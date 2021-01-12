УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4793 відвідувача онлайн
Новини
5 450 69

Міненерго і "Нафтогаз" представили два плани, обидва з яких приведуть до зниження платіжок для людей, - Шмигаль

Міненерго і "Нафтогаз" представили два плани, обидва з яких приведуть до зниження платіжок для людей, - Шмигаль

Уряд розглядає два плани щодо зниження платіжок для громадян за газ і його доставку.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з т. в. о. міністра енергетики Юрієм Вітренком та головою НАК "Нафтогаз" Андрієм Коболєвим провели зустріч із народними депутатами фракції "Слуга народу". Основна тема розмови — це ситуація з тарифами для населення. Перш за все з тарифами на газ та його доставку. Представники Міненерго та "Нафтогазу" представили два плани, обидва з яких призведуть до зниження платіжок для людей", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Перехід на формулу "хаб мінус" здешевить газ для вразливих споживачів у середньому на 44%, - глава Міненерго Вітренко

За словами Шмигаля, це дозволить швидше ухвалити низку управлінських рішень, які сприятимуть встановленню справедливих цін на газ.

Нагадаємо, в січні 2021 "Нафтогаз" знову підвищив свої ціни на природний газ для населення на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без урахування вартості доставки, яка з 1 січня також зросла.

Автор: 

газ (10645) Коболєв Андрій (823) Тарифи на газ (1068) Вітренко Юрій (633) Шмигаль Денис (4819)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Минэнерго и "Нафтогаз" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8457
показати весь коментар
12.01.2021 16:37 Відповісти
+9
Улучшение по зебильному. Сделать очень плохо, потом чуток откатить назад и подать как очередное достижение. Уроды.
показати весь коментар
12.01.2021 16:39 Відповісти
+8
Ті народи, котрі ніяк не можуть "намастити на хліб свою мову" - незабаром маститимуть на хліб ціни на газ, електрику, опалення, воду... Це якщо грошей на хліб вистачить.
показати весь коментар
12.01.2021 16:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чьих людей? Ахметова, бени? Еще каких?
показати весь коментар
12.01.2021 16:35 Відповісти
Думаю их людей, а вообще занятно читать как они пекутся о народе - ночами не спят, всё думают как бы улучшить благосостояние. Ну, конечно же не простых украинцев, а своё )) Надоели они все, кто бы не пришёл к власти, все только гребут в собственный карман
показати весь коментар
12.01.2021 16:47 Відповісти
NB !!!

МВФ пригрозив Україні: "Повернення режиму ПСО щодо газу може призвести до розриву співпраці з МВФ позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.", - ЗМІ

І якщо це "позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, то і СЛАВА БОГУ !!! Бо видобуток газу в Україні -достатній для задоволення потреб населення. А олігархи, замість відправляти доляри в офшори- вимушені будуть розкошелитися для закупівлі газу для своїх підприємств!

А яку ж ціну запропонували бандюки зі влади України для населення в Україні?

-"хаб мінус" (за ціною європейської біржі мінус ціна транзиту з-за кордону)
- А яку мали б запропонувати ? -"хаб і два мінуси" (ЦІна на кордоні з росією мінус ціна транзиту газу на єврохаб і мінус ціна транзиту з-за кордону).. Або як я сказав вище -- ціна видобутку українського газу, плюс транзит з джерел видобутку газу до українського споживача!

А МВФ - то ті ж бариги, лише іноземні. А досвід ненадання кредитів МВФ Україні ДОКАЗАВ, що можемо справитися і без них вже більше пів-року (пам'ятаєте як тоді коли лякали - без кредитів МВФ -нам кранти). Валюти достатньо для всіх потреб України, а її надлишок на внутрішньому ринку дозволяє ще й зільшувати золото-валюті резерви НБУ ( на торгах на валютній біржі)!

І нашим дітям та внукам не чіплятимуть на їх новонарджені ноги борги НЕукраїнських (за духом) злодюг !

Геть від МВФ!
показати весь коментар
12.01.2021 19:16 Відповісти
И шо, теперь газ станет дешевле в обана раза?

ЗЕльоные клоуны !!! ,
показати весь коментар
12.01.2021 16:37 Відповісти
опанна раза
показати весь коментар
12.01.2021 16:46 Відповісти
Трынды мукарелла
Оппана-на ! 😂
показати весь коментар
12.01.2021 16:51 Відповісти
Но мне кажется, что обана "плана" это уже немножко передоз 😂
показати весь коментар
12.01.2021 17:19 Відповісти
Минэнерго и "Нафтогаз" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8457
показати весь коментар
12.01.2021 16:37 Відповісти
Ті народи, котрі ніяк не можуть "намастити на хліб свою мову" - незабаром маститимуть на хліб ціни на газ, електрику, опалення, воду... Це якщо грошей на хліб вистачить.
показати весь коментар
12.01.2021 16:38 Відповісти
Минэнерго и "Нафтогаз" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4953
показати весь коментар
12.01.2021 16:43 Відповісти
Следите за руками! Что происходит на самом деле с тарифами 12 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%81%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0.html#comments Комментарии: 1

Мы видим сговор Зеленского, Ермака, «Нефтегаза», Коломойского и Фирташа.

Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk озвучил сегодня в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Спецоперация выглядит следующим образом. Сначала в разы повышаются тарифы, потом снижаются до уровня, выгодного для спокойного грабежа украинцев. То есть - до 6 грн за куб при реальной цене 3 грн.
Гешефт каждого.
Зеленский якобы заставляет снизить тарифы. И все должны хвалить хорошего президента.
Коломойский продавливает на должность премьера лояльного Витренко, как великого «понижателя тарифов».
«Нефтегаз» и Фирташ получат возможность продавать газ по устраивающей цене 6-7 грн за куб. Кроме того, Фирташу дадут доступ к продаже дешёвого газа украинской добычи и никто не снизит увеличенную в два раза цену на доставку газа его облгазам.
Следите за руками…
показати весь коментар
12.01.2021 16:38 Відповісти
Спасибо, Кэп.
показати весь коментар
12.01.2021 17:21 Відповісти
Надо просто перестать сжигать газ …
показати весь коментар
12.01.2021 16:38 Відповісти
Или просто начать сжигать что-то другое у кого-то вполне конкретного. И дружно петь, как завещали зебилы "Горела сосна палала ... ".
показати весь коментар
12.01.2021 16:42 Відповісти
Да не сосна буде палать, а ОПа.
Ото погріємось! 🙄
показати весь коментар
12.01.2021 17:21 Відповісти
Улучшение по зебильному. Сделать очень плохо, потом чуток откатить назад и подать как очередное достижение. Уроды.
показати весь коментар
12.01.2021 16:39 Відповісти
Улучшение по пэбильному помнишь?
Визг кролятины "где газ собственной добычи", помнишь?
Уселся в кресло и тарамтамтам, газ по 8 грн.
А был 0.75 коп.
показати весь коментар
12.01.2021 16:43 Відповісти
Только вот Андрюша запоребриковый врет, как обычный рашенский сивый мерин. Где сейчас газ собственной добычи? И сейчас у нас рекордные цены на все. И при этом газ на аукционах стоит в полтора раза дешевле зимы 2018 года. Что же он такой дорогой для населения? И при Порохе не было всяких доставок, от слова совсем. Как же мы при нем все получали, если не платили за доставку? Прямо чудеса.
показати весь коментар
12.01.2021 16:57 Відповісти
Гыыыы.
Только доставку собирался ввести вэлыкый реформатор, не получилось, тупо включили в цену газа.
Также и за электрику.
Выдыхай)))
показати весь коментар
12.01.2021 17:00 Відповісти
Врешь. Причем очень тупо врешь. И перестань принимать такое забористое. А то сгоришь.
показати весь коментар
12.01.2021 17:04 Відповісти
Не вру
показати весь коментар
12.01.2021 17:10 Відповісти
Врешь. По тупому врешь. Напомню, кстати, запоребриковому, что к той цене газа нужно еще добавить цену за потерю Севастополя и Крыма. Посчитаешь сам сколько вышло.
показати весь коментар
12.01.2021 17:17 Відповісти
А зачем добавляли за крысян?
показати весь коментар
12.01.2021 17:19 Відповісти
Доставку ввёл гройсман с отложенным началом действия, потужні реформи...
показати весь коментар
12.01.2021 18:48 Відповісти
Да-да-да. А подорожала она с 1 января потому, что когда-то Яценюк так решил.
показати весь коментар
12.01.2021 20:52 Відповісти
Чувак, ты написал вреш а соврал сам, почитай лучше как гройсман вводил "рынок" в коммуналке, кроме оплаты доставки газа отменил бесплатную поверку счётчиков воды, придумал обонплату за обслуживание, обонплату за обслуживание общедомовых счётчиков отдельно, нкру Вовка завысил до 10 раз стоимость облэнерго для раб тарифов которые сейчас ввели и т.д. Это не говоря об общеизвестных повышениях тарифов и Роттердам + для угля с лугандона.
показати весь коментар
12.01.2021 21:04 Відповісти
Можно узнать кто у нас уже президент почти 2 года и с какого месяца какого года мы стали платить за доставку? Вот просто интересно.
показати весь коментар
12.01.2021 21:24 Відповісти
Зелень продолжает политику пороша и предыдущих президентов по обдиранию населения в пользу олигархов.
показати весь коментар
12.01.2021 21:40 Відповісти
Петляешь. И тупо.. Был задан конкретный вопрос.
показати весь коментар
12.01.2021 21:43 Відповісти
Ты написал что двойной платёж за газ ввёли при зеленском, это брехня, ввели при пороше, в чем вопрос?
показати весь коментар
12.01.2021 22:12 Відповісти
Врешь. Повторяю вопрос. Можно узнать кто у нас уже президент почти 2 года и с какого месяца какого года мы стали платить за доставку? Вот просто интересно.
показати весь коментар
12.01.2021 22:33 Відповісти
шмыга а повышал то зачем?
показати весь коментар
12.01.2021 16:41 Відповісти
Поздно. Что там с рейтингом ?
показати весь коментар
12.01.2021 16:42 Відповісти
какой тупой развод, сами повысили а теперь типа снизят...
показати весь коментар
12.01.2021 16:42 Відповісти
Повысили до уровня 2018 года
показати весь коментар
12.01.2021 16:53 Відповісти
Минэнерго и "Нафтогаз" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1260
показати весь коментар
12.01.2021 16:44 Відповісти
Тимошенко вновь говорит о миллиардах кубов газа украинской добычи с себестоимостью 3-4 грн, который нам также продают в 2-3 раза дороже.
Поэтому тарифы на газ можно снизить в разы. Просто во главе Кабмина должны находиться опытные и профессиональные политики-государственники уровня Тимошенко, а не временщики, грабящие свой народ.
Кстати, понимая, что власть придется именно заставлять снижать тарифы и никто людей слышать не собирается, Тимошенко призвала депутатов «Батькивщины» в регионах инициировать внеочередные сессии местных советов. И потребовать от «зеленой» власти отменить антисоциальные тарифы на газ и его транспортировку. Если в Киеве не хотят, чтобы стихийные тарифные бунты начались по всей стране.
показати весь коментар
12.01.2021 16:44 Відповісти
Про що новина?! то для зовсім недолугих?
показати весь коментар
12.01.2021 16:45 Відповісти
Я теж можу дати два плани,які приведуть до зниження вартості газу...Перший - ліквідація Нафтогазу.Другий - ліквідація Міненерго.
показати весь коментар
12.01.2021 16:45 Відповісти
Третий ликвидация института президенства и сокращение числа депутатов ВР до 100 человек. Четвертый возвращения из власности олигархов и национализация бывших государственных предприятий. Пятое - сдача всех олигархов в руки правосудия (сша германия австрия италия) где на кого дела туда и отдаем. вот тогда что то сдвинется....
показати весь коментар
12.01.2021 16:50 Відповісти
сцуки, вы прямо еврейские маркетологи, подняли народу тарифы на 100% потм гарантикивсе отпорол и опять снизили на немножко скажем на от 100 на 30%. и все победа все должны хлопать радрваться и гордится президентом. а то что 70% осталось никого не трогает??? прямо стокгольмский синдром какой то! да гои?
показати весь коментар
12.01.2021 16:46 Відповісти
подняли на 300%
показати весь коментар
12.01.2021 16:47 Відповісти
Це ж улюблена тактика пліснявих та їх хазяїв. "ДВА кроки вперед, ОДИН назад". Так, крок за кроком і здають державу.
показати весь коментар
12.01.2021 16:51 Відповісти
Тарифная тактика Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=oYPLZ6AtvZM
показати весь коментар
12.01.2021 16:48 Відповісти
цирк какой, шмыгаль повысил шмыгаль снижает
показати весь коментар
12.01.2021 16:48 Відповісти
так он повысил на 100% а снижает на 30. 70 % остается, и все рады... это и есть тактика черной пятницы....или великая победа команды зе реформаторов! зелупа , короче говоря , при чем полная!
показати весь коментар
12.01.2021 16:56 Відповісти
мне план Тимошенки нравится - Газ по 2грн и не хрена за доставку
показати весь коментар
12.01.2021 16:48 Відповісти
Минэнерго и "Нафтогаз" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1924
показати весь коментар
12.01.2021 16:52 Відповісти
😂
показати весь коментар
12.01.2021 17:16 Відповісти
ну чо. уже можна сміятца. ха-ха-ха
показати весь коментар
12.01.2021 16:48 Відповісти
грех смеяться над убогими
показати весь коментар
12.01.2021 16:49 Відповісти
Создали проблему , а теперь будут её решать . А там глядишь и зима закончилась (( . Уверен , - если бы люди не стали перекрывать дороги , -- эти газопостачальники не остановились . ((
показати весь коментар
12.01.2021 16:48 Відповісти
План № 1 : Поднять цены в 4 раза, потом опустить на 44%.

План № 2 (если не пройдет план № 1): Поднять цены во всех отраслях, которые относятся к коммуналки в 2 раза по всем ЖКУ, потом опустить цену на газ на 44%.
План Б (если не пройдут план № 1, 2): Сказать, что ошиблись и смнеть министра(бабло все равно содрано с народишка).
Еще есть планы?
показати весь коментар
12.01.2021 16:49 Відповісти
Нет, речь скорее всего о двух мешках отборного аргентинского плана.
показати весь коментар
13.01.2021 00:12 Відповісти
>два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людейИсточник: https://censor.net/ru/n3241348

но это не точно...
показати весь коментар
12.01.2021 16:49 Відповісти
Хватит разводить народ тварюка ,иди чистуху пиши !
показати весь коментар
12.01.2021 16:52 Відповісти
Дайош плани, побільше планів зі зниження тарифів! Головне, щоб реалізація не раніше травня.
показати весь коментар
12.01.2021 16:53 Відповісти
Мендель пошла писать два спасительных твита.
показати весь коментар
12.01.2021 16:54 Відповісти
Ураааа.......... Задействуйте оба плана и газ будет бесплатным. Напрашивается вопрос - куда дели наркоту из последней отловленной партии.
показати весь коментар
12.01.2021 17:03 Відповісти
теперь будут до Весны планы на ухи вешать
показати весь коментар
12.01.2021 17:04 Відповісти
Правительство выпрашивает уступки у Нафтогаза, на которые Нафтогаз может и не пойти. Получается, что Нафтогаз управляет правительством, хотя стратегическими отраслями должно управлять правительство. Если оно не управляет, сегодня тарифы выросли в 2 раза, а завтра вырастут в 22 раза. Неумолимо приближаемся к Венесуэле.
показати весь коментар
12.01.2021 17:07 Відповісти
Кіно і німці. Спочатку підіймає, а потім месія знижує тарифи.
показати весь коментар
12.01.2021 17:07 Відповісти
Міненерго і "Нафтогаз" представили два плани, обидва з яких приведуть до зниження платіжок для людей, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5548
показати весь коментар
12.01.2021 17:14 Відповісти
І повного розриву з МВФ і повернення в "русский мир". Здраствуй, бєня, новий рік!
показати весь коментар
12.01.2021 18:05 Відповісти
Проблему швидко вирішує КЕРОСИН. Причому, для всіх хабів відразу. Українцям варто вже не соплі жувати, а вирішувати ЇХНІ проблеми...
показати весь коментар
12.01.2021 18:05 Відповісти
А як брехуни красиво вішали лапшу на вуха в кінці літа, що закачали повні сховища дешевого газу і що нічого хвилюватися і що ціни будуть непохитні. Щоб ви гади повиздихали!
показати весь коментар
12.01.2021 19:44 Відповісти
А хто поверне господам шалені витрати на вибори буратіно...... Вірус не вірус .
Терпець урвався......треба слугам господ платити по рахункам...... А вони, 3% обрізаних, що свої будуть віддавати!!!!!!! дзюськи.
показати весь коментар
12.01.2021 23:14 Відповісти
 
 