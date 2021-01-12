УКР
У Харкові хворий на коронавірус головлікар однієї з лікарень впав у кому

У Харкові хворий на коронавірус головлікар однієї з лікарень впав у кому

У Харкові головний лікар однієї з лікарень міста, що захворів на коронавірус ще у жовтні 2020 року, впав у кому.

Про це повідомляє KHARKIV Today із посиланням на заступника голови Харківської обласної державної адміністрації Тараса Пастуха, передає Цензор.НЕТ.

"Лікар у комі в одній із міських лікарень, стан важкий, вже третій тиждень у комі", - сказав Пастух.

Віцемер Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що головний лікар перебуває у важкому стані і його порятунок "дається дуже непросто". Також чиновниця просила не називати ім'я лікаря.

Вакцина нужна кровьизносу, но мы, конечно подождём.
12.01.2021 16:56 Відповісти
Да, подождем. Китайскую (эффективность 60%) и российскую (непонятный сурогат для ветеринарии). Нормальная нам походу только сниться...
12.01.2021 18:19 Відповісти
Вообще то российскими вакцинами украинцев прививают еще с советских времен.
12.01.2021 18:23 Відповісти
Кровьизносу и будет.
http://www.ronpaulinstitute.org/archives/peace-and-prosperity/2021/january/10/a-nursing-home-had-zero-coronavirus-deaths-then-it-vaccinates-residents-for-coronavirus-and-the-deaths-begin/?fbclid=IwAR1SaEz12VZCx4Dr8k2jqhyv6vXptMt3_KaqmEcuJ9N4nMzY4PDc6MV8n4Y
12.01.2021 19:45 Відповісти
Боже, поможи
12.01.2021 17:42 Відповісти
Инсульт...
12.01.2021 19:38 Відповісти
 
 