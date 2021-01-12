УКР
Новини Убивство Шеремета
Антоненко приніс із собою в суд зуби, які випали: погіршилося здоров'я

Антоненко приніс із собою в суд зуби, які випали: погіршилося здоров'я

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант і волонтер Андрій Антоненко скаржиться на погіршення здоров'я.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Антоненко розповів журналістам під час перерви, що останнім часом у нього погіршився стан здоров'я.

Читайте також: Нові записи у справі Шеремета підтверджують версію про причетність Антоненка, Дугарь і Кузьменко, - речник МВС Шевченко

"У мене почали випадати зуби, я навіть з собою їх приніс. Це все наслідки перебування в СІЗО. Тут надається кваліфікована допомога лікарів, але цього мало, потрібні нормальні умови", - зазначив він.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.

здоров'я (448) Антоненко Андрій (252)
+57
Ужас, враг судит порядочного человека и ничего нельзя этим покидькам сделать
12.01.2021 18:05 Відповісти
+34
Искренне желаю тебе, чтоб ты, помойная легавая тварь, подохла от аннального изнасилования на 15 году отсидки
12.01.2021 18:11 Відповісти
+33
Порошенко виноват в том что ты, мудило, привело к власти кацапских прихвостней?
12.01.2021 18:20 Відповісти
Ужас, враг судит порядочного человека и ничего нельзя этим покидькам сделать
12.01.2021 18:05 Відповісти
Вовки, Тупицкие, на курортах, за наши деньги...
12.01.2021 18:21 Відповісти
Порошенко виноват в том что ты, мудило, привело к власти кацапских прихвостней?
12.01.2021 18:20 Відповісти
Кто сказал что он не убивал? Видео -все видно-это они убивали...Вот токо об этом знали давно,а ход делу дали при Зеленском....Я б и других привлек кто замалчивал ранее -Порошенка и т д....
12.01.2021 18:07 Відповісти
Искренне желаю тебе, чтоб ты, помойная легавая тварь, подохла от аннального изнасилования на 15 году отсидки
12.01.2021 18:11 Відповісти
"Следствие ведут POLOPки"
Новый сезон...
12.01.2021 18:13 Відповісти
А тепер гугли хто зображений на світлині справа, слєдак недороблений.
Антоненко принес с собой в суд выпавшие зубы: ухудшилось здоровье - Цензор.НЕТ 9649
12.01.2021 18:18 Відповісти
Зато у ФуфЛыжника морда скоро треснет...
12.01.2021 18:09 Відповісти
Если суд оправдает этих людей ,то зубы должен будет носить Аваков ...
12.01.2021 18:09 Відповісти
Правда і час оправдає цих людей, я впевнений, що вони цей злочин не скоювали. Але злочинці при погонах і на великих посадах не визнають своєї помилки, бо знають, що їм за це буде. Все вилізе пізніше.
12.01.2021 19:54 Відповісти
Мабуть парадонтоз . Таке там буває .
12.01.2021 18:09 Відповісти
Передається зі звичайним немитим посудом . Про коронавірус там мабуть і не чули . ((
12.01.2021 18:13 Відповісти
Нічим не передається. Це імунне захворювання.
12.01.2021 18:46 Відповісти
Тримайся, друже Riff. Зараз час покидьків.
12.01.2021 18:10 Відповісти
Ничтожные предатели 73% 🐏🐑🤢🤡, благодаря вам , бандит каламойша и иуда -марионетка Зеленский издеваются над здравым смыслом и день за днём ведут Украину в пасть рашистам
12.01.2021 18:11 Відповісти
Когда эти изверги прекратят издеваться над человеком??
Они..эти изверги будут идти до конца..благодаря очень умному нариду..
12.01.2021 18:11 Відповісти
Колись була інфа, що за душогуба сраліна було більше виправдовувальних вироків ніж за останні років двадцять. Симптоматично.🥴
12.01.2021 18:16 Відповісти
Зелёные слуги кремля укропов мочат.
12.01.2021 18:14 Відповісти
А як на рахунок "Торнадо"? Може і не найприємніші хлопці, але...
12.01.2021 18:26 Відповісти
_Про "Торнадо", признаюсь, не владею информацией. Виноват. Надо изучать и разбираться, не владея информацией не могу делать выводов.
12.01.2021 18:47 Відповісти
https://censor.net/ua/user/481100

а що "торнадівців" вже виправдали хорошіє мальчікі?
12.01.2021 19:57 Відповісти
Кацап, тебе тут не рады, умчись в тайгу...
12.01.2021 18:22 Відповісти
Жил бы ты у папы в мудях, и не знал бы за эти проблемы...
12.01.2021 18:26 Відповісти
Зеленського на його місце. НА ДОВІЧНЕ.
12.01.2021 18:23 Відповісти
А я вважаю, що краще того ... "раз і в море" (с).
12.01.2021 18:31 Відповісти
Все попереду. Так воно і буде. Він накурелесив вже на три довічних.
12.01.2021 19:55 Відповісти
Це вже знущання над незаконно затриманою людиною.
12.01.2021 18:46 Відповісти
Сумерки сознания приводят в бездну. Зеофильі из Лахтьі кричали про 3 тьіс. добровольцев по тюрьмам проклятого барьіги. Их не оказалось там. А вот Рифмастер и не только в СИЗО.
12.01.2021 19:26 Відповісти
вот же бл@ди - так над невиновным человеком издеваться
12.01.2021 19:29 Відповісти
сАбаков будет до конца жизни оглядываться..... , если дотянет до этого конца
12.01.2021 19:54 Відповісти
мафия недоделанная
12.01.2021 20:06 Відповісти
Влада хоче заморити звинувачених до смерті, щоб закрити справу безпроблемно для себе: немає людини - немає проблеми.
12.01.2021 20:16 Відповісти
Господи ...
Знущання з людини.
Андрію, всі нормальні люди переживають за Вас і бажають якнайшвидшого Вашого звільнення.
Ви - сильний духом.
Хай і здоров'я не підведе.
Тримайтеся !
12.01.2021 20:22 Відповісти
зеля - поц и авакян - поц.. закомплексованные сцыкуны.. не мужики вааабще..
12.01.2021 21:17 Відповісти
Так вроде уже 100% известно, что Шеремета убили спецслужбы Беларуси. Тогда этот Антоненко и другие подозреваемые к этому делу каким боком?
12.01.2021 23:13 Відповісти
Антоненко украинский нацист с еврейскими корнями, работавший в КГБ - вот такая "логическая" цепочка
12.01.2021 23:40 Відповісти
А в цей час кримінальні боси відпочивають від кривавих "трудів" у платних камерах... Свободу вязням зебіла!
13.01.2021 11:16 Відповісти
 
 