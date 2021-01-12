Прихильники Трампа збираються знову штурмувати Капітолій під час інавгурації Байдена, - служба безпеки

Служба безпеки Конгресу США попередила законодавців про те, що прихильники Дональда Трампа планують штурм Капітолію під час інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Про це повідомляє з посиланням на джерело видання The Hill, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами співрозмовника видання, сенаторам повідомили про погрози збройних нападів на Капітолій, а також на Білий дім і будівлю Верховного суду.

The Hill нагадує, що в день інавгурації до гарантування безпеки у Вашингтоні будуть залучені не менше 15 тис. військовослужбовців Національної гвардії.

Читайте також: Трамп: спроба оголосити мені імпічмент "абсолютно безглузда" і викличе "дуже сильний гнів"

Деякі законодавці закликали мешканців по можливості не приїжджати до Вашингтона в день інавгурації через загрозу безпеці, що йде від прихильників Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про порівняння захоплення Капітолію в США з Майданом: Все одно, що порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.

11 січня Конгрес США оприлюднив резолюцію для імпічменту Трампа. Президента в документі звинувачують у підбурюванні до заколоту. Резолюцію мають розглянути 13 січня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слугам народу" пояснили, як коментувати штурм Капітолію в США, і в чому різниця з протестами на Майдані, - ЗМІ