Пенсійна реформа не повинна збільшувати податкове навантаження на зарплати, інакше бізнес піде "у тінь", – економіст

Проведення пенсійної реформи шляхом збільшення податкового навантаження на бізнес зажене його "в тінь"

Проведення пенсійної реформи шляхом збільшення податкового навантаження на бізнес зажене його "в тінь"

Про це заявив економіст Павло Кухта.

На його думку, запровадження накопичувального рівня пенсійної системи, що передбачатиме збільшення податків на зарплатний фонд, є неправильним з економічної точки зору і призведе до зростання частки бізнесу, який перейде "в тінь".

"Це погана ідея з економічної точки зору – підвищувати податки на заробітню плату, плюс маємо чесно визнавати, що наймовірніше будь-яке підвищення заробітньої платні буде стимулювати більшу тінізацію, вихід в тінь", - сказав Кухта.

Експерт вважає, що у проведенні пенсійної реформи влада має обрати інший варіант – не підвищувати податки на бізнес, а перерозподілити ЄСВ.

"Треба йти шляхом не підвищення податків на зарплату, а зниження, тобто частину ЄСВ почати перерозподіляти на накопичення. Відповідно втрати, який нестиме через це пенсійний фонд компенсувати збільшенням трансферту з бюджету до пенсійного фонду", - зазначив Кухта.

Раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що в рамках пенсійної реформи можна приймати лише ті рішення, які не збільшують податкове навантаження на бізнес, інакше така реформа поховає бізнес.

Водночас економіст Борис Кушнірук зазначив, що запропоновані владою законопроєкти щодо впровадження накопичувального рівня пенсійної системи не передбачають механізмів захисту заощаджень громадян. На його думку, ця реформа вигідна лише фінансовим посередникам.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законпроєкти щодо пенсійної реформи – депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (реєстр. №2683) та урядовий "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (реєстр.№4408), кожен з яких передбачає додаткові витрати для бізнесу.

Он вроде и не уходил ибо и так в тени...
А что еще не ушел? Странно.
маленькая поправочка: не уйдёт, а не выйдет из тени
Что значит " уйдёт" ?
А что еще не ушел? Странно.
Он вроде и не уходил ибо и так в тени...
Странная логика. Разве не наёмный работник решает, получать ли ему зарплату в конверте и отказаться от пенсии или получать белую зарплату? Почему бизнес будет уходить в тень? В тень уходит только зарплата тех, кто добровольно отказывается от пенсионного обеспечения.
Бізнес у нас давно навчився розкладати яйця по різним корзинам...Трохи "на біло",трохи в тіні,трохи тут,трохи там,трохи при товарі,трохи при бюджеті...А коли вже зовсім буде хрєново,то можна буде згадати дев"яності і випотрошити олігархів...У нас бізнес пройшов такий природній відбір,який і не снився західним ділкам...
маленькая поправочка: не уйдёт, а не выйдет из тени
Не должен работодатель быть налоговым агентом!
Пусть каждый гражданин платит сам за себя налоги и заботится о пенсии.
любой здравомыслящий работник и работодатель, независимо от существующей пенсионной системы, бу3дет уходить от налогообложения, поскольку он видит несправедливое распределение накопленных в бюджете средств, какой-нибудь пристроенный с работу дебил-сыночек дебила-чиновника, ничего не делая, будет получать максимальную пенсию из миллионной зарплаты (оба будут получать), а человек, который проработал 50-60 лет может получать минималку, 2 тысячи гривен, в такой ситуации грех не подумать о своей старости и уйти от налогов, чтобы они не ушли на содержание кровопийц.
Накопительная система? Помнится в 90-х годах за целый год
накопили 1000 грн. Тогда на такую сумму можно было полгода прожить, минимальная зарплата - 200 . И сколько дней на нее сейчас можно прожить?
Вывод: при такой гиперинфляции накопительная система ничего не дает. Некоторые застраховали себя тогда в частной фирме страхования. И фирма выполнила свои обязательства. Но что на эту сумму сейчас купишь?
Он с из лесу вышел
И снова зашЁл
