Окупанти від початку доби 8 разів порушили режим "тиші", українські воїни відкривали вогонь у відповідь, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, а поблизу Пісків, крім цього ж озброєння застосували і автоматичні та станкові протитанкові гранатомети.

В районі населених пунктів Авдіївка, Красногорівка та Водяне, що на Приазов’ї, противник задіяв проти наших захисників гранатомети різних систем, а біля Авдіївки – здійснив ще й кілька пострілів зі стрілецької зброї. Неподалік Верхньоторецька збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій з великокаліберного кулемета.

На численні обстріли противника наші воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

На ділянках відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 90 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

