Прихильники Трампа збираються знову штурмувати Капітолій під час інавгурації Байдена, - служба безпеки

Прихильники Трампа збираються знову штурмувати Капітолій під час інавгурації Байдена, - служба безпеки

Служба безпеки Конгресу США попередила законодавців про те, що прихильники Дональда Трампа планують штурм Капітолію під час інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Про це повідомляє з посиланням на джерело видання The Hill, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами співрозмовника видання, сенаторам повідомили про погрози збройних нападів на Капітолій, а також на Білий дім і будівлю Верховного суду.

The Hill нагадує, що в день інавгурації до гарантування безпеки у Вашингтоні будуть залучені не менше 15 тис. військовослужбовців Національної гвардії.

Читайте також: Трамп: спроба оголосити мені імпічмент "абсолютно безглузда" і викличе "дуже сильний гнів"

Деякі законодавці закликали мешканців по можливості не приїжджати до Вашингтона в день інавгурації через загрозу безпеці, що йде від прихильників Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про порівняння захоплення Капітолію в США з Майданом: Все одно, що порівняти Мілоша Земана з Вацлавом Гавелом

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.

11 січня Конгрес США оприлюднив резолюцію для імпічменту Трампа. Президента в документі звинувачують у підбурюванні до заколоту. Резолюцію мають розглянути 13 січня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слугам народу" пояснили, як коментувати штурм Капітолію в США, і в чому різниця з протестами на Майдані, - ЗМІ

Байден Джо (2899) інавгурація (233) США (24353)
+31
Дмытрику нравятся Шарий и Дубинский.. он их очень *********..
12.01.2021 20:53 Відповісти
+27
этак старик трамп в придачу к импичменту, еще и на электрический стул заработает
12.01.2021 20:51 Відповісти
+26
***** никак не угомонится?
12.01.2021 20:49 Відповісти
Не второпав. Тоді погоджуюсь
12.01.2021 21:53 Відповісти
*...Т,е, таки имеют Право..*. Так верно всё конечно. НО! Но при этом и обязанности соблюдают, или закон---что одно и тоже. Но по нашей стороне с этим не сложилось---и очень давно. И как бы не навсегда.
12.01.2021 21:19 Відповісти
В штаті Вашингтон дозволене відкрите носіння зброї?
показати весь коментар
Net.
12.01.2021 22:42 Відповісти
Ещё « автоматическое оружие» открыто можно носить....И на пенса прям давили с 25 поправкой.... А мне интересно другое .... чего пелоска такая перепуганная бежала )))) Пенс складывает полномочия к примеру .... Управление Страной переходит к секретарю.... сами себя в пат загнали бы)))) Мне интересно другое - почему небыло что-то типа ельцина на броневике со стороны демократов? Ну так интересно 🧐 Азурчик в каком шетате)))
12.01.2021 23:09 Відповісти
Ты, русский, можешь внятно формулировать свой бред? Я геть нiчого не зрозумив.
12.01.2021 23:35 Відповісти
Ага - як ты американець.... При отриманні громадянства ти повинен здавати історію США та відповідати на питання стосовно устрою держави. Якщо не зрозумів нічого- то мені просто жаль тебе... Але ситуація в США прояснила багато цікавого....суто аналітично можна робити висновки
12.01.2021 23:39 Відповісти
проспись - потом поговорим.
12.01.2021 23:49 Відповісти
А - под прокси сидишь?
12.01.2021 23:58 Відповісти
Нет, я же не русский.
13.01.2021 00:05 Відповісти
Тоесть если я говорю на русском то я русский..... хахахах))))
13.01.2021 00:07 Відповісти
А чем трампоидная мартышка отличается от путиноидного руснявого?
13.01.2021 00:10 Відповісти
Ну молодец ))) уже вывод и умозаключение сделал)))) да и причём тут трамп или Байден - если законов не знаешь ты типа проксижитель сша)))) Это тебе сейчас налоги поднимут)))
13.01.2021 00:13 Відповісти
Еще раз, последний...проспись, русмартышка.
13.01.2021 00:14 Відповісти
Бот проксісерверець- на добраніч🥱
13.01.2021 00:18 Відповісти
проспишься - поговорим, русский.
13.01.2021 00:24 Відповісти
Ботопроксер )))) відпочивай . На добраніч)
13.01.2021 00:53 Відповісти
Странно почему так тихо на Московии и в её колониях? наверное Кремль подкупил СБУ и контрразведку Украины, и это на 7 году войны с российскими оккупантами.
12.01.2021 21:12 Відповісти
Детка из Александрии, у тебя что, раздвоение сознания? При чем к вполне вероятным событиям в россиянии- контрразведка Украины? Даже гипотетически.
12.01.2021 21:15 Відповісти
Мне непонятно почему до этого времени Керченский мост даже не сдвинулся, а по городам где на второе место повылазило ОПЗЖ ,руководством Киева не назначены ВОЕННЫЕ КОМЕНДАНТЫ
12.01.2021 21:22 Відповісти
Придется снова задать вопрос: ты представляешь себе задачи контрразведки? Нет? Ну и зачем тогда чушь пороть? А на места где там ОПЖЗ повылазило- можно назначить военных комендантов. И что??? В Мариуполе давно есть военный комендант. Тут как раз это сраное ОПЗЖ на втором месте. И что???
12.01.2021 21:44 Відповісти
И что??? А то что завтра мы можем проснуться в другой стране, под Московским названием ,просто я могу видеть немного дальше лет этак на пять вперёд..
12.01.2021 21:59 Відповісти
Понятно. Ты- некомпетентен. Я о задачах контрразведки. Ну и всё.
12.01.2021 22:34 Відповісти
Может .мне этого не надо знать ,это просто звено государственной цепи. с определёнными функциями
12.01.2021 23:15 Відповісти
https://ua.news/ua/advokatu-trampa-gotovyat-obvynenyya-za-rabotu-na-ukraynskogo-olygarha/ Адвокату Трампа готують обвинувачення за роботу на українського олігарха

Сторонники Трампа собираются опять штурмовать Капитолий во время инаугурации Байдена, - служба безопасности - Цензор.НЕТ 5880
12.01.2021 21:13 Відповісти
Прихильники Трампа збираються знову штурмувати Капітолій під час інавгурації Байдена, - служба безпеки - Цензор.НЕТ 6348
12.01.2021 21:15 Відповісти
Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк собрал достаточно доказательств для обвинения адвоката президента США https://www.obozrevatel.com/person/donald-tramp.htm Дональда Трампа https://www.obozrevatel.com/person/rudolf-*********.htm Руди Джулиани за его незадекларированные контакты с украино-российским олигархом https://www.obozrevatel.com/person/pavel-fuks.htm Павлом Фуксом .
Об этом написал в https://twitter.com/ScottMStedman/status/1348771034908872706 Twitter американский журналист-расследователей Скотт Стедман. Ранее он сообщал, что американские следователи допросили как минимум одного свидетеля по делу о сотрудничестве Джулиани и Фукса.

12.01.2021 21:16 Відповісти
Павлик очень старый дружок почти с детства одного недавнего хлопца, который умудрился совместно со своими дружбанами упороть комедуху с электронной подписью. Что бы будучи в коме и в *Шарите* одновременно стать мэром---и стал. В веселой стране живём. Но смех всегда заканчивается слезами. До весны бы дотянуть нам хихикая.
12.01.2021 21:25 Відповісти
Хахаха - ну прям дети малые-перепортил бред СМИ ты посмотри фоточки этого «журналиста» кто он и что он за «фрукт» Даже в галстуках не разбирается.... что-то слабые тут «боты» .... Хотя я думаю тут пару кураторов с кнопкой накрутки по GSM маршрутизатору))))
13.01.2021 00:10 Відповісти
Трамп попер на святую святих в США і в великій мірі Европи..Проти батька,винахідника,генерала,президента і геніального філософа Вашингтона..Саме Вашингтон,будучи головнокомандуючим переможцем над Англією,створив 4 річну /2 каденцію президенства з виборчою,безкровною передачою влади.
12.01.2021 21:24 Відповісти
Неправда. Лише 22 поправка закріпила максимальну кількість каденцій І вона була прийнята після смерті Рузвельта.
13.01.2021 06:44 Відповісти
Що таке "служба безпеки Конгресу"? Це десять людей з бейджами ? Вони мають якийсь власний бюджет ? Ви, українці, читати не вмієте Ні, точніше, думати не вмієте.
12.01.2021 21:26 Відповісти
А там генетики нет чтоб думать- американская избирательная система вообще не готова к такого рода казусам..... ты им ещё расскажи что округ Колумбия не имеет своих представителей в палате.... И конгресс может отменять законы принятые муниципалитетом....Или зная конституцию сша человек полезет как эти Антифа .... ну залезли на эмоциях там типа «Тани Чорновол» - этих клоунов вычислили .... что-то мне этот викинг гаврилюка напоминает.... Еслиб узколобые беркутица его не раздели и не фоткали- пас бы овец)
13.01.2021 00:03 Відповісти
не 10 а 2тисячі 500 поліцейських
13.01.2021 02:27 Відповісти
На долго они эти выборы запомнят, ох на долго))
12.01.2021 21:36 Відповісти
Придется Байдену упрашивать Трампа прийти на инаугурацию! Воскресение - это крайний срок!
12.01.2021 21:36 Відповісти
А зачем? Если трамп не припрется на передачу власти, много американцев это поставят в минус лично трампу.. а власть и так перейдёт к избранному президенту! Это ж не Белорусь ,
12.01.2021 22:56 Відповісти
Прочитай еще раз заголовок статьи...

"Сторонники Трампа собираются опять штурмовать Капитолий во время инаугурации Байдена, - служба безопасности"
12.01.2021 23:01 Відповісти
Возможно кремлеботы раздувают ситуацию, на страничках The Hill нет информации о повторном штурме. Или она настолько незначительна, что затерта между строк какого-либо другого сообщения, что говорит, опять таки, о превращении кремлеботами мухи в слона.
13.01.2021 07:08 Відповісти
Я ні фіга зрозуміти не можу: хто з них прав Байден або Трамп?
12.01.2021 21:37 Відповісти
А вы за кого голосовали на Президентских выборах ?
12.01.2021 21:42 Відповісти
За Балашова.
12.01.2021 21:51 Відповісти
Тому ти й нічого не розумієш!
12.01.2021 23:50 Відповісти
А ти за кого голосував, і яку тобі це дає підставу думати, що розумієш процес краще, ніж я?
16.01.2021 10:11 Відповісти
Народ, который избрал себе разного президента
12.01.2021 21:45 Відповісти
Одного, был подсчёт, пересчёт и т д! Выбрали Байдена. Большинством!
12.01.2021 23:06 Відповісти
Казламордое а тебе в паРаше какое дело где гамно нюхать ?
12.01.2021 23:10 Відповісти
Архаичная система непрямых выборов. В 2/3 Штатов можно голосовать без предъявления документа с фотографией.

П.С. Протестовать против нечестных выборов нельзя. Майданы всякие устраивать???
12.01.2021 21:56 Відповісти
США это конфедерация как СССР. Набор разных государств в одном. Она так и называется, Соединенные Штаты.
12.01.2021 22:26 Відповісти
Ага.. совсем одинаково..
12.01.2021 23:08 Відповісти
Казламорденький плохо шифруешся. Рога из-под фуражки выглядывают.
12.01.2021 23:08 Відповісти
с конфедерацией вы слегана загнули. США - вполне себе классическая федерация. СССР - был псевдофедерацией, как сейчас лаптестан.
13.01.2021 09:13 Відповісти
Ну если быть точным - палата представителей содержит количество людей ( представителей) от каждого штата- и они фактически голосуют .... Тоесть выбирают в среднем 2 представителей от штата - сенаторов - в калифорнии 53 представителя так как большая плотность населения ... Тоесть формально даже не надо иметь гражданство а вид на жительство - это и объясняет такое количество представителей от Калифорнии.... ну а теперь получается что одна Калифорния имеет большее количество голосов чем от штата мэн или иного другого штата вместе взятых...Детей набрать тут ботофермить...
13.01.2021 12:59 Відповісти
Досрочно по почте - потом переехать за 2недели до выборов в другой штат - зарегистрироваться, просто снять тупо жильё и проголосовать на участке.... И заметьте все легально...Поэтому и статистика показала больше людей на голосовало выборах чем проживает в штате.... В 2004 у Яныка также- Автобусы карусельщики))))) А палата представителей уже голосует в Сенате.... 53 от калифорнии и 4-5 от мэна или другого штата ... Причём если все 53 голоса за осла то Эстонии равносильно 5-10 штатам из другой части сша...Смысл в другом - кому выгодно это все .... Тому кому не нужен сильный противник в лице сша
12.01.2021 23:35 Відповісти
Там все відслідкували , навіть звіряли підписи на бюлетенях. Чисто московські вигадки.
13.01.2021 02:30 Відповісти
Кто слідкував?- підкривають конверт та встропляють бюлетень у автомат. Тим більше що можна голосувати за допомогою онлайн.... США формувало свою виборчу систему на інших засадах...
13.01.2021 12:53 Відповісти
Как -то стремно за сторонников...Ить могут и сильно побить. Дважды одна хохма не катит.
12.01.2021 22:03 Відповісти
це московська агентура, якщо й поб'ють то не шкода.
13.01.2021 02:31 Відповісти
Хахаха а вы что сомневались в « комитетских» методах .... Я например прекрасно помню 2004 когда овощу нарисовали ...А потом Ющенко все здал за содержание которое ему овощ и подписал.... Учи избирательную систему в сша...У DC даже нет своих представителей в палате..... а для импичмента нужно 2/3 голосов.... я уважаю избирательное право в сша- но данные события показали что оно не совершенно в новых условиях и может служить манипуляцией. Темболее количество выборщиков не пропорционально количеству штатов а зависит от количества населения.... Вот в калифорнии мигрантов и латиносов мильены -там 53 выборщика - и все проголосовали против ( даже республиканцы) Но мне интересно другое- где демократы возьмут деньги ? Их обещания борьбы с бедностью это классика 1917- «забрать и поделить» Если радикалы на заборе у Пелоси написали « давай деньги»- я уже сразу вижу интеллектуалов ,последователей идей Мартина .
13.01.2021 12:51 Відповісти
ТрамПутЫн - враг США. Однозначно.
12.01.2021 22:05 Відповісти
это не сторонники трампа, это кацапорылые противники Байдена
12.01.2021 22:59 Відповісти
Последний твит ТрампаПрихильники Трампа збираються знову штурмувати Капітолій під час інавгурації Байдена, - служба безпеки - Цензор.НЕТ 9802
12.01.2021 23:39 Відповісти
Тупые американцы.
Захватывать нужно Капитолий в Остине.
13.01.2021 09:57 Відповісти
