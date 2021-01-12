УКР
Новини
Трамп: спроба оголосити мені імпічмент "абсолютно безглузда" і викличе "дуже сильний гнів"

Трамп: спроба оголосити мені імпічмент "абсолютно безглузда" і викличе "дуже сильний гнів"

Президент США Дональд Трамп у вівторок назвав "абсолютно безглуздою" спробу демократів Палати представників відсторонити його від влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Виступаючи перед камерами вперше від минулого тижня, Трамп зазначив, що наміри застосувати процес імпічменту викличуть "дуже сильний гнів".

При цьому Трамп не згадав про заворушення, що спалахнули в будівлі Капітолію минулого тижня, внаслідок яких загинуло п'ятеро людей.

Низка американських ЗМІ зазначають, що президент прокоментував ситуацію перед вильотом у Техас, де пізніше у вівторок очікується його виступ.

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.

11 січня Конгрес США оприлюднив резолюцію для імпічменту Трампа. Президента в документі звинувачують у підбурюванні до заколоту. Резолюцію мають розглянути 13 січня.

+47
Ещё и угрожает засранец скоро будет с Овощем страусов пасти ...
12.01.2021 18:50
+35
Это позорище у памятника Линкольну:
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 1813
12.01.2021 18:55
+26
***** американское такой же как ***** плешивое
12.01.2021 18:53
клоун вылетает в Техас.. как в свое время янукОвощ - в Харьков..
12.01.2021 19:10
Він просто бздить...
12.01.2021 20:03
Дякую пан Вовк!!! За страусы добре сказано! Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли в праздничный день на работу и вбрасывают массовые фейки в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивают атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской прокремлёвской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при 15-градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до гола, издевались над пленником и снимали это на видео. Российские спецслужбы, прежде чем дать разрешение на выезд в Штаты на ПМЖ, «прессуют» будущего эмигранта и принуждают его подписать «Соглашение о сотрудничестве». С этого дня «выездной» становится «консервой ФСБ». «Эту тайну бережно хранят многочисленные пасторы-чекисты, завербованные КГБ в советские годы. Тогда они приезжали на Запад и врали о том, что в СССР царит полная свобода религии. А в восьмидесятые и девяностые годы они умудрились получить в США статус беженцев, хотя никаким гонениям не подвергались. Так КГБ удалось насытить протестантскую эмиграцию своей агентурой. Сейчас эти агенты держат под контролем большую часть своей полумилионной паствы, изолируют её от американской жизни, превращают в «пятую колонну» путинской разведки» К. Преображенский. Источник: http://portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=2205 Еще одна цитата: «Пресвитер Василий рассказывал мне, что в 1987 году, когда он ещё жил на Украине, его вызвали в КГБ и предложили эмигрировать в США.
- Каким образом поехать? - спросил он. - И почему вы мне это предлагаете? Вы же так просто ничего не предлагаете.
- Конечно, просто так ничего не предлагаем, - согласились чекисты, - но ведь ты знаешь, что у Христа были тайные ученики?
- Знаю! - согласился пресвитер Василий.
- Вот и ты будешь нашим тайным учеником! - рассмеялись чекисты.
- А что тайный ученик должен для вас делать?
- Скоро много твоих единоверцев в Америку поедет! А ты молодой, перспективный, ты нам нравишься, люди за тобой пойдут. Создашь в Америке церковь. Когда работа наладится, создавай братство. Если будет надо, мы тебе поможем! - объяснили сотрудники КГБ». Источник: https://sergiys.io.ua/s103690/k._preobrajenskiy._kgb_priezjaet_s_nami Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
12.01.2021 21:49
А кому это надо? Тот кто желает импичменту Президенту США , какой бы он ни был заsранец , желает поглумиться над западной демократией . А кто это мы хорошо знаем .Там где обнуленные диктаторы правят до самой смерти и наворовывают триллионы катаясь на ладе калине туда сюда вокруг мкад и управляют стадами стерхов в стакане с боярышником
12.01.2021 22:04
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 1835
12.01.2021 18:50
Даже кот от таких заявлений офанарел.
13.01.2021 00:04
Можешь свой гнев скатать в трубочку и засунуть себе в тухэс.
12.01.2021 18:51
дєдуля гоу то ростов, чи до бібі в єрусалим! тобі тут тиждень лишилося, а ти зі своєю командою кожен день хєрню городиш! чим раніше вас винесуть- тим менше за вами вигрібати наступникам!
12.01.2021 18:52
Биби, конечно, рад за перенос посольства, но только вряд ли он захочет портить отношение с президентом США Байденом, - вдруг обратно перенесет=)
12.01.2021 18:56
прихильники рижого знову обсеруть весь Капітолій?
12.01.2021 18:53
Какой гнев - такой и стул...➕
12.01.2021 19:21
Та досить вже бульбашки пускати ротом, твоя пісня вже фсьо рудий, давайпака
12.01.2021 18:54
Это призыв для лохов , шоб ещё пожертвовали денег для гольфа . ))
12.01.2021 18:54
Когда там у них инаугурация? 20-го???
Восемь дней еще слышать бредни кремлядьского таракана и видеть эту обвисшую гыдотную харю
12.01.2021 18:55
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 4796
12.01.2021 18:55
Дубінеску хворий однозначно. Значить американці не помилилися із санкціями
12.01.2021 19:53
Этого попугая предварительно высечь, общипать и направить на электрогриль.
13.01.2021 00:06
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 4317
12.01.2021 18:56
Щогсь схоже на "золотий дощ" навіть жовтеньке.
12.01.2021 19:18
"Божья роса" !
12.01.2021 19:38
Уринотерапия от оХ.йления головнога мозга !
12.01.2021 20:08
"Putin, put your troops in USA, and save Donny!"
12.01.2021 18:57
Не долго твоему таракану осталось "чмырить байденутых"
А в Амэврике это тебе не в **********. За призыв брать капитолию, даю 100500, что посодють рыжего
12.01.2021 19:01
Тебя чмыря тут явно зачмырили ! 😁
12.01.2021 20:09
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 5401
12.01.2021 18:58
Доктор Зло и мини я))
12.01.2021 19:35
Если без эмоций, то с момента этого кошмара в Капитолии, курс доллара к евро таки пошел вверх, наконец-то. Было 1.23, сейчас 1,21. Но! Таки слабоватый отскок! Потому, я бы не стал что-то говорить о том, что всё закончилось. Ещё не всё закончилось, как мне кажется.
12.01.2021 18:58
Конечно, не все. Все будет, когда эту рыжую тварь закроют в тюрьму или в психушку.
12.01.2021 19:17
Так что ж хорошего в сильном долларе? Он вырос в предвкушении того что Байден выпустит гособлигаций на триллионы. Экономический рост падает потому что американские товары на экспорт подорожают. А платить за этот банкет прийдется не тому кому пойдут субсидии за ковид а мне.
12.01.2021 19:46
Мне лично- таки лучше! Я зарезервировал себе з/плату в долларах, в этом году, как и в прошлом, хотя... оглядываясь назад, понятно, что я пролетел таки, на 11% з/платы.
12.01.2021 19:49
ну лично и мне лучше тактически если я трачу деньги в Европе но стратегически дорогой доллар приведет к большой %опе
12.01.2021 19:54
А почему дорогой доллар? Уже давненько был паритет 1,08-1,10 с евро. Всё устаканилось и было нормально. Потом доллар улетел. Мне это- не понравилось. Пусть вернется на прежний уровень.
12.01.2021 20:05
Нічого подібного.
Трампа запам'ятають як ганебного президента.
12.01.2021 19:01
І не лише його одного, ще є претенденти на таке звання.
12.01.2021 19:24
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 1669
12.01.2021 19:01
"...и он запел про светлые денёчки, когда служил на почте ямщиком"
13.01.2021 00:10
Тим часом Трамп та його прибічники перейшли в російський ;Telegram;.
12.01.2021 19:01
Членограи там же ?
12.01.2021 19:07
_Грёбаная путлеровская псина никак не заткнётся! Если США не закроет эту псину в клетке, то это будет победа путлеровцев.
12.01.2021 19:03
Страшно аж смішно !!!

Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 4848
12.01.2021 19:03
...скажу даже больше...
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 5946
12.01.2021 19:07
Штірліц відкрив сейф і побачив там Мюлера.
- Штірліц, Ви - російський шпигун!, - вигукнув Мюлер.
Штірліц зробив постріл. Куля відскочила. "Бронєвой", - подумав Штірліц
12.01.2021 19:19
Гарні були актори
12.01.2021 19:20
Примечательно что за трампа ратуют те же подонки , что и против Порошенко.
12.01.2021 19:03
Тю, так боты же путлеровские.
12.01.2021 19:06
Тут где то питор под ником губернатора очко ставит за рыжего
12.01.2021 19:11
Ці покидьки не тільки за Трампа, вони ще всі антиковідники. Їм промивали мозок та годували з однієї кацапської помийки.
12.01.2021 19:17
почему так? я всегда был за Трампа и за Порошенко. не вижу тут противоречий
12.01.2021 19:50
Земразь ну что кирдык наступает вам полу
12.01.2021 19:05 Відповісти
дивує те зазомбовані ЗМІ " експерти" які ніколи в америці не були і ніколи не будуть так р'яно ср@ки рвуть проти Трампа
12.01.2021 19:06 Відповісти
Епонутый ,а ты не знало что Америка в отличие от параши пишется с большой буквы.
12.01.2021 19:09 Відповісти
Кремляди все ипанутые ! ))
12.01.2021 20:12 Відповісти
А ти хоч знаєш, де та Америка?
13.01.2021 09:57 Відповісти
не повіриш, але все своє свідоме жіття у ній прожив
13.01.2021 11:10 Відповісти
Ти сам дав відповідь. Не повірю.
13.01.2021 16:37 Відповісти
за що ви там усі так неневидите Трампа ? Майже вся адекватна Америка йоґо підтримує окрім лівих підерасів? невже ви там такі тупі усі? https://inthesetimes.com/article/2020-election-progressive-populism-peoples-action-win-rural-america-report
13.01.2021 18:41 Відповісти
У нас свій клон Трампа є. Так що все нам добре видно.
13.01.2021 19:33 Відповісти
Дуже сильний гнiв до чого доводе....https://ua.interfax.com.ua/news/general/715567.html Помер один із головних спонсорів Республіканської партії США мільярдер Шелдон Адельсон
12.01.2021 19:08 Відповісти
Концы воду тчк
12.01.2021 19:12 Відповісти
https://rubryka.com/2021/01/12/u-ssha-advokata-trampa-zbyrayutsya-zvynuvatyty-za-kontakty-z-***********-oligarhom/ У США адвоката Трампа збираються звинуватити за контакти з українським олігархом, - ЗМІ

https://twitter.com/ScottMStedman/status/1348771034908872706 t's my understanding that SDNY has enough evidence to allege at least one federal crime committed by Rudy Giuliani in relation to his work for Ukrainian oligarch Pavel Fuks. Lots of moving parts, and no final decisions made.

=================================================
Стає гаряче... За Фукса взялись вже!
12.01.2021 19:09 Відповісти
Чем больше колобродит Трамп, тем больше я укрепляюсь в мысли, что "найвеличніший" лыжник Буковеля будет мочить такие же кони. Начудил уже на две пятилетки, а отвечать бздошно...
12.01.2021 19:11 Відповісти
Забодал уже всех рыжий козел! Завтра импичмент. И смирительная рубашка.
12.01.2021 19:12 Відповісти
Никакой рубашки! В камеру и распутывать весь клубок, змеиное кубло рашистских агентов.
12.01.2021 19:15 Відповісти
В камеру з 2-метровим нігером.
13.01.2021 09:58 Відповісти
Трамп: попытка объявить мне импичмент "абсолютно нелепа" и вызовет "очень сильный гнев" - Цензор.НЕТ 8035
12.01.2021 19:16 Відповісти
Только лишь за этот дебильный выпад в отношении журналиста, причём инвалида, этому Жлобу уже тогда надо было рыло в кровавое мясо превратить.
13.01.2021 00:16 Відповісти
Якби від сильного гніву та не була велика дрисня, поберігся би, на кого ж Меланку залишиш.
12.01.2021 19:22 Відповісти
Меланка будет только рада здыхаться этого придурка.
12.01.2021 19:27 Відповісти
Чей гевы, дяд?Твой и твоих подпевал? Вы еще не вся Америка. Она уже высказала тебе свое мнение. Тебе и так уже срок светит - и ты сам это чувствуешь, не зря пытаешься сам себя простить на будущее.
12.01.2021 19:30 Відповісти
Дайте ему уже билет на Ростов и пусть валит, достал уже
12.01.2021 19:52 Відповісти
Когда уже этой рыжей швали закроют хлебало ?!
12.01.2021 19:56 Відповісти
это гуано, еще неделю будет качать страну
12.01.2021 20:14 Відповісти
Шантажист
12.01.2021 20:16 Відповісти
да.. пугает восстанием рэднеков и быдломаргиналов
12.01.2021 20:45 Відповісти
Трампу стоило бы озвучить хоть какие то доказательства фальсификации выборов.
Или нам просто не говорят об этом.
13.01.2021 07:35 Відповісти
Рыжий опять нагнетает.. Знакомые кремлядские методы - шантаж, угрозы, гибридный бунт.
12.01.2021 20:21 Відповісти
клоуны все такие, не могут признать свое поражение достойно, требуют аплодисментов
12.01.2021 20:21 Відповісти
Кровью можно смыть все, но кровь нельзя смыть ничем. Юзеф Бестер

Якщо Трамп не відповість за Законом, то тоді дійсно американській демократії настав пипець.
12.01.2021 20:25 Відповісти
Такое наглое, самоуверенное поведение нравится слабым, ведомым двуногим, не способным логически мыслить (пример, сталин, гитлер, путлер, и таких большинство, до 90%), по этой причине, такие монстры приходят к власти, и если они почувствуют слабость влвсти, то немедленно воспользуются, и трамп сейчас изучает реакцию власти и народа, и его лучше изолировать.
12.01.2021 20:37 Відповісти
Приведіть Тайсона, нехай зломає йому щелепу, щоб не гавкав, пес фуйловський
12.01.2021 20:45 Відповісти
Ты кто такой,давай до свидания! https://youtu.be/UFUtDdgEYwk
12.01.2021 20:56 Відповісти
О вцепилося рыжее ....
12.01.2021 20:58 Відповісти
объявляйте, будет два неудачных импичмента.
13.01.2021 06:19 Відповісти
Не бздо!
13.01.2021 09:59 Відповісти
 
 