уже и так крыша откровенно едет от ощущения полной безнаказанности и вседозволенности, а без НАБУ они бы вообще уже чиновничью содом и гоморру тут устроили.
Какого КПД ты ждешь от одного, далеко не самого влиятельного, госоргана, которому противодействует по сути вся коррупционная государственная махина? Я удивлен, что это НАБУ вообще еще не прикрыли или окончательно все полномочия не урезали под каким нибудь очередным нелепым предлогом.
12.01.2021 16:26 Відповісти
по сути ты прав. но легче от этого не становится.
12.01.2021 17:11 Відповісти
А НАБУ нуждается в адвокатах? По мне , так скорее во врачах -диетологах и руководителях по физическому совершенствованию!
показати весь коментар
Нормально. Раніше і цьго не було. Тим більше, що НАБУ зелень з генпрокуроркою і судовою мафією протидіють.
І, взагалі по результатам, навскидку
11.12.2020 13:58
https://nabu.gov.ua/novyny/38-novyh-rozsliduvan-4-pidozry-ta-9-obvynuvalnyh-aktiv-rezultaty-roboty-nabu-ta-sap-za https://nabu.gov.ua/tags/rezultaty 38 нових розслідувань, 4 підозри та 9 обвинувальних актів - результати роботи НАБУ та САП за листопад 2020 року

Щодо фінансування НАБУ, то воно, порівняно, наприклад з Офісом Генерального прокурора, який протидіє НАБУ, у 7,5 раз меньше, чи 2,5 рази меньше ніж на Управління статистики
12.01.2021 16:43 Відповісти
извини, но результаты спортивной рыбалки лично меня мало интересуют.
маякни, когда результаты НАБУ будут хотя бы наполовину близки к таким, как у Лауры Ковеши, например.
показати весь коментар
12.01.2021 17:12 Відповісти
Демагогія. Результати пристойні, і будуть кращі тоді, коли система не буде протидіяти. Що прикладів замало?
показати весь коментар
а, ну если по-твоему, это "пристойные результаты", то нам не о чем разговаривать )))))))
показати весь коментар
9 обвинувальних актів це ще не вирок суду.
показати весь коментар
Так Антикорупційний суд тільки почав працювати. В усі інші суди сенсу звертатися мало.
https://www.pravda.com.ua/columns/2020/09/1/7264849/ По вироках на 1 вересня 2020 . За рік роботи вироків у 2 рази меньше ніж за усі попередні роки усіма судами
показати весь коментар
за взятку !!... понимаете за 10 тыс взятки за "теплое место"...(нет, это тоже преступление...!)
и тем не менее....не за эшелоны и миллионы... (там бизнес!)
показати весь коментар
При пятом ничего подобного не происходило
показати весь коментар
Конечно, в 2016 уже ж зебилушка правил? Ну и НАБУ ( хорошее ли плохое) тоже преЗедент создал? Или не читал, что следствие длилось с 2016-го года? «Не читал, но с автором не согласен»? Посмотрим на наследие шестого, но что-то мне подсказывает, оно будет безрадужным...
показати весь коментар
Говорят - гора родила мышь... Но тут просто одноклеточное... Это ж сколько баблища они за все время сожрали, а в итоге - один никому неизвестный коррупционеришко... Да и то по ходу крайним сделали...
показати весь коментар
5 лет !!!! расследовали... результат 2 года. А кто-нибудь посчитал сколько миллионов народных денег прожрали эти следователи.. прокуроры и прочие дармоеды за эти 5 лет? Миллионы и миллионы и миллионы.. Ради расследования паршивой взятки в 10 тысяч.... Где здравый смысл?????
показати весь коментар
А терапевтичний попереджувальний ефект?
показати весь коментар
Никакого..просто будут осмотрительней и деньги передавать через 5е колено..а не в кабинете,или на автостоянке..)))
показати весь коментар
Что тебя удивляет с нашей украинской тотальной коррупцией и круговой порукой? Представь, что тебя какой-то бухая чинуша (тот же прокурор или судья например), сбила на пешеходном переходе, на красный, на полной скорости, при куче свидетелей и даже под запись видеокамер. Как думаешь, сколько лет понадобится твоим родственникам, чтобы этого прокурора посадить и получится ли вообще посадить, даже дай им "миллионы народных денег"?
показати весь коментар
Черновецький і Омельченко живі приклади.
показати весь коментар
Очередной "стрелочник", не более... На фоне показательно жирующих на виду у всего мира "тиранозавров от коррупции" показательно придушили "мышь", повесив на нее всю коррупцию!
показати весь коментар
Ну хоть так, а то и этого не было. Будем надеяться, что эта благая весть - начало
показати весь коментар
Причем обвинили и приговорили человека, который деньги не брал, а наоборот давал. Получается у судей еще и мозг не правильно устроен.
показати весь коментар
видео ( не фото ) с тюрмы или зоны в подтверждение , пока не буде - не поверю ,
зеленым верить нельзя
показати весь коментар
Сидеть он будет в личных апартаментах в шезлонге и с коктейлем, как приснопамятная аварийщица Зайцева сейчас сидит.
показати весь коментар
а зайцева шо , сидит ? юристы говорят че вро-де нет , на цензоре пост был - чуваку дали 5ку ,а он на воле гуляет и журналисту рассказывает как это было
показати весь коментар
Максимум через год отпустят, по новой "обилетят" и опять прокурором назначат или в ГБР старшим следователем по особо крупным коррупционным правонарушениям.
показати весь коментар
першим куозлом відпущення як завжди прокурорчик виявився.
показати весь коментар
Просто мало дав чи мало взяв. А ось якщо б кількадесят лямів проходило у справі, то вже давно б на волі гуляв.
показати весь коментар
Ну, так і https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/1/662460/ $6 млн. давали. Саму великий хабар у Європі. Піймали ж.
показати весь коментар
НАБУ не відробляє і одного процента потрачених на них коштів .
показати весь коментар
А Офіс Президента, Офіс Генеральної прокуратури, Міністерство освіти і т.і. відробляють?
показати весь коментар
ответ в стиле "сам дурак".
да, они тоже не отрабатывают, но эта новость о НАБУ, а не про ОП и т.д.
показати весь коментар
Намагання знайти прибутковість для правоохоронного відомства призведе до репресій 20-30-х років. Тоді навіть плани надавалися по кількості реквізованого майна, по розстрілам і т.і.
І мені не зрозуміла позиція "вклали в НАБУ стільки-то, а вони не нареквізовували стільки".
НАБУ, то не комерційний проект, а от така Ваша та інших логіка грає на руку корупціонерам, і у першу чергу Коломойського.
Доречі, без НАБУ Україні не надавали би кредити. Можливо критики цього добиваються. Дефолта, ну, як Беня хоче
показати весь коментар
ты прав. но могут искать там, где нету преступников - чтобы оправдать свое существование.
а у нас любого хватай - виновен. а все топы вообще на виду, сотни материалов и всем чхать.
показати весь коментар
Взагалі-то так, але з чогось чи з когось треба починати. І тут проблема доведення корупції у суді. Сам факт хабаря доказується складно тим більше, що рівні самої високої влади є протидія розслідування корупційних справ.
показати весь коментар
Миллионы людей были уничтожены голодом и ререссиями, а ты о планах по майну!. И сейчас тоже самое грозит миллионам малоимущих именно от проникновения коррупции в высшую власть - законодательную, исполнительную, судебную. И их полной БЕЗНАКАЗАННОСТИ!
показати весь коментар
Корупція уже проникла в усі гілки влади, власне, вона там завжди була і буде. Справа тільки у масштабах і тенденціях. НАБУ, САП, ВАКС ці масштаби зменьшує, а ті хто тут верещать проти цих антикорупційних установ свідомо чи несвідомо підіграють корупціонерам.
показати весь коментар
Якщо так рахувати- всіх треба розпустити. Ти, видно, не дурень, в економіці і правосудді однаково просікаєш. Звернися в ВРУ, щоб прирівняли НАБУ до МАФів чи ФОПів
показати весь коментар
чувак так хотів з корупцією поборбкатись, шо срок отримав за те, шоб бути у перших лавах на передньому борцюновому фронті
показати весь коментар
Наверное честный прокурор был 10 000 $, больше не было, за это и посадили, Кто дал 100 000 $ все прошли.
показати весь коментар
Показательно наказали ,за то шо мало дал
показати весь коментар
А майно чому не конфіскували, і не заборонили займатися прокурорською діяльністю?
показати весь коментар
Це добре. НАБУ по факту єдиний орган, який ще не зкурвився і якось лякає нашу бидловладу, змушує робити нові злочини прокурворів і злочинців в мантіях. Надіюся, накопичений матеріал колись знадобиться
показати весь коментар
2 года? Это смешно. Знакомый свою девку приревновал и на ночь телефон забрал, она на него заяву накатала, типа угрожал ножом, и он получил "разбой" и 3 года с отсидкой. А этому уроду 2 года за коррупционную деятельность на ВЫСШЕМ уровне. Бред же, тем более, сколько времени уже прошло
показати весь коментар
Закон передбачає значно меньше покаранння тому, хто дає хабар, ніж той хто бере.
Уявляєте, скільки людей залишиться на свободі, якщо пересадити усіх, хто давав хоч раз хабар
показати весь коментар
За столько лет одна посадка и то того кто дает, когда будете садить тех кто берет?
показати весь коментар
ТАК НАБУ СДЕЛАЛИ ЧТОБЫ ОНИ РАБОТАЛИ ВНУТРИ СВОЕЙ СТРУКТУРЫ !?) И ЗА ЧТО ЕЩЕ ДАЮТ ДВА ГОДА И МЕНЬШЕ !?)
показати весь коментар
Это не первое дело НАБУ..Автор брехун!
показати весь коментар
Знаючи рівень корупції в Україні,чомусь ця новина викликає тільки злість і обурення!
показати весь коментар
Бомжу за вкраденого кролика чи курку дають 2 роки
показати весь коментар
Огромнейшее достижение! Если бы он был в Украине один такой - я бы все свечки в церкви скупил.
показати весь коментар
Главный козырь вхождение во власть Матюшко получил.
Будет он сидеть или нет но теперь никто не скажет что он белая ворона во власти.
показати весь коментар
