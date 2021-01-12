УКР
12 664 82

Штраф у 34 тис. грн виписали організаторці мітингу проти подорожчання газу на Дніпропетровщині Бонд, - соцмережі

Активістку оштрафували за порушення карантину. Вона стверджує, що не організовувала протест, і що його учасники самі організувалися через соцмережі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал"Дніпропетровський обласний центр".

Штраф отримала мешканка Марганця Юлія Бонд.

Прессекретар Нікопольського відділення поліції Наталя Булатецька пояснила, що штраф виписали за порушення правил карантину. За її словами, саме Юлія відправила до міськради повідомлення про проведення акції.

Сама Юлія заперечує, що була організатором мітингу. Жінка стверджує, що жителі Марганця самостійно домовлялися про проведення акції в соцмережах.

+45
А ЗЕторчку слабо виписати штраф за фотки з Буковеля де воно без маски?
12.01.2021 16:53
+32
пошло запугивание людей типичній бандитско государственній рекет правосудие и палачи в одном лице для защиті своих шкурніх интересов скоро и не такое увидим
12.01.2021 16:55
+32
а этого активиста , почему не оштрафовали ?
Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети - Цензор.НЕТ 9186
12.01.2021 16:56
лох - должен страдать (с)
12.01.2021 16:53
у нас отныне все на "е-".
и ЗЕльоная "е-б ..." демократия тоже. 😕
12.01.2021 17:13
NB !!!

МВФ пригрозив Україні: "Повернення режиму ПСО щодо газу може призвести до розриву співпраці з МВФ позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.", - ЗМІ

І якщо це "позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, то і СЛАВА БОГУ !!! Бо видобуток газу в Україні -достатній для задоволення потреб населення. А олігархи, замість відправляти доляри в офшори- вимушені будуть розкошелитися для закупівлі газу для своїх підприємств!

А яку ж ціну запропонували бандюки зі влади України для населення в Україні?

-"хаб мінус" (за ціною європейської біржі мінус ціна транзиту з-за кордону)
- А яку мали б запропонувати ? -"хаб і два мінуси" (ЦІна на кордоні з росією мінус ціна транзиту газу на єврохаб і мінус ціна транзиту з-за кордону).. Або як я сказав вище -- ціна видобутку українського газу, плюс транзит з джерел видобутку газу до українського споживача!

А МВФ - то ті ж бариги, лише іноземні. А досвід ненадання кредитів МВФ Україні ДОКАЗАВ, що можемо справитися і без них вже більше пів-року (пам'ятаєте як тоді коли лякали - без кредитів МВФ -нам кранти). Валюти достатньо для всіх потреб України, а її надлишок на внутрішньому ринку дозволяє ще й зільшувати золото-валюті резерви НБУ ( на торгах на валютній біржі)!

І нашим дітям та внукам не чіплятимуть на їх новонарджені ноги борги НЕукраїнських (за духом) злодюг !

Геть від МВФ!
12.01.2021 19:12
А говорили, что власть не реагирует.
12.01.2021 19:37
А ЗЕторчку слабо виписати штраф за фотки з Буковеля де воно без маски?
12.01.2021 16:53
Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети - Цензор.НЕТ 4030
12.01.2021 17:01
А порошенко молчит про тарифы - значит полностью поддерживает
12.01.2021 16:55
он тебе ничего не должен (с)
12.01.2021 16:55
12.01.2021 20:13
По перше - неграмотний. По друге - а ти багатьом винен і уже повернув борги? Хоча як ти можеш бути в боргах, коли порох тобі платить щедро і справно.
12.01.2021 20:37
ну кто на что учілся
12.01.2021 20:39
ну, чего от барыги еще ждать?.. а что зеленский, зеленский-то?
12.01.2021 16:56
Так что он должен выступать против своего творения?
все согласно формул шоколадного
12.01.2021 16:58
Да! И про Сороса тоже расскажите.
12.01.2021 17:19
Та да! 😁Знаємо! Зєля нічєво нє рєшаіть. Він во власть по пріколу йшов! І Коломойському прєфєрєнціх на дешевий газ і електроенергію Порошенко виписав. 😁 Тікі нє понятно, чого це Бєня при Порошенку в еміграції сидів. Маскувався мабудь. Нє?
12.01.2021 17:42
Где ты видел дешевую электроэнергию для ферросплавов Бени?
Вчера электроэнергия на сегодня была в Украине по 1,48 грн за кВт*час
за передачу на растояние 20 метров по шинопроводу ахметкине Запорожоблэнерго берет с Запорожского феросплавного 1 грн а не 10 копеек в итоге Бененым ферросплавам электроэнергия стоит 3,2 грн за кВт*час
12.01.2021 17:54
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://lb.ua/economics/2020/09/11/465732_treyder_kolomoyskogo_kupiv.html&ved=2ahUKEwiJjYTD45buAhVvs4sKHT5oCQgQFjABegQIBBAE&usg=AOvVaw2M9wDQLp_3xE84OwAJR9P8
12.01.2021 18:08
А Enter после вставки тяжело нажать а то по той ссылке ничего нету
12.01.2021 18:32
https://lb.ua/economics/2020/09/11/465732_treyder_kolomoyskogo_kupiv.html
12.01.2021 18:50
1200 грн. за МВт*час на аукционе 11.09.20 это дешево?
25.09.20 цена была на аукционе 1017 грн.за МВт*час
вo лохонулся Беня )

https://www.ueex.com.ua/auctions-calendar/elektronnij-auktsion-ep-250920-11-elektrichna-energiya/
12.01.2021 21:22
Читати вмієш? Це нижче собівартості. Хто доплати ь різницю, щоб вийти хоча б на собівартість? І не рівня тарифи для бізнесу і для населення, не прикидуйся дурником.
12.01.2021 21:27
1,2 грн. за кВт*час генерации АЭС ниже себестоимости ???

1200,00 грн.МВт*час цена аукциона
+ 39,41 грн.МВт*час тариф на диспетчеризацию
+ 293,93 грн.МВт*час тариф на передачу "Укрэнерго"
+ 843,90 грн.МВт*час тариф на распределение "Запорожоблэнерго"
======================================================================
2377,24 грн.МВт*час
+ 474,45 грн.( НДС 20% )
=========================================================================
2852,69 грн.МВт*час ( 2,852 грн.кВт*час)
"І не рівня тарифи для бізнесу і для населення" ???
12.01.2021 21:59
Ти про борги за "зелений тариф" чув? А по собівартість кілоіату такої енергії знаєш? Чи ти рахуєш лише собівартість АЕС? Не роби я хитрим маніпулятором. Бо це і дурневі зрозуміло, хто платити е борги за "зелений тариф", а хто виграватиме аукціони за ціною нижче заявленої.
12.01.2021 22:46
на аукционе продавал электроэнергию Энергоатом и 1,2 грн это не 56 коп как была раньше стоимость атомной генерации, это аукцион и кто мешает тебе подать заявку и купить там 100 млн.кВт*час.
И причем стоимость эл.энергии Энергоатома к себестоимости ахметковских ТЭС с доставкой угля с Павлограда на Запорожскую ТЭС через Роттердам, он там может накрутить ее себестоимость и до 5 грн за кВт

не сравнивай крупнооптовые продажи и мелочевки на рынке сутки на перед,
доплаты по зеленому тарифу заложены в тариф 293,93 грн.МВт*час на передачу "Укрэнерго"

для населения Энергоатом продает эл.энергтю по 1 коп, все остальная стоимость 1,39 грн это выплаты по тарифам доставки эл.энергии и самый высокий тариф у ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі"
1508,28 грн.МВт*час
13.01.2021 08:42
А що він тобі повинен сказати? Що ти телепень (це так я м"яко тебе назвав) сам обрав зеленого нарколигу. Ну то тепер жри не обляпайся
12.01.2021 17:01
Отдыхает да и Байдену-обещал...
12.01.2021 17:10
Трохи статистики і арифметики.
Зайшов на особисту сторінку в Газоліні. Історія платежів.

2018 рік.
Часи тарифного геноциду від бариги. В бюджеті на субсидії 72 млрд. Ціна газу 6,9 з доставкою! Мало того. скільки спожив - за стільки й заплатив. Субсидія тещі покриває біля 70% оплати! В опалювальний сезон оплата 250-350 грн (без субсидії). В літній 50-70 грн. І все.

2021 рік.
В бюджеті на субсидії аж 36 млрд. грн. Аж! Ціна газу 10 грн плюс доставка якогось хера зросла у два рази, хоча торік споживання у порівнянні з попереднім сезоном зменшилось більш ніж у 1,5 рази! Субсидія покриває менше 30%! І все!!! Оплата за грудень 1949 грн за газ плюс 256,29 за доставку.
А якщо прикинути зимове і літнє споживання з доставкою, то середньорічна ціна, ПІЛЯТЬ!, вийде більше 20 грн. за куб!!!

Зебуїни, так хто ж після того барига, хто вас, виродків, геноцидить?
12.01.2021 17:19
Мовчать зебуїни. Їх від задоволення напевно аж заціпило.
12.01.2021 20:04
Тоді бери приклад з януковича. При ньому було ще краще. Газ був по 1,5 грн з доставкою. І т.д. і т.п. Чим ти хвалишся? Що порох, що зе - 2 чоботи пара.
12.01.2021 20:41
Що ти, придурку, верзеш? Ти вважаєш, що твоє зелене чмо краще ніж попередники?! Блін, ну ти й придурок...
12.01.2021 22:22
Так он и говорил, что цена не может быть ниже рыночной, это будущий преЗедент ******** прилюдно. Только походу этот рынок по продаже народных недр создала кучка воров в законе искусственно .
12.01.2021 17:36
Он Зелю не выбирал.
12.01.2021 19:38
12 дебилов ***. Зеля пукнул, а порох виноват.
12.01.2021 21:17
А могла эти 34 тыщи гривен потратить на покупку газа
Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети - Цензор.НЕТ 5399
12.01.2021 16:55
пошло запугивание людей типичній бандитско государственній рекет правосудие и палачи в одном лице для защиті своих шкурніх интересов скоро и не такое увидим
12.01.2021 16:55
По новому закону украинцев не будут штрафовать за неношение масок на улице. Суммы штрафов за нарушение любых правил карантина, которые действуют сегодня в Украине, являются несправедливыми.

Об этом https://www.facebook.com/minjust.official/videos/690922738235146 заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Он отметил, что сейчас за нарушение любого правила карантина предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
«Взымать такой огромный штраф за неношение маски в общественных местах было несправедливым, потому что мало у кого есть достаточно денег, чтобы заплатить такой штраф», ㅡ заявил он.
12.01.2021 18:40
а этого активиста , почему не оштрафовали ?
Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети - Цензор.НЕТ 9186
12.01.2021 16:56
А я думаю чего это он розовых очках, ну просто позитивный чувак.
12.01.2021 17:37
так воно ж шут.
12.01.2021 17:53
Ушла в несознанку.
Соевые кураторы не готовы 34 тыщи компенсировать
12.01.2021 16:57
Ты, я так понимаю, из несознанки никуда и не выходил.
12.01.2021 16:59
Стесняешься своего козломордого племени.
12.01.2021 17:39
И платежку за доставку. Усиленную.
12.01.2021 16:58
Ну и чем мы лучше *********?
12.01.2021 16:58
Один народ за редкими исключениями.
12.01.2021 17:04
Усім.
12.01.2021 17:38
А что она в том протоколе расписалась?
Протоколы без подписей не действительны
12.01.2021 17:01
Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети - Цензор.НЕТ 2328
12.01.2021 17:01
Их выбрали 73%
12.01.2021 17:27
отако подивишся на ці нікчемні і бридкі морди які не без нашої допомоги а то і просто байдужості керують країною і так соромно стає за українців і Україну....... . а з іншого боку, ми таки варті цієї срані.
12.01.2021 17:58
С почином вас, 73%.
12.01.2021 17:03
А шо вы хотели и чего ждали от них !? .. ПЕСдоту сменила ПиЗедота .. Все закономерно !!!
12.01.2021 17:04
лише зебіли невиправні...
12.01.2021 17:07
Невиліковні!
12.01.2021 17:20
Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети - Цензор.НЕТ 4748
12.01.2021 17:09
"Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд" - бьют и плакать не дают.
12.01.2021 17:12
А за кого голосовала эта Юлия в апреле 2019? Можно поинтересоваться?
12.01.2021 17:13
Из двух зол, выбирают меньшее...
12.01.2021 17:30
Если 34000 -- это меньшее зло, то сколько тогда большее ?
12.01.2021 19:41
Яке значення те має до того що зеля усіх наїп#в й робить те що зараз?
12.01.2021 17:36
Та вы задрали уже, если бы порош победил такие тарифы были бы ещё год назад.
12.01.2021 18:34
Єслі би Порош пабєділ, такіє таріфи устанавлівалі би солдати НАТО!
12.01.2021 19:25
"гасите" газовые тарифы керосином !
это так интересно ! 😂
12.01.2021 17:24
..Українці "вміють" обирати ВЛАДУ .. далі беруть бандуру і ходять плачуть по-Світах ОБДУРИЛИ ОБІКРАЛИ ГЕНОЦИДЯТЬ....що Вам сказати ...Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети - Цензор.НЕТ 259
12.01.2021 17:26
Штраф в 34 тыс. грн выписали организатору митинга против подорожания газа на Днепропетровщине Бонд, - соцсети - Цензор.НЕТ 4459
12.01.2021 17:27
Ну этот же никогда и нигде не встал и не сказал, а получил награду от Путенга
12.01.2021 17:29
Це що вже почалося?!!! За що штраф, за організацію митингу??? Вже на срашку перетворити зеКоМанда бажає Україну!!!
12.01.2021 17:35
Ого, так и до беларусского сценария недалеко...
12.01.2021 17:46
Пусть в Буковель съездят и там штрафы повыписывают.
12.01.2021 17:47
Как удобно, суки ЗЕленые.. Против митингов, против людей. Придумают еще что-то. за что штрафы с людей драть.
12.01.2021 18:25
пусть дерут !
драные - злее будут !
12.01.2021 20:19
аваков! твоя "работа"??????
12.01.2021 18:30
Будет чем подтереться)
12.01.2021 18:35
класная штука интернет пар сбросили и дальше сидим
12.01.2021 19:35
класная штука интернет пар сбросили и дальше сидим
12.01.2021 19:36
класна штука інтернет можна однакові коменти строчить
12.01.2021 20:21
класна штука інтернет можна однакові коменти строчить
12.01.2021 20:21
Громадяни України. Це чисто показовий штраф. Це демонстрація сили перед протестами за комунальне здирництво. Тому щоб не підставляти організаторів протесту беріть з собою маски і по можливості тримайте на мітингах дистанцію.
12.01.2021 20:47
 
 