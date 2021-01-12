УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3690 відвідувачів онлайн
Новини
5 092 34

Зустріч "нормандських" радників у Берліні завершилася, нові переговори - через 2 тижні

Зустріч "нормандських" радників у Берліні завершилася, нові переговори - через 2 тижні

У столиці Німеччини завершилася зустріч політичних радників глав держав-членів "нормандської четвірки". Переговори тривали понад 6 годин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".

Зустріч тривала трохи більше 6 годин.

Українську сторону представляли керівник ОП Андрій Єрмак, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, представники РНБО.

Російську делегацію очолював заступник очільника Адміністрації президента Дмитро Козак. У коментарі "Інтерфаксу" він заявив, що нові переговори відбудуться через 2 тижні, можливо, онлайн.

Читайте також: У Берліні розпочалася зустріч радників глав держав "нормандської четвірки"

"Знайти остаточні рішення не вдалося, домовилися підготувати нові принципи і підходи до формування дорожньої карти Тристоронньої контактної групи з всеосяжного врегулювання конфлікту ... Впродовж двох тижнів ще раз зберемося і обговоримо", - сказав Козак

Нинішня зустріч у Берліні - п'ята після саміту 9 грудня 2019 в Парижі.

До нормандського формату входять Україна, Франція, Німеччина та Росія.

Автор: 

Берлін (194) перемовини (3092) Козак (161) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1427)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Ермак отчитался перед хазяевами
показати весь коментар
12.01.2021 21:14 Відповісти
+4
І де тепер відводитимуть ВСУ?
показати весь коментар
12.01.2021 21:12 Відповісти
+3
Так хто ж там українські інтереси представляв? З того, що я прочитав, були кацапи, малороси і посередники, яким пофігу українські проблеми.
показати весь коментар
12.01.2021 21:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І де тепер відводитимуть ВСУ?
показати весь коментар
12.01.2021 21:12 Відповісти
Ермак отчитался перед хазяевами
показати весь коментар
12.01.2021 21:14 Відповісти
Ну если сами кацапы ***** не полностью картину обрисуют , ну вдруг забудут чего , то Ермак обязательно дополнит в своем отчете в ФСБ.
показати весь коментар
12.01.2021 21:24 Відповісти
и получил домашнее задание !
показати весь коментар
12.01.2021 21:57 Відповісти
Шифровки доставил новые указания получил агент Завхоз тчк
показати весь коментар
12.01.2021 21:22 Відповісти
Та шо ви такоЄ гАвАрітє? Бакланов перевірив. Дерьмак хАроший.

20:42 https://censor.net/ru/news/3241408/sbu_zakryla_delo_o_gosizmene_protiv_ermaka_i_kuchmy_dokument
показати весь коментар
12.01.2021 21:48 Відповісти
когда в конце концов шмаркля вернет всех на всех?
показати весь коментар
12.01.2021 21:24 Відповісти
Так хто ж там українські інтереси представляв? З того, що я прочитав, були кацапи, малороси і посередники, яким пофігу українські проблеми.
показати весь коментар
12.01.2021 21:25 Відповісти
Короче как всегда: Договорились договариваться дальше.
показати весь коментар
12.01.2021 21:25 Відповісти
Українську студентку у Відні позбавили стипендії через зв'язки з "Азовом"Похоже что стороны рассматривают вопрос как закончить Гражданскую войну в Украине,а не войну с оккупантом Россией.
показати весь коментар
12.01.2021 21:30 Відповісти
Встреча "нормандских" советников в Берлине завершилась, новые переговоры - через 2 недели - Цензор.НЕТ 6220"Семеняка заперечила, що вона є правим екстремістом, і що її інформаційно-пропагандистська робота в Європі спрямована на побудову солідарності проти російської агресії", - йдеться у повідомленні.
показати весь коментар
12.01.2021 21:33 Відповісти
Встреча "нормандских" советников в Берлине завершилась, новые переговоры - через 2 недели - Цензор.НЕТ 1902
показати весь коментар
12.01.2021 21:33 Відповісти
Плебей ермак не поеХал, а полетел в Берлин на президентском самолете, какая была необходимость потратить на фээсбешного агента кучу бабла, плюс позор от Европы, которая берет бабло у своих граждан, чтобы украинский плебей их просерал.
показати весь коментар
12.01.2021 21:47 Відповісти
ПрезИдентИ, про що ваш завхоз з фуйловим кизяком домовився? Поділіться інформацією.
показати весь коментар
12.01.2021 21:51 Відповісти
Тридцать лет Франция. США и Рашка решали проблемы Карабаха. Более того, этой осенью упомянутые страны настоятельно советовали Азербайджану прекратить наступление, объявить перемирие и опять заниматься трепотней лет сорок.

Ермаки , всякие там Кучмы и прочая сволочь только зря тратит деньги налогоплательщиков. Все это понимают,но играются в этот бл.дский балаган.
показати весь коментар
12.01.2021 21:52 Відповісти
Какие у вас предложения?
показати весь коментар
12.01.2021 21:57 Відповісти
уверен,ров глубиной 3-4 метра,чтобы откопать и залушить все трубы и кабеля соединяющие нас с этим зоопарком.Никаких кпвв и пенсий ,никуя.
показати весь коментар
12.01.2021 22:04 Відповісти
А ничего, что ты наговорил на статью?
показати весь коментар
12.01.2021 22:11 Відповісти
яж не сказал а даже написал -не убить бибизьян -дрессировка это сила ! Можеш писать хоть статью хоть роман.
показати весь коментар
13.01.2021 00:18 Відповісти
Хорватский вариант.
показати весь коментар
12.01.2021 22:59 Відповісти
Для этого варианта маловато силенок...
показати весь коментар
12.01.2021 23:18 Відповісти
Ну есть один танк Оплот. Для этого варианта нет политической воли и нормальных генералов.
показати весь коментар
12.01.2021 23:28 Відповісти
"В течение двух недель еще раз соберемся и обсудим", - сказал Козак. Напоминаю Кизяку и Дерьмаку, что в течение этих 2-х недель им придётся закупить себе лекарство от Байдена:
Зустріч "нормандських" радників у Берліні завершилася, нові переговори - через 2 тижні - Цензор.НЕТ 7387
показати весь коментар
12.01.2021 21:58 Відповісти
юстас наконец-то встретился с алексом)
показати весь коментар
12.01.2021 21:59 Відповісти
в сильно богатой стране живем. когда один зад ермака вез целый самолет президентский в бирлин и абратна. чириз две нидели апять павизьот. а чьоб ни пакатацца чуваку. ничьо страшнава. у нас пенсии и зарплаты в парядке. как и тарифы на коммуналку невысокие...
показати весь коментар
12.01.2021 22:05 Відповісти
О, хоть один с трезвым и взвешенным подходом)))
показати весь коментар
12.01.2021 22:19 Відповісти
ПРОРОЦТВО ОЛЕСЯ ГОНЧАР " Донбас - це ракова пухлина. То відріжте його, киньте в пельку імперії - хай подавляться! Бо метастази задушать всю Україну. Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували...
показати весь коментар
12.01.2021 22:41 Відповісти
Такого у Гончара нет. Перечитай на досуге все его http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0001911 "Щоденники : у 3 т. / Олесь Гончар" ...
показати весь коментар
13.01.2021 02:16 Відповісти
Пееговоры 15 минут, остальное время искал выход.
показати весь коментар
13.01.2021 04:57 Відповісти
 
 