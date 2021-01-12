Антоненко приніс із собою в суд зуби, які випали: погіршилося здоров'я
Підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикант і волонтер Андрій Антоненко скаржиться на погіршення здоров'я.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".
Антоненко розповів журналістам під час перерви, що останнім часом у нього погіршився стан здоров'я.
"У мене почали випадати зуби, я навіть з собою їх приніс. Це все наслідки перебування в СІЗО. Тут надається кваліфікована допомога лікарів, але цього мало, потрібні нормальні умови", - зазначив він.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями.
21 жовтня суд продовжив всім трьом підозрюваним запобіжний захід. Таким чином, музикант Андрій Антоненко залишиться в СІЗО як мінімум до 19 грудня.
Після оголошення рішення біля будівлі суду сталися сутички. Активісти спробували перекрити виїзд автозаку з Антоненком. Постраждала як мінімум 1 людина. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.
10 грудня Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжних заходів Кузьменко, Антоненку і Дугарь на два місяці - до 7 лютого 2021 року включно.
Они..эти изверги будут идти до конца..благодаря очень умному нариду..
а що "торнадівців" вже виправдали хорошіє мальчікі?
Знущання з людини.
Андрію, всі нормальні люди переживають за Вас і бажають якнайшвидшого Вашого звільнення.
Ви - сильний духом.
Хай і здоров'я не підведе.
Тримайтеся !