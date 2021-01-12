Пенсійна реформа не повинна збільшувати податкове навантаження на зарплати, інакше бізнес піде "у тінь", – економіст

Проведення пенсійної реформи шляхом збільшення податкового навантаження на бізнес зажене його "в тінь"

Про це заявив економіст Павло Кухта.

На його думку, запровадження накопичувального рівня пенсійної системи, що передбачатиме збільшення податків на зарплатний фонд, є неправильним з економічної точки зору і призведе до зростання частки бізнесу, який перейде "в тінь".

"Це погана ідея з економічної точки зору – підвищувати податки на заробітню плату, плюс маємо чесно визнавати, що наймовірніше будь-яке підвищення заробітньої платні буде стимулювати більшу тінізацію, вихід в тінь", - сказав Кухта.

Експерт вважає, що у проведенні пенсійної реформи влада має обрати інший варіант – не підвищувати податки на бізнес, а перерозподілити ЄСВ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запропонована модель пенсійної реформи покращить добробут приватних фінпосередників, а не українців, - економіст

"Треба йти шляхом не підвищення податків на зарплату, а зниження, тобто частину ЄСВ почати перерозподіляти на накопичення. Відповідно втрати, який нестиме через це пенсійний фонд компенсувати збільшенням трансферту з бюджету до пенсійного фонду", - зазначив Кухта.

Раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що в рамках пенсійної реформи можна приймати лише ті рішення, які не збільшують податкове навантаження на бізнес, інакше така реформа поховає бізнес.

Водночас економіст Борис Кушнірук зазначив, що запропоновані владою законопроєкти щодо впровадження накопичувального рівня пенсійної системи не передбачають механізмів захисту заощаджень громадян. На його думку, ця реформа вигідна лише фінансовим посередникам.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законпроєкти щодо пенсійної реформи – депутатський "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення" (реєстр. №2683) та урядовий "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи" (реєстр.№4408), кожен з яких передбачає додаткові витрати для бізнесу.