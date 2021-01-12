УКР
За 2020 рік в Україні сталося 168 тис. ДТП, в яких загинуло 3,5 тис. осіб, - патрульна поліція

За 2020 рік в Україні трапилося 168 107 ДТП. З них 26 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 974 особи зазнали травм.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

За даними патрульної поліції, основними причинами ДТП із загиблими та/або травмованими, є:

✔️перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;
✔️порушення правил маневрування;
✔️порушення правил проїзду перехресть;
✔️порушення правил проїзду пішохідних переходів;
✔️недотримання дистанції.

У 2020 році сталося 7641 ДТП із загиблими та/або травмованими пішоходами, у яких загинуло 1198 осіб та 6959 — травмовано.

Торік сталося 4 432 ДТП за участю дітей, у яких 168 дітей загинуло та 3957 — травмовано. Також сталося 1768 ДТП із загиблими та/або травмованими велосипедистами, у яких загинуло 235 осіб та 1610 — травмовано.

Читайте також: У ДТП 2020-го загинули 156 дітей, 3,7 тис. травмовано

Прав понапокупали, ты прав - прав понапокупали... ну и алкашей куча за рулем. Хотя винить алкаша шо он в стране где презедент - клован играющий членом на рояле - дело сомнительное, хотя и вины, ни в коем разе, не снимает... кругом безнадега и отчаяние, и баба шоб купить хлеба просдаст последний золотой зуб...
12.01.2021 20:15 Відповісти
Друзі,і 16 січня спілкуймося виключно українською!
а єслі ктота захочит постебаться над ватой і совкодрочєрамі то можна суржіком.
12.01.2021 20:16 Відповісти
Шота в чирипушках не то...
12.01.2021 20:58 Відповісти
10 человек в день.. больше чем на войне гибнет..
12.01.2021 21:36 Відповісти
А что такое фары уже не помогают??
12.01.2021 21:57 Відповісти
Поможет фиксирующая скорость камера,и с мгновенной передачей на мобильный нарушителя смс с суммой штрафа...выработка павловского рефлекса..добезусловного на превышение скорости,а затем и по другим направлениям...
12.01.2021 23:02 Відповісти
"За 2020 год в Украине случилось 168 тыс. ДТП в которых погибли 3,5 тыс"____________А ВОТ СТАТИСТИКА ОТ АВАКОВА, "ОПРАВДЫВАЮЩАЯ" ДРАКОНОВСКИЕ ШТРАФЫ И ПОБОРЫ С ВОДИТЕЛЕЙ В 2017 ГОДУ - "По словам главы МВД, сейчас в нашем государстве сложилась катастрофическая ситуация в сфере безопасности дорожного движения. В 2016 году в Украине произошли почти 155 тыс. ДТП, из которых более 25 тыс. - с пострадавшими лицами, а в течение 2017 года - почти 117 тыс. ДТП, 19 тысяч из которых - с пострадавшими"_____________ХОЧЕТСЯ СПРОСИТЬ АВАКОВА - А ГДЕ Р*Е*З*У*Л*Ь*Т*А*Т ОТ ВВЕДЕННЫХ ИМ ПОБОРОВ С ВОДИТЕЛЕЙ В 2017 ГОДУ??????????!
13.01.2021 00:25 Відповісти
СИТУАЦІЯ НА ДОРОГАХ УКРАЇНИ- ЩОДНЯ 10 СМЕРТЕЙ !!!!!!!! 100 ПОКАЛІЧЕНИХ !!!! А ЩЄ ЯКІ МАТЕРІАЛЬНІ ЗБИТКИ !!!!! ЦЕ ВАГОМА ЗАГРОЗА НАЦІЇЇ . ТЕРМІНОВО ПОРТІБЕН КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА НАПРАЦЮВАННЯ ЗАХОДІВ ДЛЯ КОРІННОГО ПОКРАЩЕННЯ СИТУАЦІЇ. РНБО ТЕРМІНОВО ВТРУТИТИСЯ !!!!!!
13.01.2021 10:01 Відповісти
 
 