Антоненко приніс із собою в суд зуби, які випали: погіршилося здоров'я

Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант і волонтер Андрій Антоненко скаржиться на погіршення здоров'я.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

Антоненко розповів журналістам під час перерви, що останнім часом у нього погіршився стан здоров'я.

Читайте також: Нові записи у справі Шеремета підтверджують версію про причетність Антоненка, Дугарь і Кузьменко, - речник МВС Шевченко

"У мене почали випадати зуби, я навіть з собою їх приніс. Це все наслідки перебування в СІЗО. Тут надається кваліфікована допомога лікарів, але цього мало, потрібні нормальні умови", - зазначив він.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.

21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.

Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.