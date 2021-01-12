УКР
Окупанти від початку доби 8 разів порушили режим "тиші", українські воїни відкривали вогонь у відповідь, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська від початку доби 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, втрат серед особового складу українських воїнів немає.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, інформує Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне, що біля Донецька, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, а поблизу Пісків, крім цього ж озброєння застосували і автоматичні та станкові протитанкові гранатомети.

В районі населених пунктів Авдіївка, Красногорівка та Водяне, що на Приазов’ї, противник задіяв проти наших захисників гранатомети різних систем, а біля Авдіївки – здійснив ще й кілька пострілів зі стрілецької зброї. Неподалік Верхньоторецька збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій з великокаліберного кулемета.

На численні обстріли противника наші воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

На ділянках відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 5 гектарів території та передали на знищення 90 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Топ коментарі
+5
уже в обе стороны стреляют, а перемирие все идет...
показати весь коментар
12.01.2021 17:55 Відповісти
+4
Віслюку в Буковелі "тишу" не чутно...
показати весь коментар
12.01.2021 18:15 Відповісти
+2
Без коментарів. "Режим "тишины""
показати весь коментар
12.01.2021 18:15 Відповісти
уже в обе стороны стреляют, а перемирие все идет...
показати весь коментар
12.01.2021 17:55 Відповісти
если открывали
огонь в ответ-премии за соблюдение режима тиши не будет?
показати весь коментар
12.01.2021 18:09 Відповісти
Віслюку в Буковелі "тишу" не чутно...
показати весь коментар
12.01.2021 18:15 Відповісти
Без коментарів. "Режим "тишины""
показати весь коментар
12.01.2021 18:15 Відповісти
Всё познается в сравнении. Для тех кто имел счастье слышать "режим НЕ тишины", сейчас - "вполне себе тихо".
показати весь коментар
12.01.2021 18:31 Відповісти
Для кожної нормальної людини, "режим тиші", це період без єдиного пострілу, тим більше без поранених і вбитих.

Все інше, від лукавого.
Що завгодно, тільни не "режим тиші". Брехня. Маніпуляція. Словоблуддя.
показати весь коментар
12.01.2021 18:48 Відповісти
украинские воины открывали огонь в ответ

===========
А що трапилось? Бубочка обосрался від тарифніх протестів?
показати весь коментар
12.01.2021 18:47 Відповісти
А говнокомандуючий смказав що треба перестать стрілять.Наш сказ\ав, а ***** на нього поклав..
показати весь коментар
12.01.2021 18:52 Відповісти
Шош вони не чують найвеличнішого пірістать стрілять?
показати весь коментар
12.01.2021 19:58 Відповісти
хорошо, что симметрично отвечают.
хорошо, что потерь нет.
показати весь коментар
13.01.2021 06:16 Відповісти
 
 