Міненерго і "Нафтогаз" представили два плани, обидва з яких приведуть до зниження платіжок для людей, - Шмигаль

Уряд розглядає два плани щодо зниження платіжок для громадян за газ і його доставку.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з т. в. о. міністра енергетики Юрієм Вітренком та головою НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим провели зустріч із народними депутатами фракції "Слуга народу". Основна тема розмови — це ситуація з тарифами для населення. Перш за все з тарифами на газ та його доставку. Представники Міненерго та "Нафтогазу" представили два плани, обидва з яких призведуть до зниження платіжок для людей", - йдеться в повідомленні.

За словами Шмигаля, це дозволить швидше ухвалити низку управлінських рішень, які сприятимуть встановленню справедливих цін на газ.

Нагадаємо, в січні 2021 "Нафтогаз" знову підвищив свої ціни на природний газ для населення на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без урахування вартості доставки, яка з 1 січня також зросла.