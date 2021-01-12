Зустріч "нормандських" радників у Берліні завершилася, нові переговори - через 2 тижні
У столиці Німеччини завершилася зустріч політичних радників глав держав-членів "нормандської четвірки". Переговори тривали понад 6 годин.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
Зустріч тривала трохи більше 6 годин.
Українську сторону представляли керівник ОП Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, представники РНБО.
Російську делегацію очолював заступник очільника Адміністрації президента Дмитро Козак. У коментарі "Інтерфаксу" він заявив, що нові переговори відбудуться через 2 тижні, можливо, онлайн.
"Знайти остаточні рішення не вдалося, домовилися підготувати нові принципи і підходи до формування дорожньої карти Тристоронньої контактної групи з всеосяжного врегулювання конфлікту ... Впродовж двох тижнів ще раз зберемося і обговоримо", - сказав Козак
Нинішня зустріч у Берліні - п'ята після саміту 9 грудня 2019 в Парижі.
До нормандського формату входять Україна, Франція, Німеччина та Росія.
