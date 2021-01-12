За 2020 рік в Україні сталося 168 тис. ДТП, в яких загинуло 3,5 тис. осіб, - патрульна поліція

За 2020 рік в Україні трапилося 168 107 ДТП. З них 26 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 974 особи зазнали травм.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

За даними патрульної поліції, основними причинами ДТП із загиблими та/або травмованими, є:



✔️перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;

✔️порушення правил маневрування;

✔️порушення правил проїзду перехресть;

✔️порушення правил проїзду пішохідних переходів;

✔️недотримання дистанції.



У 2020 році сталося 7641 ДТП із загиблими та/або травмованими пішоходами, у яких загинуло 1198 осіб та 6959 — травмовано.



Торік сталося 4 432 ДТП за участю дітей, у яких 168 дітей загинуло та 3957 — травмовано. Також сталося 1768 ДТП із загиблими та/або травмованими велосипедистами, у яких загинуло 235 осіб та 1610 — травмовано.

