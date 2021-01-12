Трамп: спроба оголосити мені імпічмент "абсолютно безглузда" і викличе "дуже сильний гнів"
Президент США Дональд Трамп у вівторок назвав "абсолютно безглуздою" спробу демократів Палати представників відсторонити його від влади.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Виступаючи перед камерами вперше від минулого тижня, Трамп зазначив, що наміри застосувати процес імпічменту викличуть "дуже сильний гнів".
При цьому Трамп не згадав про заворушення, що спалахнули в будівлі Капітолію минулого тижня, внаслідок яких загинуло п'ятеро людей.
Низка американських ЗМІ зазначають, що президент прокоментував ситуацію перед вильотом у Техас, де пізніше у вівторок очікується його виступ.
Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.
11 січня Конгрес США оприлюднив резолюцію для імпічменту Трампа. Президента в документі звинувачують у підбурюванні до заколоту. Резолюцію мають розглянути 13 січня.
Трампа запам'ятають як ганебного президента.
- Штірліц, Ви - російський шпигун!, - вигукнув Мюлер.
Штірліц зробив постріл. Куля відскочила. "Бронєвой", - подумав Штірліц
https://twitter.com/ScottMStedman/status/1348771034908872706 t's my understanding that SDNY has enough evidence to allege at least one federal crime committed by Rudy Giuliani in relation to his work for Ukrainian oligarch Pavel Fuks. Lots of moving parts, and no final decisions made.
=================================================
Стає гаряче... За Фукса взялись вже!
Или нам просто не говорят об этом.
Якщо Трамп не відповість за Законом, то тоді дійсно американській демократії настав пипець.