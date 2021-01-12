Ті, хто відмовляється встановити додаток "Дій вдома" на адмінмежі з Кримом будуть робити експрес-тести на COVID-19, - заступник голови Херсонської ОДА Чабан
Люди з підвищеною температурою і симптомами COVID-19 і ті, хто відмовляється від встановлення програми "Дій вдома" вже можуть зробити експрес-тести на COVID-19 на адмінмежі при в'їзді з окупованого Криму.
Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Вадим Чабан, відповідаючи на запитання кореспондента Крим.Реалії на брифінгу 12 січня, інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до постанови, тестуванню підлягають люди з підвищеною температурою та ознаками COVID-19, особи, які відмовляються від встановлення програми "Дій вдома", і люди, як правило, похилого віку, у яких немає в наявності телефона, який дозволяє встановити цей мобільний додаток", - повідомив заступник голови Херсонської ОДА.
За словами Чабана, на КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" вже можуть проводити тестування.
"Ми підготували приміщення, персонал для проведення тестування на території КПВВ і "Каланчак", і "Чонгар". Велика подяка "Червоному хресту", який надав своїх спеціалістів з медичною освітою. У нас є технічна можливість проводити тестування, але, за інформацією, яка надійшла сьогодні на 8:00, від початку відкриття "вікон можливостей" скористалася цією послугою тільки одна людина", - повідомив заступник голови Херсонської ОДА.
Також, за словами Чабана, Херсонська ОДА звернулася до Кабміну та Міністерства охорони здоров'я України з приводу певних "юридичних аспектів" і роз'яснень, що стосуються тестування на адмінмежі.
Нагадаємо, 5 січня уряд України дозволив для перевірки тих, хто в'їжджає з Криму і зони ОРДЛО на наявність коронавірусу поряд із ПЛР-тестуванням використовувати також експрес-тестування на антиген. Для тих, хто перетинає держкордон України, уряд зберіг лише ПЛР-тестування.
