Дітей і дорослих у Туркменістані не пускають до школи і на роботу без пляшечки з сиропом кореня солодки проти COVID-19

Дітей і дорослих у Туркменістані не пускають до школи і на роботу без пляшечки з сиропом кореня солодки проти COVID-19

Президент країни Гурбангули Бердимухамедов раніше сказав, що COVID-19 нібито можна вилікувати за допомогою кореня солодки. Тепер рослинний сироп зобов'язані носити з собою чиновники, бюджетники й учні.

Про це повідомляє "Радіо Азатлик", інформує Цензор.НЕТ.

Рослинний сироп має входити до складу аптечки кожного співробітника або учня. Нова вимога є обов'язковою.

Очікується, що після закінчення зимових канікул і відновлення навчання 18 січня кожен школяр повинен буде мати у своїй аптечці, крім сиропу кореня солодки, антисептик, медичні маски в кількості 5 штук, оксолінову мазь і гумові рукавички. Невиконання вимоги потягне за собою догану викладачам і штрафи батькам.

Аптечка має бути в спеціальній сумочці, яку школярі повинні носити з правого боку поверх шкільної форми. Середня вартість аптечки учня - 300 манатів - близько $ 85,7.

Також читайте: Президент Туркменістану Бердимухамедов запропонував лікувати COVID-19 коренем солодки

Нова вимога з'явилася слідом за недавнім дорученням глави держави вивчити користь кореня солодки проти COVID-19. 25 грудня, виступаючи перед урядом, президент Туркменістану припустив, що корінь солодки може бути ефективними ліками в боротьбі з коронавірусом. Бердимухамедов заявив, що невелика кількість екстракту кореня солодки допомагає у викоріненні коронавірусу.

До цього за рекомендацією президента в школах і державних установах країни проводилося систематичне обкурювання гармали-могильником.

Туркменістан (74) Туркменбаші (14) Бердимухамедов Гурбангулі (19) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+19
***, не кажіть не лоху буковельському, нам ще кореня солодки не вистачає )
12.01.2021 17:06 Відповісти
+10
Слишком многие готовы подчиняться первому попавшемуся мудаку, обьявившему себя властью. А все потому, что думать лень, учиться лень, решать собственные проблемы лень. Проще же переложить на какого-то Гурган-Бургана, и пусть решает за всех. И он то конечно не против решать, но только в свою пользу и во вред прочим ленивым дебилам. Назвался овцой так добро пожаловать на стрижку и доение, а потом и на мясокомбинат.
12.01.2021 17:49 Відповісти
+8
країна перемігшого гурбангулізму-бердимухамедизму
12.01.2021 17:07 Відповісти
Знущання якесь
12.01.2021 17:05 Відповісти
***, не кажіть не лоху буковельському, нам ще кореня солодки не вистачає )
12.01.2021 17:06 Відповісти
А куда его принимать?
12.01.2021 17:07 Відповісти
Привязывать к "причинному месту".
12.01.2021 17:13 Відповісти
В пожарный пенообразователь, пенообразователь для электролиза цинка. в состав семечковой халвы...
12.01.2021 19:48 Відповісти
країна перемігшого гурбангулізму-бердимухамедизму
12.01.2021 17:07 Відповісти
Осталось только россиянам выдавать с собой пробирку с подмененной мочой олимпийцев ( правда у них предпочитают " Боярышник"), а белорусам по картофелине.
12.01.2021 17:09 Відповісти
А в Украине нельзя носки купить, и что ?
Правительство того же уровня
12.01.2021 17:10 Відповісти
В Канаде тоже сейчас нельзя носки купить, и не только носки. И что, надо сравнивать Канаду с Туркменистаном? Есть ВОЗ, оттуда всё идёт.
12.01.2021 17:15 Відповісти
Вы же понимаете что носки это просто пример той херни которую устроили .
А показывать что мол где то ещё хуже, не снимает с них ответственности
12.01.2021 17:18 Відповісти
ВОЗ посоветовал не продавать носки, презервативы ,и батарейки ?
12.01.2021 17:20 Відповісти
Степанову на заметку. А вдруг поможет.
12.01.2021 17:26 Відповісти
Поможет, конечно - 5 масок, солодка, совершенно неэффективная мазь, перчатки и антисептик - за 85 баксов.
12.01.2021 17:56 Відповісти
Нормальные требования, действенные и легковыполнимые.
12.01.2021 17:26 Відповісти
Походу в ХХІ веке Homo Sapiens перестал существовать. Тупиковая ветвь эволюции.
12.01.2021 17:28 Відповісти
Слишком многие готовы подчиняться первому попавшемуся мудаку, обьявившему себя властью. А все потому, что думать лень, учиться лень, решать собственные проблемы лень. Проще же переложить на какого-то Гурган-Бургана, и пусть решает за всех. И он то конечно не против решать, но только в свою пользу и во вред прочим ленивым дебилам. Назвался овцой так добро пожаловать на стрижку и доение, а потом и на мясокомбинат.
12.01.2021 17:49 Відповісти
Интересно , в Туркменистане , дети дают друг-дружке водички попить ? .
12.01.2021 17:31 Відповісти
...Степашка, учись, как надо лохов разводить... Оманского можно уже не учить - сам умеет...
12.01.2021 17:31 Відповісти
Главное что бы аптечка была справа.
12.01.2021 17:33 Відповісти
У них всех наверху соревнование по идиотизму да еще за такие деньги. А канцтовары и батарейки там в маркетах можно купить?
12.01.2021 17:53 Відповісти
А в нас скоро не будуть пускати без кусочка маци!
12.01.2021 19:05 Відповісти
видно туркмены любят когда над ними издеваются. пару десятков лет терпели одного придурка - окачурился тот, на смену пришол следующий д****б.
12.01.2021 19:05 Відповісти
І шапочку з фольги...
12.01.2021 19:14 Відповісти
Не, фольга не поможет. Нужно использовать комбинированное экранирование из нескольких слоев разных металлов. Но лучше всего экранирует большой слой воды. Под водой на большой глубине эффект от работающих на орбите передатчиков сводится практически к нулю. Передатчики созданы не людьми...
12.01.2021 19:35 Відповісти
Где то не пускают без масок, где то без корня солодки, где-то без дресдрескода, везде СВОИ ТАРАКАНЫ (в собственных дурках)! Не скажу сходу чей талмуд абсурднее!
12.01.2021 19:37 Відповісти
это что из перечисленного в этой апетечке стоит 85 баксов? корень или сумочка?
12.01.2021 20:23 Відповісти
корень солодки это всего лишь от астмы лекарство, для расширения бронхов и прочистки легких - на его основе чешский солутан был
12.01.2021 20:48 Відповісти
как на покойного папу (ниязова) внешне похож.
но батя был поумней.
13.01.2021 06:00 Відповісти
 
 