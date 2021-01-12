Єврокомісія завершила попередні переговори ще з одним розробником вакцини проти коронавірусу

Європейська комісія завершила попередні переговори з іще одним розробником потенційної вакцини проти коронавірусу - французької фармацевтичної компанії Valneva.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

Єврокомісія домовилася з Valneva про закупівлю 30 млн доз потенційної вакцини для всіх країн ЄС, а в подальшому планують закупити ще стільки ж доз.

"Тривала пандемія коронавірусу в Європі і всьому світі робить як ніколи важливим, щоб всі держави ЄС мали доступ до максимально широкого портфелю вакцин, щоб допомогти захистити людей в Європі і за її межами. Нинішній крок до досягнення угоди з Valneva ще більше розширює портфель вакцин" , - заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

В Єврокомісії зазначили, що ЄС вже домовився про постачання COVID-вакцин із компаніями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac і Moderna, також завершено попередні переговори з компанією Novavax.

