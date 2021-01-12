Україна все ще належить до країн із найм'якшими карантинними обмеженнями, - Немчінов. ІНФОГРАФІКА

Найсуворіший карантин поки діє в Італії - в країні введено загальнонаціональний локдаун і запроваджено комендантську годину.

Про це в Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

Серед країн, в яких карантин найбільш м'який, крім України також Франція, Бельгія, Швейцарія і Хорватія.

"У низці країн Європи останнім часом ввели ще суворіший і триваліший карантин. Серед причин - ризики поширення нового штаму COVID-19 і перевантаження медичної системи", - зазначив Немчінов.

