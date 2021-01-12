Дітей і дорослих у Туркменістані не пускають до школи і на роботу без пляшечки з сиропом кореня солодки проти COVID-19

Президент країни Гурбангули Бердимухамедов раніше сказав, що COVID-19 нібито можна вилікувати за допомогою кореня солодки. Тепер рослинний сироп зобов'язані носити з собою чиновники, бюджетники й учні.

Про це повідомляє "Радіо Азатлик", інформує Цензор.НЕТ.

Рослинний сироп має входити до складу аптечки кожного співробітника або учня. Нова вимога є обов'язковою.

Очікується, що після закінчення зимових канікул і відновлення навчання 18 січня кожен школяр повинен буде мати у своїй аптечці, крім сиропу кореня солодки, антисептик, медичні маски в кількості 5 штук, оксолінову мазь і гумові рукавички. Невиконання вимоги потягне за собою догану викладачам і штрафи батькам.

Аптечка має бути в спеціальній сумочці, яку школярі повинні носити з правого боку поверх шкільної форми. Середня вартість аптечки учня - 300 манатів - близько $ 85,7.

Нова вимога з'явилася слідом за недавнім дорученням глави держави вивчити користь кореня солодки проти COVID-19. 25 грудня, виступаючи перед урядом, президент Туркменістану припустив, що корінь солодки може бути ефективними ліками в боротьбі з коронавірусом. Бердимухамедов заявив, що невелика кількість екстракту кореня солодки допомагає у викоріненні коронавірусу.

До цього за рекомендацією президента в школах і державних установах країни проводилося систематичне обкурювання гармали-могильником.