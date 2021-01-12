УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4330 відвідувачів онлайн
Новини
25 451 211

Зеленський не реагуватиме на санкції США проти "слуги народу" Дубінського, - радник глави ОП Подоляк

Зеленський не реагуватиме на санкції США проти "слуги народу" Дубінського, - радник глави ОП Подоляк

Президент України Володимир Зеленський і Офіс президента не реагуватимуть на санкції, введені США проти члена пропрезидентської партії і представника монобільшості в парламенті Олександра Дубінського.

Про це в коментарі Радіо Свобода зазначив антикризовий радник голови ОП Михайло Подоляк, передає Цензор.НЕТ.

"А чому саме президент повинен на це реагувати, а не керівництво фракції, наприклад? Дубінський - депутат. І первинна реакція - це прерогатива депутатського корпусу і насамперед фракції "Слуга народу". Саме так правильно", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем - Вашингтон вважає його "російським агентом".

Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський і колишній прокурор Костянтин Кулик.

Читайте також: Проєкт "Без цензури": США "вжарили" по ворогах. Як міцний союз Кремля і Коломойського в оточенні Зеленського потрапив під санкції. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) санкції (12747) Офіс Президента (2060) Дубінський Олександр (492) Подоляк Михайло (305)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+54
Собачий рот за шо боролся - на то и напоролся.
показати весь коментар
12.01.2021 20:32 Відповісти
+50
І не треба! Виборці не зрозуміють!!Зеленский не будет реагировать на санкции США против "слуги народа" Дубинского, - советник главы ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 525
показати весь коментар
12.01.2021 20:30 Відповісти
+50
Обіс.....рався лох зелений

Тебе, зе, те саме чекає !
показати весь коментар
12.01.2021 20:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Подоляк ,ты шо вообще рамсы попутал , если бы не Чмо Зеленский ,не было бы и никакой партии , это партия действующего президента 😠. Я понимаю, что Зебилы все лохи ,но не до такой же степени , накакать им на голову💩 и говорить что это повидло 🤦👀🤔🐏🐑
показати весь коментар
13.01.2021 13:14 Відповісти
Виктор Николаевич 403b2143 ,я ж вам кажу ,переходите к нам в порохоботы , мне например ,каждый шабат присылают Киевский торт , а среди недели конфеты Киев вечерний , раз в месяц ящик кошерного сливочного масла . На фоне дебилов проголосовавших за Зеленского Порохоботом быть почётно😊
показати весь коментар
13.01.2021 13:20 Відповісти
Пусть за своего барыгу-единоплеменника разорвет дипотношения с США. Была бы самая смешная шутка из его репертуара.
показати весь коментар
13.01.2021 13:27 Відповісти
Какой смелый человек однако!
показати весь коментар
13.01.2021 13:31 Відповісти
Пропозиція:
Україна створює Список Дубинського у який вносить медвечуківців, єрмаківців. і все ОПЗЖ і приєднується до санкцій США.
показати весь коментар
13.01.2021 13:49 Відповісти
І як же зеля реагувати буде??? Маразм... Шубінін маразм почав Зеля продовжує...
показати весь коментар
13.01.2021 14:32 Відповісти
що, Западляк, ссикло зелене "за базар" не відповідає?
показати весь коментар
13.01.2021 14:43 Відповісти
по моему він вже ні на що не реагуе
показати весь коментар
13.01.2021 15:23 Відповісти
интересно а кто этих.... завел в раду
показати весь коментар
13.01.2021 18:12 Відповісти
Зеленський не реагуватиме на санкції США проти "слуги народу" Дубінського, - радник глави ОП Подоляк - Цензор.НЕТ 5084
показати весь коментар
13.01.2021 23:05 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 