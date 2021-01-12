7 891 6
У Харкові хворий на коронавірус головлікар однієї з лікарень впав у кому
У Харкові головний лікар однієї з лікарень міста, що захворів на коронавірус ще у жовтні 2020 року, впав у кому.
Про це повідомляє KHARKIV Today із посиланням на заступника голови Харківської обласної державної адміністрації Тараса Пастуха, передає Цензор.НЕТ.
"Лікар у комі в одній із міських лікарень, стан важкий, вже третій тиждень у комі", - сказав Пастух.
Віцемер Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що головний лікар перебуває у важкому стані і його порятунок "дається дуже непросто". Також чиновниця просила не називати ім'я лікаря.
