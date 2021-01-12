12 664 82
Штраф у 34 тис. грн виписали організаторці мітингу проти подорожчання газу на Дніпропетровщині Бонд, - соцмережі
Активістку оштрафували за порушення карантину. Вона стверджує, що не організовувала протест, і що його учасники самі організувалися через соцмережі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал"Дніпропетровський обласний центр".
Штраф отримала мешканка Марганця Юлія Бонд.
Прессекретар Нікопольського відділення поліції Наталя Булатецька пояснила, що штраф виписали за порушення правил карантину. За її словами, саме Юлія відправила до міськради повідомлення про проведення акції.
Сама Юлія заперечує, що була організатором мітингу. Жінка стверджує, що жителі Марганця самостійно домовлялися про проведення акції в соцмережах.
Топ коментарі
+45 Sav UA
показати весь коментар12.01.2021 16:53 Відповісти Посилання
+32 Власов Сергей #321358
показати весь коментар12.01.2021 16:55 Відповісти Посилання
+32 kuba
показати весь коментар12.01.2021 16:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и ЗЕльоная "е-б ..." демократия тоже. 😕
МВФ пригрозив Україні: "Повернення режиму ПСО щодо газу може призвести до розриву співпраці з МВФ позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.", - ЗМІ
І якщо це "позбавить Україну шансів на продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, то і СЛАВА БОГУ !!! Бо видобуток газу в Україні -достатній для задоволення потреб населення. А олігархи, замість відправляти доляри в офшори- вимушені будуть розкошелитися для закупівлі газу для своїх підприємств!
А яку ж ціну запропонували бандюки зі влади України для населення в Україні?
-"хаб мінус" (за ціною європейської біржі мінус ціна транзиту з-за кордону)
- А яку мали б запропонувати ? -"хаб і два мінуси" (ЦІна на кордоні з росією мінус ціна транзиту газу на єврохаб і мінус ціна транзиту з-за кордону).. Або як я сказав вище -- ціна видобутку українського газу, плюс транзит з джерел видобутку газу до українського споживача!
А МВФ - то ті ж бариги, лише іноземні. А досвід ненадання кредитів МВФ Україні ДОКАЗАВ, що можемо справитися і без них вже більше пів-року (пам'ятаєте як тоді коли лякали - без кредитів МВФ -нам кранти). Валюти достатньо для всіх потреб України, а її надлишок на внутрішньому ринку дозволяє ще й зільшувати золото-валюті резерви НБУ ( на торгах на валютній біржі)!
І нашим дітям та внукам не чіплятимуть на їх новонарджені ноги борги НЕукраїнських (за духом) злодюг !
Геть від МВФ!
все согласно формул шоколадного
Вчера электроэнергия на сегодня была в Украине по 1,48 грн за кВт*час
за передачу на растояние 20 метров по шинопроводу ахметкине Запорожоблэнерго берет с Запорожского феросплавного 1 грн а не 10 копеек в итоге Бененым ферросплавам электроэнергия стоит 3,2 грн за кВт*час
25.09.20 цена была на аукционе 1017 грн.за МВт*час
вo лохонулся Беня )
https://www.ueex.com.ua/auctions-calendar/elektronnij-auktsion-ep-250920-11-elektrichna-energiya/
1200,00 грн.МВт*час цена аукциона
+ 39,41 грн.МВт*час тариф на диспетчеризацию
+ 293,93 грн.МВт*час тариф на передачу "Укрэнерго"
+ 843,90 грн.МВт*час тариф на распределение "Запорожоблэнерго"
======================================================================
2377,24 грн.МВт*час
+ 474,45 грн.( НДС 20% )
=========================================================================
2852,69 грн.МВт*час ( 2,852 грн.кВт*час)
"І не рівня тарифи для бізнесу і для населення" ???
И причем стоимость эл.энергии Энергоатома к себестоимости ахметковских ТЭС с доставкой угля с Павлограда на Запорожскую ТЭС через Роттердам, он там может накрутить ее себестоимость и до 5 грн за кВт
не сравнивай крупнооптовые продажи и мелочевки на рынке сутки на перед,
доплаты по зеленому тарифу заложены в тариф 293,93 грн.МВт*час на передачу "Укрэнерго"
для населения Энергоатом продает эл.энергтю по 1 коп, все остальная стоимость 1,39 грн это выплаты по тарифам доставки эл.энергии и самый высокий тариф у ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі"
1508,28 грн.МВт*час
Зайшов на особисту сторінку в Газоліні. Історія платежів.
2018 рік.
Часи тарифного геноциду від бариги. В бюджеті на субсидії 72 млрд. Ціна газу 6,9 з доставкою! Мало того. скільки спожив - за стільки й заплатив. Субсидія тещі покриває біля 70% оплати! В опалювальний сезон оплата 250-350 грн (без субсидії). В літній 50-70 грн. І все.
2021 рік.
В бюджеті на субсидії аж 36 млрд. грн. Аж! Ціна газу 10 грн плюс доставка якогось хера зросла у два рази, хоча торік споживання у порівнянні з попереднім сезоном зменшилось більш ніж у 1,5 рази! Субсидія покриває менше 30%! І все!!! Оплата за грудень 1949 грн за газ плюс 256,29 за доставку.
А якщо прикинути зимове і літнє споживання з доставкою, то середньорічна ціна, ПІЛЯТЬ!, вийде більше 20 грн. за куб!!!
Зебуїни, так хто ж після того барига, хто вас, виродків, геноцидить?
Об этом https://www.facebook.com/minjust.official/videos/690922738235146 заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Он отметил, что сейчас за нарушение любого правила карантина предусмотрен штраф от 17 до 34 тысяч гривен.
«Взымать такой огромный штраф за неношение маски в общественных местах было несправедливым, потому что мало у кого есть достаточно денег, чтобы заплатить такой штраф», ㅡ заявил он.
Соевые кураторы не готовы 34 тыщи компенсировать
Протоколы без подписей не действительны
это так интересно ! 😂
драные - злее будут !