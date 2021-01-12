Польща зафіксувала чотири середні та одне важке ускладнення після вакцинації проти COVID-19
У Польщі з початку масової вакцинації проти коронавірусу зафіксували чотири середні та одне важке ускладнення. Уряд має намір виплачувати компенсації за ускладнення.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Interia Wydarzenia.
За його словами, на сьогодні понад 257 тис. осіб вакциновані проти COVID-19 в Польщі.
"З доповіді головного санітарного лікаря випливає, що зафіксовано 37 небажаних побічних ефектів після щеплень. 32 з них мали легкий характер, чотири - середній і один - важкий", - сказав Недзельський.
Він також додав, що право на компенсацію мають люди, які будуть госпіталізовані не менше ніж на 14 днів або перенесуть анафілактичний шок. Виплати становитимуть від 10 до 100 тисяч злотих (2,6-26 тисяч доларів).
Як повідомлялося, 27 грудня в Польщі почалася вакцинація проти коронавірусу препаратом компанії Pfizer і BioNTech.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Странно другое, таких людей можно достаточно просто выявить до вакцинации, делается проба и через двое суток будет точно известно. Почему-то предпочитают не делать пробы, а потом по факту выплачивать компенсации. Экономят?
PS Но вообще странно, что только 37 из 258 тысяч. Это удивительно мало. Аллергия на белки вообще-то встречается гораздо чаще.