УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3690 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
3 433 20

Ті, хто відмовляється встановити додаток "Дій вдома" на адмінмежі з Кримом будуть робити експрес-тести на COVID-19, - заступник голови Херсонської ОДА Чабан

Ті, хто відмовляється встановити додаток "Дій вдома" на адмінмежі з Кримом будуть робити експрес-тести на COVID-19, - заступник голови Херсонської ОДА Чабан

Люди з підвищеною температурою і симптомами COVID-19 і ті, хто відмовляється від встановлення програми "Дій вдома" вже можуть зробити експрес-тести на COVID-19 на адмінмежі при в'їзді з окупованого Криму.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Вадим Чабан, відповідаючи на запитання кореспондента Крим.Реалії на брифінгу 12 січня, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до постанови, тестуванню підлягають люди з підвищеною температурою та ознаками COVID-19, особи, які відмовляються від встановлення програми "Дій вдома", і люди, як правило, похилого віку, у яких немає в наявності телефона, який дозволяє встановити цей мобільний додаток", - повідомив заступник голови Херсонської ОДА.

За словами Чабана, на КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" вже можуть проводити тестування.

Читайте також: Рада схвалила доплати лаборантам, які тестують на COVID-19

"Ми підготували приміщення, персонал для проведення тестування на території КПВВ і "Каланчак", і "Чонгар". Велика подяка "Червоному хресту", який надав своїх спеціалістів з медичною освітою. У нас є технічна можливість проводити тестування, але, за інформацією, яка надійшла сьогодні на 8:00, від початку відкриття "вікон можливостей" скористалася цією послугою тільки одна людина", - повідомив заступник голови Херсонської ОДА.

Також, за словами Чабана, Херсонська ОДА звернулася до Кабміну та Міністерства охорони здоров'я України з приводу певних "юридичних аспектів" і роз'яснень, що стосуються тестування на адмінмежі.

Нагадаємо, 5 січня уряд України дозволив для перевірки тих, хто в'їжджає з Криму і зони ОРДЛО на наявність коронавірусу поряд із ПЛР-тестуванням використовувати також експрес-тестування на антиген. Для тих, хто перетинає держкордон України, уряд зберіг лише ПЛР-тестування.

Автор: 

карантин (18172) Крим (14240) ОДА (1635) тестування (461) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) Херсонська область (6228)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Нифигасе сервис обарзевшим... При мне таких тупо посылали...
показати весь коментар
12.01.2021 21:20 Відповісти
+3
Може їх просто чіпувати? Хоча краще тавро на лоба!
показати весь коментар
12.01.2021 21:22 Відповісти
+3
На то он и стармех 😉 Денежка водится, можно и "контролировать" 😂
показати весь коментар
12.01.2021 21:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Експрес тести водою з кримського канала на Водохрещу.
показати весь коментар
12.01.2021 21:14 Відповісти
а может их лучше на бутылку посадить?
показати весь коментар
12.01.2021 21:16 Відповісти
Нифигасе сервис обарзевшим... При мне таких тупо посылали...
показати весь коментар
12.01.2021 21:20 Відповісти
Ну и нормально, я считаю! Действительно, почему бы не решить вопрос экспресс-тестами?! Правда, скромно не указана цена. Но! По честному: я бы лучше оплатил экспресс-тест, чем сидеть дома, безвылазно, пару недель.
показати весь коментар
12.01.2021 21:22 Відповісти
Никто не сидит. Знаю человека, которого на границе заставили эту хрень поставить в телефон, иначе сказали не пропустят. Поставил, перешёл погранконтроль, сел в автобус и удалил.э нафиг. Всё. Никаких дурацких программ в телефоне. Никто этим дятлам зелёным не собирается отчитываться.
показати весь коментар
12.01.2021 21:34 Відповісти
А у меня есть иной пример! Кореша, стармеха, менты дважды проверяли! При этом- по беспределу, заявившись к нему домой и заявляя, что он дважды не ответил на вызов и не подтвердил фотками своё нахождение дома! Так что тут- как попадешь!
показати весь коментар
12.01.2021 21:36 Відповісти
На то он и стармех 😉 Денежка водится, можно и "контролировать" 😂
показати весь коментар
12.01.2021 21:51 Відповісти
Точненько! Вот тут- не возражаю.
показати весь коментар
12.01.2021 21:53 Відповісти
Може їх просто чіпувати? Хоча краще тавро на лоба!
показати весь коментар
12.01.2021 21:22 Відповісти
А на каком основании? Человек прошел на территорию крымскую, через два дня вернулся, решив вопрос с этими долбанными морскими документами, которые, кстати, в россиянии стоят в 4(четыре) раза менее чем у нас! Там документы старпома 2000 долларов, а у нас- 8000 долларов! Кстати, в Польше- 600 долларов! Но, тут нужен очень хороший польский язык.
показати весь коментар
12.01.2021 21:26 Відповісти
может вы ребята на свой морской сайт пойдете... а то пересичному народу совсем непонятно на фига вы к крысчанам едете? намфига вы шастаете туда сюда? и что такое ваши паспорта стармехов или боцманов или другая морская хрень... что это в Украине сделать никак нельзя? или вы блин такие граждане мира (как повалий лорак или лобода) что вам по йух что у нас война идет , что рашка наш враг? особенно обидно когда вы на рашкины пароходы понанимаетесь а потом вызволяй вас из халепы.....
показати весь коментар
12.01.2021 21:53 Відповісти
Спокуха, тыварисч! Я туда не ездил, а у моего брата реально доки россиянские, с 2007 года. Каждые пять лет- обмен. Потому, ему надо их там менять. Ладно, допустим, можно пробить тут ситуацию, дабы туда не ездить. Но! Я повторяю: мне у которого доки украинские, эта процедура выходит в 8000 долларов. А ему- в 2000 долларов. Есть разница? Есть!
Далее- ни разу, ни он, ни я не нанимались на россиянские лоханки. Там реально нечего делать. Ещё есть вопросы?
показати весь коментар
12.01.2021 21:59 Відповісти
вспоминаю как лечили сачков и косящих от военной службы в романе ЯГашека "храбрый солдат Швейк". спокойно можно применять к сепарам-предателям крысчанам - 1. промывание желудка 3 раза в день 2. дополительные клизмы после еды 3. заворачивание в мокрые простыни через кажлые 2 часа. через сутки лечения - прозревали слепые, к немым возвращалась речь, к глухим слух, думаю что таким способам сепарам можно ковид лечить.....
показати весь коментар
12.01.2021 21:45 Відповісти
ОДА - Вовочкин Квартал, всё и про всё врёт. Не обращайте внимание на пустое место.
показати весь коментар
12.01.2021 21:45 Відповісти
Лучше специальным компостером ставить дырки в паспортах. А то тучи хахлов валят летом в Крым. А так всем будет видно, кто дырявый.
показати весь коментар
12.01.2021 21:46 Відповісти
Хто за ці тести буде платити?
показати весь коментар
12.01.2021 21:52 Відповісти
а ты шо не понял что доя крысчан и сепаров лугандоновских тесты бесплатные... об этом еще месяц назад премьер шмыг говорил.
показати весь коментар
12.01.2021 21:55 Відповісти
правильно,правильно...

https://twitter.com/KabanMadan

https://twitter.com/KabanMadan Кабан Мадан
Истинно говорю вам: китайцы не при чём...

Отказывающимся установить приложение "Дій вдома" на админгранице с Крымом будут делать экспресс-тесты на COVID-19, - замглавы Херсонской ОГА Чабан - Цензор.НЕТ 1474
показати весь коментар
12.01.2021 22:29 Відповісти
Такой экспресс тест на мне ложно сработал в больнице перед операцией
показати весь коментар
12.01.2021 22:41 Відповісти
 
 