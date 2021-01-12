Міненерго і "Нафтогаз" представили два плани, обидва з яких приведуть до зниження платіжок для людей, - Шмигаль
Уряд розглядає два плани щодо зниження платіжок для громадян за газ і його доставку.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Разом з т. в. о. міністра енергетики Юрієм Вітренком та головою НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим провели зустріч із народними депутатами фракції "Слуга народу". Основна тема розмови — це ситуація з тарифами для населення. Перш за все з тарифами на газ та його доставку. Представники Міненерго та "Нафтогазу" представили два плани, обидва з яких призведуть до зниження платіжок для людей", - йдеться в повідомленні.
За словами Шмигаля, це дозволить швидше ухвалити низку управлінських рішень, які сприятимуть встановленню справедливих цін на газ.
Нагадаємо, в січні 2021 "Нафтогаз" знову підвищив свої ціни на природний газ для населення на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без урахування вартості доставки, яка з 1 січня також зросла.
МВФ пригрозив Україні: "Повернення режиму ПСО щодо газу може призвести до розриву співпраці з МВФ позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.", - ЗМІ
І якщо це "позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, то і СЛАВА БОГУ !!! Бо видобуток газу в Україні -достатній для задоволення потреб населення. А олігархи, замість відправляти доляри в офшори- вимушені будуть розкошелитися для закупівлі газу для своїх підприємств!
А яку ж ціну запропонували бандюки зі влади України для населення в Україні?
-"хаб мінус" (за ціною європейської біржі мінус ціна транзиту з-за кордону)
- А яку мали б запропонувати ? -"хаб і два мінуси" (ЦІна на кордоні з росією мінус ціна транзиту газу на єврохаб і мінус ціна транзиту з-за кордону).. Або як я сказав вище -- ціна видобутку українського газу, плюс транзит з джерел видобутку газу до українського споживача!
А МВФ - то ті ж бариги, лише іноземні. А досвід ненадання кредитів МВФ Україні ДОКАЗАВ, що можемо справитися і без них вже більше пів-року (пам'ятаєте як тоді коли лякали - без кредитів МВФ -нам кранти). Валюти достатньо для всіх потреб України, а її надлишок на внутрішньому ринку дозволяє ще й зільшувати золото-валюті резерви НБУ ( на торгах на валютній біржі)!
І нашим дітям та внукам не чіплятимуть на їх новонарджені ноги борги НЕукраїнських (за духом) злодюг !
Геть від МВФ!
ЗЕльоные клоуны !!! ,
Оппана-на ! 😂
Мы видим сговор Зеленского, Ермака, «Нефтегаза», Коломойского и Фирташа.
Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Спецоперация выглядит следующим образом. Сначала в разы повышаются тарифы, потом снижаются до уровня, выгодного для спокойного грабежа украинцев. То есть - до 6 грн за куб при реальной цене 3 грн.
Гешефт каждого.
Зеленский якобы заставляет снизить тарифы. И все должны хвалить хорошего президента.
Коломойский продавливает на должность премьера лояльного Витренко, как великого «понижателя тарифов».
«Нефтегаз» и Фирташ получат возможность продавать газ по устраивающей цене 6-7 грн за куб. Кроме того, Фирташу дадут доступ к продаже дешёвого газа украинской добычи и никто не снизит увеличенную в два раза цену на доставку газа его облгазам.
Следите за руками…
Ото погріємось! 🙄
Визг кролятины "где газ собственной добычи", помнишь?
Уселся в кресло и тарамтамтам, газ по 8 грн.
А был 0.75 коп.
Только доставку собирался ввести вэлыкый реформатор, не получилось, тупо включили в цену газа.
Также и за электрику.
Выдыхай)))
Поэтому тарифы на газ можно снизить в разы. Просто во главе Кабмина должны находиться опытные и профессиональные политики-государственники уровня Тимошенко, а не временщики, грабящие свой народ.
Кстати, понимая, что власть придется именно заставлять снижать тарифы и никто людей слышать не собирается, Тимошенко призвала депутатов «Батькивщины» в регионах инициировать внеочередные сессии местных советов. И потребовать от «зеленой» власти отменить антисоциальные тарифы на газ и его транспортировку. Если в Киеве не хотят, чтобы стихийные тарифные бунты начались по всей стране.
https://www.youtube.com/watch?v=oYPLZ6AtvZM
План № 2 (если не пройдет план № 1): Поднять цены во всех отраслях, которые относятся к коммуналки в 2 раза по всем ЖКУ, потом опустить цену на газ на 44%.
План Б (если не пройдут план № 1, 2): Сказать, что ошиблись и смнеть министра(бабло все равно содрано с народишка).
Еще есть планы?
но это не точно...
Терпець урвався......треба слугам господ платити по рахункам...... А вони, 3% обрізаних, що свої будуть віддавати!!!!!!! дзюськи.