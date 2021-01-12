До березня 2022 року плануємо зробити щеплення від COVID-19 50% населення України, - Степанов

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з вакцинокерованих інфекцій наприкінці грудня затвердив план імунізації населення проти COVID-19. Упродовж наступних двох років планують зробити щеплення 50% населення, тож вакцину мають отримати 20 мільйонів українців.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Міністр зазначив, що доступ до вакцини матимуть усі українці, які захочуть щеплюватися коштом держави. "Ми плануємо закінчити вакцинацію до початку наступного року – у першому кварталі 2022 року", – заявив Степанов.

Він відзначив, що це залежить від кількості вакцин, яка приїжджатиме в Україну. "Повірте, зволікати ніхто не буде. Соціологічне дослідження показує, що 50 – 55% українців готові вакцинуватися", – сказав міністр.

Степанов додав, що плану вакцинації після березня 2022 року немає.

Щодо комерційного ринку, як зауважив міністр, щойно з'явиться можливість офіційно завозити вакцину на територію України, то у міністерстві цьому сприятимуть.

"МОЗ не втручається у діяльність цього ринку. Винятково (воно діє – 24 канал), як регулятор щодо доступу вакцин на ринок України: щоб вони були зареєстрованими, безпечними для використання", – додав Степанов.