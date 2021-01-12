Штраф у 34 тис. грн виписали організаторці мітингу проти подорожчання газу на Дніпропетровщині Бонд, - соцмережі

Активістку оштрафували за порушення карантину. Вона стверджує, що не організовувала протест, і що його учасники самі організувалися через соцмережі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал"Дніпропетровський обласний центр".

Штраф отримала мешканка Марганця Юлія Бонд.

Прессекретар Нікопольського відділення поліції Наталя Булатецька пояснила, що штраф виписали за порушення правил карантину. За її словами, саме Юлія відправила до міськради повідомлення про проведення акції.

Сама Юлія заперечує, що була організатором мітингу. Жінка стверджує, що жителі Марганця самостійно домовлялися про проведення акції в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ти на Буковелі відпочиваєш, а наші діти і внуки без хліба сидять! Я не можу ліки купити!" - прихильниця Зеленського вимагає зниження тарифів. ВIДЕО