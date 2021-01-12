УКР
Податкова і Мінфін маніпулювали, звітуючи про перевиконання бюджету в 2020 р, - Верланов

Минулого тижня Міністерство фінансів і Державна казначейська служба відрапортували про перевиконання плану з надходжень до бюджету 2020 року. За оперативними даними, цього року до загального фонду державного бюджету надійшло 877,6 мільярда гривень, план виконано на 102,2%. Але чи так все добре насправді?

Про це заявив ексголова ДПС Сергій Верланов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Держмитслужба 2020 рік повністю провалила. Після звільнення М. Нефьодова Мінфін ще тричі змінював керівника відомства, що призвело до повної дезорганізації її роботи. Зміна голови ГТС щоразу призводила до масових "чисток" і заміни "чужих" людей своїми. В результаті Митниця виявилася нездатна виконати навіть зменшений план, направивши до бюджету на 28 млрд менше запланованого", - зазначив Верланов.

Відповідно до офіційних цифр, за підсумками 2020 року податкова урізаний індикатив Мінфіну перевиконала на 10,7%, або на 49,1 мільярда гривень. При цьому приріст до минулого року становить 11%, або 50,2 мільярда гривень. Але ці цифри, на думку Верланова, маніпуляція.

"Перш за все, згідно із законом 466 (законопроект 1210), у 2020 році сплата дивідендів державними компаніями вперше була перекваліфікована в податковий платіж. Ці зміни фактично і дозволили сьогоднішньому керівництву ДПС зарахувати собі в заслугу сплату до державного бюджету 35,8 мільярда гривень від Нафтогазу і 25,6 мільярда гривень від державних банків (в основному від ПриватБанку), чого у 2019 році не могло бути в принципі. Тобто, + 50 мільярдів приросту податкових платежів минулого року в одну мить перетворюються на -11. Отже, маємо справу з відвертою маніпуляцією даними з боку Мінфіну та ДПС, які тиражуються в інформаційному просторі. Тільки цього аргументу достатньо, щоб "помножити на нуль" всі подібні бравурні заяви, однак він далеко не єдиний", - пише ексголова ДПС.

Він також зазначив, що якщо порахувати чисто податкові платежі, то нова-стара команда ДПС у 2-4 кварталах направила до бюджету на 7% менше, ніж минулого року.

Читайте також: Інвестори не вірять, що українські політики готові протистояти кризі за допомогою боротьби з корупцією і реформ, - Верланов для Financial Times

"Про це чомусь не говорять коментатори, які беруть участь у створенні міфу про міцного господарника Любченка", - зазначив експерт.

Верланов підкреслив, що порівняно з 2019 роком відбулося скорочення імпорту на 10,2%.

"Що це означає конкретно для ДПС? Це означає, що в системі було на 10,2%, а це майже 30 мільярдів гривень, менше податкового кредиту, який би використовувався бізнесом у своїй діяльності та зменшував би кількість ПДВ до сплати до державного бюджету. По-друге, це - експорт, який зменшився у порівнянні з 2019 роком на 1,7%. Це безпосередньо вплинуло на обсяг відшкодованого ПДВ, рік до року зменшився на 8,8%. Таким чином, сума відшкодованого ПДВ, яка не відповідає скороченню експорту, говорить про штучний вплив на процес відшкодування. Своєю чергою, рекордне відшкодування в грудні на суму близько 14,5 мільярда гривень говорить про те, що проблеми податкової з поверненням ПДВ бізнесу серйозно накопичуються", - зазначив Верланов.

Також читайте: Українські олігархи і Кремль часто роблять спільну справу, - Верланов

За його словами, за підсумками року податкова перевиконала план з ПДВ приблизно настільки, наскільки Митниця його недовиконала.

"Цього року влада чітко показала, що фіскальний приціл держави змістився на простих громадян, які, на відміну від олігархів, не можуть поставити свого міністра, купити депутатів або замовити кримінальне переслідування. Цей стан речей тепер законодавчо закріплено в бюджеті 2021, який прийнятий саме в інтересах великого бізнесу, а не людей", - заявив Верланов.

бюджет (3109) Держприкордонслужба ДПСУ (6428) Мінфін (3705) Верланов Сергій (153)
Топ коментарі
+11
Орієнтуючись на кількість козлів, яких ЗЕ допустив до капусти, складно щось знайти в бюджеті для людей.
12.01.2021 19:40 Відповісти
+6
Брехлива ЗЕвлада на чолі з оманським брехуном.
12.01.2021 19:46 Відповісти
+5
вот это неожиданность, зеленые сбрехали
12.01.2021 19:45 Відповісти
Орієнтуючись на кількість козлів, яких ЗЕ допустив до капусти, складно щось знайти в бюджеті для людей.
12.01.2021 19:40 Відповісти
***
наверху так научились пилить бюджет,
что даже опилок не оставляют.
12.01.2021 19:49 Відповісти
ясен пень, клован все равно считать не умеет
12.01.2021 19:41 Відповісти
Спасибо, Кэп.
12.01.2021 19:42 Відповісти
вот это неожиданность, зеленые сбрехали
12.01.2021 19:45 Відповісти
Брехлива ЗЕвлада на чолі з оманським брехуном.
12.01.2021 19:46 Відповісти
зЕленский врать не будет,он величайший лидер,порохоботская заказуха 100%,очерняют гениального вождя нации!
12.01.2021 19:48 Відповісти
Налоговая и Минфин манипулировали, отчитываясь о перевыполнении бюджета в 2020 г., - Верланов - Цензор.НЕТ 5070
12.01.2021 19:48 Відповісти
в домовому чаті веселуха починається. Обговорення тарифів. Простий мудрий нарід почав задумуватись, що десь щось пішло не так. Платіжка прийшла, славімо її!
12.01.2021 19:51 Відповісти
Налоговая и Минфин манипулировали, отчитываясь о перевыполнении бюджета в 2020 г., - Верланов - Цензор.НЕТ 2214
12.01.2021 19:52 Відповісти
Брехня...)))
12.01.2021 19:53 Відповісти
Кста .. Рашка в списке топ 3 стран, с кем у Украины самый большой товарооборот... Власть как та стиральная машина только с двумя режимами - ПОЛОСКАНИЕ и ОТЖИМ ! .. и это мы для них клоуны - а не наоборот...
12.01.2021 20:00 Відповісти
Тільки ми - клоуни безкоштовні, а влада високооплачувані.
12.01.2021 20:32 Відповісти
не согласен я, а то что Мы оплачиваем их гастроли по стане - налогами, тарифами и т.д. это что !?...
12.01.2021 20:42 Відповісти
Так і я про те ж. Ми на їхні податки не живемо, а своєю працею.
12.01.2021 21:32 Відповісти
От жи ж *******... А коли ж кишки намотуватимем, брехунцям?!!
12.01.2021 20:01 Відповісти
А хто скаже, як фальсикувала дані статистика? Як не помітила в 2020-му 10% інфляції (по базарам і супермаркетам ну ніяк не 5%), а також 7% падіння ВВП (нехай не брешуть за 5%).
12.01.2021 20:04 Відповісти
Статистика всех наших госорганов сплошная липа, это вам любой госслужащий расскажет, чиновники манипулируют ей так как им выгодно
12.01.2021 20:17 Відповісти
Америку відкрив)
12.01.2021 20:36 Відповісти
Да все и так знают, что в правительстве засели аферисты. Если президент аферимт, то и правительство может состоять только из проходимцев.
12.01.2021 21:17 Відповісти
 
 