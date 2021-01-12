УКР
Інститут у Відні позбавив українку Семеняку стипендії за її зв'язки з "Азовом"

Інститут у Відні позбавив українку Семеняку стипендії за її зв'язки з "Азовом"

Українку Олену Семеняку позбавили стипендії у Віденському інституті гуманітарних наук (IWM) через її зв’язки з українським праворадикальним рухом "Азов".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"[Інститут] абсолютно засуджує та дистанціює себе від правих екстремістських заяв та дій Олени Семеняки", – заявила ректорка установи Шаліні Рандерія, яку цитує видання Vice.

Вона додала, що інститут завжди підтримував "ліберальні демократичні цінності і був проти всіх форм тоталітарного мислення".

Міжнародний секретар політичного крила "Азовського руху" "Національного корпусу" Олена Семеняка, яка має академічний досвід у філософії, повинна була отримувати 1 800 євро щомісячної стипендії на її дослідницький проєкт. Програма повинна була діяти до червня.

11 січня академік канадського Університету Оттави Іван Катчановський написав у Twitter, що один із стипендіатів Інституту гуманітарних наук у Відні - міжнародний секретар неонацистського "Національного корпусу" - цивільного крила "Азова".

Аналітик-розвідник безпекової компанії Soufan Group Моллі Сальцкоґ у коментарі Vice заявила, що Семеняка подорожувала Європою для просування "Азову" та його геополітичних цілей, закликала іноземців приєднатися до руху і виступала на європейських конференціях разом із "найбільш відомими ідеологами екстремістського руху за транснаціональне домінування білих".

Семеняка заперечила, що є "ультраправою активісткою". Вона вказала, що намагалася збудувати солідарність проти російської агресії в Європі.

"Я розумію, що IWM найперше повинен турбуватися про свою репутацію та академічну відповідальність, і оскільки моя інформаційна підтримка слабша, ніж у тих, хто свідомо чи несвідомо звинувачує мене в ультраправій активності, моє перебування в інституті може зашкодити його доброму імені", – зазначила Семеняка.

+20
Что эта за ипанутый институт ?
12.01.2021 20:02 Відповісти
+17
Австрийцы это известные мудаки .
12.01.2021 20:05 Відповісти
+16
"[Институт] осуждает и дистанцирует себя от правых экстремистских заявлений и действий

=========================
а от лєвих экстремистских заявлений и действий 7 нє? То вони гниди за кацапів і совкодрочерів?
12.01.2021 20:23 Відповісти
Першоджерело фото - з за поребрика ...?
12.01.2021 22:55 Відповісти
А ЭТО, результат внешней политики Зебила!
Пока Зебильная власть уберется обратно в мокшанские болота, здесь будет всё развалено!
Для этого они и пришли.....
12.01.2021 22:50 Відповісти
Брысь, балалайка.
12.01.2021 23:01 Відповісти
"Праворадикальний рух "Азов" - доволі дивно бачити тут таку риторику
12.01.2021 23:16 Відповісти
тут не иначе ******** подсуетилсо, через свою подружку МИД Австрии,с которой танцевал на свадьбе

Інститут у Відні позбавив українку Семеняку стипендії за її зв'язки з "Азовом" - Цензор.НЕТ 5420
13.01.2021 00:12 Відповісти
Вспоминается, что в 2019 в США в Конгрессе рассматривали резолюцию чтобы признать Азов террористической организацией.
А в Германии я в 2015 своими глазами видел листовки расклеенные по всему городу призывающие на собрание против "неофашистских движений в Украине", там символ Азова был как один из примеров этих движений.
Так что Запад скатывается в нео-совок.
13.01.2021 00:16 Відповісти
Згадайте хто був ініціатором тих резолюцій... І все стане на свої місця. Пропаганда з-за поребрика , поки-що , має велике фінансування ...
13.01.2021 00:46 Відповісти
29 конгрессменов от Республиканской партии. И что? В США и без Кремля хватает тараканов в головах.
13.01.2021 01:20 Відповісти
даже среди конгрессменов есть люди, которые считают что "деньги не пахнут",и даже деньги от *****
13.01.2021 09:00 Відповісти
Таки так . Рублі , якщо в мішках , то й вони свою роботу роблять , штовхають деяких людей на злочини проти людства ...
(звиняйте за тавтологію.)
13.01.2021 17:54 Відповісти
пихуй на тпху
13.01.2021 00:21 Відповісти
На этих уродов нужно подавать в суд за то, что они поддерживают агрессию в Украине и за дискредитацию Защитников Украины!
13.01.2021 07:09 Відповісти
Левацкая профессура же. Могут быть как отбитыми ватниками,так и отбитыми любителями толерантности и равноправия, так и все вместе.
13.01.2021 13:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 