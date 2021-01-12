УКР
Польща зафіксувала чотири середні та одне важке ускладнення після вакцинації проти COVID-19

Польща зафіксувала чотири середні та одне важке ускладнення після вакцинації проти COVID-19

У Польщі з початку масової вакцинації проти коронавірусу зафіксували чотири середні та одне важке ускладнення. Уряд має намір виплачувати компенсації за ускладнення.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Interia Wydarzenia.

За його словами, на сьогодні понад 257 тис. осіб вакциновані проти COVID-19 в Польщі.

"З доповіді головного санітарного лікаря випливає, що зафіксовано 37 небажаних побічних ефектів після щеплень. 32 з них мали легкий характер, чотири - середній і один - важкий", - сказав Недзельський.

Він також додав, що право на компенсацію мають люди, які будуть госпіталізовані не менше ніж на 14 днів або перенесуть анафілактичний шок. Виплати становитимуть від 10 до 100 тисяч злотих (2,6-26 тисяч доларів).

Читайте: Український "Лекхім" збирається купити 5 млн доз китайської COVID-вакцини Sinovac

Як повідомлялося, 27 грудня в Польщі почалася вакцинація проти коронавірусу препаратом компанії Pfizer і BioNTech.

+5
В процентном отношении это мелочи, в таблетках от поноса процент аллергии и побочных эффектов на много выше
12.01.2021 17:22 Відповісти
+4
Каждый день в каждой стране умирает опр. число людей. Если в этой стране за один день всех вакцинировать, то антиваксеры всех умерших в этот день сразу же запишут в жертвы вакцины.
12.01.2021 18:16 Відповісти
+3
Рука кремля, без них ни куда. Везде напакостят.
12.01.2021 17:19 Відповісти
Eto meloc iz togo sto polucili ukoli.Pri gripe bolse takix
12.01.2021 17:17 Відповісти
наверное на каждую вакцину есть...ну скажем так, допустимый процент осложнений (не противопоказаний, а именно осложнений...возможно даже до... летальных)
12.01.2021 17:18 Відповісти
Тебе вовнутрь вводят чужеродный белок, который сам по себе всегда является сильным аллергеном. Есть люди, которые остро реагируют на любые вакцины, у них развивается аллергическая реакция. Это не потому что вакцина такая, это потому что это у этих людей такая острая реакция. Но вообще-то подобные случаи достаточно легко прогнозируются, пробы на аллерген легко бы их выявили за двое-трое суток. Странно, что такого не делают при подобных массовых вакцинациях, а предпочитают выплатить компенсацию.
12.01.2021 18:15 Відповісти
12.01.2021 17:19 Відповісти
Cліва Россосії
12.01.2021 17:23 Відповісти
"В" сливу...
12.01.2021 19:58 Відповісти
*********, зачем ты жрешь говно?
12.01.2021 17:54 Відповісти
Ага, больше, больше таких "новостей". ЧТо бы ЗеДегенерат записал очередное видео в котором он героически в Буковеле на лыжах спас Украину от отказа закупок вакцины. Ну а деньги по традиции уйдут на оманские дороги.
12.01.2021 17:20 Відповісти
В процентном отношении это мелочи, в таблетках от поноса процент аллергии и побочных эффектов на много выше
12.01.2021 17:22 Відповісти
А если ты или твои родные окажутся этой мелочью?
12.01.2021 23:03 Відповісти
Не пиши ерунды, все лекарства имеют побочные эффекты .
12.01.2021 23:17 Відповісти
А если ты заразишься ковидом и принесешь заразу своим родным и кто то не выживет?
12.01.2021 23:52 Відповісти
Ранее платили за мед. эксперименты подопытным, ну на ком испытывали... Кто то хорошо обогатится на людской панике.
12.01.2021 17:25 Відповісти
Название вакцины в студию, сертификат прохождения 3 ступени тоже. Мы должны знать.
12.01.2021 17:26 Відповісти
вакцины компании Pfizer и BioNTech
12.01.2021 17:56 Відповісти
Ну, тогда понятно. А то от Спутника, половина принявших укол, бросили пить Боярышник, кричат, НАМ ЗАМОРСКУЮ ВОДКУ ДАВАЙ и это после первого. А тут, ну подохнет кто то, ну и шо? Нам больше места останется, нам она, все равно не светит.
12.01.2021 18:04 Відповісти
С этими конкретно людьми такое произойдет от любой вакцины, необязательно от короны. У них острая аллергическая реакция на чужеродный белок.
Странно другое, таких людей можно достаточно просто выявить до вакцинации, делается проба и через двое суток будет точно известно. Почему-то предпочитают не делать пробы, а потом по факту выплачивать компенсации. Экономят?
PS Но вообще странно, что только 37 из 258 тысяч. Это удивительно мало. Аллергия на белки вообще-то встречается гораздо чаще.
12.01.2021 18:20 Відповісти
"Вы не понимаете, ЭТО ДРУГОЕ!!!"
12.01.2021 17:28 Відповісти
Если от пыайфер 5 осложнений, то тогда сколько от Спутника? Там по- моему 3/4 с осложнениями от общего.
12.01.2021 18:31 Відповісти
Там,у них,осложнений нет. У них по Высоцкому, -если хилый,сразу в гроб...
12.01.2021 19:52 Відповісти
пфайцер, от нее то и дело мрут
12.01.2021 18:27 Відповісти
Интересно, если они так отреагировали на вакцину, то если бы заразились живым вирусом, то как бы отреагировали? Наверно так же или ещё хуже. Или это реакция на сопутствующие вещества в вакцине?
12.01.2021 18:29 Відповісти
Конечно нельзя исключить какой то, пусть даже минимальный, и не значительный в процентном отношении риск от прививки, но ок, а что тогда делать? Жить в ограничениях и локдаунах с разрушенной экономикой ещё пару десятков лет, а то и больше? Ведь антитела у переболевших постепенно исчезают. С помощью массовой вакцинации наверное удастся подавить заразу в во всей популяции. Какой другой выход?
13.01.2021 00:03 Відповісти
Значит эти,у которых осложнения,точно врезали бы дуба при заражении коронавирусом!
12.01.2021 19:42 Відповісти
 
 