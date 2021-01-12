Інститут у Відні позбавив українку Семеняку стипендії за її зв'язки з "Азовом"
Українку Олену Семеняку позбавили стипендії у Віденському інституті гуманітарних наук (IWM) через її зв’язки з українським праворадикальним рухом "Азов".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"[Інститут] абсолютно засуджує та дистанціює себе від правих екстремістських заяв та дій Олени Семеняки", – заявила ректорка установи Шаліні Рандерія, яку цитує видання Vice.
Вона додала, що інститут завжди підтримував "ліберальні демократичні цінності і був проти всіх форм тоталітарного мислення".
Міжнародний секретар політичного крила "Азовського руху" "Національного корпусу" Олена Семеняка, яка має академічний досвід у філософії, повинна була отримувати 1 800 євро щомісячної стипендії на її дослідницький проєкт. Програма повинна була діяти до червня.
11 січня академік канадського Університету Оттави Іван Катчановський написав у Twitter, що один із стипендіатів Інституту гуманітарних наук у Відні - міжнародний секретар неонацистського "Національного корпусу" - цивільного крила "Азова".
Аналітик-розвідник безпекової компанії Soufan Group Моллі Сальцкоґ у коментарі Vice заявила, що Семеняка подорожувала Європою для просування "Азову" та його геополітичних цілей, закликала іноземців приєднатися до руху і виступала на європейських конференціях разом із "найбільш відомими ідеологами екстремістського руху за транснаціональне домінування білих".
Семеняка заперечила, що є "ультраправою активісткою". Вона вказала, що намагалася збудувати солідарність проти російської агресії в Європі.
"Я розумію, що IWM найперше повинен турбуватися про свою репутацію та академічну відповідальність, і оскільки моя інформаційна підтримка слабша, ніж у тих, хто свідомо чи несвідомо звинувачує мене в ультраправій активності, моє перебування в інституті може зашкодити його доброму імені", – зазначила Семеняка.
Пока Зебильная власть уберется обратно в мокшанские болота, здесь будет всё развалено!
Для этого они и пришли.....
А в Германии я в 2015 своими глазами видел листовки расклеенные по всему городу призывающие на собрание против "неофашистских движений в Украине", там символ Азова был как один из примеров этих движений.
Так что Запад скатывается в нео-совок.
(звиняйте за тавтологію.)