5 403 92

До березня 2022 року плануємо зробити щеплення від COVID-19 50% населення України, - Степанов

До березня 2022 року плануємо зробити щеплення від COVID-19 50% населення України, - Степанов

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з вакцинокерованих інфекцій наприкінці грудня затвердив план імунізації населення проти COVID-19. Упродовж наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, тож вакцину мають отримати 20 мільйонів українців.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що доступ до вакцини матимуть усі українці, які захочуть щеплюватися коштом держави. "Ми плануємо закінчити вакцинацію до початку наступного року – у першому кварталі 2022 року", – заявив Степанов.

Він відзначив, що це залежить від кількості вакцин, яка приїжджатиме в Україну. "Повірте, зволікати ніхто не буде. Соціологічне дослідження показує, що 50 – 55% українців готові вакцинуватися", – сказав міністр.

Степанов додав, що плану вакцинації після березня 2022 року немає.

Польща зафіксувала чотири середні та одне важке ускладнення після вакцинації проти COVID-19

Щодо комерційного ринку, як зауважив міністр, щойно з'явиться можливість офіційно завозити вакцину на територію України, то у міністерстві цьому сприятимуть.

"МОЗ не втручається у діяльність цього ринку. Винятково (воно діє – 24 канал), як регулятор щодо доступу вакцин на ринок України: щоб вони були зареєстрованими, безпечними для використання", – додав Степанов.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+27
Китайско-кацапской дрянью?
Себя вакцинируйте и своих детей, родителей.
12.01.2021 19:24 Відповісти
+26
...увы, зеленую шоблу можно вакцинировать только одним средством
До марта 2022 года планируем сделать прививки от COVID-19 50% населения Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 512
12.01.2021 19:22 Відповісти
+20
До марта 2022 года планируем сделать прививки от COVID-19 50% населения Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 6211
12.01.2021 19:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно!
12.01.2021 19:21 Відповісти
обіцянка як цяцянка,а дурникам радість
12.01.2021 19:26 Відповісти
ЗЕбизяны хотят продлить до конца февраля, чтобы иметь шанс разогнать свое бунтующее быдло на законных основаниях...
12.01.2021 19:30 Відповісти
учитивая что китайская вакцина ефективна на 50% и ее надо колоть каждие три месяца
то будет все так и продолжатся как сейчас
12.01.2021 21:57 Відповісти
Так же как был рост экономики на 40%?
12.01.2021 22:08 Відповісти
Надеюсь до марта 2021 г Зешобла врагов Украины и украинцев , мегаворюг утилизируется
12.01.2021 19:49 Відповісти
Насчет " пользы" вакцинации. https://www.youtube.com/watch?v=q8Mq4SwVhT4
12.01.2021 19:49 Відповісти
Я всегда говорил,что пандемия короновируса,полная муть.
Этот ролик лишний раз это доказывает.
13.01.2021 16:42 Відповісти
ХА-ХА-ХА !!!!!

к этому времени у населения Украины будет естественный иммунитет,
у тех, кто останется..... к середине 2022

а у привитых в этом году иммунитет уже исчезнет

пора создавать параллельное правительство - ХУНТУ !!!!
мначе - передохнем
12.01.2021 19:36 Відповісти
Колють всім, якщо Ви не знали.
Їх не колише: перехворіла людина чи ні.
12.01.2021 20:39 Відповісти
пукнув ... майже як нелох ... навіть не почервонів
12.01.2021 19:38 Відповісти
До марта 2022 года планируем сделать прививки от COVID-19 50% населения Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 6211
12.01.2021 19:21 Відповісти
Моя бабушка, Царство ей Небесное, ее уже почти полвека нет на этой земле, в далеком 1975 году говорила мне, что в Писании написано именно так. Что наступят времена, когда живые будут завидовать мертвым, а люди, как безумные, будут бежать на блеск стекла на земле, думая что это вода. И что большая беда придет от желтой расы. Только по сей день не знаю, о каком Писании она говорила.
12.01.2021 20:19 Відповісти
Так летим же на Марс уже з Маском.
Я, правда, хотіла б собі іншу планетку , але тимчасово перекантуюся на Марсі.
12.01.2021 20:41 Відповісти
Сейчас Писание есть и в интернете, хорошо бы ссылку на эти важные моменты.
Не ищите - такого там точно нет （про желтую расу）.
12.01.2021 22:30 Відповісти
...увы, зеленую шоблу можно вакцинировать только одним средством
До марта 2022 года планируем сделать прививки от COVID-19 50% населения Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 512
12.01.2021 19:22 Відповісти
Обіцяного 3 роки чекають. ЗЕлохи, ну як вам ваша влада? А куди зникли смєтуни?
12.01.2021 19:23 Відповісти
До марта 2022 года планируем сделать прививки от COVID-19 50% населения Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 8860
12.01.2021 19:25 Відповісти
Де не ступить, там і збреше!
12.01.2021 19:30 Відповісти
"Контролер" хренов! Что он взял под личный контроль, тому й трындец!
12.01.2021 20:22 Відповісти
До 2022? А че не до 40 тысячелетия?
12.01.2021 19:24 Відповісти
Китайско-кацапской дрянью?
Себя вакцинируйте и своих детей, родителей.
12.01.2021 19:24 Відповісти
Від лаптєвакцини будуть народжуватись двоголові мутанти. Як курка на їхньому аусвайсі.
12.01.2021 19:29 Відповісти
А Европа признает только паспорта вакцинации на настоящие вакцины, признанные ЕС. А украинские бамажки-справки с китайской дрянью останутся лишь бамажками с которыми не примут ни в одной стране.
Все больше убеждаюсь: зеленое шобло хочет сделать украинцев НЕВЫЕЗДНЫМИ.
12.01.2021 19:32 Відповісти
Ну так 73 % фанатам членограя и надо ! Они счастливы , как крымчане ,которым «хоть камни с неба «
12.01.2021 19:56 Відповісти
Я так думаю что вся происходящая сейчас муть - вьіполнение наказов из кремля чтобьі сделать народ Украиньі невьездньім в ЕС
12.01.2021 20:51 Відповісти
чувствуете перспективу????
лохдаунить не перлохдаунить с этими лохами и даунитами
12.01.2021 19:27 Відповісти
В жопу себе напихай свою кацапо-китайскую дрянь, падло зелёное...
12.01.2021 19:27 Відповісти
Ну, походу до того времени столько и останется, 50% населения.

А если протянуть до 2024, то уже и 25%, и это супер экономия.

Хотя, как разница, если ты труп.
12.01.2021 19:27 Відповісти
Ура!верим только зЕленскому!величайшему лидеру!
12.01.2021 19:28 Відповісти
Бредит бедняга.
12.01.2021 19:28 Відповісти
Остальных 50% вакцинируют до конца президентского срока бубочки, а до тех пор будет периодический лохдаун, чтобы на него списать падение экономики и всю некомпетентность команды лохдаунов.
12.01.2021 19:29 Відповісти
До марта 2022 года планируем сделать прививки от COVID-19 50% населения Украины, - Степанов - Цензор.НЕТ 1039
12.01.2021 19:29 Відповісти
З усіх усюд замовили вакцину, но поки що 0, тільки мрії, мрії і більше ні фіга.
12.01.2021 19:30 Відповісти
Ни хрена ! Себя они обеспечили
12.01.2021 19:58 Відповісти
Это деньги на ветер, нужно вакцинировать всех в один момент.
12.01.2021 19:33 Відповісти
Прививки они через год будут делать блдь.. Тесты научитесь дауны делать !!
"Падение количества стандартных тестов полимеразной цепной реакции проведенных в государственных лабораторных центрах Украины за первую декаду января 2021 составляет всего - 31%"...... Врать, обещать, обманывать.. - Девиз ЗеМразей !!!
12.01.2021 19:33 Відповісти
Только ТРИ страны в Европе не производят вакцинацию населения до сего дня - это Украина, Молдова и Беларусь..
12.01.2021 19:36 Відповісти
для Степанова вакцинация и прочие организационные моменты - это как полет на Марс. нужно обещать размывчато, сроки называть папазжее и сдвигать постоянно.
12.01.2021 19:34 Відповісти
ЧЕМ???
12.01.2021 19:34 Відповісти
я так понял что Новичком нас будут прививать непослушных...
12.01.2021 19:38 Відповісти
Ну ни дурак до Марта 2021 их надо сделать ...
12.01.2021 19:36 Відповісти
Что бы кто не говорил, но если бы сейчас был Порох, мы юы уже начинали готовиться вакцинироваться Прфайзером...
12.01.2021 19:37 Відповісти
100%.
12.01.2021 20:01 Відповісти
Банда купила китайскую хрень с эффективностью 65% по двойной цене! И теперь будет колоть ею свой лохторат. Зебуины - вас разбули, раздели, обобрали... а теперь умертвят, шоб не вякали. Тяжела судьба украинского быдла!
12.01.2021 19:38 Відповісти
Китай еще раз доказал неспособность создавать качественное, новое, свое. Вот воровать чужие идеи, копировать достижения цивилизованных развитых стран, не покупая, а присваивая достижения других народов - в этом эта хитросделанная нация преуспела. В этом вся ее сущность.
показати весь коментар
12.01.2021 22:32 Відповісти
12.01.2021 23:30 Відповісти
Марта 2022? Он прикалывается? Вот что значит - отсталая страна.
12.01.2021 19:39 Відповісти
чем китайским дерьмом с эфективностью 55%?
12.01.2021 19:39 Відповісти
Який термін дії китайського фуйломіцину? Пів року, рік?
12.01.2021 19:39 Відповісти
три місяці
12.01.2021 22:28 Відповісти
50 % до марта 20222 а остальные до марта 2024???
как раз к планируемому заходу на второй срок преЗЕдента и компашки ))))
темпы впечатляют... за год - половина
12.01.2021 19:39 Відповісти
Будут осваивать средства из фонда COVID-19 ещё года три🤣
12.01.2021 19:43 Відповісти
ці зелені лопухи мелють дурниці... звичайно, через рік вакцини на ринку буде скільки. що її можна буде дупою "їсти" і ціни на неї заваляться... то може почекати? і не говорити дурь?
12.01.2021 19:44 Відповісти
А ОСТАЛЬНЫЕ 50% - помрут...?
12.01.2021 19:45 Відповісти
Да ты окуел,зесрань
12.01.2021 19:47 Відповісти
контрабас з ізраїлю- та чом би ні
https://echo.msk.ru/news/2772816-echo.html

А.Карабаш подчеркнула, что контракты на поставку пока не заключены, поэтому дата запуска вакцинации и цены на услугу пока неизвестны. Пресс-секретарь клиники отметила, что в листе ожидания прививки уже несколько тысяч человек.
Ранее компания Pfizer заявила, что не будет поставлять вакцину в Россию в 2021 году по запросам частных лиц и компаний. Как сообщает РБК со ссылкой на компанию, поставка возможна только на уровне государственных соглашений.
12.01.2021 19:49 Відповісти
Пока прийдёт время вакцинироватся одним, вторым прийдёться вакцинироваться по второму кругу, и даже по третьему кругу, так как сегодняшняя вакцина против ковида действует всего пол года. Так, что Степанов в очередной раз врёт, как Зеленский, если не хуже!! Если вакцинировать 20 млн украинцев , да на две прививки, да по два укола, за одну прививку, это же надо минимум 80 млн доз вакцины против ковида!! А они, Степановы и Зеленские, закупают всего 2 млн доз вакцины и пудрят-дурят нам всем мозги!! Такими темпами вакцинацию не выполнить и до конца каденции бездаря Зеленского!, Если конечно его раньше не скинет очередной майдан!!
12.01.2021 19:49 Відповісти
мне вот интересно, а чем он собирается прививать?
созданная на данный момент вакцина, будет эффективна максимум 6-8 месяцев...
в дальнейшем, любой вирус, в том числе и коронавирусы, мутируют и предыдущая вакцина становится неэффективной... мы уже сейчас наблюдаем множество мутаций и новых штаммов коронавируса и это абсолютно нормальное явление...
каждый последующий штамм становится менее смертельным...
через несколько месяцев, эффективность теперешней вакцины будет стремительно снижаться, вот тогда, возможно, её нам и начнут сливать, лишь бы не утилизировать...
фармкомпании с помощью СМИ создали гибридную пандемию, на которой будут получать сверхприбыли еще длительное время...
для понимания, когда создается лекарственный препарат, многие обыватели думают, что лаборатории это делают с целью помощи и заботы о людях... вынужден вас огорчить- в первую очередь просчитывается возможность получения и объем прибыли, а также временной период на протяжении которого эта прибыль будет извлекаться... естественно, чем длительней срок, в данном случае разрекламированной (гибридной) эпидемии коронавируса, тем больше прибыли будет получено...
заметьте, "простым" коронавирусом сегодня уже практически никого не напугаешь, поэтому, в ход пошли массовые вбросы о новых штаммах, хотя это абсолютно нормальное явление практически для возбудителей...
бойтесь лохи, дрожите, сидите в лохдаунах и уповайте на фарммафию, а то новый коронавирус нападет...!
12.01.2021 19:50 Відповісти
МОЖЕТ ОН ОШИБСЯ?
КТО ЖЕ ДОЖИВЕТ ДО МАРТА 2022.?
ЛЮДИ УМИРАЮТ!!!
ЗА КОРОТКИЙ ПЕРИОД УМЕРЛО 20 ТЫС. ЧЕЛ.
ДО МАРТА 2022 ГОДА БУДЕТ 200 ТЫС.
ВСЕ СТРАНЫ К ВЕСНЕ 2021 ГОДА ЗАКОНЧАТ ВАКЦИНАЦИЮ!!!
КАК ЭТО ПОНИМАТЬ ????
12.01.2021 19:53 Відповісти
73% процента получают то, что они заслужили.
12.01.2021 19:59 Відповісти
вот это бред, а ниче что прививка действует год, то есть нужно за год успеть привить всех или это зашквар по кругу... 22 год 50%, та вы просто расписались в своей никчемности
12.01.2021 19:55 Відповісти
Плюс к этому, далеко не факт что то, чем они собираются колоть украинцев действует целый год, да и, вообще, действует.
12.01.2021 19:58 Відповісти
Ну покуда это можно сказать о любой вакцине от ковид. Нет достаточной статистики да и сроки разработки и тестирования были крайне сжатыми.
12.01.2021 21:41 Відповісти
Другими словами - одними из последних в мире, причем каким-то фуфлом.
Тот, кто хочет вакцинироваться реальной вакциной, будет ждать, когда она появится в продаже, когда же - неизвестно. Европа не сегодня-завтра введёт электронные паспорта вакцинирования, без которых на территорию ЕС будет не попасть, и не только Европа. Зелёная плесень реально ставит многих из нас в трудное положение, не говоря уж о постоянном риске заболеть и бесконечных локдаунах.
12.01.2021 19:56 Відповісти
Європейська комісія завершила попередні переговори з ще одним розробником потенційної вакцини від коронавірусу. ЄС може закупити COVID-вакцину французької фармацевтичної компанії Valneva.
Про це повідомила https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_51 прес-служба Єврокомісії .
Єврокомісія домовилася з Valneva про закупівлю 30 млн доз потенційної вакцини для всіх країн ЄС, а надалі планують закупити ще стільки ж доз.В Єврокомісії зазначили, що ЄС вже домовився про постачання COVID-вакцин з компаніями AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac та Moderna, також завершено попередні переговори з компанією Novavax.
12.01.2021 20:07 Відповісти
А нас постепенно возвращают в "русский мир", уже, фактически, поставили перед фактом, что придется прививаться российской вакциной, т.е. Россия "спасет" Украину. Всё сделано предательски и умышленно.
12.01.2021 20:11 Відповісти
Чим???
Путенським новачком???
12.01.2021 20:15 Відповісти
який розмах)))) тупі потвори)
12.01.2021 20:18 Відповісти
Ну не знаю, даже еслиб мне за это платили, сто раз бы подумала бы еще.... вряд ли бы стала
12.01.2021 20:19 Відповісти
Мрійник кацапський, мріє, як він 40 млн. українців зробить вакцинацію за 300 баксів.
12.01.2021 20:39 Відповісти
Проехали уже, нормальную ыакцину нам не купить, а эти не в счет)
12.01.2021 20:20 Відповісти
Клоуны на арене цирка!
Как по мне, назревает грандиозный скандал с вакцинацией населения!
Даже маленькая Албания начала вакцинацию!
А у клоунов до сих пор нет договоров с серьезными производителями вакцин.
Через 2 года 50% населения? Не смешите мои тапки!
Короче, запасаемся попкорном, коронавирус - приговор зелёным мошенникам.
12.01.2021 20:26 Відповісти
Хоч одна обіцянка зелених покидьків виконана???
Звісно обіцянки бабусє бєнє не рахуються...
12.01.2021 20:36 Відповісти
Казковий довб... міністр.
12.01.2021 20:44 Відповісти
Цього розумового недоумка Степанова, який вбиває все живе в Україні і який відповідальний за смерть 20 000 українців пов'язану лише з коронавірусом, треа негайно усувати від влади і передавати до суду, хоча таку блохасту гниду можна ув'язнювати і без суду причому на довічно.
12.01.2021 20:52 Відповісти
Не надо мне эти подачки китайского разлива. Я готов заплатить, только запустите в страну вакцины западных брендов.
12.01.2021 21:02 Відповісти
Степанов в 2022 году должен сидеть в тюрме.
Единственной альтернативой его посадке должна бьіть его физическая ликвидация
12.01.2021 21:02 Відповісти
А знаете почему так не скоро?

Потому, что можно будет еще 2 года все просеры, воровство и госизмену ЗЕ и СН объяснять зебилам эпидемией.
12.01.2021 21:24 Відповісти
В марте 22 года Степашка будет сидеть в СИЗО , правда в латной камере , так что не стоит обращать внимание на слова этого мошенника и вора.
12.01.2021 21:44 Відповісти
Засунь себе свой китай в ж...!
12.01.2021 21:47 Відповісти
Короче - ПНХ!
12.01.2021 22:02 Відповісти
кроме попы и рота больше ничего нет?
12.01.2021 22:47 Відповісти
Покидьок й Вбивця
12.01.2021 23:21 Відповісти
китайское говно пусть сами себе колят
13.01.2021 00:09 Відповісти
 
 