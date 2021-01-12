Зеленський не реагуватиме на санкції США проти "слуги народу" Дубінського, - радник глави ОП Подоляк

Президент України Володимир Зеленський і Офіс президента не реагуватимуть на санкції, введені США проти члена пропрезидентської партії і представника монобільшості в парламенті Олександра Дубінського.

Про це в коментарі Радіо Свобода зазначив антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

"А чому саме президент повинен на це реагувати, а не керівництво фракції, наприклад? Дубінський - депутат. І первинна реакція - це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції "Слуга народу". Саме так правильно", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем - Вашингтон вважає його "російським агентом".

Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.

Читайте також: Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції. ВIДЕО