У Харкові хворий на коронавірус головлікар однієї з лікарень впав у кому

У Харкові головний лікар однієї з лікарень міста, що захворів на коронавірус ще у жовтні 2020 року, впав у кому.

Про це повідомляє KHARKIV Today із посиланням на заступника голови Харківської обласної державної адміністрації Тараса Пастуха, передає Цензор.НЕТ.

"Лікар у комі в одній із міських лікарень, стан важкий, вже третій тиждень у комі", - сказав Пастух.

Віцемер Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що головний лікар перебуває у важкому стані і його порятунок "дається дуже непросто". Також чиновниця просила не називати ім'я лікаря.

