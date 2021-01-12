УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4759 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 547 7

Єврокомісія завершила попередні переговори ще з одним розробником вакцини проти коронавірусу

Єврокомісія завершила попередні переговори ще з одним розробником вакцини проти коронавірусу

Європейська комісія завершила попередні переговори з іще одним розробником потенційної вакцини проти коронавірусу - французької фармацевтичної компанії Valneva.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, передає Цензор.НЕТ.

Єврокомісія домовилася з Valneva про закупівлю 30 млн доз потенційної вакцини для всіх країн ЄС, а в подальшому планують закупити ще стільки ж доз.

"Тривала пандемія коронавірусу в Європі і всьому світі робить як ніколи важливим, щоб всі держави ЄС мали доступ до максимально широкого портфелю вакцин, щоб допомогти захистити людей в Європі і за її межами. Нинішній крок до досягнення угоди з Valneva ще більше розширює портфель вакцин" , - заявила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

В Єврокомісії зазначили, що ЄС вже домовився про постачання COVID-вакцин із компаніями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac і Moderna, також завершено попередні переговори з компанією Novavax.

Читайте також: Польща зафіксувала чотири середні та одне важке ускладнення після вакцинації проти COVID-19

Автор: 

вакцина (4419) Єврокомісія (2287) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Защитить людей в Европе и за пределами, о нас ни слова, мы же не люди в Европе.
показати весь коментар
12.01.2021 18:09 Відповісти
Тільки не треба для України вакцини з особливими умовами зберігання (-70 градусів). Бо немає таких холодильників, і вона майже вся зіпсується. Може статися ще гірше - будуть колоти вакцину, що стала непридатною.
показати весь коментар
12.01.2021 18:41 Відповісти
Я вижу просто войну вакцин, то есть- войну за бабло. Всё- как всегда.

Ненавижу ФБ. За то, что меня заблокировали там на три дня вот за это: "Отрицание угрозы коронавируса"(с).
показати весь коментар
12.01.2021 18:45 Відповісти
А нам то до чого ця інфа? Вольмимар і його команда будуть виручати китайців, бо куди вони мають подіти брак? А так і тїх виручать і фонд спишуть на немаленьку суму. Ще рідина "Спутнік" від кацапів на підході. Їм то що, вони себе вже кольнули європейською, а дебілам 73% і ця рідина підійде.
показати весь коментар
12.01.2021 18:54 Відповісти
Valneva/Dynavax:"Французький виробник вакцин Valneva створив вакцину з хімічно інактивованих коронавірусів, використовуючи ад'ювант від Dynavax. В даний час це єдина західна компанія, яка використовує цей традиційний метод, який також застосовується в Китаї та Індії. 16 грудня він розпочав фазу 1/2 у Великобританії. Британський уряд вже домовився про придбання 60 мільйонів доз вакцини, якщо вона виявиться безпечною та ефективною, з можливістю придбати ще 130 мільйонів."
показати весь коментар
12.01.2021 19:06 Відповісти
 
 