Україна все ще належить до країн із найм'якшими карантинними обмеженнями, - Немчінов. ІНФОГРАФІКА
Найсуворіший карантин поки діє в Італії - в країні введено загальнонаціональний локдаун і запроваджено комендантську годину.
Про це в Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
Серед країн, в яких карантин найбільш м'який, крім України також Франція, Бельгія, Швейцарія і Хорватія.
"У низці країн Європи останнім часом ввели ще суворіший і триваліший карантин. Серед причин - ризики поширення нового штаму COVID-19 і перевантаження медичної системи", - зазначив Немчінов.
