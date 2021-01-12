Луценко про призначення Лебедка: "погані і корумповані прокурори" затримали податківця, "нові і чесні" керівники дали зелене світло підсудному

Ексгенпрокурор Юрій Луценко прокоментував призначення Сергія Лебедка, якого підозрюють в отриманні хабаря 66 млн грн, в.о. керівника Офісу великих платників податків.

Про це Луценко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"В 2017 "погане й корумповане К СБУ" зафіксувало вимагання з дніпропетровської фірми 66 млн грн - 20% відкату за повернення ПДВ. Разом з "поганими й корумпованими" прокурорами на чолі з Генпрокурором "без юридичної освіти" вимагачі були затримані на гарячому. Основним фігурантом виявився С. Лебедко - керівник ВБ ДФС ще з часів Януковича", - написав він.

Луценко зазначив, що справу не продали - вона пішла до суду і перебуває там досі.

Читайте також: Призначення Лебедка в ДФС пролобіював новий начальник податкової міліції Мельник, призначений за підтримки Татарова, - Бутусов

"Але ж влада у нас оновилася! Тому "нові й чесні" керівники днями дали ЗЕЛЕНЕ світло підсудному. Тепер С. Лебедко пішов на підвищення і призначений во начальника Офісу крупних платників податків!" - додав Луценко.

"Тобто людина, яка з подільниками вимагала 66 млн відкату за повернення ПДВ тепер буде приймати рішення щодо фірм, які сплачують 90% податків в Україні", - підкреслив він.